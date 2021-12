Komputery AiO wciąż nie cieszą się tak dużą popularnością, na jaką zasługują. Być może MSI Modern AM271P 11M to zmieni. Zarówno wizualnie, jak i technicznie prezentuje się pierwszorzędnie.

MSI Modern AM271P 11M to komputer AiO gotowy na pracę w XXI wieku

Komputer AiO to na dobrą sprawę monitor z komputerem w środku. Dlatego też dziwnie byłoby rozpocząć od czegoś innego, tym bardziej że ten element przyciąga wzrok i robi to szalenie skutecznie. Designerska stopka, estetyczna listwa z logo producenta i smukła ramka wokół ekranu wspólnie sprawiają, że MSI Modern AM271P 11M prezentuje się nowocześnie i elegancko, jasno dając do zrozumienia, że mamy tu do czynienia ze sprzętem, od którego można wiele wymagać i na którym można polegać.



Wygląda jak monitor, jest komputerem.

No dobrze, ale obudowa obudową, a ważniejsze jest przecież to, co kryje się wewnątrz. To, na co patrzysz, to 27-calowy wyświetlacz typu IPS o rozdzielczości Full HD, a więc 1920 x 1080 pikseli. Taki rodzaj matrycy oznacza żywe i wiernie odwzorowane kolory oraz szerokie kąty widzenia, wysoka rozdzielczość z kolei zapewnia dużą przestrzeń roboczą i dobrą szczegółowość. Możesz więc wygodnie ulokować dwa okna obok siebie, a podczas oglądania filmów po godzinach bez trudu dostrzegać wszystkie istotne detale, nie bez powodu uchwycone przez operatora kamery.

Skoro padło już to słowo, to nie sposób nie wspomnieć o tym, że w zestawie z tym komputerem znajdziesz także kamerkę internetową Full HD. Dzięki niej bez problemu weźmiesz udział w firmowej widekonferencji, ale też pogadasz ze znajomymi w czasie wolnym. Nagrywa obraz w wysokiej jakości i na równie wysoką jakość możesz liczyć, gdy chodzi o dźwięk. W aplikacji MSI Center App skonfigurujesz mikrofon w taki sposób, by twój głos był dobrze słyszalny, a hałas z otoczenia nie zakłócał konwersacji.



Aby chronić swoją prywatność, kamerkę możesz w każdej chwili zdjąć.

O wydajność możesz być spokojny

Choć wszystkie podzespoły udało się zamknąć w obudowie monitora, MSI AM271P 11M potrafi zaskoczyć wydajnością. Jest tak przede wszystkim ze względu na serce w postaci procesora Intel Core z generacji Tiger Lake (najczęściej będzie to czterordzeniowy Intel Core i7-1165G7 o taktowaniu 2,8 GHz). W towarzystwie 16 GB pamięci RAM typu DDR4 zapewnia środowisko do efektywnej pracy nawet w tych bardziej wymagających aplikacjach. A gdyby z czasem pamięci okazało się mało, możesz ją wymienić, rozszerzając ją nawet do 64 GB.

W zależności od wybranego modelu komputer oddaje do twojej dyspozycji 256 lub 512 GB na dysku SSD. Jeśli to dla ciebie za mało, możesz wygodnie i zupełnie bezproblemowo rozbudować pamięć masową. Wystarczy, że umieścisz nośnik w formacie 2,5 cala w specjalnym slocie z tyłu obudowy, do którego dostaniesz się po odkręceniu zaledwie jednej śrubki. To tak zwany system Storage Rapid Upgrade.

Szybkie złącza to przysłowiowa wisienka na torcie

Gdy potrzebujesz dodatkowej przestrzeni roboczej, możesz wykorzystać wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego monitora, tworząc tym samym środowisko wieloekranowe. (Na marginesie: MSI Modern AM271P 11M może działać także jako zwykły monitor, jeśli podłączysz go do innego komputera stacjonarnego lub laptopa, poprzez wejście HDMI). Wśród dostępnych złączy znajdziesz także porty USB 3.2 Gen 2 typu A oraz USB typu C. Zapewniają one szybką transmisję danych i pozwalają na podłączenie dodatkowych peryferiów.

Z Internetem połączysz się zaś przez port LAN lub (bezprzewodowo) przez Wi-Fi 6. Warto też wspomnieć o wbudowanym module Bluetooth 5.1



Tak wygląda z tyłu.

Ergonomia na poziomie

Zbliżając się już pomału do końca, wróćmy jeszcze na moment do kwestii wyświetlacza. Gdy monitor służy do pracy lub nauki, to szczególnie ważne jest to, by nie tylko oferował wysoką jakość obrazu, ale też zapewniał komfortowe i sprzyjające zdrowiu warunki. Tutaj producentowi udało się spełnić te wymogi, dzięki trzem cechom: funkcja Anti-Flicker eliminuje migotanie ekranu, Less Blue Light ogranicza emisję niebieskiego światła do minimum, a powłoka antyodblaskowa sprawia, że nie musisz wytężać wzroku, nawet będąc w mocno oświetlonym pomieszczeniu.

Pozytywny wpływ na ergonomię ma również regulowana konstrukcja. Możesz ustawić odpowiednią wysokość (w zakresie 13 cm) oraz pochylenie ekranu (od -4 do 20 stopni). Pamiętaj, że górna krawędź monitora powinna znajdować się na wysokości twojego wzroku.

O tym, czy przy komputerze dobrze się pracuje, w dużej mierze świadczy również jego kultura pracy. MSI Modern AM271P 11M działa stabilnie, a przy tym naprawdę cicho, o co dba system chłodzenia Silent Pro. Przepływ powietrza został zoptymalizowany w taki sposób, by ciepło mogło jak najszybciej wydostawać się na zewnątrz – dzięki temu komponenty komputera się nie przegrzewają. Częścią zestawu jest również moduł chłodzenia klasy serwerowej.

Dlaczego warto kupić komputer All-in-One?

Komputer All-in-One jest alternatywą zarówno dla typowych „stacjonarek”, jak i laptopów. Z jednej strony strony zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż te pierwsze, z drugiej – oferuje większą przestrzeń roboczą niż notebooki. Przy ograniczonej przestrzeni, a zarazem większych potrzebach, wydaje się więc bardzo rozsądnym wyborem.

