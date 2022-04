Wśród gier strategicznych coś dla siebie znajdą fani główkowania, zarządzania, podbijania, handlowania, dowodzenia, budowania i nie tylko. By ułatwić poszukiwania tytułów wartych ogrania przedstawiamy nasze TOP 10 najlepszych strategii ostatnich lat.

Dobra strategia to prawdziwy złodziej czasu

Właśnie strategie są chyba najlepszym dowodem na to, jak wciągające potrafią być gry. Można zakładać sobie, że siadamy do nich niby na „godzinkę”, a tu nagle za oknami robi się ciemno, by kilka chwil później znów było jasno. Oczywiście dzieje się tak wtedy, gdy trafimy na odpowiednio dopracowaną i ciekawą produkcję. Właśnie takie znalazły się na naszym zestawieniu. Co bardzo ważne, patrzyliśmy na tytuły, które nie są starsze niż 4 lata. No dobra, pewien wyjątek od tego odbiega, ale dość delikatnie. Chodzi o to, że na naszej liście nie znajdziecie dawnych strategicznych legend pokroju chociażby StarCraft, Heroes of Might and Magic czy The Settlers.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, to czysto subiektywne TOP 10 strategii i każdy z Was może mieć własne typy na gry, które powinny się tutaj znaleźć. Dlatego gorąco zachęcamy do dzielenia się w komentarzach swoimi propozycjami najlepszych strategii ostatnich lat. Pozwoli to nam w niedalekiej przyszłości zaktualizować to zestawienie.

Najlepsze strategie ostatnich lat:

Fajne gry strategiczne to rozrywka nie tylko na PC

Gry strategiczne nie są zarezerwowane wyłącznie dla PC. Najbardziej zagorzali pasjonaci komputerów być może się z tym nie zgodzą, bo przecież od samego początku cyfrowej rozrywki były kojarzone z pecetami i zabawą „na myszce”. I jakby nie patrzeć to właśnie komputery otrzymały największe legendy tego gatunku. Ba, wiele tego typu gier faktycznie wciąż pojawia się tylko na tej platformie, ale już nie wszystkie. Całkiem niezłe gry strategiczne trafiają także na konsole PlayStation, Xbox czy niekiedy nawet Nintendo Switch.

Nasze zestawienie jest dość uniwersalne, bo uwzględnia zarówno „czysto” pecetowe produkcje, jak i te, które znajdziecie na innych platformach. Wybierając gry do naszego TOP 10 kierowaliśmy się przede wszystkim grywalnością, czyli tym jak mocno dany tytuł potrafi zaangażować gracza. Chodzi tu jednak nie tylko o odpowiedni poziom wyzwań, ale i towarzyszące im emocje. Argumentami przemawiającymi za wyborem były też ciekawe mechaniki, pasujący do opowieści klimat czy w dalszej kolejności oprawa graficzna. No bo niby nie jest ona najważniejsza, niektórzy powiedzą, że przy strategiach tym bardziej, ale przecież zawsze przyjemniej pograć w coś co wygląda dobrze, prawda?

Humankind Ocena benchmark.pl









4,6/5 I chociażby Humankind to przykład tego, jak miło dla oka może prezentować się gra strategiczna. A do tego jeszcze posiadać klimatyczny soundtrack. Humankind był reklamowany nie byle jak, bo przypięto mu łatkę pogromcy Civilization. Czy faktycznie nim jest? Jedni powiedzą, że tak. Inni będą z tym dyskutować, ale już samo to wystarczy do pokazania, jak dobra i godna uwagi jest produkcja przygotowana przez Amplitude Studios. Nie da się ukryć, że część pomysłów zaczerpnięto tu z bardziej znanej serii Cywilizacja, ale nie zapomniano dodać kilku nowych rozwiązań i odpowiednio wszystkiego zespolić. Gra, którą należy określać mianem strategii 4X z wstawkami RPG, daje możliwość ukształtowania od nowa dziejów ludzkości, od starożytności po współczesność. A że do stworzenia cywilizacji można wykorzystać połączenia nawet 60 różnych kultur, pole do popisu jest naprawdę spore. Tak samo zresztą w walkach, w których poza zdolnościami samych jednostek trzeba zwracać uwagę na ukształtowanie terenu czy fortyfikacje. Dokąd Ty poprowadzisz ludzkość? Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry Strategia

Producent Sega

Data premiery 2021-08-17 Zobacz recenzję

Age of Empires IV Ocena benchmark.pl









4,3/5 Wśród najbardziej zasłużonych serii w omawianym tu gatunku wypada umieścić nie tylko wspomniane już Civilization, ale też Age of Empires. I tutaj nie tak dawno otrzymaliśmy coś nowego, w końcu „czwórka” pozwalająca na średniowieczne podboje zadebiutowała pod koniec zeszłego roku. I chociaż nie zebrała tak rewelacyjnych not co poprzedniczki, ekipom Relic Entertainment i World's Edge udało się nie zbezcześcić tego klasyka. Ba, Age of Empires IV to naprawdę dobra gra, aczkolwiek nie da się nie odczuć, że przygotowana głównie pod kątem weteranów. Zamiast rewolucji postawiono na spokojną ewolucję i oparcie się na sprawdzonych pomysłach. Nawet pewne mankamenty charakterystyczne dla Age of Empires pojawiły się i tym razem, na szczęście nie są one w jakimkolwiek stopniu dyskwalifikujące. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Strategie RTS

