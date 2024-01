Szukacie ciekawych tytułów do zabawy w trybie lokalnej kooperacji bądź rywalizacji i jedyne co przychodzi Wam do głowy to gry konsolowe? To błąd, bo komputery wcale nie są tutaj gorsze. Oto nasza lista najlepszych gier na PC, w które możecie pograć we dwóch na jednym komputerze.

Nie ma to jak wspólna zabawa na jednym ekranie. Wiedzą o tym doskonale gracze konsolowi. W przypadku platform pokroju PlayStation 5 czy Xbox Series X lokalny, tzw. kanapowy coop wydaje się niemal wpisany w ich DNA. Wszak to z konsolami bardziej kojarzą się tego typu gry – wiadomo, duży ekran telewizora i gamepady zrobiły tutaj swoje. Mogłoby się więc wydawać, że w kwestii gier do lokalnej kooperacji i rywalizacji pecety mocno odstają już od konsolowej konkurencji. Nic bardziej mylnego.

Nowe pokolenia graczy mogą tego nie wiedzieć, ale i komputery miały tu swoje wielkie perełki, które odcisnęły piętno na całej branży gier. Przykład? Heroes of Might & Magic z niemal ikonicznym już trybem „gorących krzeseł” (hotseat). Dziś patent ten nie jest już może tak popularny, bo gracze wolą aktywnie współuczestniczyć w zabawie, nie da się jednak nie zauważyć, że i samo granie na pecetach przeszło sporą ewolucję. Wystarczy spojrzeć - duże ekrany i gamepady coraz częściej towarzyszą nam podczas zabawy na blaszakach. A skoro tak to i „kanapowe granie” na tej najstarszej platformie nabrało nowego blasku oferując godną tego trybu wygodę. Oto nasz ranking gier na dwie osoby.

TOP 10 gier na 2 osoby na jednym komputerze

A co, jeśli jesteś zatwardziałym konsolowcem, a też miałbyś/miałabyś ochotę na zabawę w lokalnej kooperacji (bądź rywalizacji) na jednym ekranie? No cóż, dożyliśmy czasów, gdy większość tytułów jest multiplatformowa. Podane przez nas gry znajdziesz więc najpewniej także i na swojej konsoli. Dla miłośników samotnej zabawy mamy zaś zestawienia najlepszych gier na PS5, PlayStation 4, a także listy polecanych gier na Xbox Series X, Xbox One oraz komputery PC.

Gry do lokalnej kooperacji i versus

Choć często używamy tu określenia "gry 2 osobowe", to jednak w lokalnej, kanapowej kooperacji możemy czasem bawić się nawet w cztery osoby jednocześnie. Oczywiście, gro takich produkcji to gry typowo imprezowe, nastawione na zręcznościowe przepychanki i nietypową współpracę czego najlepszym przykładem mogą być takie serie jak Overcooked czy Moving Out. Zdarzają się jednak i takie tytuły, które oferują nie tylko dużo bardziej złożoną rozgrywkę, ale i całkiem ciekawą przygodę do wspólnego przeżywania w większym gronie.

Co to znaczy kanapowy tryb kooperacji (bądź rywalizacji)? O kanapowym trybie kooperacji (bądź rywalizacji) w grach mówimy wówczas, gdy dwóch lub więcej graczy może jednocześnie bawić się w danych tytuł lokalnie, bez dostępu do sieci - na jednym komputerze bądź konsoli. A czemu akurat „kanapowy”? Bo od czasów pierwszych konsol lokalna gra wieloosobowa na wspólnym bądź podzielonym ekranie kojarzy się właśnie z wygodną zabawą na kanapie, z gamepadem w dłoniach. Warto też o tym pamiętać w przypadku gier na PC, bo wiele z nich w kanapowym trybie kooperacji (bądź rywalizacji) wymaga albo dwóch padów, albo choć jednego - drugi gracz korzysta wówczas z klawiatury.

