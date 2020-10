Test komputera - jak go zrobić? Co znajduje się w naszym PC i w jakim jest stanie? Informacji dostarczą programy do diagnostyki i testowania sprzętu. Przedstawiamy 10 najlepszych.

Jak zidentyfikować podzespoły znajdujące się we wnętrzu komputera i przejrzeć ich parametry? Jak sprawdzić czy procesor lub karta graficzna pracuje z odpowiednią wydajnością, działa poprawnie i się nie przegrzewa? Wystarczy skorzystać z programów do testowania, zwanych popularnie benchmarkami, jak i z programów testujących stabilność sprzętu (na przykład po podkręceniu), które mogą służyć do diagnostyki.

Jak sprawdzić wydajność komputera?

Skoro jesteś na stronie benchmark.pl, to z pewnością chcesz przeprowadzić benchmark komputera. Prezentowane przez nas darmowe aplikacje pozwalają na określenie wydajności podzespołów, temperatur pracy czy prędkości obrotowej wentylatorów, a także wykrycie niestabilności komputera przy długotrwałej pracy przy wysokim obciążeniu. Jeśli chcesz wykonać test komputera, to właśnie za pomocą takich programów.

Jaki program do diagnostyki komputera? Generalnie rzecz biorąc nie znajdziesz tu typowych programów diagnostycznych, które z miejsca sprawdzą który z podzespołów sprawia problem. Dostępne oprogramowania może jedynie wskazać czy dany podzespół pracuje prawidłowo i pomóc w diagnostyce problemu.

Monitorowanie pracy sprzętu i znajomość jego stanu pozwala na przewidzenie ewentualnych awarii. Możliwości różnych programów można łączyć, np. sprawdzając równocześnie wydajność procesora w teście Cinebench oraz taktowanie w czasie testu za pomocą CPU-Z.

Test komputera online

Czy można sprawdzić wydajność komputera za pomocą testów online? Można znaleźć tego typu rozwiązania, ale wiele z nich wymagania pobrania na komputer dodatkowego oprogramowania, z czym należy być ostrożnym. Wśród testów całkowicie online (uruchamianych w przeglądarce bez uruchamiania dodatkowego oprogramowania) polecić można choćby Base Mark 3.0, który sprawdza wydajność komputera (lub smartfona) przy wykorzystaniu zastosowań webowych (JavaScript, czy też WebGL). Inne tego typu testy można znaleźć na browserbench.org.

10 najlepszych darmowych programów do testowania, identyfikacji, monitorowania i diagnostyki sprzętu:

3D Mark - program do testowania karty graficznej

Ważne dane:

Producent: Futuremark Systemy operacyjne: Windows 7, 8, 10 oraz mobilne wersje Android i iOS

Najpopularniejszy program do sprawdzania wydajności kart graficznych w generowaniu grafiki 3D oraz możliwości procesorów w zakresie generowania efektów fizycznych, czyli mówiąc krótko - pod kątem gier. Otrzymane wyniki można łatwo porównać do innych maszyn. Jeśli chcesz wykonać test grafiki, to najlepiej skorzystać właśnie z 3D Marka. 3D Mark aktualnie dysponuje wieloma testami, w tym zarówno wykorzystujących biblioteki DirectX 12, jak i DirectX 11. Program wzbogacił się również o testy ray-tracingu (Port Royal) oraz DLSS, które przeznaczone są dla posiadaczy kart NVIDIA GeForce. W programie wbudowano również tzw. Stress Test. Darmowa jest jedynie wersja Basic. Alernatywne programy: Catzilla, Unigine Superposition, Unigine Heaven, 3D Mark 11

PC Mark 10 - całościowy test wydajności komputera

Ważne dane:

Producent: Futuremark Systemy operacyjne: Windows 7, 8 i 10

PCMark to z kolei popularne narzędzie do sprawdzania ogólnej wydajności komputera. Testy obejmują między innymi takie zastosowania jak prace w arkuszach biurowych, operacje na grafice 2D, przeglądanie internetu, czy też wideokonferencje. Jako program do testowania komputera jako całości (łączna wydajność wszystkich podzespołów) PC Mark nadaje się znakomicie. W najnowszej wersji zrezygnowano jednak z testu nośników danych (SSD, czy HDD). Darmowa jest jedynie wersja Basic. Alternatywne programy: PCMark 8, SysMark

VR Mark - testy wydajności komputera przy użyciu wirtualnej rzeczywistości

Ważne dane:

Producent: Futuremark Systemy operacyjne: Windows 7 SP1, 8 i 10

Jeśli chcecie sprawdzić, czy wasz komputer podoła wyzwaniu wirtualnej rzeczywistości i obsłuży gry przeznaczone na gogle Oculus Rift, czy HTC Vive, to przyda wam się właśnie VR Mark. Podobnie jak w przypadku innych programów firmy Futuremark, darmowa jest jedynie wersja Basic. Benchmark wyposażony jest w trzy testy, z czego jeden podstawowy (Orange), dla gier VR wykorzystujących DirectX 12 (Cyan) oraz najbardziej wymagających produkcji (Blue). Naturalnie Gogle VR nie są niezbędne do przeprowadzenia testu - przecież chodzi między innymi o to, by sprawdzić wydajność komputera przed zakupem takiego sprzętu. Alternatywny program: SteamVR Performance Test

