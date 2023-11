Święta Bożego Narodzenia zbliżają się coraz większymi krokami, więc warto już teraz zastanowić się nad zakupem prezentów. Z tej też okazji przygotowaliśmy poradnik. Firma MSI ma w swojej ofercie sporo ciekawych sprzętów, które powinny przypaść do gustu PC-towym graczom.

Płatna współpraca z marką MSI

Dobry komputer do gier to sprzęt, który na pewno jest marzeniem niejednego gracza. Nie trzeba jednak od razu kupować całego kompa. Dobrym pomysłem może być także modernizacja obecnego zestawu. Niewielkim kosztem możemy łatwo podnieść wydajność i funkcjonalność sprzętu lub też poprawić jego wygląd.

Co zatem wybrać? Możecie zdać się na nasze rekomendacje. Wspólnie z firmą MSI przygotowaliśmy poradnik, który pomoże wybrać prezent na święta dla PC-towego gracza.

Szybki sposób na przyspieszenie komputera

Jak szybko i skutecznie podnieść wydajność w grach? Wystarczy wymienić kartę graficzną. W przypadku kilkuletnich komputerów świetnie sprawdzi się model MSI GeForce RTX 4060 Gaming X NV EDITION 8G – sprzęt można kupić za niewygórowane pieniądze, a przy tym pozwoli znacząco poprawić możliwości zestawu.

MSI GeForce RTX 4060 Gaming X NV EDITION 8G bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości 1080p. W wersji Gaming X producent fabrycznie podkręcił taktowania rdzenia, dzięki czemu możemy liczyć na lepsze osiągi względem standardowych kart GeForce RTX 4060.

Co ważne, mówimy o przedstawicielu najnowszej generacji kart Nvidia Ada Lovelace, które oferują wsparcie dla kluczowych technologii producenta. Gracze będą mogli podziwiać oszałamiające efekty wizualne z wykorzystaniem techniki Ray Tracing, a płynność w nowszych tytułach poprawi autorska funkcja skalowania obrazu DLSS (w tym także funkcja Frame Generator czy Ray Reconstruction).

Producent zastosował autorskie chłodzenie Twin Frozr 9, które zapewnia niskie temperatury i cechuje się cichą pracą. Wersja NV EDITION to limitowana edycja karty, która powinna przyciągnąć uwagę fanów kart graficznych Nvidii (obudowa została utrzymana w czarno-zielonej kolorystyce NV Green).

Karta graficzna, której nikt się nie powstydzi

MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12G to sprzęt, którego nie powstydziłby się żaden PC-towy gracz. Co prawda mówimy już o propozycji z wyższej półki, ale osiągi i jakość wykonania karty na pewno was nie zawiodą. Idealna propozycja dla wymagających gamerów, którzy mają dobry komputer kupiony kilka lat temu.

Układ zawarty na karcie zapewnia świetne osiągi, a ponadto możemy liczyć na fabrycznie podkręcony układ graficzny. Model MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12G świetnie nada się do grania na lepszych monitorach o rozdzielczości 1440p i 4K. Nie będzie też problemu z e-sportowymi tytułami, gdzie istotną kwestią jest wysoka płynność animacji.

Graczy powinny przyciągnąć także najnowsze technologie Nvidii. GeForce RTX 4070 Ti bez problemu poradzi sobie z grami wykorzystującymi technikę Ray Tracing, dzięki czemu będzie można podziwiać odtworzone w wierny sposób cienie, odbicia i oświetlenie, Technologia skalowania DLSS poprawi zaś płynność animacji. W przypadku najnowszej serii kart, można tutaj skorzystać także z funkcji Frame Generator i Ray Reconstruction.

Wersja MSI Suprim X wykorzystuje autorski układ chłodzenie Tri Frozr 3S, dzięki czemu na pewno przypadnie do gustu entuzjastom. Zastosowana konstrukcja zapewnia efektywne chłodzenie komponentów, a do tego cechuje się wysoką kulturą pracy.

