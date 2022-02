Darmowa gra nie może być dobra? Bzdura! Wybraliśmy kilka tytułów na PC, które naprawdę warto sprawdzić. Ba, jest spora szansa, że gdy już to zrobisz, to wciągną Cię na dłużej.

Gry na komputer za darmo. Co wybrać?

Producenci i wydawcy gier, jakkolwiek ładnie będą opowiadać o chęci zadbania o doświadczenia graczy, nastawiają się zawsze na jak największe zyski. Ceny gier bywają wysokie, a produkcje free to play często kojarzone są z gorszą oprawą, niższą jakością rozgrywki czy bolesnymi mikropłatnościami zmieniającymi zasady z free to play na pay to win. Nieprzypadkowo, ale są na rynku także darmowe gry na komputer łamiące te stereotypy, przy których można się naprawdę świetnie bawić.

Najlepsze to nie zawsze najpopularniejsze i najbardziej medialne. Biorąc pod wagę i szanując, że niektórzy mają dobre zdanie o Fortnite czy Call of Duty: Warzone, zdecydowaliśmy się wskazać jednak na inne tytuły. Czy słusznie? Oceńcie sami, przecież to nic nie kosztuje.

Najlepsze darmowe gry na PC - TOP 5

Staraliśmy się o zróżnicowane zestawienie. Dlatego znalazło się miejsce na ponadczasowe klasyki, ale też na nowsze produkcje, w tym świeżynki dopiero co debiutujące na rynku. Z tego powodu wskazaliśmy na gry należące do różnych gatunków i oferujące odmienny klimat. Część dedykowana jest starszym graczom (z racji przemocy w krwistym wydaniu czy poziomu trudności), ale jest też coś, co bez obaw możecie polecić dzieciom, a najlepiej zgrać z nimi wspólnie.

Gwint: Wiedźmińska gra karciana

producent: CD PROJEKT RED

gatunek: karciane

kategoria PEGI: 12

Gwint: Wiedźmińska gra karciana to projekt, który zrodził się z minigry dostępnej w Wiedźmin 3: Dziki Gon. Coś z pozoru mającego jedynie ubarwić inny projekt okazało się dysponować bardzo dużym potencjałem. A skoro sami gracze zaczęli prosić o więcej, nasz rodzimy producent długo nie zwlekał.

Tytuł jest tutaj niezwykle wymowny, to karcianka osadzona w wiedźmińskim uniwersum. Dwie armie naprzeciwko siebie, z których jedną to Ty musisz poprowadzić do zwycięstwa poprzez bitwy odbywające się w rundach (turach). Pomoże odpowiednio zbudowana talia i umiejętne wykorzystanie bohaterów (ludzi i potworów) oraz zaklęć, a także przemyślane stawianie na walkę w zwarciu oraz na dystans. Poza strategicznym myśleniem niekiedy przyda się też intuicja.

Nie jest to ten gatunek, w którym można zachwycać się zaawansowaną grafiką, aczkolwiek jak na karciankę wszystko wygląda naprawdę dobrze. No i do zabawy nie potrzeba mocnego sprzętu, kilkuletnie komputery świetnie sobie tu poradzą. Nie wypada też pominąć tego, że twórcy cały czas tę grę wspierają i rozwijają, udostępniają poprawki, a także nową zawartość.

League of Legends

producent: Riot Games

gatunek: MOBA

kategoria PEGI: 12

Klasyka. Nie ma chyba wielu osób, którym trzeba przybliżać League of Legends. Nawet jeśli ktoś cały czas ten tytuł omija, zapewne słyszał o nim sporo. Od lat jest bowiem w czołówce darmowych gier na PC mających największe wzięcie, nieprzerwanie cieszy się też dużym zainteresowaniem na turniejach e-sportowych.

Z pewnością opanowanie League of Legends zajmie trochę czasu, a i wtedy nie ma co stawać do rywalizacji z największymi wyjadaczami. Riot Games przedstawia swoją flagową pozycję w portfolio jako drużynową grę strategiczną, faktycznie dominuje tu tryb, w którym rywalizują dwie ekipy, z których każda składa się z pięciu bohaterów (ich wybór jest ogromny, obecnie to ponad 140 postaci). Niby brzmi banalnie, ale droga do wrogiej bazy nie jest taka prosta i bezpieczna.

Path of Exile

producent: Grinding Gear Games

gatunek: RPG / hack'n'slash

kategoria PEGI: 18

Pozycja obowiązkowa w tego typu zestawieniu. Jeśli ktoś twierdzi, że darmowa gra nie może być dobra (a wręcz bardzo dobra), powinien sprawdzić Path of Exile. Wymowna jest tu już zgodność co do wysokich ocen, jakie wystawili i recenzenci, i gracze. Mimo upływu lat i zapowiedzi Path of Exile 2, Path of Exile jest nieustannie rozwijane. Darmowe Diablo? Całkiem trafna charakterystyka. I to raczej Diablo 2, a nie Diablo 3.

Produkcja Grinding Gear Games to klasyczne RPG w stylu hack'n'slash, a więc z widokiem izometrycznym. Akcja została osadzona w mrocznym świecie fantasy, w którym gracz wciela się w Wygnańca walczącego o przetrwanie. Siedem podstawowych klas i kilkanaście specjalizacji, brutalne walki, niemalże nieograniczona personalizacja postaci oraz ogromne ilości przedmiotów do zdobycia i zmodyfikowania. Do tego przemyślana ekonomia. To naprawdę rozbudowana i, co ważne, dopracowana produkcja. Warto sprawdzić. W pojedynkę lub z maksymalnie pięcioma kompanami u boku.

