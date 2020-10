Testujemy MSI MPG Sekira 100R, który zalicza się do najciekawszych propozycji producenta. Czy MSI ma szansę odnieść sukces na rynku obudów?

4,2/5 Plusy - ciekawy design - połączenie stonowanej i efektownej stylistyki,; - dobre możliwości wyeksponowania podzespołów,; - port USB typ C na górnym panelu,; - miejsce na płytę główną E-ATX,; - dużo miejsca na chłodzenie procesora,; - 6 miejsc na wentylatory,; - miejsce na dwie duże chłodnice,; - cztery wentylatory 120 mm ARGB w komplecie,; - wygodny filtr przeciwkurzowy z przodu i na górze,; - kontroler podświetlenia,; - prosty montaż podzespołów,; - dobra wentylacja karty graficznej. Minusy - kontroler nie obsługuje wentylatorów,; - mało miejsca za tacką na płytę główną,; - niskiej jakości i trudno dostępny filtry przeciwkurzowy na spodzie,; - mało konkurencyjna cena.

Z czym wam się kojarzy firma MSI? Większości naszych czytelników pewnie z kartami graficznymi, płytami głównymi i laptopami - to właśnie na tym rynku producent skupia się w największym stopniu. Warto jednak zauważyć, że od pewnego czasu jest on obecny także na rynku obudów komputerowych.

Czy MSI ma szansę tutaj konkurować z bardziej rozpoznawalnymi graczami? Postanowiliśmy to sprawdzić. Nasz wybór padł na model MPG Sekira 100R, a więc jedną z nowszych propozycji producenta - to model z wyższej półki, który został zaprojektowany głównie z myślą o graczach. Brzmi ciekawie? Idźmy więc dalej!

W tym artykule znajdziesz:

Porównanie obudów MSI MPG Sekira 100P i Sekira 100R

Nim przejdziemy do testów, warto jeszcze wyjaśnić jedną kwestię dotyczącą obudów MPG Sekira 100.

W ofercie producenta znajdziemy dwa zbliżone do siebie modele: Sekira 100P i Sekira 100R. Jakie są różnice między konstrukcjami?

Model MSI MPG Sekira 100P MSI MPG Sekira 100R Typ Midi tower Midi tower Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 420 x 215 x 475 mm – 7,9 kg 420 x 215 x 475 mm – 7,9 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania

» przycisk LED » 2x audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania

» przycisk LED Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 340 mm 7x 340 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 / 2x 140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120 / 2x 140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 3x 120 mm

» Tył: 120 mm » Przód: 3x 120 mm ARGB LED

» Tył: 120 mm ARGB LED Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/140/240 » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/140/240 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 170 mm 170 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza 250 mm (ATX) 250 mm (ATX) Ścianki » Przód: szczotkowany metal

» Lewy bok: okno z hartowanego szkła

» Prawy bok: pełny » Przód: szczotkowany metal/okno z hartowanego szkła

» Lewy bok: okno z hartowanego szkła

» Prawy bok: pełny Dodatkowe - » Kontroler podświetlenia LED Cena 429 złotych 489 złotych

W obydwóch przypadkach zastosowano ten sam szkielet, więc specyfikacja jest bardzo zbliżona. Różnica w zasadzie sprowadza się do stylistyki – model Sekira 100P jest bardziej elegancki, a Sekira 100R efektowny (wyróżnia się podświetlanym frontem i wentylatorami). Za dodatkowe „bajery” przyjdzie nam jednak dopłacić około sześciu „dyszek”, więc trzeba zastanowić się co komu pasuje. Do naszej redakcji trafił ten drugi.

MSI MPG Sekira 100R - francja elegancja z nutką gamingu

MSI MPG Sekira 100R to jedna z tych konstrukcji, która łączy elegancję z efektowną stylistyką - producent postawił na szczotkowane aluminium, srebrne detale, a całość podkreślono efektownym podświetleniem ARGB LED. Musimy przyznać, że takie połączenie wygląda bardzo interesująco.

Front obudowy podzielono na dwie części - na dole znalazło się hartowane szkło, przez które można podejrzeć wentylatory, a górną część przykryto pełnym panelem ze eleganckim wykończeniem. Pomiędzy znalazł się jeszcze podświetlany pasek i logo MSI. Trzeba przyznać, że to ciekawe połączenie, które rzadko można spotkać w obudowach.

