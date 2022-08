Przedstawiamy ranking myszek bezprzewodowych 2022. W tym miejscu znajdziesz najlepsze modele do pracy, nauki i relaksu – urządzenia uniwersalne i ergonomiczne. Wierzymy, że znajdziesz tu coś dla siebie.

Najlepsze myszki bezprzewodowe – podpowiadamy, co wybrać

Przygotowaliśmy zestawienie, w którym znajdziesz najlepsze myszki bezprzewodowe. Dzięki nim korzystanie z komputera jest maksymalnie przyjemne. Jeśli szukasz czegoś takiego, to mamy kilka propozycji.

W naszym rankingu znajdziesz polecane myszki bezprzewodowe od 100 do 500 złotych (tanie myszki znajdziesz w innym naszym zestawieniu). Polecamy tu mobilne oraz biurowe myszki bezprzewodowe, a więc urządzenia zaprojektowane pod kątem podróży albo efektywnej pracy. Jeśli zaś interesują cię raczej gryzonie gamingowe, to nie czekaj, tylko sprawdź polecane myszki dla graczy – część z nich oferuje łączność bez „kabla”.

Konkretnie na to nasze zestawienie składa się 8 urządzeń, ale w tak zwanym międzyczasie wspominamy też o kilkunastu innych modelach, więc ze znalezieniem czegoś dla siebie nikt nie powinien mieć żadnego problemu.

Jaka myszka bezprzewodowa? Ranking 2022:

Dobra myszka bezprzewodowa – co to w ogóle znaczy?

Liczba modeli na rynku jest przeogromna, dlatego każdy mógłby wytypować inne kandydatki do tytułu najlepszej myszki bezprzewodowej. Nasze zestawienie tworzyliśmy pod kątem opłacalności, a więc jak największych możliwości w jak najlepszej cenie. Za priorytety uznaliśmy precyzyjny sensor, który dobrze działa na powierzchniach różnego typu, dobrą jakość wykonania i ergonomiczną konstrukcję, niezawodne połączenie z komputerem i wreszcie: długi czas pracy.

Zacznijmy od końca. Jeśli chodzi o czas pracy, to trzeba wiedzieć, że dostępne są dwa rozwiązania: z baterią typu paluszek (i tutaj należy oczekiwać co najmniej 6 miesięcy działania) oraz z akumulatorem (który pozwoli na krótsze działanie, ale za to można go ładować). Z kolei do ergonomii producenci podchodzą różnie: dlatego oprócz klasycznych gryzoni do naszego rankingu wpuściliśmy też trackballa czy myszkę pionową. W kwestii sensorów postawiliśmy zaś na laserowe i optyczne czujniki o czułości nie mniejszej niż 1000 DPI (a w najlepszych modelach wynoszącej nawet 8000 DPI). Do rzeczy…

Oto nasz ranking myszek bezprzewodowych 2022

Trust Ozaa – jedna z najlepszych spośród tanich myszek bezprzewodowych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Otwierająca nasze zestawienie myszka nie należy może do najpopularniejszych, a jednak zdecydowanie na to zasługuje. Trust Ozaa to wygodne i sensownie pomyślane urządzenie o zaskakująco dobrym stosunku ceny do możliwości. Zapewnia podparcie dla kciuka, a palec ten wykorzystamy też do obsługi dwóch programowalnych przycisków oraz dodatkowej rolki, służącej do przewijania w poziomie. Kolejnym atutem jest niezły sensor optyczny o rozdzielczości do 2400 DPI i fajnie też, że zamiast zwykłych baterii mamy tu ładowalny akumulator. Na dobrą sprawę jedynym istotniejszym minusem jest brak łączności Bluetooth – ze względu na to konieczne jest umieszczenie odbiornika w porcie USB. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 2400 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność bezprzewodowa, odbiornik USB

Profil myszki dla praworęcznych

Spośród tanich (ale nie najtańszych) myszek warto też wyróżnić (ultramobilny model) Logitech M280, (obsługujące także Bluetootha) Logitech M590, HP Dual Mode oraz Dell MS5320W, jak również (nowoczesny i wyróżniający się obecnością przycisku do emoji) Logitech POP Mouse.

