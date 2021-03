Intel Core i5-11600K to bezpośredni konkurent modelu AMD Ryzen 5 5600X. Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest on w stanie zagrozić najpopularniejszemu modelowi z nowej oferty „czerwonych”.

Plusy - bardzo dobra wydajność w grach,; - świetna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych,; - konkurencyjna wydajność w zastosowaniach wielowątkowych,; - wsparcie dla PCI-Express 4.0,; - nowy zintegrowany układ graficzny UHD 750 (Xe),; - kompatybilność z dotychczasowymi płytami głównymi Z490 i H470. Minusy - wysoki pobór mocy,; - śladowe możliwości podkręcania,; - ograniczenia przy obsłudze szybkich pamięci RAM.

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Na rynku zadebiutowały procesory Intel Rocket Lake-S, które miały okazać się powiewem świeżości na rynku komputerów, a przy okazji poważnie napsuć krwi „czerwonym”.

Na premierę przetestowaliśmy Core i9-11900K, a więc topowego przedstawiciela nowej serii… kosztującego 2700 złotych. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może sobie pozwolić na zakup tak drogiego modelu, więc postanowiliśmy sprawdzić też tańszy model – nasz wybór padł na Core i5-11600K.

Co nowego w procesorach Intel Rocket Lake-S?

Jeżeli czytaliście naszego newsa z zapowiedzi procesorów, szczegóły na temat nowej generacji nie powinny być dla Was zaskoczeniem. Modele Rocket Lake-S (11. generacja Core) można podsumować w kilku punktach:

Nowa mikroarchitektura Cypress Cove (do 19% wzrostu współczynnika IPC względem Skylake)

Nowy kontroler pamięci z obsługą modułów DDR4-3200

Nowy zintegrowany układ graficzny na bazie architektury Xe-LP

Wsparcie dla nowych dekoderów wideo i interfejsu HDMI 2.0 HBR3

Wsparcie dla PCI-Express 4.0 (liczba linii zwiększona do 20)

Nowe funkcje podkręcania

Wsparcie dla Resizable BAR

Nowa seria płyt głównych z chipsetami z serii 500

Wsteczna kompatybilność z płytami głównymi Z490 i H470

Specyfikacja procesora Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K to następca modelu Core i5-10600K z generacji Comet Lake-S. Nadal udostępniono tutaj 6 rdzeni i 12 wątków, ale na bazie nowszej mikroarchitektury Cypress Cove – według producenta podobno przekłada się ona nawet na 19% wzrostu współczynnika IPC względem starej generacji Skylake.

Bazowe taktowanie procesora wynosi tylko 3,9 GHz, ale w trybie Turbo Boost może wzrosnąć maksymalnie do 4,9 GHz (przy czym maksymalny zegar dla wszystkich rdzeni to 4,6 GHz). Rzecz jasna pozostawiono też odblokowany mnożnik, dzięki czemu można pokusić się o samodzielne podbicie zegarów.

Współczynnik TDP wynosi 125 W. Warto jednak zauważyć, że krótkotrwały limit mocy wynosi aż 251 W (współczynnik Tau to 56s). Prawdę mówiąc nie wróży to niskiego zapotrzebowania na energię.

Model Intel Core i5-10600K/KF Intel Core i5-11600 Intel Core i5-11600K/KF AMD Ryzen 5 5600X Generacja Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rocket Lake-S

Cypress Cove / 14 nm Rocket Lake-S

Cypress Cove / 14 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 6/12 Taktowanie 4,1 GHz 2,8 GHz 3,9 GHz 3,7 GHz Maksymalne taktowanie Boost 4,8 GHz 4,8 GHz 4,9 GHz 4,6 GHz Pamięć L2 6x 256 KB 6x 512 KB 6x 512 KB 6x 512 KB Pamięć L3 12 MB 12 MB 12 MB 32 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-3200 / 2933

(2-kanałowy) DDR4-3200 / 2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630 / BRAK UHD 750 UHD 750 / BRAK BRAK Linie PCIe 16x PCIe 3.0 20x PCIe 4.0 20x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TAK TDP 125 W 65 W 125 W 65 W Cena 1000 / 850 zł 1100 zł 1200 / 1150 zł 1500 zł

Core i5-11600K kosztuje około 1200 złotych, więc o jakieś 200 złotych więcej niż poprzednik. Nieco taniej można znaleźć model Core i5-11600KF (bez zintegrowanej grafiki).

Najbliższym odpowiednikiem ze stajni AMD jest Ryzen 5 5600X - w polskich sklepach kosztuje około 1500 złotych (jest zatem znacznie droższy względem propozycji Intela).

Podkręcanie procesora Intel Core i5-11600K

Core i5-11600K oferuje odblokowany mnożnik, a zatem istnieje możliwość jego podkręcania. Na jaki potencjał możemy liczyć?

