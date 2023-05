Odrobina uśmiechu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Netflix ma zaś w zanadrzu całkiem sporo argumentów, aby Wam go dostarczyć. Przed Wami najlepsze komedie Netflixa 2023: klasyki i nowości; filmy dla starszej i młodszej widowni; akcyjniaki, kryminały, dramaty i romanse.

Udajcie się do świata legend i współczesnego królestwa rozpusty. Poruszajcie się w przestępczych kręgach i obnażcie ich najskrytsze sekrety. Pokonajcie barierę czasu i stańcie twarzą w twarz z kosmicznym zagrożeniem. Ale – przede wszystkim – bawcie się dobrze!

Najlepsze komedie Netflixa – ranking TOP 10

1. Monty Python i Święty Graal

Nasze zestawienie otwierają klasyczne komedie na Netflix. Do tych niewątpliwie należy reinterpretacja legendy o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu, utrzymana w iście angielskim stylu.

Pierwszy film fabularny w dorobku Monty Pythona obnaża patos wybrzmiewający między wierszami opowieści o władcy Brytów, uciekając się do najbardziej bezpośrednich, absurdalnych i surrealistycznych środków wyrazu.

A jeśli to dla Was wciąż za mało, w serwisie znajdziecie także inny tytuł spod szyldu grupy komediowej – “Żywot Briana”.

2. Przekręt

Warte obejrzenia komedie Netflixa zapraszają Was do podziemia gangsterskich porachunków, w których gra toczy się o najwyższą stawkę. Poznajcie historię pewnego pościgu za wartym fortunę diamentem. Kiedy ten, zamiast trafić do rąk nowojorskiego szefa mafii, przepada bez wieści w Londynie, los jego pechowego doręczyciela wisi na włosku. Na miejsce już zmierza niedoszły adresat przesyłki, a wraz z nim cała jego obstawa.

W rolach głównych: Benicio Del Toro, Dennis Farina oraz Vinnie Jones. Tytuł napisał i wyreżyserował Guy Ritchie (“Sherlock Holmes”, “Porachunki”).

3. Kac Vegas

Jeżeli chodzi o TOP komedie Netflixa, ranking nie obyłby się bez trylogii “Kac Vegas”. Szalone, imprezowe przygody czterech członków watahy zaczynają się w miejscu, w którym jeden z nich – Doug (Justin Bartha) – postanawia ustatkować się u boku swojej wybranki.

Zanim jednak padną jakiekolwiek odpowiedzialne deklaracje, musi dopełnić obowiązku względem swoich kumpli i zafundować im niezapomniany wieczór kawalerski. Kierunek może być tylko jeden: Vegas. Światowa stolica rozrywki wkrótce porwie ich w wir nieprawdopodobnych zdarzeń na miarę miasta grzechu.

W rolach głównych: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis oraz Justin Bartha. Serię wyreżyserował Todd Phillips (“Joker”, “Zanim odejdą wody”).

4. Hotel Transylwania

Pora na komedie Netflixa dla dzieci, młodzieży i nie tylko. Te reprezentuje świetny “Hotel Transylwania” w reżyserii Genndy’ego Tartakovsky’ego, który uchyla śmiertelnikom rąbka tajemnicy na temat dotychczas skrytego przed ich wzrokiem świata potworów.

Te chętnie zaglądają do tytułowego hotelu, prowadzonego przez Hrabiego Drakulę i jego 118-letnią córkę, Mavis. To wymarzone miejsce na ekskluzywny, beztroski wypoczynek, w którym obowiązuje jedna nadrzędna zasada – unikanie kontaktów z ludźmi. Gdy zostaje pogwałcona, dalszy los Transylwanii i jego gości staje pod znakiem zapytania.

5. Czas na miłość

Jeżeli komedia z elementami dramatu i romansu to coś, na co akurat macie ochotę, “Czas na miłość” może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jej bohaterem jest Tim Lake (Domhnall Gleeson), 21-latek, który odkrywa rodzinny sekret – zarówno on, jak i pozostali męscy krewniacy posiadają dar podróżowania w czasie.