Najlepsze gry do kanapowej kooperacji

Przygotowaliśmy dla was zestawienie 10 naszym zdaniem najlepszych gier PC do lokalnego multiplayera. Wiemy jednak dobrze, że nie każdy może podzielać nasz osąd stąd też poniżej znajdziecie też dodatkowe, warte uwagi tytuły do kanapowej kooperacji (bądź rywalizacji), a także listę kilkudziesięciu kolejnych gier do lokalnego co-opa i versus, starych i nowych! I pamiętajcie – jeśli poważnie myślicie o tego typu zabawie warto wcześniej zaopatrzyć się w dobry pad do PC, a może nawet w dwa. Wiadomo – wygoda przede wszystkim.

Jeszcze jedna ważna uwaga na koniec – nasze zestawienie obejmuje jedynie gry, w które co najmniej dwóch graczy może grać równocześnie przed jednym ekranem na jednym komputerze – w kooperacji (coop) lub przeciwko sobie (Player versus Player). Dlatego też nie znajdziecie tu wspominanych już wyżej produkcji hotseat, gdzie jedna osoba działa, a druga czeka na swoją kolejkę. Jeśli jednak zależy wam na dobrej zabawie, w której aktywnie uczestniczą wszyscy gracze – czy będzie ich dwóch, trzech czy czterech, spójrzcie na nasze propozycje. Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie.

It Takes Two

Producent: Hazelight

Premiera: 26 marca 2021

Nie ma chyba drugiej tak dobrze skrojonej pod kooperację gry jak „It Takes Two”. No może poza „A Way Out”, ale i ona powstała w dokładnie tym samym studio. Można by wręcz pokusić się o stwierdzenie, że ta niesamowita opowieść o dwójce pokłóconych rodziców zamienionych szmaciane lalki, którzy na nowo uczą się współpracy, to dalsze rozwinięcie nietuzinkowych pomysłów na wspólną zabawę dla dwóch graczy.

No bo w jakiej innej grze jeden gracz może zamienić się w kwiatek, który rosnąc tworzy drogę dla drugiego? Albo czy widzieliście gdzieś możliwość wspólnego prowadzenia ołówka po kolejnych punktach tak aby stworzyć rysunek? Takich oryginalnych mechanik jest w „It Takes Two” całe mrowie co bez wątpienia czyni ją jedną z najlepszych gier na dwie osoby na jednym komputerze (a także i na konsoli). Spróbujcie zagrać w ten tytuł ze swoją drugą połową – to doskonała i pełna uroku rozrywka, podczas której uśmiech zejdzie z waszych twarzy tylko w momencie, gdy trzeba będzie uronić małą łezkę.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Producent: Frozenbyte

Premiera: 31 sierpnia 2023

Miłośnikom kooperacji serii Trine chyba nie trzeba przedstawiać, wszak bawi nas ona od blisko 15 lat. Przepiękna, baśniowa otoczka, ciekawa historia i nadzwyczaj ciekawe zagadki, które nierzadko łączą różne umiejętności trójki naszych bohaterów – oto częściowy przepis na sukces. „Częściowy”, bo prawdziwa siła zarówno Trine 5, jak i całej tej serii tkwi właśnie w lokalnej kooperacji.

Każdy z trzech herosów - rycerz Pontus, czarodziej Amadeus i złodziejka Zoya, dysponuje tu bowiem innym wachlarzem umiejętności i tylko dzięki ich połączeniu możemy pokonywać kolejne stawiane przed nami wyzwania. Trine 5 to kwintesencja dobrej, platformowej zabawy dla kilku graczy, z czarującą oprawą wizualną i doskonałym humorem.

Sackboy: Wielka Przygoda

Producent: Sumo Digital

Premiera: 27 października 2022

Sackboy to postać już ikoniczna dla PlayStation. Tego zrobionego z włóczki bohatera poznaliśmy w LittleBigPlanet, w 2008 roku, jeszcze na PlayStation 3. W końcu jednak, po latach, zawitał on także na pecetach, gdzie jego Wielka Przygoda spotkała się z całkiem miłym przyjęciem. Co ciekawe, ta barwna, familijna platformówka rozgrywa się już w pełni trójwymiarowym świecie oferując przy tym całą moc różnych atrakcji. Są tu więc walki z bossami, jest przemierzanie różnych, wyjątkowo uroczych światów i zbieranie znajdziek.