Mamy też obawy co do cyrkulacji powietrza, bo przednie wentylatory mogą zasysać je tylko przez boczne otwory (całe szczęście wentylatory zabezpieczono filtrem powietrza - dostęp do niego uzyskujemy po zdjęciu frontu). Podczas testów sprawdzimy wpływ obudowy na temperatury podzespołów.

Panel I/O zlokalizowano na górnej ściance – znajdziemy tutaj dwa porty USB 3.0, jeden USB 3.1 typ C, a także wejście i wyjście audio. Oprócz przycisków do włączania i restartowania komputera, producent zastosował także przełącznik zmiany trybów podświetlenia.



Złącza i przyciski przyozdobiono srebrnym wykończeniem - to się nazywa dbałość o detale!

Ciekawostką jest budowa górnego panelu. Znajdziemy tutaj otwory wentylacyjne dla dwóch kolejnych wentylatorów, ale w tym przypadku zabezpieczono je magnetycznym filtrem przeciwkurzowym (został on schowany pod wysuwaną osłoną z blachy).

Po lewej stronie wstawiono panel z hartowanego szkła, przez który można podejrzeć wnętrze komputera – daje to możliwość dobrego wyeksponowania sprzętu. Drugi panel jest blaszany - ścianka trochę zwiększa szerokość obudowy, co pozwala nieznacznie zwiększyć ilość miejsca w zatoce serwisowej.

Warto zauważyć, że obydwie ścianki wykorzystują nietypowy sposób montażu – trzeba je wysunąć do góry (wcześniej jednak trzeba zdemontować górny panel). Pierwszy raz spotkaliśmy się z taką konstrukcją i musimy przyznać, że jest to całkiem pomysłowe rozwiązanie.

Nim zajrzymy do środka, warto jeszcze powiedzieć kilka słów o spodzie obudowy. Model MPG Sekira 100R spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami, więc nie musimy się obawiać o stabilność komputera.

Mamy jednak uwagę co do osłony zasilacza – to zwykły, plastikowy filtr, którego demontaż nie należy do najwygodniejszych. W tym segmencie cenowym spodziewalibyśmy się raczej wygodnego, wysuwanego filtru w plastikowej ramce.

Jak MSI przemyślało konstrukcję obudowy?

Zaglądamy do środka i… czeka nas kolejne zaskoczenie. Obudowa jest całkiem przestronna, jak na model typu midi tower. Rzecz jasna mamy do czynienia z dwukomorową konstrukcją, gdzie najważniejsze podzespoły są montowane w głównym przedziale, a pozostałe (te mniej ciekawe) przeniesiono za tackę na płytę.

No właśnie, w głównej komorze zmieści się płyta główna – i to nie tylko standardowego formatu ATX, ale też większa E-ATX. To jeden z wyróżników obudowy MSI, który może być solidnym argumentem za wyborem sprzętu.

Oprócz tego przewidziano siedem miejsc na kart rozszerzeń. Jak przystało na model dla graczy, producent zadbał o sporo miejsca na karty graficzne - te mogą mieć maksymalnie 340 mm długości, więc nie będzie problemu z montażem nawet najwydajniejszych modeli pokroju GeForce RTX 3090.

To jednak nie koniec rewelacji! Na górze „piwnicy” znalazło się także miejsce montażowe dla 2,5-calowego dysku – w sam raz jeżeli chcielibyście się pochwalić nowiutkim SSD-kiem (a czasami jest czym!).

Kolejne miejsca montażowe dla dysków zlokalizowano po drugiej strony obudowy. Za tacką na płytę główną umieszczono ramkę do przykręcenia drugiego nosnika 2,5 cala, natomiast w piwnicy zainstalowano koszyk z plastikowymi sankami na dwa dyski 2,5 lub 3,5 cala - te drugie są amortyzowane gumowymi podkładkami. Co ważne, koszyk w razie potrzeby można zdemontować.

W piwnicy znajduje się również miejsce na zasilacz – standardowo może on mieć maksymalnie 150 mm długości, ale po zdemontowaniu koszyka na dyski dostępna przestrzeń wzrasta do 220 mm (w takiej sytuacji nie powinno być problemu z montażem nawet najpotężniejszych jednostek). Tutaj też zastosowano podkładki tłumiące drgania.

Wentylacja i miejsce na chłodzenie - jest się czym chwalić?

