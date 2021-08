Polecamy najlepsze myszki bezprzewodowe. Ranking, który zaraz poznasz, zawiera tanie myszki do laptopa, ergonomiczne modele do pracy biurowej i nowoczesne myszy uniwersalne. Oto 10 urządzeń, które szczególnie zasługują dziś na uwagę.

Najlepsze myszki bezprzewodowe sprawiają, że korzystanie z komputera jest maksymalnie przyjemne. Jeśli szukasz czegoś takiego, to mamy kilka propozycji. Zanim przejdziemy dalej, od razu odpowiedzmy sobie na pytanie o to, co znajdziesz w tym zestawieniu. Otóż znajdują się tu mobilne oraz biurowe myszki bezprzewodowe, a więc urządzenia zaprojektowane pod kątem podróży albo efektywnej pracy. Jeśli zaś interesują cię raczej gryzonie gamingowe, to nie czekaj, tylko sprawdź polecane myszki dla graczy – część z nich oferuje łączność bez „kabla”. W rankingu poniżej znajdziesz modele od 50 do 400 złotych, dla mniej i bardziej wymagających.

Najlepsze myszki bezprzewodowe – ranking 2021:

Dobra myszka bezprzewodowa – co to w ogóle znaczy?

Liczba modeli na rynku jest przeogromna, dlatego każdy mógłby wytypować inne kandydatki do tytułu najlepszej myszki bezprzewodowej. Nasze zestawienie tworzyliśmy pod kątem opłacalności, a więc jak największych możliwości w jak najlepszej cenie. Za priorytety uznaliśmy precyzyjny sensor, który dobrze działa na powierzchniach różnego typu, dobra jakość wykonania i ergonomiczna konstrukcja, niezawodne połączenie z komputerem i wreszcie: długi czas pracy.

Zacznijmy od końca. Jeśli chodzi o czas pracy, to trzeba wiedzieć, że dostępne są dwa rozwiązania: z baterią typu paluszek (i tutaj należy oczekiwać co najmniej 6 miesięcy działania) oraz z akumulatorem (który pozwoli na krótsze działanie, ale za to można go ładować). Z kolei do ergonomii producenci podchodzą różnie: dlatego oprócz klasycznych gryzoni do naszego rankingu wpuściliśmy też trackballa czy myszkę pionową. W kwestii sensorów postawiliśmy zaś na laserowe i optyczne czujniki o czułości nie mniejszej niż 1000 DPI (a w najlepszych modelach wynoszącej nawet 4000 DPI).

Jaka myszka bezprzewodowa? Oto nasze propozycje

Microsoft Mobile Mouse 1850 – tania myszka do laptopa Ocena benchmark.pl









4,5/5 Przy projektowaniu tego gryzonia Microsoft postawił przede wszystkim na prostotę. Stąd brak jakichkolwiek przycisków dodatkowych, ale też stuprocentowo symetryczna konstrukcja, dzięki czemu korzystanie z niego jest komfortowe niezależnie od tego, czy używa się prawej czy lewej dłoni. Ta relatywnie tania myszka mieści się nawet w kieszeni i zbytnio nie ciąży, a mobilność dodatkowo poprawia możliwość schowania nanoprzekaźnika w obudowie. Niezaprzeczalnym plusem jest również 6-miesięczny czas pracy, ale najważniejsze jest naturalnie to, że dobrze czuje się na biurku i cechuje się wysoką precyzją działania. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

HP Z3700 – niska myszka bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nie wszyscy są przekonani do „płaskich myszek”, ale nie brakuje im też fanów. Jedną z najlepszych decyzji zakupowych, jaką mogą oni podjąć przy ograniczonym budżecie, jest wybór HP Z3700. To dobrze wyglądająca i równie dobrze leżąca w dłoni, a przy tym precyzyjna i cicha mysz bezprzewodowa. Dobrze sprawdza się i na biurku, i „w trasie”, bo też jej sensor świetnie radzi sobie na różnego typu powierzchniach. Przy tym wszystkim jest to wyjątkowo proste urządzenie, więc powinno przypaść do gustu wszystkim miłośnikom praktycznego minimalizmu. Oprócz tradycyjnej czerni do wyboru są też inne warianty kolorystyczne. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1200 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa, USB

