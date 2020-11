Sprawdź, jakie są najlepsze myszki bezprzewodowe. Ranking, który przygotowaliśmy, zawiera najbardziej opłacalne, najlepiej wyposażone i najnowocześniejsze myszy komputerowe – do pracy, na co dzień i do laptopa.

Dobra myszka bezprzewodowa – co to w ogóle znaczy?

Liczba modeli na rynku jest przeogromna, dlatego każdy mógłby wybrać inne jego zdaniem najlepsze myszki bezprzewodowe. Są jednak cechy, które takie urządzenia muszą spełnić, by mogły w ogóle kandydować do takiego rankingu – to precyzyjny sensor, który dobrze działa na powierzchniach różnego typu, to dobra jakość wykonania i ergonomiczna konstrukcja, to niezawodne połączenie z komputerem i wreszcie: długi czas pracy.

Żeby nie było niedomówień, podkreślmy od razu, że z rankingu wyłączone zostały modele gamingowe. Godne polecenia gryzonie do elektronicznej rozrywki znajdziesz w naszym TOP 5 – najlepsze myszki do gier. Tutaj koncentrujemy się na urządzeniach do pracy, rozrywki i codziennego korzystania z komputera. Mamy kilka propozycji dla osób poszukujących czegoś tańszego, jak i najlepiej wyposażone gryzonie na rynku. Spójrz…

Oto najlepsze myszki bezprzewodowe – ranking 2020:

Oprócz tradycyjnych myszek bezprzewodowych do laptopa i komputera stacjonarnego, wybraliśmy też kilka mniej typowych rozwiązań, takich jak trackball (w postaci Logitech MX Ergo), myszka pionowa (kategorię reprezentuje Trust Verro Wireless Ergonomic) czy myszka z dwiema rolkami i obsługą gestów (czym może pochwalić się Logitech MX Master 3). Wierzymy, że dzięki temu znajdziesz dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz.

Pojęcia, które warto znać: • Rozdzielczość – wartość określająca liczbę punktów na cal, którą jest w stanie przetworzyć czujnik optyczny i elektronika myszki. Im wartość ta jest wyższa, tym precyzyjniej odwzorowywane są nawet bardzo gwałtowne, jak i niezwykle precyzyjne ruchy dłoni użytkownika myszy. • DPI - dots per inch – liczba punktów przypadająca na cal. Jest to jednostka, którą stosuje się do określania rozdzielczości myszki, ale też urządzeń drukujących, skanujących i nagrywających obraz. (Alternatywne nazwy to PPI, SPI i CPI). • Czujnik optyczny – sensor zbudowany z diody oświetlającej podłoże i elementu światłoczułego, który odczytuje zmiany odbijających się od oświetlonej powierzchni promieni, dzięki czemu możliwy jest odczyt prędkości i kierunku ruchu myszki. • Czujnik laserowy – sensor zbudowany z diody laserowej oświetlającej podłoże i elementu światłoczułego, który odczytuje zmiany odbijających się od oświetlonej powierzchni promieni, dzięki czemu możliwy jest odczyt prędkości i kierunku ruchu myszki. W założeniu ma być precyzyjniejszy od zwykłego czujnika optycznego. • Darkfield – technologia firmy Logitech, dzięki której sensor jest w stanie odczytać sygnały nawet w przypadku, gdy powierzchnią, po której porusza się myszka, jest lustrem lub szklaną taflą – wiele, nawet najnowszych czujników, nie radzi sobie na takich powierzchniach i wymaga stosowania podkładek. • Profil – inaczej kształt myszki. Od niego zależy, czy myszka będzie przeznaczona tylko dla praworęcznych użytkowników (tacy stanowią większość), czy będzie uniwersalna dla prawo i leworęcznych. On także odpowiada za wygodę użytkowania urządzenia. • Rolka – kółko, które służy zazwyczaj do wygodnego przewijania zawartości stron internetowych, długich partii tekstu w dokumentach, lub zawartości „plecaka” postaci w grze, a także do zmiany broni czy ekwipunku bohatera. • Pamięć – dzięki niej użytkownik może zapisać swoje ulubione parametry myszki i po przeniesieniu jej do innego komputera zasiąść i od razu korzystać z niej tak, jakby to robił na własnym komputerze. Przydaje się szczególnie osobom, które często grają ze znajomymi lub uczestniczą w tak zwanych LAN Party.