Jak wygląda kwestia wentylacji? Specyfikacja dopuszcza coolery CPU o wysokości do 170 mm, więc w praktyce zmieszczą się tutaj praktycznie wszystkie dostępne konstrukcje. Oprócz tego przewidziano sześć miejsc na wentylatory:

z przodu: trzy 120 mm lub dwa 140 mm (siateczkowy filtr przeciwkurzowy)

u góry: dwa 120/140 mm (magnetyczny filtr przeciwkurzowy)

z tyłu: jedno 120 mm

Osoby planujące montaż AiO też nie powinny mieć powodów do narzekania - z przodu zmieści się chłodnica w rozmiarze 120/140/240/280/360 mm, u góry 120/140/240 mm, a z tyłu tylko 120 mm.

Standardowe wyposażenie obejmuje cztery 120-milimetrowe wentylatory z programowalnym podświetleniem LED (ARGB LED) – trzy umieszczono na froncie, a jeden z tyłu. Jak taka konfiguracja radzi sobie z cyrkulacją powietrza? Sprawdzimy to podczas testów.

Model MPG Sekira 100R został wyposażony także w kontroler podświetlenia dla sześciu urządzeń z zasilaniem 3-pin (5 V) - efektami świetlnymi można sterować za pomocą przycisku na panelu I/O lub płyty głównej (zasilanie doprowadza wtyczka SATA). Domyślnie podłączono tutaj podświetlenie czterech wentylatorów i frontu, więc zostało jeszcze jedno wolne gniazdo (np. do podłączenia chłodzenia). Szkoda, że nie obsługuje on także wentylatorów.

Sprawdźmy ją w praktyce, czyli składamy komputer w obudowie MSI MPG Sekira 100R

Testy przeprowadziliśmy na platformie MSI - to sprzęt, który idealnie oddaje charakterystykę gamingowej konfiguracji. Jest wydajniejszy, ale też większy i gorętszy, więc dla obudów może być sporym wyzwaniem.

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz i wymaga dobrego chłodzenia - jego wpółczynnik TDP oszacowano na 105 W.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy zestaw MSI MAG CoreLiquid 240R. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją typu AiO - producent zastosował miedziany blok wodny, aluminiową chłodnicę w rozmiarze 240 mm oraz dwa podświetlane wentylatory.

MSI MAG B550 Tomahawk zalicza się do najciekawszych płyt głównych AMD B550 dla graczy. Konstrukcja wyróżnia się bogatym zestawem złączy, a przy tym została utrzymana w efektownej stylistyce.

Pamięci Thermaltake Toughram RGB oferują dobre parametry, a przy tym cechują się efektowną stylistyką (moduły przyozdobiono podświetleniem RGB LED).

Karta graficzna Radeon RX Vega 64 w niereferencyjnej wersji ASUS ROG Strix OC. Akcelerator korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami, a przy tym zalicza się do jednych z ciekawszych modeli.

Jak model MPG Sekira 100R wygląda od strony praktycznej?

Producent przemyślał układ obudowy, więc montaż podzespołów nie sprawił nam większych problemów. Sporym ułatwieniem jest możliwość zdemontowania górnej osłony. Boki można zdjąć dopiero po wysunięciu górnej osłony (ta jest mocowana na szybkośrubkach). Mniej doświadczeni użytkownicy docenią też skróconą instrukcję instalacji.

Warto jednak zauważyć, że beznarzędziowy montaż dotyczy tylko 3,5-calowych dysków twardych, a do pozostałych elementów trzeba użyć śrubokrętu. Montaż był jednak całkiem wygodny. Nie mieliśmy też problemu z instalacją chłodzenia AiO razem z wysokimi modułami pamięci. Jedynie w przypadku kart rozszerzeń można by go lepiej przemyśleć (w obudowie tej klasy oczekiwalibyśmy kart rozszerzeń przykręcanych z wnętrza obudowy).

Producent przewidział sporo przepustów, które ułatwią aranżację okablowania (i to nawet, gdy w obudowie zamontujemy większą płytę główną formatu E-ATX). Niestety za tacką na płytę główną nie znajduje się zbyt wiele miejsca, co utrudnia ułożenie kabelków (dobrze, że boczna ścianka trochę zwiększa dostępną przestrzeń).

Wiązki można spiąć opaskami rzepowymi i zaciskowymi. W zestawie z obudową dostajemy też rozgałęziacz do podłączenia trzech wentylatorów 4-pin - dodatek może być pomocny, gdy na płycie głównej nie ma zbyt wielu gniazd do wpięcia wentylatorów.

Testy wentylacji - jak to wygląda w praktyce?