Wizytówka porządnego komputera do gier

Jak odnowić komputer? Ciekawym pomysłem może być po prostu zakup nowej obudowy. MSI MPG Gungnir 300R Airflow to interesująca propozycja dla wymagających graczy. Konstrukcja wyróżnia się efektownym wzornictwem, a do tego oferuje świetną funkcjonalność i dobre chłodzenie podzespołów.

W środku bez problemu zmieści się wydajny komputer do gier. Producent przewidział miejsce na płytę główną w formacie E-ATX i topowe karty graficzne – grafikę można zamontować w standardowej orientacji lub ustawić pionowo (co pozwoli na lepsze wyeksponowanie sprzętu). Dodatkowym atutem jest sporo miejsca do aranżacji okablowania.

Nie zapomniano też o efektywnym chłodzeniu podzespołów. Standardowe wyposażenie obejmuje cztery wentylatory z podświetleniem ARGB LED. Dodatkowo producent przewidział możliwość montażu dwóch dużych radiatorów z systemów chłodzenia cieczą (AiO).

MSI MPG Gungnir 300R Airflow pozwoli zbudować wydajny i funkcjonalny zestaw. Graczy zainteresuje też ciekawa stylistyka, która nada komputerowi charakteru (w sprzedaży występuje czarna i biała wersja kolorystyczna obudowy).

Podstawa gamingowego komputera

Co w sytuacji, gdy planujecie budowę nowego komputera? W takim przypadku warto rozejrzeć się za nową płytą główną. Dla zwolenników platformy Intel, bardzo dobrym wyborem będzie model MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI – to dobra i niedroga konstrukcja, która powinna sprostać oczekiwaniom większości graczy.

Płyta MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI obsługuje procesory Intel Core 12., 13. i 14. generacji pod podstawkę LGA 1700 oraz dwukanałowe zestawy pamięci DDR5-7200 (po OC). Co więcej, płyta pozwoli też na podkręcanie procesorów z odblokowanym mnożnikiem, więc pozwoli „wycisnąć” ze sprzętu jeszcze lepsze osiągi (pomocna w tym będzie też mocna sekcja zasilania).

Producent zadbał o bogaty zestaw złączy. Płyta wspiera nadchodzące karty graficzne pod PCI-Express 5.0, a do tego pozwala korzystać z superszybkich dysków SSD NVMe pod PCIe 4.0 x4 (wszystkie gniazdka wyposażono w efektywne chłodzenie M.2 Shield Frozr). Do dyspozycji oddano dobrej jakości układ dźwiękowy Audio Boost 5 oraz zestaw szybkich kart sieciowych 2.5G LAN oraz bezprzewodową Wi-Fi 6E.

Model MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI wyróżnia się efektownym wzornictwem, które pozwoli uzupełnić ciekawy zestaw dla graczy. Uwagę zwracają efektowne radiatory, a do tego do płyty można podłączyć dodatkowe urządzenia z podświetleniem RGB i ARGB LED.

Nowe chłodzenie? To jest ładne i wydajne

Nowe chłodzenie procesora to świetny pomysł na modernizację sprzętu dla graczy. Zestaw MSI MAG CoreLiquid E360 pozwoli efektywnie schłodzić sprzęt, a przy tym nada całej konstrukcji ciekawszego wyglądu. Gracze powinni być zachwyceni.

MSI MAG CoreLiquid E360 to chłodzenie AiO, które pasuje do najpopularniejszych procesorów AMD i Intel. Producent zastosował wydajną blokopompkę oraz dużą chłodnicę z trzema 120-milimetrowymi wentylatorami z podświetleniem ARGB LED.

Zestaw powinien spełnić oczekiwania entuzjastów, którzy korzystają z najwydajniejszych procesorów lub planują dodatkowo podkręcić sprzęt. Chłodzeniem można zarządzać z poziomu autorskiego narzędzia MSI Center, co pozwala jeszcze lepiej dostosować jego wydajność i kulturę pracy do swoich oczekiwań.

Zestaw MSI MAG CoreLiquid E360 wyróżnia się też efektowną stylistyką, która pozwoli upiększyć komputer. Producent zastosował podświetlaną blokopompkę (z możliwością obrócenia logo), a na chłodnicy zainstalowano trzy wentylatory z programowalnym podświetleniem ARGB LED.

Płatna współpraca z marką MSI

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.