Jaka myszka bezprzewodowa będzie optymalna? Znajdź coś dla siebie

Microsoft Mobile Mouse 1850 – tania myszka do laptopa









4,5/5 Ocena benchmark.pl Przy projektowaniu tego gryzonia Microsoft postawił przede wszystkim na prostotę. Stąd brak jakichkolwiek przycisków dodatkowych, ale też stuprocentowo symetryczna konstrukcja, dzięki czemu korzystanie z niego jest komfortowe niezależnie od tego, czy używa się prawej czy lewej dłoni. Ta relatywnie tania myszka mieści się nawet w kieszeni i zbytnio nie ciąży, a mobilność dodatkowo poprawia możliwość schowania nanoprzekaźnika w obudowie. Niezaprzeczalnym plusem jest również 6-miesięczny czas pracy, ale najważniejsze jest naturalnie to, że dobrze czuje się na biurku i cechuje się wysoką precyzją działania. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

A4Tech G9-500F-1 – precyzyjna myszka za nieduże pieniądze









4,6/5 Ocena benchmark.pl W A4Tech G9-500F-1 można zobaczyć ciekawą alternatywę dla wcześniejszego modelu. To też niedroga i mobilna myszka, ale już wyprofilowana ewidentnie pod prawą dłoń. Na tym różnice się nie kończą. Propozycja od A4Tech może też pochwalić się działaniem w wyższej rozdzielczości: do 2000 DPI, a także obecnością dodatkowego przycisku – pomiędzy kółkiem przewijania a lewym przyciskiem. Służy on do automatycznego dwukliku, co docenią wszyscy pracownicy biurowi, a i na co dzień jest to całkiem praktyczne rozwiązanie. Jakość wykonania również musi zostać zapisana po stronie plusów. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 4

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech M235 – najlepsza myszka bezprzewodowa do 100 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl A to już najlepsza myszka bezprzewodowa do stówki. Precyzja jest jej mocną stroną i możesz na nią liczyć właściwie na każdej powierzchni. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdza się w podróży – pozytywny wpływ na to mają również niewielkie gabaryty. Czymś, o czym w żadnym razie nie można zapomnieć, jest też bardzo długi czas działania. Zamontuj w środku jedną baterię AA, a będziesz mieć spokój przez okrągły rok. Z kolei jej uniwersalną konstrukcję docenią leworęczni użytkownicy (ale ci praworęczni też nie będą narzekać na ergonomię tego modelu – jest naprawdę w porządku). Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

Logitech M590 – cicha myszka bezprzewodowa z Bluetooth









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niezwykle cichy klik to niewątpliwy atut myszki Logitech M590, która z tego powodu doskonale powinna sprawdzić się u osób, które lubią (lub muszą) przesiadywać przed ekranem także w nocy. Tym bardziej że równie ciche, co klikanie, jest „scrollowanie”. A skoro już przy nim jesteśmy, to warto też wspomnieć o większej liczbie rowków na kółku, co sprzyja szybkiemu i precyzyjnemu przewijaniu. Jeżeli to niewystarczająco cię przekonuje, to dodajmy do tego jeszcze możliwość płynnego przełączania się pomiędzy dwoma komputerami, obecność dwóch funkcyjnych przycisków z boku, nawet do 24 miesięcy działania na jednej baterii AA oraz możliwość uzyskania połączenia zarówno przez odbiornik USB, jak i Bluetooth. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 7

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Częstotliwość odświeżania 1000 Hz

Częstotliwość odświeżania 1000 Hz

Profil myszki dla praworęcznych

HP Spectre 700 – stylowa myszka bezprzewodowa do laptopa









4,6/5 Ocena benchmark.pl Robi efekt „wow” - prezentuje się wyśmienicie. HP Spectre 700 ma jednak na szczęście do zaoferowania znacznie więcej niż tylko ładny wygląd. To bardzo dobra myszka, która dobrze sprawdza się w roli towarzyszki dla laptopa, ale i na biurku radzi sobie tak jak powinna. Ma precyzyjny i szybki czujnik laserowy, który może działać w rozdzielczości do 1200 DPI. Plusem jest również możliwość parowania zarówno za pomocą odbiornika USB, jak i technologii Bluetooth (dzięki czemu zaoszczędzisz port w swoim laptopie). Wypada też podkreślić, że jest to myszka z akumulatorem – nie będziesz więc wydawać dodatkowych pieniędzy na kolejne baterie. Musisz tylko pamiętać o ładowaniu – mniej więcej raz na dwa/trzy miesiące. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1200 dpi

Liczba przycisków 5

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse – precyzyjna i ergonomiczna









4/5 Ocena benchmark.pl Na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco… dziwaczna. W tym szaleństwie jest jednak metoda, bo wiele dłoni bardzo dobrze czuje się, dzierżąc Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse. Jej kształt ma powodować bardziej naturalne ułożenie dłoni, nadgarstka i przedramienia, dlatego też polecana jest osobom, które skarżą się na bóle w tych okolicach oraz tych, którzy po prostu spędzają przed komputerem wiele godzin każdego dnia. Jeżeli zaś chodzi o minusy, to na ich listę na pewno można wpisać stosunkowo głośny klik oraz raczej niezbyt zaskakujący fakt, że najpierw trzeba się do tego gryzonia przyzwyczaić. Mimo wszystko warto. Najważniejsze cechy: Typ myszki bluetrack