Z jego pomocą postanawia zdobyć serce Mary (Rachel McAdams), eliminując ze swojej drogi wszelkie perturbacje i niezręczności. Wkrótce przekonuje się jednak, że manipulacja czasem jest niezwykle ryzykowna.

Tytuł wyreżyserował Richard Curtis (“Cztery wesela i pogrzeb”, “To właśnie miłość”).

6. Praktykant

Amerykańska komedia z Robertem De Niro i Anne Hathaway w rolach głównych to ponadpokoleniowa opowieść o potrzebie zmiany, na którą nigdy nie jest za późno. Dowodzi tego bohater tej historii – Ben (De Niro).

Siedemdziesięcioletni emeryt i wdowiec niezmiennie ma wiele do odkrycia i zaoferowania, w wyrazie czego kandyduje na stanowisko stażysty w redakcji prężnie działającego portalu modowego. Na czele tego ostatniego stoi ambitna i młoda Jules Ostin (Hathaway), która nie ukrywa swojego sceptycyzmu co do skuteczności współpracy z nowym narybkiem. Ben postanawia więc udowodnić, na co go stać.

Film w reżyserii Nancy Meyers (“Holiday”, “To skomplikowane”).

7. Baby Driver

Polecane komedie Netflixa skręcają w kierunku kina akcji, a to za sprawą “Baby Driver” Edgara Wrighta (“Wysyp żywych trupów”, “Ostatniej nocy w Soho”). Wraz z nim powracamy też do mafijnych porachunków, w które uwikłany jest tytułowy Baby, pracujący dla jednego z bossów (Kevin Spacey). Jak jednak ma nadzieję – już niedługo.

Do życiowych zmian skłoniło go uczucie do pewnej dziewczyny (Lily James). Zanim jednak zdoła je urzeczywistnić, musi podjąć się ostatniej, karkołomnej misji, od której przebiegu zależy wszystko, co ma dla niego znaczenie.

8. Nie patrz w górę

Nasze TOP 10 zwieńczają stosunkowo nowe komedie Netflixa. W ich gronie znalazło się m.in. głośne “Nie patrz w górę” z 2021 roku, w którym Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence dają się poznać jako duet astronomów, będący ostatnią nadzieją dla życia na Ziemi.

Nikt jednak nie postrzega ich w ten sposób, bagatelizując ostrzeżenia przed nadciągającą katastrofą w postaci zabójczej komety. W zamian politycy i media wolą nie patrzeć w górę, skupiając się na promowaniu entuzjastycznej wizji przyszłości. Do czego doprowadzi ich beztroska?

Scenarzystą i reżyserem filmu jest Adam McKay (“Big Short”, “Vice”).

9. Glass Onion: Film z serii “Na noże”

Komedie-nowości Netflixa wzbogacono w ubiegłym roku o “Glass Onion” – drugi film z serii “Na noże”, co kosztowało platformę – bagatela – 450 milionów dolarów!

Na łamach sequela powraca niekwestionowany bohater tytułu, detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig), który tym razem, w zamiarze rozwikłania kolejnej zagadki kryminalnej udaje się do pewnej ekskluzywnej, greckiej posiadłości. Na miejscu już czeka na niego morderca.

Za tytułem niezmiennie stoi Rian Johnson (“Looper – Pętla czasu”, “Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi”).

10. Zabójczy rejs i Zabójcze wesele

“Zabójcze wesele” to tegoroczny debiutant, będący bezpośrednią kontynuacją “Zabójczego rejsu” z 2019 roku. W pierwszej odsłonie filmowej serii poznajemy małżonków (Jennifer Aniston, Adam Sandler) podczas europejskich wakacji. Ich beztroskie chwile okazują się jednak wyjątkowo ulotne. Zanim zdążą się zorientować, właściciel luksusowego jachtu, na który zostali zaproszeni, pada ofiarą morderstwa. Nietrudno o wskazanie głównych podejrzanych w sprawie.

Źródło: materiały prasowe