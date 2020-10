Warto aktualizować BIOS, bo nowe wersje przynoszą wiele poprawek, usprawnień, jak i obsługę nowych procesorów. Jeśli nie wiesz jak to zrobić prawidłowo i bezpiecznie, zerknij do naszego artykułu.

Aktualizacja UEFI BIOS (czyli oprogramowania firmware płyty głównej) jest czynnością prostą i nieskomplikowaną. Warto jednak dowiedzieć się nieco więcej o tym procesie, bowiem potencjalnie może sprawić pewne problemy, które w wyjątkowo pechowej sytuacji mogą nas zaprowadzić do serwisu. Nie ma tu raczej mowy o uszkodzeniu sprzętu, ale konieczności awaryjnego wgrania nowego BIOS, co w niektórych przypadkach może przeprowadzić jedynie serwis.

Generalna zasada mówi, że jak coś działa, to... nie ma co w tym grzebać, ale w przypadku aktualizacji BIOS sytuacja nie jest taka oczywista. Część z nich przynosi poprawki związane z bezpieczeństwem, stabilnością działania płyty, jak i możliwość obsługi nowych procesorów.

Jak sprawdzić wersję UEFI BIOS swojej płyty głównej?

Najprościej uruchomić aplikację CPU-Z i przejść do zakładki Motherboard. Tam można sprawdzić zarówno model płyty głównej, jak i aktualny numer wersji UEFI BIOS.

Ewentualnie można udać się do "źródła" i wejść do UEFI BIOS poprzez przytrzymanie klawisza Del podczas uruchamiania komputera (w przypadku laptopów klawisz wejścia do BIOS może się różnić w zależności od producenta). Tam znajdziemy aktualny numer wersji UEFI BIOS.

UWAGA - aktualizacja BIOS, a szyfrowanie dysków Aktualizacja BIOS zwykle oznacza wyczyszczenie aktualnych kluczy szyfrujących modułu TPM. Przed aktualizacją warto więc odszyfrować nośnik, albo też przygotować się na wpisanie pełnego klucza celem odszyfrowania dysku po jej zakończniu, bowiem komputer bez tego się nie uruchomi (jeśli zaszyfrowaliśmy dysk startowy).

Jak ręcznie zaktualizować BIOS płyty głównej?

Kiedy już znamy dokładny model naszej płyty głównej oraz numer wersji UEFI BIOS, należy udać się na stronę producenta, zlokalizować nasz model oraz sprawdzić dział z plikami do pobrania, gdzie znajdują się również najnowsze wersje BIOS. Z całą pewnością nie rekomendujemy aktualizacji BIOS do wersji beta - chyba, że faktycznie nie mamy innego wyjścia.

Jeśli na stronie znajduje się nowsza wersja BIOS i chcemy zaktualizować naszą płytę, wystarczy ją pobrać, rozpakować archiwum, a plik umieścić na pendrive.

Następnie należy uruchomić ponownie komputer, wejść do UEFI BIOS (zwykle za pomocą klawisza Del) i znaleźć narzędzie do aktualizowania BIOS. Każdy producent nazywa je trochę inaczej, ale praktycznie zawsze znajdziemy w nazwie "BIOS" lub "Flash". Po uruchomieniu odpowiedniej opcji wskazujemy odpowiedni plik na pendrive i... cierpliwie czekamy na zakończenie operacji. W trakcie tej operacji nie wolno wyłączać komputera, ani wyjmować pendrive'a z portu.

Co jeśli omyłkowo pobraliśmy nie ten plik BIOS co potrzeba? Nie ma obawy - oprogramowanie samo rozpozna, czy plik jest właściwy i uniemożliwi wgranie BIOS z innej płyty głównej.

Podczas aktualizacji komputer może się zrestartować kilkukrotnie i najlepiej poczekać, aż załaduje się system Windows. W niektórych przypadkach wyświetlony zostanie komunikat o nowej wersji BIOS, uruchomianie komputera zostanie wstrzymane, a my będziemy musieli wejść do ustawień UEFI BIOS i zapisać nowe ustawienia (dawne ustawienia zostaną usunięte podczas aktualizacji).