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Trust Verro Wireless Ergonomic – bezprzewodowa mysz pionowa









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jest wielu nieprzekonanych, ale ci, którzy mieli okazję tego spróbować, często nie chcą już wracać do normalnego gryzonia. O co chodzi? O mysz pionową, zwaną też wertykalną. Taka konstrukcja – jakkolwiek dziwna może się wydawać – zapewnia bardzo komfortowe warunki do pracy. Przede wszystkim gwarantuje bardziej naturalne ułożenie dłoni, a przez to zmniejsza napięcie w nadgarstku i przedramieniu. Jest to przy tym wszystkim kawał dobrej myszki, z niezłym sensorem o czułości 1600 DPI, dwoma dodatkowymi przyciskami na boku i poprawnie działającą rolką przewijania. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1600 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech MX Ergo – nowoczesny trackball to sensowna alternatywa









4,6/5 Ocena benchmark.pl Logitech MX Ergo to jedyny w tym rankingu reprezentant gatunku, który wielu już uznało za wymarły. Jest to mianowicie trackball – rozwiązanie, mające wiele zalet i doceniane przede wszystkim przez osoby wymagające absolutnej precyzji oraz te, dysponujące niewielkimi biurkami. Jeśli nie wiesz, to tłumaczymy, że trackballa nie trzeba przesuwać po biurku – do sterowania kursorem służy kulka umieszczona pod kciukiem. MX Ergo to trackball nowej generacji: szybki i precyzyjny, ale też wyposażony w tak cenne rozwiązania, jak 4-kierunkowa rolka przewijania, dodatkowe przyciski czy – najciekawsze – zawias umożliwiający zmianę kąta i tym samym odciążenie nadgarstka. Cztery miesiące działania po naładowaniu akumulatora do pełna to kolejny atut. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 250-2000 dpi

Liczba przycisków 8

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech MX Anywhere 2S – komfort i precyzja niezależnie od miejsca









4,5/5 Ocena benchmark.pl To udoskonalona wersja jednej z najlepszych myszek ostatnich lat. Logitech MX Anywhere 2S ma bardzo dobrze wyprofilowaną i (nie licząc dwóch dodatkowych przycisków) symetryczną konstrukcję, która zapewnia maksimum komfortu. Gryzoń ma też ceniony sensor Darkfield, gwarantujący precyzyjne działanie na powierzchni każdego rodzaju (nie wyłączając szkła). Choć jest bezprzewodowy, nie wiąże się to z żadnymi komplikacjami, bo 3 minuty ładowania zapewniają cały dzień pracy, a ładowanie do pełna daje 70 dni działania. Urządzenie pozwala też pracować nawet na trzech komputerach równocześnie, a jego 4-kierunkowe kółko może działać w trybie szybkim lub precyzyjnym. Jak na sprzęt tej klasy przystało, do wyboru jest łączność przez USB lub Bluetooth. Najważniejsze cechy: Typ myszki laserowa

Rozdzielczość myszki 4000 dpi

Liczba przycisków 7

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech MX Master 3 – najlepsza myszka bezprzewodowa do pracy









4,6/5 Ocena benchmark.pl Szukasz absolutnie najlepszej? Oto przed tobą myszka Logitech MX Master 3, której nazwa nie wzięła się znikąd. Oferuje mistrzowską precyzję na każdej powierzchni, ma mistrzowsko zaprojektowaną konstrukcję i po mistrzowsku radzi sobie z przewijaniem. Jej rolka z technologią MagSpeed jest supercicha i może działać w trybie precyzyjnym lub szybkim. Tak właściwie, to rolki ma dwie – oprócz tej podstawowej jest jeszcze pozioma, umieszczona na boku. W tej samej okolicy znajdują się dodatkowe przyciski oraz podpórka pod kciuk, której końcówka pełni także funkcję aktywatora rejestracji gestów – to kolejny sposób na ułatwienie sobie pracy. Całość znajduje różne zastosowania w różnych aplikacjach, takich jak Photoshop, Final Cut Pro, Word czy Google Chrome. To dobra myszka dla grafika i każdego innego profesjonalisty. Docenisz też jej precyzyjny i szybki sensor Darkfield 4000 DPI, a gdy wypadnie ci coś pilnego, zapewnisz sobie 3-godzinne działanie już po 1-minutowym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Typ myszki laserowa

Rozdzielczość myszki 4000 dpi

Liczba przycisków 7

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