CPU-Z - program do identyfikacji podzespołów i testu procesora

Ważne dane:

Producent: CPUID Systemy operacyjne: Windows, Android

Podstawowy i najpopularniejszy program do identyfikacji procesorów, płyt głównych (w tym wersji UEFI BIOS), pamięci RAM (w tym SPD) czy układów graficznych. Otrzymujemy dokładny podgląd danych sprzętu. Możliwe jest również przetestowanie procesora w zastosowaniach jednowątkowych i wielowątkowych, oraz porównanie wyników CPU do innych znajdujących się w bazie. Jeśli chcesz wiedzieć co dokładnie znajduje się w twoim komputerze oraz jak działa, jest to pierwsza aplikacja jaką powinieneś zainstalować. Dzięki CPU-Z łatwo sprawdzimy np. z jaką częstotliwością i opóźnieniami działa pamieć RAM, czy też działanie turbo procesora, bowiem taktowanie sprawdzane jest w czasie rzeczywistym. Warto odnotować fakt, że dostępna jest również wersja na Androida. Alternatywne programy: Crystal CPU ID, Speccy

GPU-Z - program do identyfikacji karty graficznej

Ważne dane:

Producent: TechPowerUp Systemy operacyjne: Windows

GPU-Z to podstawowa aplikacja do identyfikacji kart graficznych oraz ich specyfikacji. włącznie z ich aktualnym taktowaniem. W aplikacji zawarty jest również podstawowy test, który "na szybko" pozwala sprawdzić, czy karta graficzna działa prawidłowo. Warto jednak wspomnieć, że test w tym programie nie da pewności, czy np. podkręcona karta graficzna pracuje w pełni stabilnie. Diagnostyka karty graficznej to dość skomplikowana sprawa i warto się posiłkować np. Stress Testem w programie 3D Mark, czy też OCCT. Alternatywny program: GPU Caps Viewer

Cinebench R20 - program do testu procesora w zastosowaniach wielordzeniowych i jednordzeniowych

Ważne dane:

Producent: Maxon Systemy operacyjne: Windows Vista, 7, 8 i 10, MacOS X 10.06+

Cinebench to narzędzie oparte na silniku Cinema 4D przeznaczone do sprawdzania wydajności procesora (test CPU). Robi to poprzez generowanie sceny 3D - test można przeprowadzić przy użyciu wszystkich wątków procesora, bądź też tylko jednego wątku. Daje nam to dobry wgląd w możliwości CPU. Porównując wyniki z innymi procesorami łatwo sprawdzić, czy nasz CPU działa z pełnią swoich możliwości. Firma Maxon po wielu latach w końcu zdecydowała się odświeżyć swój niezwykle popularny benchmark i opublikowała wersję R20. Test w nowej wersji jest zdecydowanie bardziej wymagający - wykorzystuje 8 razy więcej mocy obliczeniowej i 4 razy więcej pamięci. Cinebench R20 można również pobrać ze sklepu Microsoft. Alternatywne programy: Cinebench R15, LuxMark (renderowanie grafiki 3D za pomocą CPU lub GPU), CompuBench (renderowanie grafiki 3D za pomocą GPU)

OCCT 4.5.1 - program do sprawdzania stabilności pracy podzespołów

Ważne dane:

Producent: OCBase Systemy operacyjne: Windows

Rewelacyjny program do sprawdzania stabilności i temperatur komputera poprzez maksymalne obciążenie procesora (cpu stress test) lub karty graficznej. OCCT przy okazji generuje nam automatycznie wykresy z zapisem temperatur, taktowania, czy też napięcia podzespołów podczas testu. Uwaga - jeśli zasilacz lub inny podzespół w naszym komputerze jest niesprawny, ale wciąż działa, to obciążenie go w maksymalnym stopniu w OCCT może doprowadzić do jego zniszczenia, a raczej przyśpieszyć jego zniszczenie (bowiem skoro jednostka była już niesprawna, to wcześniej czy później i tak przestałaby działać)! Alternatywny program: FurMark, Prime95 lub do monitorowania temperatur SpeedFan, RealTemp, oraz CoreTemp.

MemTest86 - program do testowania pamięci RAM

Ważne dane:

Producent: Passmark Systemy operacyjne: n/d

MemTest85 to znakomity program do sprawdzania poprawności działania pamięci RAM. Jest to jeden z tych podzespołów, który często daje nam się we znaki - nawet jeśli szukamy problemu gdzie indziej. Program uruchamiany z bootowalnego pendrive'a (lub z CD/DVD jeśli ktoś chce się jeszcze w to bawić) Alternatywny program: Prime95

Prime95 - program do testowania stabilności komputera

Ważne dane:

Producent: Mersenne Systemy operacyjne: Windows, Linux, MacOS X, FreeBSD

Kolejny świetny program do testowania stabilności, czy temperatur podzespołów komputera pod wysokim obciążeniem. Możemy wybierać pomiędzy testami, które najmocniej obciążają np. RAM lub procesor. Prime95 jest bardzo popularny wśród overclockerów, bowiem przydaje się jako program do sprawdzania pamięci RAM (oraz oczywiście procesora). Programy alternatywne: OCCT, MemTest86

CrystalDiskMark - program do testowania wydajności dysków

Ważne dane:

Producent: hiyohiyo Systemy operacyjne: Windows