Do naszej redakcji trafił pierwszy zasilacz MSI - to jednostka MPG A750GF o mocy 750W, która ma zainteresować graczy i entuzjastów. Sprawdzamy, czy nowy model ma szansę wybić się na tle innych konstrukcji.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,7/5 Plusy - całkowicie modularne okablowanie,; - długie, estetyczne wiązki,; - aż 6 wtyczek PCIe 6+2 pin,; - bardzo dobra jakość wykonania,; - wysoka sprawność energetyczna,; - stabilne napięcia,; - 10 lat gwarancji. Minusy - wentylator bez półpasywnego trybu pracy,; - brakuje jednego gniazda dla wiązki PCIe/EPS.

Firma MSI to nie tylko płyty główne, karty graficzne i laptopy. Od pewnego czasu producent jest obecny także na rynku obudów komputerowych i całkiem nieźle mu tutaj idzie - niedawno mieliśmy okazję sprawdzić model MPG Sekira 100R, który zaskoczył nas kilkoma ciekawymi rozwiązaniami.

To jednak nie koniec ofensywy, bo niedawno producent wszedł na rynek zasilaczy komputerowych. Z jednej strony taka strategia nie powinna nas dziwić, bo obudowy i zasilacze często idą ze sobą w parze, ale z drugiej w sklepach mamy już całkiem spory wybór i konkurencja jest naprawdę mocna. Postanowiliśmy sprawdzić, czy "nowy gracz" ma szansę wybić się na tle innych firm.

Zasilacze MSI MPG - porównanie modeli

Początkowo w ofercie MSI pojawiły się jednostki z serii MPG, które są adresowane do wymagających klientów – producent przygotował trzy wersje: 650 W, 750 W i 850 W.

Model MSI MPG A650GF MSI MPG A750GF MSI MPG A850GF Moc znamionowa 650 W 750 W 850 W Sprawność (certyfikat 80 PLUS) Do 90% (80 PLUS Gold) Do 90% (80 PLUS Gold) Do 90% (80 PLUS Gold) PFC aktywna aktywna aktywna Standard: ATX 2.31 ATX 2.31 ATX 2.31 Okablowanie całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne Dostępne wtyczki » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 4x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 4x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 4x MOLEX

» FDD Wentylator 140 mm 140 mm 140 mm Współczynnik MTBF b.d. b.d. b.d. Zabezpieczenia » OCP

» OVP

» UVP

» SCP

» OTP

» OPP » OCP

» OVP

» UVP

» SCP

» OTP

» OPP » OCP

» OVP

» UVP

» SCP

» OTP

» OPP Wymiary: 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm Gwarancja 10 lat 10 lat 10 lat Cena 450 zł 500 zł 580 zł

Wszystkie modele oferują podobną specyfikację (różnice sprowadzają się do mocy i okablowania), więc do testów wybraliśmy „środkowy” model o mocy 750 W (docelowo ma on kosztować około 500 złotych).

Pierwszy zasilacz MSI - sprawdzamy MPG A750FG

MSI MPG A750FG na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jednostka została utrzymana w ciemnej kolorystyce (warto zauważyć, że jest nieco większa od standardowych modeli - obudowa ma 160 mm długości).

Na górnej ściance znalazł się grill z logo producenta, pod którym schowano 140-milimetrowy wentylator (bliżej przyjrzymy mu się podczas analizy wnętrza).

Modele MSI MPG wyróżniają się w pełni modularnym okablowaniem – w wersji 750-watowej do dyspozycji oddano następujące przewody:

ATX12V 24 pin – długość: 59 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 70 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 70 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 55/65 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość:55/65 cm

PCI-E 6+2 pin – długość: 50 cm

PCI-E 6+2 pin – długość: 50 cm

4x SATA – długość: 50/65/80/95 cm

4x SATA – długość: 50/65/80/95 cm

4x MOLEX / FDD – długość: 50/64/78/92/106 cm

Wiązki są długie i estetycznie wykonane - wszystkie mają czarne, płasko ułożone przewody z kabelkami o przekroju 18AWG (za wyjątkiem wtyczki FDD). Zauważyliśmy jednak, że wtyczki nie "siedzą" zbyt pewnie w gniazdach (nie wiemy czy to problem wszystkich modeli czy tylko naszej sztuki).

Co istotne, konstrukcja zasilacza nie pozwala na podłączenie wszystkich wtyczek EPS i PCIe - do dyspozycji oddano tylko pięć gniazd i tyle też wiązek można użyć (jednocześnie można podłączyć cztery wiązki PCIe i jedną EPS lub trzy PCIe i dwie EPS). Niby w konkurencyjnych jednostkach zwykle dostępne są tylko cztery wtyczki PCIe, ale jednak trochę szkoda, że zabrakło sześciu gniazdek na obudowie (zwłaszcza, że dla MOLEX/SATA jest jedno gniazdko za dużo). Mimo wszystko nie będzie problemu, by zasilić high-endową płytę główną i dwie mocne karty graficzne.

