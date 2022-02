Gry planszowe od dawna łączą pokolenia. Nadają się tak na imprezę jak i na poobiednią rozrywkę z rodziną. Oto pięć naszym zdaniem najlepszych klasycznych gier planszowych, które były, są i będą gwarantem znakomitej zabawy.

Gry planszowe wpisały się już mocno w nasza popkulturę. Właściwie towarzyszą one człowiekowi niemal od zarania dziejów. Wyobraźcie sobie, że rozrywka ta znana jest człowiekowi od ponad 5000 lat. Jeden z najstarszych kompletów tej gry został odnaleziony w grobowcach królewskich z Ur i pochodzi z około 2600 roku p.n.e. Mehen, szachy,backgammon to tylko kilka tytułów przy których bawili się ludzie poprzez wieki.

Wraz z rozwojem społeczeństwa, zmieniały się też potrzeby osób, dla których gry planszowe były świetną rozrywką. Dzisiaj na naszych stołach, a także konwentach gier planszowych dominują dużo bardziej skomplikowane tytuły takie jak choćby Cthulhu: Death May Die, Gloomhaven: Szczęki Lwa czy hybrydowy (nie do końca „bez prądu”) Władca Pierścieni: Podróże przez Śródziemie.

Nie oznacza to jednak wcale, że klasyczne gry planszowe z lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku zostały już zapomniane. Sporo z nich do dziś cieszy się popularnością, i to na tyle dużą, że co rusz pojawiają się kolejne reedycje. Na jakie klasyki, w które grali nasi rodzice i dziadkowie należy zwrócić uwagę? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej, w naszym zestawieniu 5 najlepszych klasycznych gier planszowych.

Najlepsze klasyczne gry planszowe - TOP 5:

Monopoly

Pisząc o klasyce gier planszowych o tym tytule po prostu nie wspomnieć nie wypada. Pierwsza edycja Monopoly pojawiła się już w 1935 roku, a sama gra cieszy się nieustającą popularnością do dziś. Dlaczego? A choćby ze względu na prostotę rozgrywki, a jednocześnie dość specyficzne zasady nawiązujące do rzeczywistości.

Rozgrywka w Monopoly wymaga ryzyka i szczęścia, ponieważ gracze kupują i wymieniają nieruchomości, a także starają się nie zostać wtrąconym do więzienia. Jeśli masz fundusze, możesz kupować dostępne nieruchomości. Następnie możesz zarabiać w trakcie gry, pobierając czynsz od innych graczy, jeśli wylądują na którymkolwiek z posiadanych przez Ciebie lokacji. Aby wygrać grę, należy doprowadzić do finansowego bankructwa swoich przeciwników.



W dobie PRLu swoistą odpowiedzią na zagraniczny tytuł był oczywiście nasz rodzimy Eurobiznes wydawany od 1983 roku

Dlaczego wciąż warto sięgnąć po Monopoly? Przede wszystkim dlatego, że to świetna zabawa dla całej rodziny. Grając w ten tytuł jednocześnie bawimy się i uczymy się podstawowych zasad ekonomii rządzących światem. To właśnie grając w gry z tej serii po raz pierwszy naszym pociechom przyjdzie zasięgnąć kredyt z banku, aby potem spłacić go z odpowiednim procentem. A jak wiadomo nauka poprzez zabawę jest najbardziej efektywna.

Warto wiedzieć też, że przez lata Monopoly doczekało się całej masy różnych edycji – od Monopoly SuperMario Celebration po Monopoly Gra o Tron czy Monopoly Fortnite. Każdy znajdzie tu więc coś dla siebie.

Scrabble

Scrabble to gra słowna, która, mimo że pierwszy raz została wydana w 1931, nie zestarzała się ani trochę. Na planszy powstaje gigantyczna plątanina słów z nieskończonymi możliwościami. Gracze otrzymują na początek określoną liczbę płytek z literami, a każdej literze przypisywana jest inna wartość punktowa. Rozgrywka polega na wymyślaniu jak najwyżej punktowanych słów, a kończy się, kiedy zabraknie nam w woreczku liter. Wygrywa zaś ten gracz, który po podliczeniu będzie miał najwyższa punktację.

Scrabble także rewelacyjnie wpisuje się w kategorie gier, które uczą nas poprzez zabawę. Musimy bowiem tworzyć skomplikowane słowa z posiadanych aktualnie liter i to najlepiej takie, które dadzą nam przewagę punktową. Często będziemy też zmuszeni sięgać do słownika, by sprawdzić czy właśnie tak, a nie inaczej poprawnie pisze się dane słowo, przy okazji utrwalając tę pisownie w pamięci. Przy Scrabble świetnie bawią się zarówno dorośli, jak i młodsi gracze. Jeżeli więc jeszcze nie mieliście okazji zagrać w ten tytuł, to polecam serdecznie – mało co potrafi tak wciągnąć.

