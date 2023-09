MSI MAG CoreLiquid E360 to chłodzenie, które ma zainteresować entuzjastów składających nowoczesne i wydajne komputery. Sprawdzamy, czym producent chce nas przekonać i jak sprzęt wypada na tle konkurencyjnych modeli.

Płatna współpraca z marką MSI

Chłodzenia wodne procesorów cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród entuzjastów składających wydajne komputery, więc coraz więcej firm wprowadza takie sprzęty do swojej oferty. Dużo tutaj do powiedzenia ma firma MSI, która ma w swoim asortymencie całkiem spory wybór zestawów AiO (jakiś czas temu testowaliśmy m.in. MSI MPG CoreLiquid K360).

Niedawno w ofercie producenta pojawiły się nowe chłodzenia wodne – mowa o modelach MSI MAG CoreLiquid z serii E. Producent twierdzi, że ma być ładnie, wydajnie, a do tego niedrogo. Jak będzie w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić w praktyce.

Specyfikacja chłodzenia MSI MAG CoreLiquid E240 i E360

Producent przygotował dwa chłodzenia z nowej serii: MAG CoreLiquid E240 z chłodnicą typu 240 mm oraz MAG CoreLiquid E360 z chłodnicą w rozmiarze 360 mm. Co więcej, obydwa modele są dostępne w czarnej i białej wersji kolorystycznej.

Model MSI MAG CoreLiquid E240 MSI MAG CoreLiquid E360 Blok wodny Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 72 x 72 x 52 mm 72 x 72 x 52 mm Obroty pompki 3000 RPM 3000 RPM Węże 400 mm 400 mm Chłodnica Aluminiowa Aluminiowa Wymiary chłodnicy 277 x 119,2 x 27 mm 394 x 119,2 x 27 mm Wentylatory 2x MSI FD12025L12SPAAB (120 mm) 3x MSI FD12025L12SPAAB (120 mm) Obroty wentylatora 600 RPM (±250 RPM) – 1800 RPM (± 200 RPM) 600 RPM (±250 RPM) – 1800 RPM (± 200 RPM) Generowany hałas 11,2 – 32,5 dBA 11,2 – 32,5 dBA Wydajność wentylatora 25,5 – 75,04 CFM / 0,31 – 2,52 mm-H2O 25,5 – 75,04 CFM / 0,31 – 2,52 mm-H2O Dodatkowe » pasta termoprzewodząca

» rozgałęziacz dla wentylatorów

» rozgałęziacz dla wentylatorów (obniżający obroty) » pasta termoprzewodząca

» rozgałęziacz dla wentylatorów

» rozgałęziacz dla wentylatorów (obniżający obroty) Kompatybilność » AMD: AM4, AM5, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700 » AMD: AM4, AM5, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700 Gwarancja 3 lata 3 lata Cena 529 zł 659 zł

Do naszej redakcji dotarł model MSI MAG CoreLiquid E360, który został zaprojektowany z myślą o bardziej wymagających użytkownikach, korzystających z wydajniejszych procesorów i/lub podkręcających sprzęt. Warto jednak zauważyć, że zestaw wykorzystuje większą chłodnicę, więc może się nie zmieścić do wszystkich obudów. Większy zestaw kosztuje 659 zł, a mniejszy 529 zł.

MSI MAG CoreLiquid E360 - pozornie niepozorny

MSI MAG CoreLiquid E360 to klasyczny zestaw AiO (All in One), gdzie wszystkie elementy zostały połączone w całość – taka konstrukcja zapewnia przyzwoite osiągi, a przy tym nie musimy się obawiać o nieprawidłowe złożenie lub rozszczelnienie układu. Opcja wydaje się dobra dla mniej doświadczonych użytkowników, którzy nie chcą składać zestawu chłodzenia wodnego z osobnych części.



Zestaw MSI MAG CoreLiquid E360 wykorzystuje bloko-pompkę z dużą chłodnicą i trzy 120-milimetrowe wentylatory

Producent zastosował klasyczną blokopompkę, która została przyozdobiona adresowalnym podświetleniem (ARGB LED). Górną część obudowy można obrócić o 270 stopni, co pozwoli dostosować orientację napisu do montażu bloku. Szkoda, że zabrakło dodatkowego chłodzenia sekcji zasilania (obecnego np. właśnie w modelu MSI MPG CoreLiquid K360).

Blok wodny ma sporą powierzchnię (przed montażem należy pamiętać o odklejeniu folii zabezpieczającej)

W podstawie umieszczono miedziany blok wodny ze zwiększoną ilością mikrofinów, dzięki czemu powinien jeszcze efektywniej odprowadzać ciepło z procesora. Warto zauważyć, że element ma spore rozmiary, więc sprawdzi się nawet przy większych układów (lista kompatybilności obejmuje m.in. modele AMD Ryzen Threadripper pod gniazdo TR4 i sTRX4).