Ręczną aktualizację BIOS można przeprowadzić inaczej, za pomocą dedykowanych portów USB i mechanizmów do flashowania BIOS. Producenci różnie nazywają ten mechanizm, ale zwykle nazywa się on po prostu BIOS Flash, czy też BIOS Flashback. Jego obecność można stwierdzić zaglądając do instrukcji płyty głównej, lub po prostu rzucając okiem na tylny panel - jeśli znajdziecie portu USB oznaczony BIOS oraz przycisk BIOS FLASH (nie mylić z przyciskiem do resetowania ustawień BIOS np. oznaczonego CLR CMOS), to znaczy, że możemy skorzystać z tej metody.

W tym przypadku wystarczy nagrać na pendrive pobrany plik z BIOS (UWAGA - w niektórych przypadkach należy zmienić jego nazwę - szczegóły oczywiście znajdziecie w instrukcji płyty głównej), włożyć pendrive do dedykowanego portu, wcisnąć przycisk flashowania BIOS i cierpliwie poczekać na zakończenie operacji i ponowne uruchomienie komputera.

Ta metoda często umożliwia flashowanie BIOS płyty głównej nawet bez zainstalowanego procesora czy pamięci RAM - wystarczy, że podpięte będzie zasilanie.

Jak automatycznie zaktualizować BIOS płyty głównej?

Można to przeprowadzić na dwa sposoby - bezpośrednio z narzędzia flashowania w UEFI BIOS, lub też za pomocą oprogramowania producenta płyty głównej (np. ASUS Armory Crate) lub laptopa (np. Lenovo Vantage).

Oprogramowanie producenta w laptopach często same wykryje nowe wersje BIOS (zwłaszcza z krytycznymi poprawkami) i zaproponuje nam aktualizację. W przypadku oprogramowania płyt głównych należy zwykle wejść do menu aktualizacji i tam wyszukać interesujące nas opcje.

Automatyczna aktualizacja bezpośrednia z narzędzia flashowania w UEFI BIOS jest możliwa, jeśli nasz system już w BIOS daje nam dostęp do internetu. Wtedy zamiast flashowania BIOS bezpośrednio z pobranego pliku, można użyć opcji wyszukania najnowszej wersji przez internet.

Trzeba też pamiętać, że po aktualizacji wszystkie ustawienia UEFI BIOS zostaną zresetowane do domyślnych. Trzeba ponownie włączyć profile XMP, ustawienia OC i wszystkie inne zmiany, które wprowadzaliśmy wcześniej.

Problemy przy aktualizacji BIOS

Problemy przy aktualizacji BIOS zwykle biorą się z jednego powodu - przerwania tej czynności w trakcie, zwykle poprzez awarię zasilania (zanik prądu w sieci elektrycznej). Użytkownicy laptopów są tu w bardziej komfortowej sytuacji, bo laptop przejdzie po prostu na zasilanie bateryjne.

Jednak i posiadacze komputerów stacjonarnych mają swoje asy w rękawie. Część płyt głównych ma na pokładzie drugi, zapasowy układ BIOS. W razie awarii pierwszego, po prostu przełączy się na drugi.

Nawet jeśli dopadnie nas najgorszy scenariusz - czyli płyta nie ma zapasowego układu BIOS, aktualizacja zostanie przerwana z powodu awarii sieci elektrycznej, a komputer przestanie się uruchamiać (musielibyśmy mieć naprawdę dużego pecha!), to z dużą dozą prawdopodobieństwa można jeszcze raz zaktualizować BIOS za pomocą mechanizmu Flash BIOS/BIOS Flashback (czyli pendrive z nowym plikiem BIOS umieszczony w dedykowanym porcie oraz przycisk na tylnym panelu płyty do flashowania BIOS) - o ile tylko nasza płyta główna to umożliwia.

