Darmowe programy na iPhone są dobre, bo nie trzeba za nie płacić. Ta, bum, tsss. No, ale kilka innych zalet też się znajdzie. Muzyka za darmo z internetu, zmiana wyglądu zdjęć, montowania filmów, ćwiczenia w domu itp. Oto darmowe aplikacje na iOS.

Darmowe aplikacje na iOS

Kupiłeś sobie dobry iPhone i teraz szukasz przydanych programów na niego? Jesteś we właściwym miejscu. Znajdziesz tutaj najlepsze darmowe programy na iOS. Ale...

Gdyby wszystko było darmowe, to byłoby zbyt pięknie. Realia są takie, że całkowicie bezpłatnych aplikacji jest coraz mniej, bo wielu programistów, którzy tworzą coś wartościowego, przechodzi na modny obecnie model: dostajesz darmową aplikację, ale za zaawansowane funkcje już musisz dopłacać.

Najlepsze darmowe programy na iPhone:

Niestety, tak to wygląda, przynajmniej na sprzęcie Apple. Można rządać płatności za coś, co w Androidzie jest darmowe, bo prawie nikt by tego nie kupił. W końcu po co są darmowe APK prawda ;)? Programiści doskonale wiedzą, że w sklepie App Store można zdecydowanie więcej zarobić i chętnie z tego korzystają. Czy można im się dziwić? Raczej nie. Jest popyt, to jest podaż. Tak to działa.

Jeśli używasz iPhone'a od lat, to zapewne nawet nie zwracasz już na to uwagi. Jesteś przyzwyczajony do płacenia, nawet w darmowych aplikacjach. Na szczęście nie jest aż tak źle. Nadal można znaleźć sporo użytecznych, darmowych aplikacji, choć oczywiście część z nich będzie wyświetlała reklamy.

A jeśli tupniesz nóżką, stwierdzisz, że nie zgadzasz się na taki stan rzeczy i nie będziesz przepłacać, to poniżej mam dla Ciebie wyjście z tej sytuacji:

Tymczasem zapraszam do zestawienia dobrych bezpłatnych aplikacji na iOS (iPhone).

PicsArt - przekształć zdjęcia w sztukę

Nazwa tej aplikacji mówi sama za siebie. Przede wszystkim skupiamy się tutaj na efektach artystycznych, które mocno zmieniają zdjęcia. Ciekawe jest automatyczne nakładanie na twarz wycinków części innych twarzy (np. z obrazów). Dostępne jest też wiele różnorodnych filtrów i narzędzi do edycji obrazu. Aplikacja ma bardzo duże możliwości, ale oczywiście tylko część jest darmowa. Przy tak zaawansowanym programie jest to normalne. Wciąż jednak dostępne bezpłatne opcje pozwalają popisać się kreatywnością.

Fitatu - licz kalorie, trzymaj dietę

Polski program, który pozwala efektywnie kontrolować liczbę przyswajanych kalorii. Prezentowany jest wyraźny podział na białka, tłuszcze, węglowodany, a wszystko to pogrupowane w konkretne dni. Bez problemu dodamy szybko konkretne składniki dzięki wyszukiwarce. Nie trzeba wszystkiego precyzyjnie wpisywać ręcznie. Jest też opcja kopiowania posiłków, przydatna jeśli regularnie jemy to samo. W aplikacji wyświetlana jest prognoza, kiedy osiągniemy np. pożądaną masę ciała (liczba tygodni).

Powder - twórz klipy z gier

Grasz w gry? Dajesz radę? Chciałbyś podzielić się swoimi osiągnięciami ze światem? Ta aplikacja pozwala montować filmy z gier, nakładać efekty, filtry i dźwięki i oczywiście publikować efekty Twojej pracy. Warto dać tej aplikacji szansę, bo jest relatywnie prosta, a filmy publikować można w zasadzie wszędzie.

Seven - szybkie ćwiczenia w domu za darmo

Świetny program do prostych ćwiczeń w domu. W darmowej wersji dostępne są tylko podstawy, ale wystarczą one do zrzucenia zbędnych kilogramów oraz zadbania o kondycję w domu. Najważniejsze dla początkujących jest to, że kolejne ćwiczenia prezentowane są wizualnie na ekranie, w postaci animacji i koła czasu, a do tego słychać wyraźne komendy głosowe, które pozwalają ćwiczyć, bez patrzenia na telefon. Aplikacja nie działa po polsku, ale prostych komend po angielsku można nauczyć się szybko.

Barometr i wysokościomierz - pomiar ciśnienia powietrza w Twojej lokalizacji

Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Ten program wyświetla ciśnienie atmosferyczne w Twojej lokalizacji lub zredukowane (na poziomie morza). Podaje także wysokość nad poziomem morza. Bywa przydatna w czasie wycieczek.

Unsplash - dobre tapety za darmo

Zasługujesz na dobrą tapetę w telefonie. Z całą pewnością znajdziesz taką w Unsplash. Plaża, góry, niebo, kosmos, zieleń, tekstury, architektura, abstrakcja, a nawet specjalny dział tapet dla iPhone. Wszystko znajdziesz właśnie tutaj, zupełnie za darmo.

Snapseed - łatwe robienie zdjęć i ich edycja

Dobrze znana aplikacja od Google, służąca do wszechstronnej edycji zdjęć i innych grafik. Zarówno przy użyciu filtrów, jak i konkretnych narzędzi do zmiany kolorów, perspektywy, dodawania HDR, wyostrzania oraz uzupełniania całości o ramki i napisy. Liczba użytecznych opcji jest zaskakująco duża, a program jest darmowy i przetłumaczony na język polski.

SoundCloud - darmowa muzyka z internetu

Mnóstwo dobrej muzyki z internetu za darmo? Chyba nikt nie będzie na to narzekał. W SoundCloud znajdziemy przede wszystkim mnogość mało znanych wykonawców, mniej komercyjnych oraz zaczynających karierę. Nie brakuje też wielu znanych utworów, często w rzadko słyszanych remiksach. Zdecydowanie jest to aplikacja na iPhone, którą warto polecić.

Afterlight - nakładaj filtry na zdjęcia

Afterlight to głównie efekty kolorystyczne i filtry. Aplikacja jest prosta i dość łatwa w użyciu, ale minusem jest dość ubogi zbiór opcji darmowych. Niestety wiele ciekawych efektów jest płatna. Podstawowe narzędzia wystarczają jednak do zabawy kolorami i prostego ulepszania wyglądu zdjęć. Można spróbować - jeśli się spodoba, to w subskrypcji zyskujemy dużo, dużo więcej, a jeśli nie... usuwamy apkę i po kłopocie.

Outplayer - odtwarzaj filmy offline

Outplayer to prosty odtwarzacz filmów, bez łączenia się z internetem. W razie potrzeby może jednak pobierać filmy z chmury iCloud oraz może aktywować szybki transfer filmów przez Wi-Fi (jednym dotknięciem aktywujemy serwer na iPhone). Opcji nie ma wiele, ale rzecz jasna można wybrać napisy i ścieżki audio. Aplikacja działa bardzo płynnie, stabilnie i nie obciąża zbyt mocno telefonu. Idealny odtwarzacz offline na dłuższą podróż (lub w czasie awarii prądu).