Obudowa z podświetlanym logo MSI jest obracana, więc można dostosować orientację napisu do montażu bloko-pompki

Pompa została zaprojektowana pod kątem efektywniejszego przepływu chłodziwa, co też powinno przełożyć się na lepsze odprowadzanie ciepła. Producent zastosował wytrzymały silnik trójfazowy, który ma generować mniejsze wibracje (a więc też mniejszy hałas – ten ma wynosić średnio 20 dBA).



Zestaw MSI MAG CoreLiquid E360 wykorzystuje sporą chłodnicę w rozmiarze 360 mm

Ciepło z procesora jest odprowadzane do klasycznej, aluminiowej chłodnicy o profilu 27 mm, na której zainstalowano trzy 120-milimetrowe wentylatory z dynamicznym łożyskiem olejowym (FDB). Zastosowane węże są całkiem długie i giętkie, więc nie powinno być problemów z ich poprowadzeniem w klasycznych obudowach typu tower.



Na chłodnicy przy wężach znalazł się fill port do uzupełnienia czynnika chłodniczego (niestety został zabezpieczony plombą gwarancyjną - podobno nie ma potrzeby uzupełniania czynnika przez cały okres jej trwania tj 3 lata)

Prędkość obrotową „śmigiełek” można regulować w zakresie 600 RPM (±250 RPM) – 1800 RPM (± 200 RPM). W takim przypadku generują one przepływ powietrza na poziomie 25,5 – 75,04 CFM i ciśnienie statyczne 0,31 – 2,52 mm-H2O. Hałas ma wynosić 11,2 – 32,5 dBA.



Chłodzenie wykorzystuje trzy 120-milimetrowe wentylatory - do ich podłączenia wykorzystano klasyczne wtyczki 4-pin do sterowania obrotami i 3-pin 5V do sterowania podświetleniem

Wentylatorki przyozdobiono podświetleniem ARGB LED, dzięki czemu mogą ładnie rozświetlić wnętrze komputera. Do podłączenia podświetlenia wykorzystano klasyczną wtyczkę 3-pin (5 V). Dobra informacja jest taka, że można tutaj wykorzystać połączenie szeregowe i całość podpiąć do jednego wtyku na płycie głównej.

Montaż chłodzenia MSI MAG CoreLiquid E360

W zestawie z chłodzeniem znajdziemy wszystkie niezbędne elementy montażowe pod nowsze podstawki procesorów Intel i AMD oraz małą strzykawkę pasty termoprzewodzącej (ta powinna wystarczyć na 1-2 aplikacje). Brakuje papierowej instrukcji obsługi, więc trzeba posiłkować się dokumentacją elektroniczną ze strony producenta.



W zestawie znajdziemy wszystkie najważniejsze elementy montażowe pod nowsze podstawki Intel i AMD

Sam montaż przebiega bez większych problemów i powinni sobie z nim poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy (warto posiłkować się instrukcją obsługi).

W przypadku platformy AMD AM4/AM5 i TR4/sTRX4 instalacja bloku wodnego jest wyjątkowo prosta, bo zapinki wykorzystują standardowe elementy montażowe na płycie głównej.

Trochę więcej pracy wymaga montaż chłodzenia na podstawkach Intela, bo wymagane jest jeszcze zastosowanie płytki backplate pod płytą główną i przykręcenie bloku wodnego nakrętkami. Nie jest to jednak skomplikowana operacja.

Kolejnym krokiem jest przykręcenie wentylatorów do chłodnicy i zamontowanie całości w komputerze. Wężyki są giętkie i dosyć długie, więc nie powinno być problemów instalacją radiatora na górze lub z przodu obudowy.



Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid E360 może upiększyć wnętrze komputera

Warto jednak zwrócić uwagę na dużą liczbę kabelków do podłączenia. Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid E360 korzysta z ośmiu przewodów (dwa do blokopompki i po dwa na wentylator), więc trzeba się trochę napracować przy aranżacji okablowania. Dobra informacja jest taka, że wentylatory można podłączyć do jednego złącza zasilającego i podświetlenia płycie głównej (w zestawie dodawany jest rozgałęziacz wtyczki 4-pin, a przewody podświetlenia można podłączyć szeregowo).

Test chłodzenia MSI MAG CoreLiquid E360

Zestaw MSI MAG CoreLiquid E360 przetestowaliśmy na naszej standardowej platformie do testu chłodzeń AiO – to wymagająca konfiguracja, która może symulować komputer z topowym, energochłonnym procesorem.