Są też oczywiście i dodatkowe stroje dla naszych włóczkowych bohaterów, niczym w serii LittleBigPlanet oraz nadzwyczaj grywalny tryb kooperacji, w którym bawić się może nawet cała 4-osobowa rodzina. Owszem, gra wymaga momentami sporej zręczności, ale jest tak urocza, że podczas zabawy nie sposób się tutaj frustrować, że coś nam nie wychodzi. Ot, miła, familijna rozrywka.

Minecraft Dungeons

Producent: Mojang Studios

Premiera: 26 maja 2020

Kto powiedział, że Minecraft to tylko piaskownica dla kreatywnych? W tej przygodowej grze akcji klockowy świat pomieszano rozgrywką w stylu Diablo – z eksploracja różnych biomów, zbieraniem unitaktowego wyposażenia i wycinaniem w pień całej masy najróżniejszych wrogów, z ikonicznymi dla tej marki Creeperami, zombiakami, szkieletami i pająkami na czele. A co najlepsze na tę niesamowitą wyprawę możemy wyruszyć tu razem z trzema innymi graczami na jednym ekranie. Jeśli więc szukacie miłej odskoczni od codziennych problemów, czegoś w co można zagrać kilkanaście minut bez żadnych zobowiązań Minecraft Dungeons będzie najlepszym wyborem.

Mortal Kombat 1

Producent: NetherRealm Studios

Premiera: 19 września 2023

Czy jest ktoś kto nie znałby Mortal Kombat? Jakby nie patrzeć to jedna z najdłużej wydawanych serii bijatyk, zaraz obok kultowego Street Fightera. Jedyna, ale znacząca różnica to podejście do rozgrywki, która w przypadku „Mortala” od zawsze była brutalna i wyjątkowo krwista. W tej serii wyrywanie kręgosłupów, zgniatanie czaszek czy obcinanie kończyn jest na porządku dziennym. Najnowsza jej odsłona, prócz nowej historii toczącej się już w odrodzonym uniwersum, oferuje całkiem niezły system asyst z postaciami Kameo oraz nowe, jeszcze bardziej krwiste wykończenia Fatality. Fanów mordoklepek, szczególnie tych lubujących się w „kanapowych” starciach podczas imprez ze znajomymi, do tego tytułu przekonywać chyba więcej nie trzeba.

Moving Out 2

Producent: SMG Studio/Devm Games

Premiera: 15 sierpnia 2023

Jeśli znudziło się już Wam wspólne gotowanie w serii Overcooked bądź remontowanie domów w Tools Up!, a wciąż jesteście spragnieni szalonej, kooperacyjno-imprezowej rozgrywki, to ten tytuł może okazać się strzałem w dziesiątkę. W Moving Out 2 znów wcielamy się bowiem w ekipę od przeprowadzek by serwować zleceniodawcom potężny ból głowy wyrzucając ich kanapy przez okna, telewizory przez balkony i ogólnie siać zamęt i zniszczenie podczas przygotowywania transportów. Oczywiście, mnóstwo śmiechu wywołują tu wspólne działania takie jak choćby przenoszenie większych przedmiotów. Ot, idealna gra imprezowa, niezależnie od tego czy będziecie chcieli grać w to w dwie czy cztery osoby.

Baldur’s Gate 3

Producent: Larian Studios

Premiera: 3 sierpnia 2023

Baldur’s Gate 3 to jedna z najlepszych gier 2023 roku i totalne zaskoczenie, jeśli chodzi o możliwość zabawy w kanapowej kooperacji. Bo choć twórcy tego RPG już w swoich wcześniejszych produkcjach oferowali nam podobną opcję to jednak żadna z nich nie była tak rozbudowana jak najnowsza odsłona kultowych Wrót Baldura. Podzielony ekran, możliwość stworzenia własnych postaci, wspólne przemierzanie świata Forgotten Realms i przeżywanie całej masy przygód z podejmowaniem decyzji mających niebagatelny wpływ na dalszy przebieg wydarzeń - oto co czeka tu na śmiałków nietypowej rozgrywki na dwie osoby na jednym komputerze. Dodajmy tylko, wyjątkowo długiej, bo szacunkowy czas ukończenia Baldur’s Gate 3 wynosi około 100 godzin. Innymi słowy – oto pozycja tylko na najbardziej zagorzałych fanów kanapowej kooperacji.