Wydawca Microsoft Studios/ Xbox Game Studios

Producent Relic Entertainment

Data premiery 2021-10-28 Zobacz recenzję

Frostpunk Ocena benchmark.pl









3,5/5 Zimno, zimniej, Frostpunk! Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o dobrze zmrożoną konwencję steampunk. Mamy więc wariację na temat XIX wieku, który ścięła mrozem przez nikogo nieoczekiwana epoka lodowcowa. A co z rozgrywką? Ta stanowi hybrydę RTS-a i survivalu. Wcielamy się więc w zarządcę wioski, której mieszkańcy desperacko walczą o przetrwanie. A jaki w tym nasz udział? Nie ogranicza się on jedynie do budowania i dbania o zaplecze technologiczne. To w naszych rękach pozostaje decyzja o tym, czy garstka ludzi, którymi kierujemy zachowa resztki godności i pozostanie cywilizowanym społeczeństwem, czy poświęci kulturową schedę swoich przodków na rzecz zaspokajania zupełnie przyziemnych potrzeb. I nie myślcie sobie, że te wybory to sprawa czysto moralna. O nie, od nich zależy sukces we Frostpunku. Bo kiedy przeholujemy, to rewolta zmarzniętych osadników w okamgnieniu wytrąci nam z ręki steampunkowe berło. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wydawca Cenega S.A.

Data premiery 2018-04-24 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

XCOM 2 Ocena benchmark.pl









4,2/5 Klasyka strategii turowych w swoim odświeżonym wydaniu nie wymaga chyba przedstawiania. Ktoś jej nie zna? Jeśli tak to na zachętę starczy krótkie streszczenie: taktyczne sztuczki, własnoręcznie dobrana ekipa „cyngli” i hordy obcych do rozstrzelania. Brzmi intrygująco? Oj, tak! Zwłaszcza, że druga część gruntownie odkurzonego XCOM-a oferuje to, co „jedynka”, tyle, że w mocno podrasowanej wersji. Jako kultowy „Commander” stajemy na czele ruchu oporu, który zrobi wszystko, żeby pokazać władającej Ziemią juncie z kosmosu, gdzie „ufoki” zimują. Grunt to solidny plan. Jak rozbudować bazę? Jakie obrać priorytety w obliczu tykającego zegara zwiastującego zagładę? Kogo zabrać na misję, a kogo zostawić na ławce rezerwowych? W jaki sprzęt wyposażyć ekipę? I najważniejsze – co zrobić, kiedy padła połowa składu, obcy włażą drzwiami i oknami, a w magazynku został ostatni pocisk? Warto odpowiedzieć na te wszystkie pytania nie tylko w ramach cenionej przez graczy „podstawki”, ale też z pomocą dodatku War of the Chosen, który czyni rozgrywkę jeszcze bardziej wymagającą, dodając nowe zgraje potworów, niepowtarzalny ekwipunek i unikalne lokacje. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Gatunek gry Strategie turowe

Wydawca 2K Games/Cenega Poland

Producent Firaxis Games

Format nośnika DVD

Data premiery 2016-02-05

Jurassic World Evolution 2 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Długo trzeba było czekać na moment, w którym doskonale znane filmowe uniwersum doczeka się udanej growej adaptacji dla fanów strategii ekonomicznych. Udało się to wraz z Jurassic World Evolution, a skoro tak to siłą rozpędu wydano też Jurassic World Evolution 2. Bez niespodzianki, bo i tym razem jest to propozycja dla każdego, kto za młodu chciał wcielić się w postać Johna Hammonda. Trzeba zbudować park rozrywki, gdzie badania naukowe idą w parze z turystyką. Wypada jednak pamiętać, że żądza zysku to jedno, a bezpieczeństwo odwiedzających to coś zupełnie innego. Prędko też może się okazać, że studiowanie wymarłych (choć ożywionych) gatunków to nie lada wyzwanie dla naszych strategicznych umiejętności. Szczególnie, jeśli będziemy musieli zapanować nad tak nieobliczalnym pseudo reliktem prehistorii jak Indominus Rex. Wielkich gadów w Jurassic World Evolution 2 jest zauważalnie więcej niż w pierwszej części serii, teraz można cieszyć się też tymi wodnymi. Poza przyjemną oprawą wizualną dodatkowy smaczek stanowią postacie znane z filmów - Ian Malcolm i Claire Dearing, którym dodatkowo głosów użyczyli Jeff Goldblum i Bryce Dallas Howard. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Frontier Developments