Testy chłodzenia przeprowadziliśmy w nietypowej konfiguracji - trzy wentylatory wtłaczały chłodne powietrze od frontu, a jeden wydmuchiwał je do tyłu. Na procesorze zainstalowaliśmy też chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 240R, które zamontowaliśmy na górnej ściance (wentylatory przedmuchiwały chłodnicę i wypychały gorące powietrze na zewnątrz obudowy).

Wentylatory z obudowy i chłodzenia wodnego podłączyliśmy bezpośrednio do płyty głównej, która odpowiadała za sterowanie prędkością obrotową. Chłodzenie karty graficznej "na sztywno" ograniczyliśmy do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 24 stopni Celsjusza.

Temperatury podzespołów

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 50% RPM 73

33 Temperatura płyty głównej (chipset)

MSI MAG B550 Tomahawk 46

40 Temperatura płyty głównej (VRM)

MSI MAG B550 Tomahawk 40

34 Temperatura karty graficznej

Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 71

30 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 35

35 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 40

37

Obudowa MPG Sekira 100R całkiem dobrze poradziła sobie z testem wentylacji, aczkolwiek zastosowane wentylatory nie należą do najcichszych. Szczególnie zaskoczyły nas niskie temperatury karty graficznej i dysku SSD (pewnie przez to, że został on ulokowany w głównej komorze). W przypadku dysku HDD odczyty były dosyć wysokie, ale nie powinny one wpływać na jego funkcjonowanie.

MSI MPG Sekira 100R - ta obudowa ma w sobie to "coś"

Dobrnęliśmy do końca. I wiecie co? Model MPG Sekira 100R pokazuje, że firma MSI ma szansę zaistnieć na rynku obudów. Testowany przez nas model został całkiem dobrze zaprojektowany, a przy tym wprowadza kilka ciekawych rozwiązań, których nie wiedzieliśmy w konstrukcjach innych firm.

Zacznijmy od tego, że Sekira 100R to propozycja dla osób, które cenią wygląd komputera. Obudowa została utrzymana w ciekawej stylistyce, która łączy elegancki design i podświetlenie ARGB LED (za jego sterowanie odpowiada specjalny kontroler). Konstrukcja pozwala także wyeksponować najciekawsze podzespoły PC-ta.

Producent zadbał o odpowiednią funkcjonalność (w końcu mamy do czynienia ze sprzętem adresowanym do graczy). W środku zmieści się konfiguracja z płytą główną ATX lub nawet E-ATX, topowe karty graficzne i cztery dyski – dwa w rozmiarze 2,5 cala i dwa 2,5 lub 3,5 cala. Jest też miejsce na mocny zasilacz.

Nie zapomniano też o chłodzeniu – standardowe wyposażenie obejmuje cztery wentylatory z programowalnym podświetleniem ARGB LED, ale można pokusić się o instalację dwóch dużych zestawów AiO. Newralgiczne miejsca zabezpieczono filtrami powietrza. Niestety, filtr na spodzie w obudowie tej klasy jest nieporozumieniem. Trochę brakuje też kontrolera do sterowania wentylatorami.

Montaż komputera nie powinien sprawiać problemów. Jedynie w bardziej rozbudowanych konfiguracjach może być problem z upchnięciem kabelków, bo z tyłu nie znajdziemy zbyt wiele miejsca do aranżacji okablowania. Wentylacja dobrze radzi sobie z najważniejszymi podzespołami, ale nie jest najcichsza.

Otrzymujemy więc ciekawą obudowę, która powinna zainteresować graczy i entuzjastów. Gorzej wygląda kwestia ceny – model MPG Sekira 100R kosztuje prawie 500 złotych, a MPG Sekira 100P (bez podświetlanych wentylatorów) trochę ponad 400 złotych. Żeby móc konkurować z innymi graczami, producent musiałby obniżyć ceny o 50 – 100 złotych i poprawić niedoróbki.

MSI MPG Sekira 100R - ocena końcowa:

ciekawy design - połączenie stonowanej i efektownej stylistyki

dobre możliwości wyeksponowania podzespołów

port USB typ C na górnym panelu

miejsce na płytę główną E-ATX

dużo miejsca na chłodzenie procesora

6 miejsc na wentylatory

miejsce na dwie duże chłodnice

cztery wentylatory 120 mm ARGB w komplecie

wygodny filtr przeciwkurzowy z przodu i na górze

kontroler podświetlenia

prosty montaż podzespołów

dobra wentylacja karty graficznej

kontroler nie obsługuje wentylatorów

mało miejsca za tacką na płytę główną

niskiej jakości i trudno dostępny filtry przeciwkurzowy na spodzie

mało konkurencyjna cena