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów

Producent: Traveller’s Tales

Premiera: 5 kwietnia 2022

Gier z serii LEGO, które na swój specyficzny sposób opowiadają historie z najsłynniejszych filmów, jest już całe mrowie. I każda z nich mogłaby z powodzeniem znaleźć się w naszym zestawieniu – czy byłby to LEGO Harry Potter, LEGO Jurassic World czy nawet LEGO Marvel Super Heroes 2. Czemu zatem wybraliśmy LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów? Bo to nowość, a do tego cała masa świetnej zabawy, także w lokalnej, kanapowej kooperacji.

No i mamy tu aż dziewięć historii, z dziewięciu filmów wchodzących w skład gwiezdnowojennej sagi. Co więcej, klockowi bohaterowie wreszcie nie mamroczą już tutaj niezrozumiale pod nosem, ale normalnie wypowiadają kultowe już kwestie, oczywiście z typowym dla serii LEGO humorem. Dorzućcie do tego jeszcze więcej akcji, więcej postaci do odblokowania i znajdziek do zebrania, a także wyraźnie lepszą oprawę graficzną i już mamy arcyciekawą propozycje dla wszystkich miłośników zręcznościowo-platformowej zabawy w klockowym stylu.

Unravel Two

Producent: Coldwood Interactive AB

Premiera: 9 czerwca 2018

Nim powiecie, że to kolejna zręcznościowo-platformowa popierdółka jakich wiele zwróćcie uwagę na dwójkę jej bohaterów. Połączone ze sobą włóczkowe pacynki oznaczają tu bowiem konieczność ścisłej współpracy. Łącząca je włóczka to jednocześnie ograniczenie jak i masa nowych możliwości. Dzięki niej zabawa w kooperacji zyskuje nowy wymiar pozwalając dwójce graczy wzajemnie sobie pomagać czy to podczas przemieszczania się czy też rozwiązywania całkiem wymagających zagadek. Innymi słowy Unravel Two to urocza gra, która najlepiej smakuje w kanapowej kooperacji, z drugim graczem siedzącym obok.

Vampire Survivors

Producent: poncle

Premiera: 20 października 2022

Tak, wiemy, że ten tytuł wygląda jak z poprzedniej epoki, że grafika to niemal poziom najprostszych gierek mobilnych, a i sama rozgrywka na pierwszy rzut oka może wywołać lekką konsternację. Vampire Survivors to jednak absolutny fenomen – prosta jak budowa cepa rozgrywka skrywa tu bowiem absolutnie nieprzebrane pokłady grywalności. Naszym celem jest tu tylko unikanie przeciwników, bo ataki naszego bohatera wykonywane są automatycznie, co ściśle określony czas.

Niby nic nadzwyczajnego, a jednak kolejne zdobywane bonusy i postacie sprawiają, że ta zabawa nie potrafi się znudzić. A jeśli dodamy do tego jeszcze trzech dodatkowych graczy, bo tylu może bawić się wraz nami w lokalnej kooperacji, to już mamy idealną propozycje dla wszystkich miłośników krótkiej niezobowiązującej zabawy z odwiedzającymi nas przyjaciółmi.

Inne, świetne gry na dwie osoby na jednym komputerze

Dziesięć gier to naprawdę niewielki wycinek tego w co warto zagrać myśląc o lokalnej kooperacji. Dlatego wzorem innych naszych zestawień przygotowaliśmy dla Was dodatkową porcję tytułów idealnie skrojonych na dwóch graczy, w które można bawić się na jednym komputerze. Wiadomo – większy wybór to i większe możliwości.

A Way Out – o tym tytule już wyżej wspominaliśmy. Ta nietypowa opowieść o dwóch przestępcach zaskakuje doskonałymi i naprawdę oryginalnymi pomysłami na wspólną zabawę przynosząc też ciekawą i całkiem zaskakującą fabułę.

Borderlands 3 – strzelanki FPS na podzielonym ekranie może i wywołują już takich emocji co kiedyś, ale dla tej zwariowanej produkcji (podobnie jak i całej serii) niejeden gracz zrobi wyjątek. Przyjemna, kreskówkowa grafika, czterech różnych bohaterów, gazyliony broni i masa świetnej zabawy – oto Borderlands 3 w błyskawicznym skrócie.

