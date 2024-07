Jak utworzyć PDF na iPhone? To wbrew pozorom nic trudnego. W tym poradniku krok po kroku podpowiadamy jak stworzyć PDF na iPhone. Opisujemy aż trzy metody, które przydadzą się w różnych sytuacjach.

Jak stworzyć PDF na iPhone?

PDF, czyli Portable Document Format, to format plików, który opracowany został przez firmę Adobe. To uniwersalna forma przedstawiania i wymiany dokumentów w formie elektronicznej. Co ważne, na dokument zapisany w takim formacie nie ma wpływu ani oprogramowanie, ani sprzęt, na którym jest on odczytywany. W tego typu dokumencie może znaleźć się łącze, przyciski, aktywne pola formularzy, a nawet multimedia. Możliwe jest także elektroniczne podpisywanie dokumentów w formacie PDF.

Jak wspomnieliśmy we wstępie, w tym poradniku podpowiadamy, jak utworzyć PDF na iPhone. Dodajmy od razu, że niemal tak samo można zrobić to na iPadzie, czyli tablecie marki Apple.

Tworzenie PDF z dokumentu papierowego za pomocą aplikacji Pliki

Pierwszy sposób digitalizacji dokumentów w formie papierowej wymaga systemowej aplikacji Pliki. Po jej otwarciu należy stuknąć w ikonę trzech kropek znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję Skanuj dokumenty, co spowoduje uruchomienie się aparatu.

Warto też dodać, że po uruchomieniu „skanera” pojawia się pasek narzędzi, którym wybrać można czy do skanowania ma być użyta lampa błyskowa oraz czy dokument ma być zeskanowany w kolorze, odcieniach szarości czy jako czarno-biały. Można też wybrać automatyczne lub ręczne skanowanie.

W tym drugim przypadku skanowanie nie będzie się odbywać automatycznie. Aplikacja rozpozna krawędzie dokumentu, ale aby go zeskanować trzeba nacisnąć przycisk migawki tak samo, jak w przypadku robienia zdjęcia.

Teraz wystarczy umieścić dokument w kadrze, tak by wszystkie krawędzie się w nim mieściły, a aplikacja rozpozna dokument i utworzy skan, który widoczny będzie jako miniatura w lewym dolnym rogu. Po stuknięciu w miniaturę można edytować skan. Możliwe jest wyrównanie krawędzi, zmiana kolorów oraz obrót.

Jeśli do zeskanowania jest więcej stron, to po przechwyceniu pierwszej należy po prostu powtórzyć opisane w powyższym akapicie czynności, czyli umieścić kolejną stronę w kadrze, po tym jak na ekranie pojawi się informacja gotowy do kolejnego skanowania. Po zeskanowaniu wszystkich stron należy stuknąć Zachowaj w prawym dolnym rogu ekranu. Pliki zapisują się w folderze iCloud Drive w formacie PDF.

Podpowiadamy, że dokument warto umieścić na powierzchni, która ma kontrastowy kolor. Ułatwi to aplikacji znalezienie krawędzi.

Stworzenie pliku PDF z dokumentu papierowego za pomocą aplikacji Notatki

Dokumenty zeskanować można także z poziomu aplikacji Notatki. Po jej otwarciu należy utworzyć nowy dokument, stukając przycisk w prawym dolnym rogu. Następnie na pasku narzędzi stuknąć ikonę aparatu i z listy wybrać opcję Skanuj dokumenty.

Tutaj możliwości są takie same jak w przypadku skanowania za pomocą aplikacji Pliki z tą różnicą, że skan w formacie PDF zapisuje się w konkretnej notatce.

Tworzenie PDF na iPhone z pliku w innym formacie

Plik PDF z innego pliku można utworzyć także za pomocą innych aplikacji, na przykład Safari czy Zdjęcia, ale nie tylko.

Wystarczy otworzyć dany plik, na przykład zdjęcie, i stuknąć w ikonę Udostępnij, a następnie Drukuj. Teraz należy kolejny raz wybrać ikonę Udostępnij, a w przypadku zdjęcia plik PDF utworzy się automatycznie. Na końcu wystarczy jedynie stuknąć Zachowaj w plikach i wskazać lokalizację, w której ma być zapisany plik PDF.

Inne aplikacje, na przykład Pages (czyli odpowiednik Worda) mają wbudowaną możliwość eksportu do innego formatu w tym PDF. Wszystko zależy od aplikacji i możliwości której oferuje.