W tym zestawieniu TOP 10 prezentujemy 10 najlepszych, płatnych gier na iOS, w które warto zagrać na sprzęcie mobilnym Apple.

W pierwszej połowie bieżącego roku globalne wydatki konsumentów na gry mobilne wyniosły niemal 45 miliardów dolarów. W porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim to wzrost o niecałe 18%. Ponad połowę tej sumy, bo aż 26 miliardów dolarów wydano w sklepie App Store. Pozostała część to wydatki użytkowników smartfonów z systemem Android. Takie dane przeczytać można w najnowszym raporcie opracowanym przez analityków z firmy Sensor Tower.

Warto przyjrzeć się najpopularniejszym grom na urządzenia z systemem iOS. Według wspomnianego raportu pięć najbardziej dochodowych gier w sklepie App Store to kolejno:

Honor of Kings,

PUBG Mobile,

Genshin Impact,

Roblox,

Kingdom Tactics.

W większości z nich akcja toczy się online, a rozrywka jest bardzo angażująca i czasochłonna. Drugi ranking, który znalazł się w tym raporcie dotyczy najcześciej pobieranych gier. Wśród nich, poza wymienioną już PUBG Mobile, pojawiły się Project Makeover, Call of Duty: Mobile, Among US oraz High Heels.

Poniżej przedstawiamy dziesięć płatnych gier dla urządzeń z systemem iOS, w które naszym zdecydowanie warto zagrać. To subiektywny ranking, w którym nie znajdzie się żadna z wymienionych wcześniej pozycji. Są to bardzo wciągające gry, ale rozgrywka nie jest tak czasochłonna.

TOP 10 płatnych gier na iOS

Leo’s Fortune

Platformówka, której nie brakuje łatwych logicznych zagadek. Bohater gry stara się odnaleźć złodzieja, który skradł jego fortunę. Sterowanie jest bardzo intuicyjne i odbywa się za pomocą gestów lub przycisków wyświetlanych na ekranie. Gra wyróżnia się piękną oprawą graficzną oraz efektami dźwiękowymi. Na poszczególnych etapach trzeba zmierzyć się z różnymi przeszkodami oraz wspomnianymi zagadkami. Polegają one na utorowaniu sobie dalszej drogi na przykład poprzez przesunięcie odpowiednich dźwigni, które otwierają kolejne przejścia. Warto zaznaczyć, że gra jest dość krótka i pozostawia pewien niedosyt. To aplikacja uniwersalna co oznacza, że można ją zainstalować na iPhonie, iPadzie oraz Apple TV.

Seria gier The Room

W App Store dostępnych jest aż pięć części tej gry, ale w każdą można grać niezależnie. To gry typu FPP, co oznacza, że rozgrywka odbywa się z perspektywy pierwszej osoby. Bohater znajduje się w pokoju, a zadaniem jest dostanie się do wnętrz przedmiotów, które skrywają elementy niezbędne do przejścia do kolejnych etapów. Gra polega na przełączaniu równego rodzaju dźwigni i przycisków, a za każdym razem wnętrza przedmiotów są zaskakująco skomplikowane. Dzięki wykorzystaniu podejścia FPP ma się wrażenie, że jest się w środku rozgrywki. Zdecydowana większość widocznych na ekranie elementów jest interkatywna, więc można je łapać, przesuwać i przełączać. Klimat jest mroczny, a najlepiej gra się wieczorem, ze słuchawkami w uszach.

Alto’s Adventure oraz Alto’s Odyssey

To gry typu endless runner. Tytułowy Alto zjeżdża z góry na czymś w rodzaju deski snowboardowej lub deskorolki, pokonując przy tym różnego rodzaju przeszkody. Cel jest jeden - dotrzeć jak najdalej. Podczas zjazdu wykonywać można różnego rodzaju akrobacje, za które zdobywa się punkty, a za punkty kupuje nowe postacie, charakteryzujące się lepszymi umiejętnościami. Sterowanie jest bardzo łatwe. Po dotknięciu ekranu palcem bohater podskakuje, a drugie dotknięcie powoduje, że zaczyna robić salto do tyłu. I to w zasadzie tyle. Na uwagę zasługuje oprawa dźwiękowa i graficzna. Klimat jest bardzo przyjemny i relaksujący.

Carcassonne

Tego tytułu nie trzeba przedstawiać miłośnikom gier planszowych. To adaptacja jednej z najbardziej popularnych planszówek na świecie. Zasady gry nie są bardzo skomplikowane, ale wymagają nieco umysłowego wysiłku. Gra polega na układaniu na planszy płytek stanowiących element świata - miasta, klasztory, drogi i łąki. Po położeniu płytki gracz decyduje o umieszczeniu na niej pionka. Od jego położenia zależy liczba zdobytych punktów, na przykład za zdobycie zamku lub drogi. Aplikacja umożliwia rozgrywkę lokalną jak i online.