Data premiery 2021-11-09

Planet Zoo Ocena benchmark.pl









4,5/5 A może inne, mniejsze i współczesne gady? I nie tylko gady zresztą. Oj zna się Frontier Developments na strategiach ekonomicznych, bo niezwykle udane Planet Zoo to też dzieło tej ekipy. Tytuł wyraźnie sugeruje, że w tym przypadku gracze wcielają się w zarządcę ogrodu zoologicznego. Zdania? Niby standardowa rozbudowa i czuwanie nad finansami, także poprzez odpowiednie dbanie o nastrój zwiedzających. Nie uda się to jednak bez należytego zadbania o zwierzęta. I to właśnie one są tutaj największą atrakcją, dokładnie tak jak powinno być. Zwierzęta nie tylko świetnie wyglądają, ale też zachowują się bardzo realistycznie. Każdy gatunek wymaga innych zabiegów i odpowiedniego lokum (wybiegu) z właściwym ukształtowaniem terenu, należytą temperaturą, zasobami wody, kryjówkami i roślinnością oraz pożywienia, a niekiedy i interwencji weterynarza. Dzięki wielu informacjom i podpowiedziom, Planet Zoo nie tylko bawi, ale i uczy. Chociażby tego, dlaczego w naszych zoo nie pojawia się Nosacz sundajski. Tutaj jest obecny, ale w jedynym z dodatków. I też wcale niełatwo się nim zająć. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Frontier Developments

Data premiery 2019-11-05

Total War: Warhammer III Ocena benchmark.pl









4,5/5 Legenda, która wedle niektórych nie świeci tak wielkim blaskiem jak przed laty, ale nadal mowa o poziomie nieosiągalnym dla wielu konkurentów. W Total War: Warhammer III twórcy z Creative Assembly powracają do fantastycznego uniwersum Warhammera, gdzie tym ścierają się ze sobą Wielki Kataj, Kislev, Khorn, Tzeentch, Slaanesh, Nurgle oraz Demony Chaosu. I to w bitwach na skalę większą niż można było to zobaczyć wcześniej, oczywiście toczonych w czasie rzeczywistym. Nie trzeba chyba dodawać, że każda z frakcji ma swój unikalny styl gry. Niektórzy pokręcili tu nieco nosem na oprawę wizualną, aczkolwiek w ogólnym rozrachunku finał trylogii należy oceniać pozytywnie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Strategie turowe, Strategie RTS

Wydawca Cenega

Producent Creative Assembly

Format nośnika DVD

Data premiery 2022-02-17 Zobacz recenzję

Crusader Kings III Ocena benchmark.pl









4,8/5 Strategiczna uczta po królewsku. Tak określiliśmy Crusader Kings III w naszej recenzji, jednocześnie oddając studiu Paradox Interactive, że nie bało się wprowadzenia sporej dawki nowości. Biorąc pod uwagę liczne pochwały poprzednich odsłon tego cyklu niby nie wydawały się one konieczne. Do odważnych jednak świat należy i mowa nie tylko o głowach arystokratycznych rodów, ale też o przedstawicielach szwedzkiego studia. Średniowieczne podboje rozciągnięte na przestrzeni pokoleń potrafią dać sporo satysfakcji, o ile będą udane. Wcale nie trzeba ograniczać się do rozlewu krwi, chłopów z widłami i rycerzy nasyłanych na największych wrogów, warto wykazywać też zdolności dyplomatyczne, a także korzystać z pomocy szpiegów i intryg, samemu na to uważając, bo można stać się również ofiarą. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Strategie RTS, strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Koch Media Poland

Producent Paradox Development Studio

Data premiery 2020-09-01 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Northgard Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kobiety za nimi szaleją, a mężczyźni zazdroszczą im krzepy. Nie myją się za często, przepadają za koszarowym humorem i nadgniłym mięsem, lubują się w plądrowaniu i mordowaniu... A do tego jaką mają mitologię! O kim mowa? O Wikingach, rzecz jasna! Niezależne studio Shiro Games chce nas poznać bliżej z tym ludem muskularnych wojów z północy, zabierając nas do fantastycznego Northgardu, którym władają okrutne klany Normanów. No, dobrze, dobrze, ale okrucieństwo nie musi być takie straszne, kiedy oprawić je w na poły karykaturalną, na poły komiksową grafikę. Do tego trzeba jeszcze dorzucić jak najlepsze tradycje, z których garściami czerpie Northgard. Otrzymujemy więc RTS-a, który ochoczo przejmuje pałeczkę porzuconą lata temu przez Age of Empires czy The Settlers. Jednak Wikingowie nie odgrzewają cudzych kotletów, ale na surowo wcinają własne, toteż w Northgard nie zabrakło garści innowacji, takich jak survivalowy system przetrwania siarczystej northgardzkiej zimy czy też ograniczenia w rozbudowie wioski, które popychają nas do ciągłej ekspansji. Naprawdę warto w ten tytuł zagrać. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Strategie RTS, strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Cenega

Producent Shiro Games

Data premiery 2018-03-07