Klocki LEGO to nie tylko doskonała zabawa dla najmłodszych. Zestawy LEGO są też świetnym wyborem dla osób nieco starszych. Zapewnią mnóstwo satysfakcji także nastolatkom i dorosłym. Wśród najciekawszych zestawów LEGO mamy samochody, kwiaty, budynki, a nawet obrazy na ścianę!

Lubisz układać klocki LEGO, prawda? Budowanie konstrukcji, czy to według instrukcji, czy własnego pomysłu - to rozrywka nie tylko dla dzieci. Klocki nierzadko dają wiele godzin rozrywki całej rodzinie, ale ich producent przygotował coś z myślą o dorosłych. Dziś przedstawiamy najlepsze zestawy klocków LEGO dla młodszych i starszych, w różnych cenach. Najlepsze LEGO to nie tylko drogie klocki, do rankingu trafiły też zestawy w cenie poniżej 200 złotych.

Najciekawsze zestawy LEGO:

Najlepsze zestawy LEGO - jakie klocki wybrać?

Są różne powody, dla których układamy zestawy LEGO. Czasem jest to sposób na spełnienie swoich marzeń z dzieciństwa lub na odstresowanie się. Niekiedy wspólne budowanie z LEGO staje się idealnym sposobem na przyjemnych chwil ze znajomymi, rodziną lub z dziećmi.

Podobnie, jak w przypadku LEGO dla dzieci, najciekawsze zestawy LEGO dla dorosłych możemy podzielić na kilka serii. Możemy układać klocki nawiązujące do znanych serii filmowych (Star Wars, Harry Potter, Marvel, Jurajski Park i inne), konstruować samochody wyścigowe lub stworzyć nietuzinkową ozdobę - wazon pełen kwiatów. Bardzo ciekawe są również zestawy klocków LEGO Architecture, gdzie budujemy dobrze znane budowle (wieża Eiffla, Big Ben, egipskie piramidy). Każdy z pewnością znajdzie więc coś dla siebie w rozbudowanej ofercie LEGO.

Najbardziej opłacalne zestawy LEGO

Najciekawsze zestawy LEGO to często te dość drogie. Nierzadko kosztują kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Mniejsze i o wiele tańsze klocki również mogą jednak dać nam naprawdę wiele zabawy. Po prostu szybciej skończymy budowę, co dla niektórych może być też przecież zaletą. Jeśli planujesz, aby własnoręcznie ułożony zestaw stał się ozdobą w domu lub w biurze, przemyśl jego wielkość. Największe i najlepsze LEGO mogą dać Ci masę frajdy podczas konstruowania, co jednak z nimi zrobisz, jeśli budowla nie zmieści się na półce?

Najbardziej opłacalne zestawy LEGO dla dzieci, nastolatków i dorosłych niekoniecznie są więc tymi najdroższymi. Można też po prostu zacząć od mniejszych (i niedrogich) klocków, z czasem decydując się na zakup bardziej imponujących modeli. W dzisiejszym rankingu LEGO najlepsze zestawy uwzględniliśmy więc klocki w różnej cenie.

Najlepsze zestawy LEGO - nasz subiektywny ranking TOP 10:

LEGO Icons Orchidea 10311 - najlepsze LEGO kwiaty jako ozdoba z klocków









4,6/5 Kosztujący około 200 złotych zestaw zawiera ponad 600 elementów. Taka liczba jest gwarancją kilku godzin miło spędzonego czasu. Naszym zdaniem to jeden z najciekawszych zestawów LEGO dla kobiet. Kwiaty w doniczce zbudowane z klocków mogą być jednak także nietypową ozdobą na biurko mężczyzny. Seria LEGO Icons to także inne rodzaje kwiatów z klocków. Za około 200 złotych kupimy też bukiet kolorowych kwiatów, czy drzewko Bonsai. Niezależnie od wyboru otrzymujemy po złożeniu efektowną i uniwersalną ozdobę, która uzupełni każde wnętrze.