Microsoft Modern Mobile Mouse – po prostu dobra myszka bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Microsoft Modern Mobile Mouse to nowoczesna myszka bezprzewodowa i to nie tylko z nazwy. Cechuje ją absolutny minimalizm: ma charakterystyczną, płaską konstrukcję i tylko dwa przyciski (rozdzielane – naturalnie – przez rolkę przewijania). Choć jej sensor oferuje rozdzielczość tylko do 1000 dpi, to dzięki technologii BlueTrack doskonale radzi sobie praktycznie na każdej powierzchni. Sprawia to, że faktycznie można z niej korzystać, gdzie tylko się chce. Z kolei łączność Bluetooth zapewnia szybkie parowanie nawet z trzema urządzeniami naraz, a czas pracy (na dwóch małych paluszkach) dochodzi do 12 miesięcy. Najważniejsze cechy: Typ myszki bluetrack

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

Producent ten ma więcej ciekawych modeli, w tym dwa poniżej 200 złotych, które również zasługują na wzmiankę. Pierwszym z nich jest (klasyczny już) Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 z tysiącami pozytywnych recenzji na koncie. Drugim – nowoczesny Microsoft Surface Go Mobile Mouse.

Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse – myszka precyzyjna i ergonomiczna Ocena benchmark.pl









4/5 Druga myszka tej marki w naszym rankingu na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco… dziwaczna. W tym szaleństwie jest jednak metoda, bo wiele dłoni bardzo dobrze czuje się, dzierżąc Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse. Jej kształt ma powodować bardziej naturalne ułożenie dłoni, nadgarstka i przedramienia, dlatego też polecana jest osobom, które skarżą się na bóle w tych okolicach oraz tych, którzy po prostu spędzają przed komputerem wiele godzin każdego dnia. Jeżeli zaś chodzi o minusy, to na ich listę na pewno można wpisać stosunkowo głośny klik oraz raczej niezbyt zaskakujący fakt, że najpierw trzeba się do tego gryzonia przyzwyczaić. Mimo wszystko warto. Najważniejsze cechy: Typ myszki bluetrack

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Wśród przenośnych i zarazem ergonomicznych gryzoni tego producenta znajduje się też (w równie dużej mierze interesujący model) Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Niemałe grono zwolenników ma także Microsoft Surface Arc Mouse, wyróżniający się niebanalnym designem. A skoro już o nim mowa, to…

HP Spectre 700 – designerska myszka dla wymagającego użytkownika Ocena benchmark.pl









4,6/5 Cóż, nie da się zaprzeczyć, że HP Spectre 700 przyciąga wzrok swoim designem. Prezentuje się wyjątkowo stylowo (zarówno w srebrnym, jak i czarnym wydaniu). Dobra wiadomość jest taka, że na estetycznym ciałku zalety tej myszki wcale się nie kończą. Czym zatem może się pochwalić? Na liście atutów znajdziemy choćby niczego sobie sensor o czułości 1600 DPI, bezproblemową łączność Bluetooth lub USB (do wyboru) oraz dwa dodatkowe przyciski i czterokierunkowe kółko przewijania. Taki kompan dobrze sprawdzi się zarówno w domu czy biurze, jak i poza nim. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1600 dpi

Liczba przycisków 5

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Tymczasem przechodzimy do serii Logitech MX, czyli – mówiąc wprost – najlepszych myszek bezprzewodowych na rynku, jeśli mamy na myśli wyłącznie modele „niegamingowe”.

Logitech MX Anywhere 3 – zapewni wysoki komfort, gdziekolwiek jesteś Ocena benchmark.pl









4,5/5 Logitech MX Anywhere 3 zapewnia wygodne warunki do pracy i relaksu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz (nazwa wszak nie wzięła się znikąd). Wyśmienity sensor 4000 DPI, łączność 2,4 GHz i Bluetooth oraz waga poniżej 100 g to niektóre z jej atutów. Z kolei stalowy scroll z technologią MagSpeed umożliwia równocześnie przewijanie precyzyjne (piksel po pikselu), jak i szybkie (do 1000 wierszy na sekundę). Jest przy tym bezgłośny – zupełnie jak przyciski główne i te z boku. Skoro już jesteśmy na boku, to nie można nie wspomnieć o silikonowych wstawkach zapewniających pewny, a zarazem przyjemny chwyt. Na deser: akumulator wystarcza na 70 dni działania, a gdyby nagle zabrakło energii, to wystarczy podłączyć go do prądu na minutkę, by wydłużyć czas o kolejne 3 godziny. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 4000 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Wciąż też zdecydowanie warte polecenia są modele poprzedniej generacji, a więc Logitech MX Anywhere 2S oraz Logitech MX Anywhere 2. Jeśli zaś oczekujesz jeszcze czegoś więcej, to spójrz na…