Z naszej sztuki udało się wycisnąć 5,1 GHz na wszystkich rdzeniach przy napięciu zasilającym 1,35 V (aczkolwiek wykorzystana przez nas płyta główna miała problem z zarządzaniem napięciami, przez co musieliśmy ustawić aż 7. poziom Load-Line Calibration). W takim scenariuszu procesor osiągał około 80 stopni Celsjusza na chłodzeniu be quiet! Silent Loop 280.

Nowa generacja procesorów korzysta ze zmodyfikowanego kontrolera pamięci, który nieco komplikuje sprawę obsługi szybkich modułów. Do pewnego taktowania kontroler pamięci działa w trybie synchronicznym (Gear 1), ale przy wyższych częstotliwościach przestawia się w tryb asynchroniczny (Gear 2), co niestety odbija się na obniżonej wydajności.

Core i5-11600K wg specyfikacji wspiera 2933 MHz w trybie synchronicznym. Po podkręceniu udało nam się wycisnąć 3600 MHz (także w trybie synchronicznym), co raczej nie jest spektakularnym wynikiem. Mamy nadzieję, że kolejne wersje oprogramowania do płyty głównej zwiększą ten limit co najmniej do 4000 MHz.

Platforma testowa

Testy procesora Intel Core i5-11600K przeprowadziliśmy na nowej platformie, która nie powinna ograniczać osiągów sprzętu (specjalnie wykorzystaliśmy bardzo wydajną kartę graficzną GeForce RTX 3080).

Intel Core i5-11600K to średniowydajny przedstawiciel generacji Rocket Lake-S. Jednostka oferuje 6 rdzeni i 12 wątków o taktowaniu 3,9 – 4,9 GHz (dodatkowo przewidziano możliwość podkręcania). Testy przeprowadziliśmy z zalecanymi ustawieniami limitów mocy (tj. PL1 125W, PL2 251W, Tau 56s).

Za podstawę platformy testowej posłużyła nam płyta główna ASUS ROG Maximus XIII Hero (BIOS 0610). Konstrukcja wyróżnia się mocną sekcją zasilania, bogatym zestawem portów oraz efektownym designem.

Dwukanałowy zestaw pamięci ADATA XPG Spectrix D60G o pojemności 16 GB. Na potrzeby testów ograniczyliśmy je do 2933 MHz CL16-18-18-36 (standardowe ustawienia) i 3600 MHz CL16-18-18-36 (testy po podkręceniu).

ADATA XPG SX8200 PRO to popularny nośnik, który posłużył nam jako dysk systemowy. Konstrukcja korzysta z interfejsu PCI-Express 3.0 x4, a jej osiągi sięgają 3500 MB/s.

Zasilacz be quiet! Dark Power 12 750W to high-endowy model, który bez problemu poradzi sobie z nowoczesnymi komputerami. Jednostka wyróżnia się bardzo wysoką sprawnością energetyczną (80 PLUS Titanium).

Testy procesora Intel Core i5-11600K

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 18486 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 12614 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 11206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 1367 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 1306

Blender Classroom

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 296 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 339 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 471 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 499 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 582 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 598

Corona 1.3 Benchmark

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 59 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 72 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 89 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 108 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 116 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 24388 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 19694 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16874 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 13453 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12647 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 12346

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 182 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 213 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 241 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 292 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 310

W typowo procesorowych zastosowaniach obserwujemy interesującą sytuację - Core i5-11600K osiąga bardzo zbliżone wyniki do konkurencyjnego modelu Ryzen 5 5600X. Jedynie w teście renderowania filmu "i-piątka" została lekko w tyle, ale nie jest to zbyt duża różnica.

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 16528 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16412 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 16281 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 15702 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 15278 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 15016

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 13023 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 12600 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11753 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9923 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 9206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8319

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS Intel Core i9-11900K (8C/16T) 86

64 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 81

61 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 81

56 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 79

56 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 70

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 63

46

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 708

190 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 682

184 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 623

174 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 545

163 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 528

154 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 518

150

Wolfenstein: Youngblood (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 267

194 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 260

190 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 251

183 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 240

181 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 209

164 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 198

162

Watch Dogs: Legion (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS Intel Core i9-11900K (8C/16T) 107

85 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 105

84 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 104

83 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 104

83 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 100

74 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 98

73

Horizon Zero Dawn (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS Intel Core i9-11900K (8C/16T) 131

78 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 128

74 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 128

78 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 127

74 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 127

72 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 124

75

W grach Core i5-11600K wypada już trochę gorzej względem konkurenta. O ile w Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion i Horizon Zero Dawn oferuje zbliżone osiągi do 5600X, tak w Counter-Strike: Global Offensive i Wolfenstein: Youngblood model AMD ma już wyraźną przewagę.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 149 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 194 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 210 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 212 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 326

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 368 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 420 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 452 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 468 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 502

Potwierdziły się też nasze obawy co do poboru mocy - Core i5-11600K cechuje się też wyraźnie wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną względem Ryzena 5 5600X (właściwie zbliża się on do Ryzena 9 5900X).