Moc, sprawność, zabezpieczenia

Przejdźmy więc do konkretów, a więc kwestii dotyczących zasilania. Maksymalna obciążalność modelu MPG A750FG to oczywiście 750 W i tyle też przypada na główne linie 12 V.

Warto jednak zauważyć, że producent zastosował tutaj aż cztery linie 12 V - szyny dla procesora i płyty głównej mogą dostarczyć prąd o natężeniu do 25 A, natomiast dwie szyny dla kart graficznych mają większą obciążalność i mogą dostarczyć prąd o natężeniu do 35 A każda. Na linie 3,3 i 5 V łącznie przypada 120 W (po 22 A). Taki podział wydaje się całkiem sensowny.

Jeżeli chodzi o sprawność energetyczną, producent chwali się oficjalnym certyfikatem 80 PLUS Gold. W momencie pisania recenzji procedura certyfikacji jeszcze nie została ukończona, więc nie mamy wglądu do dokładnych wyników testów - docelowo ma on spełniać następujące wymagania normy:

20% obciążenia - sprawność 87%

50% obciążenia - sprawność 90%

100% obciążenia - sprawność 87%

Nim zajrzymy do środka, warto jeszcze odnotować kwestię bezpieczeństwa - producent zastosował tutaj właściwie wszystkie niezbędne zabezpieczenia:

nadprądowe (OCP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy prąd na liniach przekroczy limit określony przez normy ATX

nadnapięciowe (OVP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy napięcie na liniach przekroczy limit określony przez normy ATX

przed zbyt niskim napięciem (UVP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy napięcie na liniach wyjściowych spadnie poniżej określonego limitu

przeciwzwarciowe (SCP) – zabezpieczenie to zapobiega uszkodzeniu zasilacza podczas awarii sieci energetycznej

temperaturowe (OTP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy temperatury przekroczą limit określony przez normy ATX

przeciwprzeciążeniowe (OPP) - zabezpiecza zasilacz przed przeciążeniem, gdy całkowita pobierana moc jest wyższa od obciążenia maksymalnego

Budowa zasilacza - strona pierwotna i wtórna

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

MSI MPG A750GF bazuje na platformie zaprojektowanej przez CWT (Channel Well Technology) – mamy tutaj do czynienia z konstrukcją opartą o topologię pół mostu w połączeniu z układem rezonansowym LLC i konwerterami DC-DC. Jakość wykonania jest bardzo dobra, co w tym segmencie cenowym raczej nie powinno nas dziwić.

Do chłodzenia jednostki wykorzystano 140-milimetrowy wentylator Hong Hua HA1425M12F-Z z wytrzymałym łożyskiem typu rifle. Model ten nawet przy wysokim obciążeniu cechuje się dobrą kulturą pracy, aczkolwiek trochę nam brakuje półpasywnego trybu pracy (tym bardziej, że konkurencyjne modele oferują taką funkcję).

Po stronie pierwotnej standardowo zastosowano dwa filtry EMI. Dwa kondensatory ceramiczne typu Y i jeden poliestrowo-metalizowany typu X przymocowano do gniazda sieciowego, natomiast reszta elementów znalazła się na głównej płytce drukowanej.

Jednostkę oczywiście wyposażono w bezpiecznik zabezpieczający przed zwarciem oraz warystor, który zabezpiecza sprzęt przed przepięciami. Nieco dalej umieszczono termistor NTC chroniący przed dużymi prądami rozruchowymi. Jeżeli chodzi o mostki prostownicze, model MPG A750FG wykorzystuje dwa modele GBU 1506, które przymocowano do dużego, żebrowanego radiatora.

Na układ aktywnego PFC składają się dwa tranzystory Infineon Technologies IPx60R125P6 i dioda ON Semiconductor 1M26AD. Główny kondensator wyprodukowała firma Nippon Chemi-Con – to model z serii KMR (560 µF/420 V) certyfikowany do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza.

Za przełączanie odpowiadają dwa tranzystory ON Semiconductor, ale nie byliśmy w stanie odczytać ich oznaczeń (wszystkie pięć elementów przymocowano do podłużnego radiatora).





Po stronie wtórnej znalazły się konwertery DC-DC. Tranzystory odpowiedzialne za linię 12 V przeniesiono na rewers głównej płytki drukowanej (w odprowadzaniu ciepła pomagają dwa blaszane radiatory.

Na pionowej płytce drukowanej zlokalizowano zaś tranzystory odpowiedzialne za linie 3,3 V i 5 V (2x M3006D i 2x M3016D) oraz kontroler Anpec APW7159.