Hidden Folks

Gra wzorowana na zagadkach typu „Gdzie jest Wally?”. Polega na tym aby na dość rozległych planszach przedstawiających fragmenty miasta czy pola kempingowego, które pełne są różnego rodzaju postaci czy obiektów należy odnaleźć określone przedmioty, które mniej lub bardziej pasują do krajobrazu. Sterowanie polega na klikaniu na poszczególne elementy, co sprawia, że pojawia się krótka animacja, na przykład postać odsuwa się by odsłonić poszukiwany przedmiot. Grę wyróżnia minimalistyczny design, a wrażenie prostoty potęguje czarno biały obraz. Plansze wyglądają jakby były naszkicowane ołówikiem.

Plague Inc.

Celem gry jest to aby wybrana przez gracza plaga opanowała cały świat i zlikwidowała całą ludzkość. Rozgrywka polega na rozwijaniu plagi w taki sposób aby stawała się coraz bardziej odporna na różnego rodzaju czynniki, na przykład klimat panujący w poszczególnych krajach, powodowała coraz większe spustoszenie w organizmach ludzkich oraz była trudniejsza do opanowania przez naukowców, którzy w czasie gry starają się opracować lekarstwo. Nasilenie się plagi może spowodować wzmożone działania mające na celu jej zatrzymanie, na przykład zamknięcie lotnisk, które utrudnia rozprzestrzenianie się choroby. Grafika i muzyka nie zachwycają, ale pomysł jest na tyle wciągający, że to nie przeszkadza.

Rush Rally 3

Gra wyścigowa, która na myśl przywodzi stare pozycje typu Colin McRae Rally. Gracz wciela się w kierowcę samochodu rajdowego, którego prowadzenie nie jest łatwe. Zauważyć można, że poszczególne samochody zachowują się nieco inaczej. Poza tym, że różni je przyśpieszenie, inaczej reagują na zakrętach i z inna siłą hamują. Zaimplementowany został rozbudowany system tuningu mechanicznego jak i wizualnego. Ten drugi jest aż nazbyt rozwinięty. Nie przypadkowo na początku przywołana została gra Colin McRae Rally, ponieważ, grafika przypomina tą z początku XXI wieku. Główną rozgrywkę stanowi kariera. Aby wygrywać kolejne etapy należy ulepszać samochód za pieniądze zdobyte na poprzednich etapach. Bardzo wciągająca.

Pok Pok Playroom

To gra, a raczej aplikacja edukacyjna dla dzieci. Celem jest pobudzenie kreatywności i zapoznanie dziecka z otaczającym go światem. Jedyną zasadą jest wolna zabawa. Gra oferuje siedem trybów: rysowanie, dom, klocki, miasto, tablica manipulacyjna, dźwięki i książka. Wszystkie elementy widoczne na ekranie można dowolnie poruszać i przemieszczać. W mieście można na przykład jeździć wozem pocztowym i zbierać lub rozwozić listy albo pływać łódką po rzece. Rodzice skorzystać mogą ze wskazówek, czyli podpowiedzi dotyczących tego jak zachęcić dzieci do zabawy. Zawierają one przykładowe pytania, których celem jest angażowanie i aktywizowanie dzieci.

17,99 zł za abonament miesięczny,

139,99 zł za abonament roczny

Oddmar

Dwuwymiarowa platformówka osadzona w świecie wikingów. Niezwykłe wrażenie robi oprawa graficzna, w tym detale, mimo tego, że świat nie ma odzwierciedlać tego rzeczywistego. To gra zręcznościowa z łatwymi zagadkami logicznymi, które polegają na przykład na tym żeby przesunąć trampolinę w celu wskoczenia na skarpę. Podczas przechodzenia kolejnych etapów jest możliwość ulepszania uzbrojenia bohatera oraz uczenia go nowych sposobów ataków i obrony. Nie ma to jednak nic wspólnego z RPG, ponieważ rozgrywka jest bardzo łatwa i przyjemna.

Donut County

Gra niezwykle intrygująca, nieszablonowa, a wręcz absurdalna. Gracz wciela się w dziurę, a jego zadaniem jest wrzucenie do niej wszystkiego co znajduje się na planszy. Każdy wrzucony do dziury przedmiot sprawia, że staje się ona większa, dzięki czemu można pochłaniać coraz większe przedmioty. Rozgrywkę urozmaicają nieco elementy zagadek logicznych, ale nie pojawiają się zbyt często i są bardzo łatwe. Grafika i muzyka są bardzo przyjemne i dopełniają całości. Gra jest niewymagającą i pozwala na chwilę oderwać się od rzeczywistego świata.

Kolejność opisanych wyżej gier jest przypadkowa, ponieważ wszystkie zasługują na dłuższą chwilę uwagi. Każda jest jedyna w swoim rodzaju, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Opisane pozycje są niezwykle wciągające, ale nie wymagają wielu godzin gry. Można poświęcić na nie kilka minut stojąc na przykład w kolejce do sklepowej kasy, a następnie przerwać rozgrywkę i powrócić do niej w dowolnym momencie.