LEGO Art 31206 The Rolling Stones - najlepsze zestawy LEGO na ścianę









4,4/5 Wielu miłośników klocków twierdzi, że najbardziej opłacalne zestawy LEGO to te, które zapewniają długą zabawę. LEGO Art The Rolling Stones to klocki, z których ułożyć obraz 3D. Charakterystyczna ikona reprezentująca jeden z najbardziej znanych zespołów rockowych doda nieco charakteru do wystroju każdego pokoju. Zestaw składa się z niemal dwóch tysięcy klocków. Składanie go możemy porównać do układania naprawdę dużego zestawu puzzli. Wiele osób wkłada następnie takie puzzle w ramę i wiesza na ścianę. Najlepsze zestawy LEGO Art da bardziej zaawansowanych również mogą po skończonej zabawie znaleźć swoje miejsce na ścianie!

LEGO Art 31209 Niesamowity Spider-Man - najbardziej opłacalne zestawy LEGO dla fanów superbohaterów









4,7/5 O ile LEGO Art Rolling Stones to najlepsze klocki LEGO dla zagorzałych fanów muzyki, to ten zestaw dedykowany jest fanom kina i komiksów. Obraz 3D, jaki stworzymy z ponad dwóch tysięcy klocków, wprost nawiązuje do jednej z najpopularniejszych postaci Marvela. LEGO Spider-Man to polecane klocki LEGO dla dzieci, ale także dla nastolatków i jeszcze starszych fanów superbohaterów!

LEGO Ideas 21327 Maszyna do pisania - najlepszy zestaw LEGO dla zaawansowanych do 1000 złotych









4,8/5 Szukasz najlepszego LEGO w cenie do 1000 złotych? Jeśli nie interesuje Cię konkretna seria (np. LEGO Star Wars lub LEGO Architecture), ta maszyna do pisania okaże się doskonałym wyborem. Duży zestaw klocków 18+ już po ułożeniu stanie się wyjątkową ozdobą każdego wnętrza - mieszkania, domu lub biura. Zestaw LEGO IDEAS Maszyna do pisania to też gratka dla fanów duńskiego producenta klocków. Przedmiot wprost nawiązuje do maszyny do pisania wykorzystywanej przez samego założyciela marki - Ole Kirka Kristiansena!

LEGO Ideas 21332 Globus - najciekawsze zestawy LEGO ozdoby









4,6/5 Ten zestaw może mieć podobne zastosowanie do przedstawionej wcześniej maszyny do pisania z klocków. Globus z LEGO to zestaw klocków dla dorosłych, który jest całkiem spory po złożeniu. Zestaw został stworzony przez fanów układania klocków, nic więc dziwnego, że jest gwarancją świetnej zabawy podczas układania! Z ponad 2600 klocków tworzymy sporej wielkości uniwersalną ozdobę. To też doskonały zestaw LEGO na prezent - będzie świetną ozdobą na biurko.

LEGO Icons 10299 Stadion Realu Madryt - najlepszy zestaw LEGO dla fanów sportu









4,5/5 LEGO najlepsze zestawy to takie, które łączą przyjemność podczas układania z naszymi pasjami. Jeśli kochasz piłkę nożną, możesz zdecydować się na klocki pozwalające zbudować prawdziwy stadion. Przykładem są najciekawsze LEGO dla fanów Realu Madryt. Z kilku tysięcy klocków układamy Santiago Bernabeu - kultowy już dziś stadion najlepszej drużyny w Europie. Zwolennicy innych klubów mogą wybrać też stadion LEGO FC Barcelony lub Manchesteru United. Po ułożeniu, co zajmie naprawdę sporo czasu, stadion z klocków LEGO może stać się bardzo atrakcyjną ozdobą. Każde spojrzenie na własnoręcznie ułożoną budowlę będzie przypominało nie tylko o ulubionym klubie, ale też zabawie związanej ze składaniem konstrukcji.