Producent zastosował także mniejsze kondensatory elektrolityczne i polimerowe, które zajmują się filtrowaniem napięć wyjściowych – znajdziemy tutaj modele Nippon Chemi-Con z serii KZE i KY certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza.

Stronę wtórną monitorują dwa scalaki: Sitronix ST9S429-PG14 i Weltrend WT7518D.

Testy zasilacza MSI MPG A750GF

Testy zasilacza przeprowadziliśmy na platformie z mocno podkręconym procesorem AMD Ryzen 7 1700 (3,9 GHz @ 1,4 V), płytą główną Gigabyte Aorus GA-X370-Gaming 5 i kartą graficzną Radeon RX Vega 64 - to konfiguracja, która symuluje bardzo wydajny komputer do grania. Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech scenariuszy: spoczynku, obciążenia karty graficznej oraz mocnego obciążenia procesora i karty graficznej. Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczna zasilacza.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 45 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 46 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 47 MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 47 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 48 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 50 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 51 Chieftec A-135 APS-750CB 750 W

(80 PLUS Bronze) 53

Pobór mocy: GPU

[W] mniej = lepiej

MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 342 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 347 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 347 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 357 Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 370 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 371 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 373 Chieftec A-135 APS-750CB 750 W

(80 PLUS Bronze) 393

Pobór mocy: CPU + GPU

[W] mniej = lepiej

MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 502 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 516 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 523 Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 530 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 531 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 539 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 542 Chieftec A-135 APS-750CB 750 W

(80 PLUS Bronze) 567

MSI MPG A750GF zaskoczył nas bardzo wysoką sprawnością - odczyt poboru mocy był trochę niższy niż w przypadku innych zasilaczy ze złotym czy platynowym certyfikatem. Być może to efekt zastosowania czterech niezależnych linii 12 V.

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia (spoczynku, obciążenia karty graficznej oraz mocnego obciążenia procesora i karty graficznej). Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć.

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5,5 V 12 V ±5% (±0,6 V) 11,4 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -10,8 V

Norma ATX zakłada 5% tolerancję najważniejszych napięć zasilających, natomiast w przypadku mniej ważnych jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Co prawda nasza platforma testowa nie była w stanie całkowicie obciążyć zasilacza, ale odczyty do ~500 W były bardzo stabilne - regulacja napięć na wszystkich liniach nie przekraczała 1%.

Mocne wejście na rynek zasilaczy

Testy, testy i po testach. Teraz możemy przyznać, że firma MSI zaliczyła udany debiut na rynku zasilaczy komputerowych. Model MPG A750GF to świetna konstrukcja, która rzeczywiście spełni oczekiwania entuzjastów. Jest jednak kilka rzeczy, które można by w niej poprawić.

No właśnie, producent rozpoczął ofensywę od wysokiego segmentu - model MSI MPG A750GF to propozycja dla wymagających klientów, którzy składają wydajny komputer do gier lub mocną stację roboczą i jednocześnie szukają porządnego zasilacza

Jednostka wyróżnia się całkowicie modularnym okablowaniem i bogatym zestawem wtyczek – nie będzie problemu, by podłączyć tutaj high-endową płytę główną i dwie mocne karty graficzne. Do dyspozycji oddano aż sześć wtyczek PCIe... ale nie można ich użyć jednocześnie z dwoma wtyczkami EPS. Trochę szkoda.

Zasilacz MSI zaskoczył nas także bardzo dobrą jakością wykonania. Zastosowana konstrukcja przekłada się na wysoką sprawność energetyczną i stabilne napięcia wyjściowe (MPG A750GF miał jedne z najlepszych wyników w naszych testach). Niektórym może brakować półpasywnego trybu pracy wentylatora, ale nie jest to istotna wada, bo zastosowany model i tak cechuje się wysoką kulturą pracy.

Mogłoby się wydawać, że porządny zasilacz musi dużo kosztować. Okazuje się, że nie do końca – za model MSI MPG A750GF przyjdzie nam zapłacić około 500 złotych, co wydaje się naprawdę niezłą propozycją. Czy warto kupić? To zależy od Waszych wymagań, ale na pewno jest to bardzo interesująca propozycja z wyższej półki. Mocnym argumentem przemawiającym za wyborem jednostki na jest także 10-letnia gwarancja producenta.

MSI MPG A750GF - ocena końcowa:

całkowicie modularne okablowanie

długie, estetyczne wiązki

aż 6 wtyczek PCIe 6+2 pin

bardzo dobra jakość wykonania

wysoka sprawność energetyczna

stabilne napięcia

10 lat gwarancji



wentylator bez półpasywnego trybu pracy

brakuje jednego gniazda dla wiązki PCIe/EPS

94% 4,7/5

Może cię również zainteresować: