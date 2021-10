Nie samą fikcją człowiek żyje. Chociaż przyjemnie jest oderwać się od codzienności i obejrzeć wymyślone historie, to równie satysfakcjonujące potrafią być filmy oparte na faktach. Netflix oferuje w tym względzie naprawdę sporo. Oto TOP 10 filmów i seriali dokumentalnych.

Co najchętniej oglądacie na Netflixie lub platformie streamingowej? Czy wolicie lekkie, niezobowiązujące komedie, jesteście fanami polskich seriali, a może lubicie kino nieanglojęzyczne? Cokolwiek by to nie było, zapewne Netflix ma to w swojej bibliotece.

Dotyczy to również zupełnie innej kategorii, jaką niewątpliwie są filmy i seriale dokumentalne. Dzięki nim mamy szansę dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającym nas świecie. Zrozumieć rządzące nim procesy. Zobaczyć najdalsze zakątki globu, które normalnie byłyby dla nas całkowicie nieosiągalne.

To także możliwość poznania nieznanych historii, zarówno tej w wymiarze ogólnoświatowym, jak i bardziej kameralnych opowieści o ludzkich losach, tragediach i zwycięstwach. A ponieważ życie pisze często najlepsze scenariusze, to realne wydarzenia potrafią zaskoczyć i zaintrygować bardziej niż niejedna hollywoodzka produkcja.

Dokumenty to okazja do patrzenia na świat przez mikroskop i teleskop jednocześnie. To zestawienie najlepszych z nich.

Najlepsze filmy i seriale dokumentalne na Netflixie

1. Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem

Aż strach pomyśleć, że od ataków terrorystycznych na World Trade Center minęło już 20 lat. Dla osób, które pamiętają to wydarzenie (w tym piszący te słowa), wydaje się, jakby to było wczoraj. W praktyce można już jednak mówić o zupełnie nowym pokoleniu, dla którego samoloty wbijające się w wieże oraz widok walących się budynków należą już do historii. Nie budzą więc ani takich emocji, ani refleksji. Tymczasem jest to jedno z najważniejszych zdarzeń, które ukształtowały świat, w którym obecnie żyjemy. Pięcioodcinkowy dokument "Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem" przypomina przebieg tej niewątpliwej tragedii, ale na tym nie poprzestaje. Stara się przybliżyć przyczyny, które doprowadziły do tego ataku oraz konsekwencji, jakie one przyniosły. Śmierć niemal 3 tysięcy osób pod gruzami WTC, była bowiem zaledwie początkiem tzw. wojny z terroryzmem, która rozlała się nie tylko na Afganistan i Irak, ale zaowocowała polaryzacją społeczeństw i wzrostem popularności idei ekstremistycznych na całym świecie. Zdecydowanie warto obejrzeć.

2. Dylemat społeczny

Kolejną propozycją jest film dokumentalny "Dylemat społeczny". Miałem przyjemność go recenzować więc zainteresowanych odsyłam do pełnego artykułu. W tym miejscu napiszę jedynie, iż jest to dokument Netflixa przedstawiający naszą rzeczywistość pod kątem mediów społecznościowych. Pokazują, jak bardzo social media ingerują w naszą prywatność, jak kształtują nasze poglądy, emocje, potrzeby i postawy. Jak wszelkie nasze działania i zachowania w internecie są nieustannie podglądane, zapisywane i analizowane i co z tą wiedzą dzieje się dalej. Do refleksji.

3. Nasza planeta

Po tej dawce nie za miłych wiadomości kolejną propozycją jest coś znacznie przyjemniejszego. Dokument pokazujący, jak piękna wciąż jest Ziemia, nawet pomimo usilnych starań człowieka, aby doprowadzić ją do zagłady. Smutna prawda jest natomiast taka, że Ziemia bez człowieka da sobie radę, a człowiek bez niej już nie za bardzo. "Nasza planeta" wypełniona jest przepięknymi kadrami i ujęciami pokazującymi zapierające dech w piersi widoki na świat zwierząt i roślin zaludniających trzecią planetę od słońca. Dodatkową atrakcją jest to, iż naszą przewodniczką po tym świecie jest Krystyna Czubówna, a w wersji brytyjskiej legendarny David Attenborough (dla widzów hiszpańskojęzycznych jest również narracja prowadzona przez Salmę Hayek oraz Penelope Cruz).

4. Ikar

Zwykło się mówić, że sport to zdrowie. Jest w tym sporo prawdy, ale tylko dopóki nie zaczniemy mówić o sporcie zawodowym. Ten przypomina już bardziej wyścig zbrojeń połączony z eksperymentami biologicznymi, które mają przesunąć granice fizycznych możliwości człowieka daleko poza zdrowy rozsądek. "Ikar" jest próbą wejścia w ten świat, dzięki czemu widzimy kulisy dopingu m.in. w świecie kolarskim, jak również mamy okazję zobaczyć, jak daleko są w stanie posunąć się poszczególne kraje, aby zapewnić swoim sportowcom zwycięstwa na najważniejszych imprezach sportowych. Dokument ogląda się z poczuciem, że niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził, że jest inaczej.

5. Keith Richards: Under the Influence

Mówiąc o stosowaniu zakazanych substancji, płynnie można przejść do najsłynniejszego zespołu rockowego. Wiele można powiedzieć o muzykach The Rolling Stones, ale z pewnością nie można stwierdzić, że są/byli abstynentami.Najważniejsza jednak zawsze była muzyka i to jej poświęcili całe swoje życie. Przez kilkadziesiąt lat dali mnóstwo radości, energii fanom na całym świecie oraz inspiracji dla kolejnych pokoleń muzyków. W dokumencie "Under the Influence" mamy okazję posłuchać opowieści o moim ulubionym Stonesie, który swoim luzem, nonszalancją i charyzmą czaruje po dziś dzień.

6. Ostatni taniec

Jeden z najlepszych dokumentów o sporcie dostępny jest właśnie na Netflixie. "The last dance" - tak nazywał się plan Phila Jacksona na ostatni sezon, w którym prowadził zespół Chicago Bulls. Legendarny skład, w którym grali Michael Jordan, Scottie Pippen i Dennis Rodman miał po sezonie przejść do historii. A jak najlepiej zapisać się w jej annałach? Odchodząc jako zwycięzcy. Serial świetnie pokazuje całą drogę (dziennikarze mieli dostęp do zawodników i zespołu przez cały sezon), ale umiejętnie pokazuje też wcześniejsze lata i to, jak zespół dotarł na szczyt NBA. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów koszykówki i sportu, ale również dla osób ceniących solidnie opowiedziane i udokumentowane historie.

7. Wyjaśniamy / Explained

Na naszych oczach świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Ilość informacji, które przyswajamy każdego dnia, może przytłoczyć najtęższe umysły, a co dopiero tzw. zwykłego człowieka. Złożoność zjawisk i powiązań między nimi jest trudna do ogarnięcia, ale nie znaczy to, że nie można próbować ich zrozumieć. Dlatego tak cenne są przystępnie nakręcone serie dokumentalne, które wyjaśniają w zrozumiały sposób otaczającą nas rzeczywistość. Do zdecydowanie najlepszych należy seria "Explained", która obecnie obejmuje już kilka serii poruszających wszelkie możliwe tematy - od koronawirusa, przez demokrację, pieniądze, ludzki umysł, aż po seks. Chcesz wiedzieć więcej? Nie daj się dłużej namawiać.

8. Filmy naszej młodości / The movies that made us

Seria dokumentalna dla miłośników kina, którą polecam bardzo gorąco. Każdy odcinek poświęcony jest jednemu z kultowych filmów, które nie tylko cieszyły się (i wciąż cieszą) ogromną popularnością, ale które przeszły do historii kina. Często wyznaczały nowe kierunki rozwoju dla całej branży. "Kevin sam w domu", "Szklana pułapka", "Jurrassic Park" czy "Powrót do przyszłości" - każdy z tych tytułów to niepodważalny klasyk. Z serialu można się dowiedzieć sporo o kulisach produkcji, poznać ciekawostki i nieznane fakty z planu, a przede wszystkim pogrążyć w fali przyjemnych wspomnień związanych z każdym z przywoływanych tytułów.

9. Formuła 1: Jazda o życie

Dla fanów królowej sportów motorowych nie ma lepszego dokumentu niż serial "Formuła 1: Jazda o życie". To dokument realizowany przez Netflix i pokazujący zmagania najszybszych kierowców od kuchni, czy raczej od garażu. To, co można bowiem zobaczyć podczas transmisji z wyścigu, to jedynie wierzchołek góry lodowej tego, czy Formuła 1 naprawdę jest. Seria dokumentalna próbuje to uchwycić i wytłumaczyć i w większości przypadków wychodzi z tego zadania zwycięsko. Nawet jeśli czasem można mieć wątpliwości co interpretacji poszczególnych wydarzeń, to jednak przez większość czasu emocji w "Jeździe o życie" bywa więcej niż w samych wyścigach.

Jeśli trzy sezony tego dokumentu to za mało, to można jeszcze obejrzeć film "Schumacher". Nie jest on może już tak udany, głównie ze względu na to, że przedstawia Michaela dość jednostronnie, a fani "Schumiego" nie dowiedzą się zbyt wiele w trakcie seansu. Dobrze jednak przypomnieć sobie o wyczynach Niemca, który w swoich czasach zupełnie zdominował ten sport.

10. Abstrakt: Sztuka designu

Na koniec polecam jeszcze perełkę dla fanów kreatywności, sztuki, architektury i projektowania. Serial "Abstrakt: Sztuka designu" zabiera widza w fascynującą podróż przez umysły najbardziej twórczych i kreatywnych osób. Od rysowników, przez projektantów obuwia i samochodów, fotografów, czy architektów. Skąd czerpią inspirację? Jak pracują? W czym tkwi sekret ich pomysłowości? Czy zajmowanie się projektowaniem literek może okazać się wciągające i inspirujące? Takie dokumenty przywracają mi wiarę w ludzkość, która potrafi nie tylko wymyślać coraz skuteczniejsze sposoby na prowadzenie wojen, ale również na uczynienie ludzkiego życia bardziej wartościowym i bogatszym, niekoniecznie w materialnym znaczeniu tego słowa.

Dobre filmy dokumentalne

Jak zawsze w przypadku moich zestawień, musiałem bardzo drastycznie ograniczyć swój wybór do zaledwie kilku pozycji. Tym razem zabrakło m.in. miejsca dla dokumentów o jedzeniu, czy kryminalnych seriali dokumentalnych, a na tych na Netflixie jest naprawdę mnóstwo. Możecie oczywiście podrzucać w komentarzach swoje propozycje. W końcu jesteśmy tutaj po to, aby wymieniać się wrażeniami i poleceniami, a przygotowane przeze mnie TOP 10 dokumentów jest tylko punktem wyjścia.