Powiedzieć o nim, że jest zjawiskowy, to jak nic nie powiedzieć. Przepiękny Bugatti Chiron w ośmiokrotnie pomniejszonej wersji LEGO Technic to model, od którego trudno oderwać wzrok. Poszczególne elementy zostały opracowane z troską o detale, a instrukcja przewiduje złożenie modelu w sposób odpowiadający temu, jak odbywa się faktyczny montaż tego supersamochodu. Na stronie czytamy „Sztuka. Forma. Technika.” i ja nie mam nic do dodania.



kod zestawu: LEGO Technic 42083

liczba elementów: 3599

kategoria wiekowa: 16+