Glass Onion, film z serii Na noże wkradł się na Netfliksa jeszcze przed świętami. Jeśli zatem przez ten zabiegany okres wciąż nie wiesz czemu zawdzięcza swoją popularność - to najlepszy moment na jego nadrobienie.

Glass Onion globalnym hitem Netfliksa

Wystarczy kilka tygodni, aby film trafił na listę najpopularniejszych produkcji dostępnych na Netflix - i to w ujęciu globalnym. Takim sukcesem może się pochwalić Glass Onion, film będący sequelem tytułu Na noże, który debiutował w 2019 roku i zebrał genialne oceny krytyków - jednocześnie zbierając szereg nominacji do branżowych nagród.

Wygląda na to, że Glass Onion podzieli losy pierwszej produkcji reżyserowanej przez Riana Johnsona. Film, który pojawił się na Netfliksie 23 grudnia, w kilka tygodni zdążył przebić się do listy 10 najpopularniejszych filmów.

Zaskakujące liczby osiągnięte w krótkim czasie

Premiera Glass Onion miała miejsce niespełna 2 tygodnie temu. W okresie od dnia premiery (23 grudnia) do 1 stycznia 2023 roku, film odtwarzano w sumie przez 209,4 mln godzin. Sporą część tego wyniku Glass Onion uzyskało w dniach 26 grudnia - 1 stycznia, kiedy sumaryczny czas oglądania wynosił 127,25 mln godzin. W tym samym okresie drugi najpopularniejszy film stanowił Matylda: Musical, który oglądano przez łączny czas 41,060 mln godzin.

Glass Onion może trafić na podium najlepszych produkcji

Popularność anglojęzycznych filmów na Netflix jest ustalana przez platformę na podstawie wyników uzyskanych w ciągu pierwszych 28 dni od premiery. W związku z tym, Glass Onion ma jeszcze dodatkowe 2 tygodnie na uzyskanie wyniku pozwalającego „wskoczyć” mu do ścisłego podium najpopularniejszych produkcji. Na ten moment przedstawia się ono następująco:

Czerwona nota (364.020.000 godzin oglądania) Nie patrz w górę (359.790.000 godzin oglądania) Nie otwieraj oczu (282.020.000 godzin oglądania)

Do trzeciego miejsca brakuje niewiele, bo ok. 70 milionów godzin poświęconych przez widzów na seans przed Glass Onion. Taki scenariusz - w porównaniu do scenariuszu omawianego filmu - jest całkiem realny do przewidzenia. Jeśli zatem jeszcze nie wiesz dlaczego Glass Onion jest tak popularny - to najlepszy moment, aby zapoznać się z nową propozycją Riana Johnsona, a jednocześnie przyczynić się do poprawienia wyniku filmu w rankingu.