Testy procesora Intel Core i5-11600K po podkręceniu

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 23896 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 20209 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16419 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13384 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 12399 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12223

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz* 1620 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 1616 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 1557 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz* 1305 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 1281 *taktowanie niższe niż przy standardowych ustawieniach

Blender Classroom

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 273 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 311 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 396 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 475 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 531 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 540

Corona 1.3 Benchmark

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 55 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 68 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 103 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 108 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 111

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 26386 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 21389 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 18471 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 13685 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 13619 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13453

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 175 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 195 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 213 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 240 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 278

Testy na podkręconych procesorach nie przyniosły niespodzianki - Core i5-11600K osiąga bardzo zbliżone osiągi do konkurencyjnego modelu Ryzen 5 5600X.

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16665 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 16648 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 16428 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 15853 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 15751 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 15241

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 13157 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 13154 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 12287 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10421 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 10032 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8823

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 90

62 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 88

63 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24C) @ 4,7 GHz 85

62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 82

61 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 72

54 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 65

47

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 714

168 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 708

194 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 668

177 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 632

177 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 536

156 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 532

156

Wolfenstein: Youngblood (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 274

203 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 271

206 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 262

187 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 262

201 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 221

172 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 212

170

Watch Dogs: Legion (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 109

86 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 108

87 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 105

84 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 104

84 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 102

77 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 100

75

Horizon Zero Dawn (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 131

79 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 130

78 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 126

76 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 124

74 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 124

77 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 124

73

W grach jest już dużo ciekawiej, bo Core i5-11600K z szybszymi pamięciami oferuje wyraźnie lepsze osiągi. W Cyberpunku obserwujemy znaczną przewagę, natomiast w CS:GO i Wolfenstein: Youngblood Ryzen już tak nie odskakuje Intelowi.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 165 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 177 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 232 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 265 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 302 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 390

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 392 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 428 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 432 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 495 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 510 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 560

Niestety, podkręcenie Core i5-11600K wiąże się ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię - odnotowane wartości były dużo wyższe niż u konkurenta.

Intel Core i5-11600K - czy to godny konkurent dla Ryzena 5 5600X?

Premiera procesorów Intel Rocket Lake była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sprzętowej branży, a wielu dopatrywało się tutaj udanej odpowiedzi na konkurencyjne modele Ryzen 5000. Core i5-11600K wywarł na nas całkiem dobre wrażenie, aczkolwiek układ ma też kilka wad.

Core i5-11600K został wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków na bazie nowej mikroarchitektury Cypress Cove, która ma przekładać się nawet na 19% wzrostu współczynnika IPC względem poprzedniej generacji Skylake. Sporym atutem jest również obsługa PCI-Express 4.0 (20 linii) oraz nowy zintegrowany układ graficzny z generacji Xe. Jednostkę można zamontować na starszej płycie głównej z chipsetem H470/Z490 lub nowej z serii 500.

Jeżeli chodzi o wydajność w procesorowych zastosowaniach, to jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Core i5-11600K oferuje osiągi zbliżone do konkurencyjnego modelu Ryzen 5 5600X (też oferującego 6 rdzeni/12 wątków). Warto też podkreślić bardzo dobrą wydajność pojedynczego wątku.

W grach przy standardowych ustawieniach Core i5-11600K wypada już trochę słabiej względem konkurenta. Sytuacja poprawia się po podkręceniu zegarów i ustawieniu wyższej częstotliwości pamięci RAM. Warto jednak zauważyć, że procesor obsługuje moduły do 3600 MHz, a powyżej tej wartości przełącza się w wolniejszy tryb, co niestety ma niekorzystny wpływ na osiągi (liczymy, że kolejne aktualizacje BIOSu płyt głównych przyniosą poprawę w tej materii).

Czy to godny konkurent dla Ryzena 5 5600X? To zależy. Procesor kosztuje około 1200 złotych. Jeżeli będziecie zainteresowani podkręcaniem, do tej ceny trzeba będzie doliczyć jeszcze nie najtańszą płytę główną Z490 lub Z590. W takiej sytuacji platforma Intela będzie kosztować tyle samo lub nawet będzie trochę droższa.

Intel Core i5-11600K - ocena końcowa:

bardzo dobra wydajność w grach

świetna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

konkurencyjna wydajność w zastosowaniach wielowątkowych

wsparcie dla PCI-Express 4.0

nowy zintegrowany układ graficzny UHD 750 (Xe)

kompatybilność z dotychczasowymi płytami głównymi Z490 i H470

wysoki pobór mocy

śladowe możliwości podkręcania

ograniczenia przy obsłudze szybkich pamięci RAM

86% 4,3/5