LEGO Icons 10306 Atari 2600 - najlepsze zestawy LEGO dla gracza









4,6/5 Kiedy LEGO ICONS Atari 2600 trafiło do sprzedaży, wielu miłośników kultowych gier wiedziało, że musi go mieć! Legendarna konsola do gier dla wielu osób była pierwszym sprzętem pozwalającym na uruchomienie takich tytułów, jak Asteroids. W klockach LEGO dla graczy z konsolą Atari 2600 znajdziemy w zestawie elementy nawiązujące do kilku popularnych gier. Mamy też kartridż, przypominający dawny nośnik gier. Całość ma sporo klimatu dawnych lat i na pewno przywoła miłe wspomnienia! Ta nowość sprzed pewnego czasu to jeden z najciekawszych zestawów LEGO!

LEGO Speed Champions 76917 Nissan Skyline - najlepszy tani samochodowy zestaw LEGO









4,2/5 Czy najciekawsze zestawy LEGO muszą być przy okazji drogie? Niekoniecznie! W serii LEGO Speed Champions znajdziemy wiele zestawów klocków kosztujących poniżej 100 złotych. Zbierając kolejne modele samochodów możemy stworzyć własną kolekcję, na przykład nawiązującą do filmu “Szybcy i wściekli” z początku XXI wieku. Choć to klocki dedykowane raczej dzieciakom (ich oznaczenie to 9+), także pełnoletni fani samochodów odczują sporo satysfakcji z układania zestawu składającego się z ponad 300 klocków. Nieco prostszy do złożenia zestaw może być też idealny dla rodzica chcącego spędzić trochę czasu ze swoją pociechą.

LEGO Architecture 21034 Londyn - najbardziej opłacalne zestawy LEGO miasto









4,7/5 Najlepsze zestawy LEGO to często te, które przywołują miłe wspomnienia. Jeśli lubisz podróżować, LEGO Architecture to klocki kosztujące już od 50 do kilkuset złotych. Nawiązują do najsłynniejszych budowli z miast całego świata. Na proponowanym zestawie LEGO 21034 (Londyn) mamy m.in. Big Bena i słynny most Tower Bridge. Złożone klocki stają się piękną ozdobą na biurko lub półkę na ścianie. Z innych zestawów ułóżymy Statuę Wolności, nowojorskie wieżowce, piramidę, Biały Dom lub centrum Paryża z charakterystyczną wieżą Eiffla.

LEGO Star Wars 75192 Sokół Millennium - najlepszy zestaw LEGO dla fanów Gwiezdnych Wojen









4,6/5 Czy tak drogie klocki mogą być jednym z najbardziej opłacalnych zestawów LEGO? Jak najbardziej! Sokół Millenium z uwielbianej serii filmów “Gwiezdne Wojny” to nie tylko statek Hana Solo, ale wręcz ikona mainstreamu. Wielu fanów Star Wars twierdzi, że nie ma bardziej kultowego pojazdu w całej serii! To dość drogi zestaw, na jego złożenie poświęcimy jednak wiele dni. Często jest obiektem pożądania miłośników klocków LEGO i zestawem wieńczącym posiadaną już kolekcję zestawów. Ten duży zestaw klocków LEGO Star Wars to gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. Producent oznaczył klocki jako 12+, z pomocą rodzica nawet dzieci mogą więc czerpać sporo radości z konstruowania statku kosmicznego.

LEGO 42143 Technic Ferrari Daytona SP3 - najlepszy samochód z klocków









4,9/5 Jeśli można wskazać markę samochodów kochaną przez wielu mężczyzn, z pewnością jest nią Ferrari. Włoskie bolidy są obiektem kultu, mało kto może sobie jednak pozwolić na kupno i utrzymanie takiego pojazdu. Samochód z czarnym koniem na masce możemy natomiast ułożyć z klocków LEGO. Ferrari Daytona SP3 z LEGO Technic złożymy z aż 3718 klocków. Pojazd oczywiście ma wiele ruchomych części. Po podniesieniu klapy zobaczymy zawierający wiele szczegółów silnik, który nosi nawet oznaczenie producenta. Obrót kierownicy powoduje skręcenie przednich kół. Auto ma też “prawdziwe” opony i jest naprawdę imponujących rozmiarów.