The Ascent – a oto coś dla kochających cyberpunkowe klimaty i izometryczne strzelanki, w których fabuła jest mniej istotna niż sianie pożogi i zniszczenia. Może i wielki tytuł to nie jest, ale do rozgrywki w kooperacji, z kumplami, do odstresowania po pracy nadaje się w sam raz.

Cuphead – przy tej zręcznościowej grze akcji na odstresowanie lepiej nie liczcie. Owszem, wygląda ona przeuroczo, niczym kreskówka z lat 30-stych ubiegłego wieku, ale nie dajcie zwieść pozorom. To Dark Soulsy pośród platformówek, prawdziwe wyzwanie nawet w trybie dla dwóch graczy, w kanapowej kooperacji.

Gears 5 – ta trzecioosobowa strzelanka ze słynnej już serii Gear of War to dla miłośników kooperacyjnej zabawy na jednym ekranie prawdziwa gratka. Nie dość bowiem, że wspólnie z dwoma innymi graczami możemy tu przejść całą kampanie fabularną to jeszcze w podobny sposób pobawimy się w trybie hordy i ucieczki z samego środka roku. Emocji w tym tytule więc nie brakuje.

Rayman Legends – patrząc na to jak prezentuje się ten tytuł mimo upływu ponad 10 lat od jego premiery naprawdę szkoda, że Rayman, będący jedną z ikon Ubisoftu, wciąż nie może doczekać się nowej gry. Jeśli więc dotąd nie próbowaliście zagrać w tę barwną i nieco szaloną platformówkę koniecznie nadróbcie zaległości – to świetna zabawa w pojedynkę i jeszcze lepsza w lokalnej kooperacji.

Heavenly Bodies – kosmos, stan nieważkości i kosmonauta (a nawet dwóch w trybie kooperacji), który musi wykonać szereg zadań. Zapytacie co w tym interesującego? A choćby to, że w tej specyficznej produkcji kontrolujemy osobno ramiona i nogi naszych śmiałków. Trzeba więc umieć się łapać, poruszać w stanie nieważkości i wykonywać całą masę delikatnych manewrów, by ukończyć stawiane przed nami zadania. Łatwe to z pewnością nie jest, ale śmiechu przy tym co niemiara.

Untitled Goose Game – co powiecie na zabawę szaloną gęsią, która uprzykrza życie innym, podkrada przedmioty i sieje zniszczenie? Jedna to problem, ale dwie to już istny Armagedon. Jeśli chcecie się przekonać, ile problemów możecie we dwójkę sprawić mieszkańcom małego miasteczka koniecznie wypróbujcie ten tytuł.

Bang-On Balls: Chronicles – słynne Countryball’e, które dotąd były jedynie bohaterami memów w końcu trafiły do gry, w której mogą nieźle narozrabiać. Na śmiałków czeka tu wiele różnych światów, każdy ze swoimi mechanikami, przeciwnikami, przedmiotami i nieco osobliwym podejściem do realiów historycznych, z których czerpie garściami. Oczywiście wszystkie te światy znacznie lepiej zwiedza się w towarzystwie drugiej, wymyślnie „ubranej” kuli, w trybie kanapowej kooperacji, na podzielonym ekranie.

EA Sports FC24 – jeszcze niedawno w tym miejscu znajdowałaby się „nowa” FIFA, ale ten rozdział najsłynniejsza seria gier piłkarskich w historii elektronicznej rozrywki ma już za sobą. Koncern Electronics Arts zastąpił FIFĘ marką EA Sport FC, a jako że to wciąż świetna propozycja dla fanów futbolu i znakomita gra dla dwóch graczy musiała też znaleźć się w naszym dodatkowym zestawieniu.

Wciąż mało? Oto inne fajne gry wieloosobowe na PC!