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

Logitech M235 – najlepsza myszka bezprzewodowa do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 A to już najlepsza myszka bezprzewodowa do stówki. Precyzja jest jej mocną stroną i możesz na nią liczyć właściwie na każdej powierzchni. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdza się w podróży – pozytywny wpływ na to mają również niewielkie gabaryty (idealne – swoją drogą – dla posiadaczek i posiadaczy mniejszych dłoni). Czymś, o czym w żadnym razie nie można zapomnieć, jest też bardzo długi czas działania. Zamontuj w środku jedną baterię AA, a będziesz mieć spokój przez okrągły rok. Z kolei jej uniwersalną konstrukcję docenią leworęczni użytkownicy (ale ci praworęczni też nie będą narzekać na ergonomię tego modelu – jest naprawdę w porządku). Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

Trust Verro – bezprzewodowa mysz pionowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jest wielu nieprzekonanych, ale ci, którzy mieli okazję tego spróbować, często nie chcą już wracać do normalnego gryzonia. O co chodzi? O mysz pionową, zwaną też wertykalną. Taka konstrukcja – jakkolwiek dziwna może się wydawać – zapewnia bardzo komfortowe warunki do pracy. Przede wszystkim gwarantuje bardziej naturalne ułożenie dłoni, a przez to zmniejsza napięcie w nadgarstku i przedramieniu. Trust Verro to przy tym wszystkim kawał dobrej myszki, z niezłym sensorem o czułości 1600 DPI, dwoma dodatkowymi przyciskami na boku i poprawnie działającą rolką przewijania. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1600 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech M590 – cicha myszka bezprzewodowa z Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,5/5 Niezwykle cichy klik to niewątpliwy atut myszki Logitech M590, która z tego powodu doskonale powinna sprawdzić się u osób, które lubią (lub muszą) przesiadywać przed ekranem także w nocy. Tym bardziej że równie ciche, co klikanie, jest „scrollowanie”. A skoro już przy nim jesteśmy, to warto też wspomnieć o większej liczbie rowków na kółku, co sprzyja szybkiemu i precyzyjnemu przewijaniu. Jeżeli to niewystarczająco cię przekonuje, to dodajmy do tego jeszcze możliwość płynnego przełączania się pomiędzy dwoma komputerami, obecność dwóch funkcyjnych przycisków z boku, nawet do 24 miesięcy działania na jednej baterii AA oraz możliwość uzyskania połączenia zarówno przez odbiornik USB, jak i Bluetooth. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 7

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Częstotliwość odświeżania 1000 Hz

Profil myszki dla praworęcznych

Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse – precyzyjna i ergonomiczna Ocena benchmark.pl









4/5 Na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco… dziwaczna. W tym szaleństwie jest jednak metoda, bo wiele dłoni bardzo dobrze czuje się, dzierżąc Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse. Jej kształt ma powodować bardziej naturalne ułożenie dłoni, nadgarstka i przedramienia, dlatego też polecana jest osobom, które skarżą się na bóle w tych okolicach oraz tych, którzy po prostu spędzają przed komputerem wiele godzin każdego dnia. Jeżeli zaś chodzi o minusy, to na ich listę na pewno można wpisać stosunkowo głośny klik oraz raczej niezbyt zaskakujący fakt, że najpierw trzeba się do tego gryzonia przyzwyczaić. Mimo wszystko warto. Najważniejsze cechy: Typ myszki bluetrack

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech MX Anywhere 3 – bezprzewodowa myszka klasy premium Ocena benchmark.pl