Halo Infinite (tryb multiplayer)

producent: 343 Industries

gatunek: strzelanina

kategoria PEGI: 16

Pierwsze zaprezentowane materiały z Halo Infinite spotkały się z lawiną negatywnych komentarzy oraz memów. I słusznie, bo to co pokazano nie było godne tej zasłużonej marki oraz nowej generacji Xbox. Twórcy podjęli decyzję o naprawdę znacznym opóźnieniu premiery. I dobrze, bo finalnie dzięki dodatkowym pracom oddali w ręce graczy zdecydowanie lepiej wyglądającą i więcej oferującą produkcję. Dostępną także na PC i podzieloną na płatną kampanię oraz darmowy multiplayer, który będzie rozwijany w ramach sezonów.

Multiplayer objął na dzień dobry zabawę w wariantach Arena oraz Big Team Battle, w ramach których dostępne są różne tryby. Arena to jednak zawsze zmagania dwóch czteroosobowych oddziałów i niezbyt obszerne mapy, co przekłada się na naprawdę sporą intensywność rozgrywki. Big Team Battle to jak sama nazwa wskazuje bitwy z dużymi drużynami (do 12 graczy w każdej), czyli rywalizacja na znacznie większą skalę (na dużych mapach), do tego z pojazdami.

W ogólnym rozrachunku trybów rozgrywki jest całkiem sporo, mapy mogą się podobać, podobnie jak arsenał, no a przede wszystkim jest radość ze strzelania, o co przecież w takiej grze chodzi. Brawa też dla twórców za umiejętne połączenie tradycji z nowoczesnością, multiplayer Halo Infinite może podobać się i weteranom serii, i nowym graczom. Graficznie też jest całkiem nieźle, co jeszcze rok temu podczas pierwszych pokazów rozgrywki trudno było obstawiać.

Brawlhalla

producent: Blue Mammoth Games

gatunek: bijatyka

kategoria PEGI: 7

Jedni powiedzą, że platformówka. Inni stwierdzą, że bijatyka 2D. A najlepiej będzie przyjąć, że to połączenie obydwu tych gatunków. Co najważniejsze, naprawdę udane i zaserwowane w oprawie, dzięki której dobrze bawić może się każdy, niezależnie od wieku.

Tym bardziej, że twórcy zadbali o naprawdę spory wybór trybów rozgrywki. Takich, w których można spróbować swoich sił w pojedynkę, ale też z innymi i to online lub lokalnie, przy jednym komputerze. Aren jest sporo (dodatkowo zawierają niespodzianki mogące pomóc lub przeszkodzić w starciu), postaci do wyboru jeszcze więcej. Każda wyróżnia się innymi umiejętnościami (statystykami), ruchami i broniami, tym samym oferuje inne combo. Część bohaterów już na starcie dla nikogo powinna być anonimowa, ponieważ nawiązuje do szeroko pojętej popkultury. Kto nie zna chociażby Raymana, Thora, Hellboy'a, Po czy czwórki Wojowniczych Żółwi Ninja. Gra obsługuje cross-play, można mierzyć się też z posiadaczami konsol, a nawet urządzeń mobilnych, bo i na nich Brawlhalla zadebiutowała.

Lost Ark, nowość z potencjałem

producent: SmilegateRPG

gatunek: RPG / MMORPG

kategoria PEGI: 18

Do zestawienia dorzucamy również Lost Ark. To nowość na rynku, gra zadebiutowała ledwie kilka dni temu (przynajmniej jeśli chodzi o rynek europejski). Bardzo szybko okazało się, że Amazon Games i koreański deweloper SmilegateRPG będą mieli tu sporo powodów do zadowolenia. Gracze być może również.

Gra w mniej niż 24 godziny od premiery zanotowała ponad 1,325 miliona jednocześnie bawiących się przy niej graczy i tym samym została drugą w kolejności najpopularniejszą produkcją w historii Steam (rekord PUBG: BATTLEGROUNDS wydaje się niezagrożony). Jest też ciemna strona takiego obrotu spraw, nie wytrzymały serwery. W związku z tym poza mnóstwem pozytywnych opinii dotyczących rozgrywki pojawiło się sporo krytycznych głosów, przede wszystkim ze strony graczy znudzonych oczekiwaniem na możliwość przystąpienia do zabawy. Docelowo powinny jednak dominować te pierwsze.

Lost Ark to naprawdę sporo zawartości, dobrze wypadające walki i szerokie możliwości rozwoju postaci oraz pasujący do tego gatunku widok izometryczny. Widać tu pewne cechy charakterystyczne dla azjatyckich/koreańskich produkcji, ale w ogólnego odbioru większości graczy nie psują. No i będąc przy tym temacie trzeba dodać, że względem oryginału z rodzimego rynku producenta zaszły tu pewne korekty, niektórzy powiedzą wręcz, że cenzura. Tak, chodzi też o skąpe stroje bohaterek.

Najlepsza darmowa gra na PC według Ciebie?

Którą z wymienionych tutaj darmowych gier sprawdzaliście lub być może przy której bawicie się cały czas?

Jeśli macie inne propozycje, to też śmiało dzielcie się nimi w komentarzach.