Super Farmer

Tego tytułu też nie mogło zabraknąć w zestawieniu najlepszych klasycznych gier planszowych. To bowiem pierwsza gra, w której użyto kostek dwunastościennych. Zresztą cała historia powstania Super Farmera jest fascynująca. Jej twórcą jest Karol Borsuk, matematyk, który wykładał na uniwersytecie Warszewskim, w czasach II Wojny Światowej. Kiedy hitlerowcy wkroczyli do naszego kraju stracił pracę, założył sklep papierniczy i wraz z żoną postanowił wyprodukować grę planszową.

Zasady rozgrywki są tutaj w miarę proste. Gracze rzucają w swojej turze dwiema kostkami. Kiedy na obu kostkach wypadnie to samo zwierzę, otrzymujemy jedno zwierzę tego gatunku do swojej farmy. Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy zdobędzie po jednym zwierzęciu ze wszystkich dostępnych gatunków. Z racji wyjątkowo przystępnych zasad Super Farmer przeznaczony jest głównie do młodszych odbiorców, choć jeżeli nie mieliście jeszcze okazji rozegrać partyjki to szczerze polecam. Ten tytuł ma ogromną wartość historyczną.

Upiorne Zamczysko

Oto przed Wami jedna z pierwszych gier 3D, która powstała już w roku 1980. Naszym zadaniem jest tu wydostanie się z nawiedzonego zamczyska. By tego dokonać musimy przejść pionkiem przez całą planszę omijając pułapki zastawione przez złowrogiego ducha, by na koniec zamknąć trumnę, która uwięzi go na wieki. Kto pierwszy to zrobi, ten wygrywa.

Aby przesunąć się dalej standardowo rzucamy kostką. Żeby jednak nie było za łatwo po każdym rzucie używamy specjalnej tabliczki, która decyduje o naszym losie. Może nam wypaść kolejny rzut kostką, ale równie dobrze możemy trafić na złowrogą czaszkę, którą musimy wrzucić do trumny, a ta poturla się i uruchomi karzącą nas losową pułapkę.

Upiorne Zamczysko to dziecinnie prosta gra, ale właśnie najmłodszych jest ona głównie kierowana. Co więc spowodowało, że znalazła się na naszej liście najlepszych klasycznych gier planszowych? Przede wszystkim jej niesamowity klimat! Zamczysko, po którym się poruszamy jest trójwymiarowe, pułapki są ruchome, a sama upiorna czaszka świeci w ciemności.

Dla mnie osobiście to jedna z najbardziej kultowych gier planszowych mojego dzieciństwa. Oryginalna edycja jest już nie do dostania. Zainteresowanych ucieszy jednak pewnie fakt, że nie tak dawno temu na rynku pojawiła się gra Upiorny Zamek, która poza kilkoma zmianami jest dokładnie tym samym co kultowy już oryginał. Polecam jako świetny prezent dla najmłodszych lub fanów gotyckich klimatów.

Talisman: Magia i Miecz

Tej legendarnej już gry chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Mimo upływu niemal 40 lat wciąż cieszy się ona sporym powodzeniem. I choć niektórzy traktują już Talisman jako oznakę kiczu, to jednak nie da się odebrać jej tytułu najbardziej klasycznej produkcji w naszym zestawieniu. Ba, od tej właśnie pozycji zaczynali często twórcy dzisiejszych gier planszowych.

Zasady Talismana są banalnie proste - losujemy bohatera o określonych cechach (takich jak siła i moc magiczna) i przemierzamy nim mityczną krainę. Na trakcie podróży czekają nas rożne przygody, jak choćby walka ze smokiem albo spotkanie ze złośliwą wiedźmą, która zamieni nas w ropuchę. Gra kończy się, kiedy jeden z Was zawładnie koroną świata.

Ot klasyczna gra przygodowa dla fanów Fantasy. Fenomen Talismana nie polega na skomplikowanych zasadach, ale na sentymencie za czasami dzieciństwa. I choć tytuł ten ma już swoje lata to nadal jest to idealna rozrywka na spotkania z kumplami (szczególnie, gdy tak jak Ty uwielbiają oni Władcę Pierścieni). Nie ma to jak chwycić wówczas za miecz i ruszyć ku planszowej przygodzie.

Kości zostały rzucone

Oczywiście tytułów, które można by umieścić w tej topce jest znacznie więcej. Wymienić tu można choćby Osadników z Catanu, Imperium Zmierzchu czy nieśmiertelne Ryzyko. By wymienić wszystkie godne uwagi produkcje musielibyśmy znacząco rozszerzyć naszą listę najlepszych klasycznych gier planszowych. I pewnie i 20 pozycji by nam tutaj nie starczyło.

Dlatego właśnie gorąco zachęcam każdego z Was, Drodzy Czytelnicy, o ile tylko podobnie jak ja całym sercem kochacie planszówki, podrzucajcie nam w komentarzach swoje propozycje gier, które powinny zagościć na takiej liście. A może uważacie, że coś z naszej listy nie zasłużyło, żeby się na niej znaleźć? Piszcie śmiało, a ja tymczasem łapię za kości i wyruszam moim orkiem aby zdobyć talizman!