4,5/5 To wyższy poziom. Logitech MX Anywhere 3 zapewnia wygodne warunki do pracy i relaksu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz (nazwa wszak nie wzięła się znikąd). Wyśmienity sensor 4000 DPI, łączność 2,4 GHz i Bluetooth oraz waga poniżej 100 g to niektóre z jej atutów. Z kolei stalowy scroll z technologią MagSpeed umożliwia równocześnie przewijanie precyzyjne (piksel po pikselu), jak i szybkie (do 1000 wierszy na sekundę). Jest przy tym bezgłośny – zupełnie jak przyciski główne i te z boku. Skoro już jesteśmy na boku, to nie można nie wspomnieć o silikonowych wstawkach zapewniających pewny, a zarazem przyjemny chwyt. Na deser: akumulator wystarcza na 70 dni działania, a gdyby nagle zabrakło energii, to wystarczy podłączyć go do prądu na minutkę, by wydłużyć czas o kolejne 3 godziny. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 4000 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech MX Master 3 – najlepsza myszka bezprzewodowa do pracy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Szukasz absolutnie najlepszej? Oto przed tobą myszka Logitech MX Master 3, której nazwa jest w pełni uzasadniona. Oferuje mistrzowską precyzję na każdej powierzchni, ma mistrzowsko zaprojektowaną konstrukcję i mistrzowskiej klasy sensor Darkfield 4000 DPI, a do tego po mistrzowsku radzi sobie z przewijaniem. Jej rolka z technologią MagSpeed jest supercicha i może działać w trybie precyzyjnym lub szybkim. Tak właściwie, to rolki ma dwie – oprócz tej podstawowej jest jeszcze pozioma, umieszczona na boku. W tej samej okolicy znajdują się dodatkowe przyciski oraz podpórka pod kciuk, której końcówka pełni także funkcję aktywatora rejestracji gestów – to kolejny sposób na ułatwienie sobie pracy. Całość znajduje różne zastosowania w różnych aplikacjach. To dobra myszka dla grafika i każdego innego profesjonalisty. Najważniejsze cechy: Typ myszki laserowa

Rozdzielczość myszki 4000 dpi

Liczba przycisków 7

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech MX Ergo – nowoczesny trackball to sensowna alternatywa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Logitech MX Ergo to jedyny w tym rankingu reprezentant gatunku, który wielu już uznało za wymarły. Jest to mianowicie trackball – rozwiązanie, mające wiele zalet i doceniane przede wszystkim przez osoby wymagające absolutnej precyzji oraz te, dysponujące niewielkimi biurkami. Jeśli nie wiesz, to tłumaczymy, że trackballa nie trzeba przesuwać po biurku – do sterowania kursorem służy kulka umieszczona pod kciukiem. MX Ergo to trackball nowej generacji: szybki i precyzyjny, ale też wyposażony w tak cenne rozwiązania, jak 4-kierunkowa rolka przewijania, dodatkowe przyciski czy – najciekawsze – zawias umożliwiający zmianę kąta i tym samym odciążenie nadgarstka. Cztery miesiące działania po naładowaniu akumulatora do pełna to kolejny atut. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 250-2000 dpi

Liczba przycisków 8

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Apple Magic Mouse 2 – dotykowa myszka do Maca Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasze zestawienie zamyka myszka skonstruowana przez inżynierów Apple dla użytkowników ich sprzętów. Postanowili oni inaczej podejść do tematu i górę urządzenia pokryli panelem dotykowym z obsługą gestów. Możesz więc korzystać z niej niczym z touchpada. Ale choć na cały wierzch to jednolita powierzchnia, poczujesz kliknięcie lewego lub prawego przycisku – one są, tyle tylko, że ukryte. To zatem na dobrą sprawę dwa urządzenia sterujące w jednym. Duże ślizgacze i precyzyjny sensor zapewniają z kolei płynną pracę, a przysłowiową wisienką na torcie jest szybkie ładowanie: po godzinie „w prądzie” możesz korzystać z myszki przez 30 dni, a przygotowanie się do 8-godzinnego dnia pracy zajmuje zaledwie… 2 minuty. Najważniejsze cechy: Typ myszki laserowa

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

To wszystko – udało ci się znaleźć myszkę dla siebie? Jeśli masz doświadczenie z którąś z wymienionych myszek, daj znać w komentarzu. Możesz też podzielić się z benchmarkowcami swoimi propozycjami.