Logitech MX Master 3S – najlepsza myszka bezprzewodowa do pracy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jasne, kosztuje niemało, a to może stanowić pewien problem. Logitech MX Master 3S jest jednak aktualnie najlepszą myszką bezprzewodową do pracy. Ergonomia stoi tu na najwyższym poziomie, dzięki czemu wykonywanie najrozmaitszych zadań przed komputerem staje się czystą przyjemnością. Mamy tu wyśmienity sensor pracujący w rozdzielczości nawet do 8000 DPI i radzący sobie nawet z działaniem na szkle. Mamy też podpórkę pod kciuk, kilka dodatkowych przycisków i drugą rolkę przewijania. Mamy wreszcie ciche przyciski oraz dwie opcje łączności do wyboru: Bluetooth i z odbiornikiem USB. Krótko mówiąc: klasa mistrzowska. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 200-8000 dpi

Liczba przycisków 7

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Podobnie jak wyżej polecamy też modele poprzedniej generacji (czyli Logitech MX Master 2S), jak również Logitech MX Master 3 (bez S) – różnice są przede wszystkim dwie: głośniejsze przyciski i mniejsza rozdzielczość (4000 DPI), możesz jednak zaoszczędzić.

Logitech MX Vertical – bezprzewodowa mysz pionowa ulgą dla nadgarstka Ocena benchmark.pl









4,2/5 I jeszcze jeden reprezentant tej rodziny w naszym zestawieniu. Logitech MX Vertical – zgodnie ze swoją nazwą – reprezentuje gatunek myszek pionowych. To interesujące rozwiązanie, zapewniające bardziej naturalne ułożenie nadgarstka i przedramienia, a przez to odciążające mięśnie i redukujące uciski. Przyzwyczajenie się do takiej konstrukcji wymaga trochę czasu, ale osoby skarżące się na bóle rąk mają powody, by się na to zdecydować. Poza tym gryzoń łączy wiele cech z innymi modelami z serii MX i nasze testy wykazały, że na co dzień radzi sobie bez zarzutu. Zdecydowanie więc polecamy. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 400-4000 dpi

Liczba przycisków 4

Profil myszki dla praworęcznych Zobacz recenzję

Jeśli interesuje cię myszka pionowa, ale chcesz wydać połowę tej kwoty (albo i mniej) to rzuć też okiem na modele Natec Euphonie, Trust Verro czy Trust Verto. Każdy z nich jest godny polecenia. A na koniec…

Logitech Signature M650 L – wysoka jakość w (wyraźnie) niższej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ten szwajcarski producent zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy chcą wydawać na ergonomiczny sprzęt do pracy tak duże pieniądze. Dlatego stworzył model Logitech Signature M650 L. To myszka przypominająca urządzenia spod znaku MX Anywhere i w zasadzie będąca czymś na wzór ich uboższej siostry. Ma nieco niższą czułość, opiera się na paluszkach (a nie akumulatorze) i obsługuje tylko jedno urządzenie naraz (a nie kilka). Wciąż jednak oferuje bardzo wysoką jakość, będąc przy tym wygodną i niezawodną myszką do pracy, jak i rozrywki. To atrakcyjny kompromis, będący przysłowiową wisienką na torcie naszego zestawienia. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 2000 dpi

Liczba przycisków 5

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, odbiornik USB

Profil myszki dla praworęcznych

To wszystko – udało ci się znaleźć myszkę dla siebie? Jeśli masz doświadczenie z którąś z wymienionych myszek, daj znać w komentarzu. Możesz też podzielić się z benchmarkowcami swoimi propozycjami.