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 27 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy). Za kontrolę prędkości obrotowej pompki i wentylatorów odpowiadała płyta główna (złącze CPU FAN i AIO PUMP). Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT.

Zestaw porównaliśmy do innych chłodzeń dostępnych na rynku:

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 40 dB) 44

9 MSI MAG CoreLiquid E360

(max. 40 dB) 44

10 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 44

11 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 45

9 Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

(max. 38 dB) 45

13 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 46

10 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 47

12 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 42 dB) 48

12 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16 obciążenie

spoczynek

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

MSI MAG CoreLiquid E360

(max. 40 dB) 13

6 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 13

7 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 14

4 Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

(max. 38 dB) 17

9 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 18

11 Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 40 dB) 18

13 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 21

16 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 42 dB) 22

13 obciążenie

spoczynek

Przy domyślnych ustawieniach chłodzenie MSI MAG CoreLiquid E360 wypada naprawdę nieźle - zapewnia bardzo niskie temperatury procesora i sekcji zasilania (pomimo braku dodatkowego nawiewu), a przy tym cechuje się całkiem dobrą kulturą pracy (wentylatory rozkręcały się do około 1250 - 1300 RPM).

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

(max. 43 dB) 63

13 Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 51 dB) 64

12 MSI MAG CoreLiquid E360

(max. 49 dB) 64

14 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 66

11 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 66

13 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 68

12 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 68

12 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 46 dB) 68

14 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16 obciążenie

spoczynek

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 18

7 Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB

(max. 43 dB) 18

12 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 20

10 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 22

16 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 44 dB) 24

16 MSI MAG CoreLiquid E360

(max. 49 dB) 26

11 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 46 dB) 29

16 Fractal Design Lumen S28 RGB

(max. 51 dB) 30

16 obciążenie

spoczynek

Podkręcony procesor okazał się większym wyzwaniem dla chłodzenia, niemniej jednak sprzęt podołał i temu wyzwaniu - MSI MAG CoreLiquid E360 to jeden z najwydajniejszych modeli w naszym zestawieniu. Gorzej wygląda kwestia generowanego hałasu, bo wentylatory pracujące z maksymalną prędkością obrotową (1800 RPM) były już po prostu głośne.

MSI MAG CoreLiquid E360 - wydajne i ładne, ale też głośne

MSI MAG CoreLiquid E360 to chłodzenie, które mocno nas zaskoczyło. Sprzęt oferuje bardzo dobre osiągi, a do tego ładnie wygląda. Jeśli aż tak bardzo nie zależy wam na kulturze pracy komputera, na pewno jest to sprzęt warty rozważenia.

CoreLiquid E360 został zaprojektowany z myślą o entuzjastach, którzy szukają ładnego i wydajnego chłodzenia procesora. Blok wodny i wentylatory zostały przyozdobione efektownym podświetleniem ARGB LED, którym można sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej. Na dodatek w sprzedaży dostępna jest też biała wersja chłodzenia, która powinna zainteresować osoby składające PC-ty w jasnej kolorystyce.

Co ważne, duża chłodnica zapewnia bardzo dobre osiągi - zestaw bez problemu poradzi sobie z najwydajniejszymi konsumenckimi procesorami dostępnymi na rynku. Wysoka wydajność została jednak okupiona głośną pracą wentylatorów, więc po montażu warto odpowiednio dostroić krzywą obrotów.

Warto zwrócić uwagę także na praktyczne cechy chłodzenia. MSI MAG CoreLiquid E360 zalicza się do klasycznych zestawów AiO, gdzie wszystkie elementy połączono w całość. Montaż chłodzenia nie jest skomplikowany (co ważne, zestaw jest kompatybilny z wszystkimi najnowszymi podstawkami pod procesory Intel i AMD), ale esteci muszą się liczyć z czasochłonną aranżacją okablowania.

MSI MAG CoreLiquid E360 kosztuje około 659 złotych, więc trochę więcej względem konkurencyjnych zestawów o podobnych parametrach (np. Arctic Liquid Freezer II 360 ARGB, Endorfy Navis F360 ARGB, be quiet! Pure Loop 2 FX 360). Czy warto kupić? Na pewno jest to propozycja warta rozważenia.

Opinia o MSI MAG CoreLiquid E360 Plusy Bardzo dobra wydajność,

Ładny wygląd - blok i wentylatory z podświetleniem ARGB LED,

Dostępna czarna i biała wersja kolorystyczna,

Kompatybilność z najnowszymi podstawkami pod procesory Intel i AMD (w tym TR4/sTRX4),

Prosty montaż. Minusy Głośna praca wentylatorów przy maksymalnych obrotach,

Dużo przewodów do podłączenia,

Wysoka cena na tle konkurencyjnych modeli.

Ocena końcowa 86% 4.3/5