(multiplayer lokalny)

9 Monkeys of Shaolin (beat'em up - kooperacja)

BattleBlock Theater (zręcznościowo-logiczna - kooperacja)

Biped (zręcznościowo-logiczna - kooperacja)

Bomber Barn (zręcznościowa - versus)

Brawlhalla (zręcznościowa - versus)

Bred & Fred (platformówka – kooperacja)

Broforce (platformówka - kooperacja)

Call Of Duty WW2 (FPS - versus)

Castle Crashers (zręcznościowa - kooperacja)

Cassete Beasts (pixel art RPG - kooperacja

Child Of Light (pixel artowa platformówka - kooperacja)

Children Of Morta (rougelike - kooperacja)

Cook, Serve, Delicious 3?! (logiczno-zręcznościowa - kooperacja)

Cosmo's Quickstop (zręcznościowa - kooperacja)

Dead or Alive 6 (bijatyka 3D - versus)

Divinity: Original Sin 2 (RPG – kooperacja)

Dragon Ball FighterZ (bijatyka 2D - versus)

Dragon Ball XenoVerse (1 i 2) (bijatyka 3D - versus)

Double Dragon Neon (beat'em up - kooperacja)

Ember Knights (gra akcji roguelite – kooperacja)

The Escapists 2 (strategiczno-zręcznościowa – kooperacja/versus)

Farm Together (logiczno-zręcznościowa - kooperacja)

For the King II (turowe RPG – kooperacja)

Forced: Slightly Better Edition (hack'n'slash – kooperacja/versus)

Gauntlet: Slayer Edition (hack'n'slash - kooperacja)

Guacamelee! 2 (zręcznościowo-platformowa – kooperacja)

Guns, Gore and Cannoli 2 (platformówka – kooperacja/versus)

Helldivers: Dive Harder (strzelanina - kooperacja)

Human Fall Flat (logiczno-zręcznościowa - kooperacja)

Ikaruga (zręcznościowa - kooperacja)

Infected Shelter (beat'em up - kooperacja)

Injustice: Gods Among Us (bijatyka 2D - versus)

Lara Croft and Guardian Of Light (zręcznościowo-logiczna - kooperacja)

Lara Croft and Temple of Osiris - (zręcznościowo-logiczna - kooperacja)

MADNESS Project Nexus (strzelanina - kooperacja)

Magicka 2 (hack'n'slash - kooperacja)

Naruto Shippuden (bijatyka 3D - versus)

Nex Machina (strzelanka - kooperacja)

Nine Parchments (hack'n'slash - kooperacja)

Ninjin: Clash Of Carrots (zręcznościowa - kooperacja)

Nuclear Throne (strzelanina indie - kooperacja)

Overcooked 1 i 2 (zręcznościowe - kooperacja)

Patch Quest (mix gatunkowy - kooperacja)

Portal 2 (logiczno-zręcznościowa - kooperacja)

Pizza Possum (zręcznościowa, imprezowa – kooperacja)

Rayman (seria) (platformówka - kooperacja)

Resident Evil 6 (gra akcji TPP - kooperacja)

Resident Evil Revelations 2 (gra akcji TPP - kooperacja)

River Tails (platformówka 3D – kooperacja)

Road Redemption (wyścigi zręcznościowe - versus)

Rock Of Ages 2: Bigger & Boulder (zręcznościowa – kooperacja/versus)

Rocket League (zręcznościowa - versus)

Serious Sam 3 BFE (FPS - versus)

Shank 1 i 2 (beat'em up - kooperacja)

Sonic Mania (platformówka - kooperacja)

Soul Calibur VI (bijatyka 3D - versus)

Speed Brawl (beat'em up – kooperacja/versus)

SpeedRunners (zręcznościówka indie - versus)

Stick Fight: The Game (zręcznościówka indie - versus)

Street Fighter 6 (bijatyka - versus)

Sundered Eldritch Edition (platformówka indie - kooperacja)

Tekken 7 (bijatyka 3D - versus)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (bijatyka – kooperacja)

The Deadly Tower Of Monsters (zręcznościowa - kooperacja)

The Cave (platformówka z elementami przygodowymi - kooperacja)

Ultimate Chicken Horse (logiczno-zręcznościowa – kooperacja/versus)

Unruly Heroes (zręcznościowa – kooperacja/versus)

Westerado: Doulble Barreled (przygodowo-zręcznościowa pixel art – kooperacja)

Victor Vran (hack'n'slash - kooperacja)

