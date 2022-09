W tym rankingu znajdziesz najtańszy iPhone do 2000 zł, iPhone z dużą baterią, najmniejszy iPhone oraz najlepszy iPhone w 2022 roku. Sprawdź jaki nowy iPhone warto kupić.

Kupno iPhone to zawsze sporo szumu

Wolę iPhone’a. Tylko dwa słowa, a wzbudzają tyle kontrowersji. Bo cena z kosmosu! Bo ludzie nie mają na co pieniędzy wydawać! Bo to słaby sprzęt! Bo pranie mózgu! Bo Android lepszy! Bo warto kupować tylko tańsze smartfony do 1500 zł! Droższe są bez sensu!

Nie przejmuj się tym. Nowe iPhony są świetne w zasadzie pod każdym względem i mozna je kupić w cenach zblizonych do konkurentów. Można nawet kupić nowy iPhone za mniej niż 2000 zł oraz najlepszy mały telefon flagowy z wyświetlaczem 5,4 cala. Wielu innych producentów mogłoby się od nich uczyć.

Jaki iPhone w 2022 roku kupić? Oto polecane modele:

Hejt na iPhone jest uzależniony od kraju lub regionu. W bogatych państwach iPhone jest po prostu normalnym smartfonem, używanym przez bardzo wiele osób. Kupując go nie zwracasz na siebie większej uwagi. Masz iPhone’a, cieszysz się nim lub nie, ale napewno nie uchodzisz za burżuja szastającego pieniędzmi.

W biedniejszych krajach, no cóż... jest trochę inaczej. Kupujesz iPhone i w Twoim otoczeniu zaczynają się pojawiać ciche pytania. Skąd on/ona ma tyle pieniędzy? Na pewno robi lewe interesy albo ma nadzianych rodziców. Bywa też bezrefleksyjny śmiech: „Hehehe, patrz tego! Ajfona sobie kupił!”. Mając np. iPhone 14 Pro Max w najdroższej wersji za 10 tysięcy złotych, narażasz się na zazdrość, zawiść, a w najłagodniejszym przypadku po prostu śmiech za Twoimi plecami.



Chcesz iPhone, to go kup. To Twoje pieniądze.

Niektórym osobom cieżko jest pojąć, że to nie ich sprawa jak Ty wydajesz swoje pieniądze i w jaki sposób je zarabiasz. Ponadto wystarczy spojrzeć na nowe telefony flagowe spod znaku Androida i natychmiast zauważymy, że za te bardziej markowe modele też zapłacimy 4 tysiące złotych, a nawet więcej. Czyli podobnie jak za iPhone.

Owszem Apple nie ma praktycznie żadnej oferty dla osób, które chcą kupić iPhone do 1000 zł, no chyba, że weźmiemy pod uwagę starsze modele lub sprzęt używany, który po kilku latach wciąż może być objęty pełnymi aktualizacjami systemu iOS. W cenie do około 2000 zł można jednak dostać całkiem nowego iPhone SE 2020, który jest bardzo szybki, wydajny, wodoszczelny, ma bezprzewodowe ładowanie baterii, NFC i dobre aparaty.

Jeśli jednak spojrzeć na te całe zamieszanie z „ajfonami” od drugiej strony, to też trzeba przyznać, że np. chwalenie się nowym iPhone 13 Pro na Instagramie lub Facebooku nie jest świadectwem dojrzałości. Kupiłeś sobie PRO? Gratulacje dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że chwaląc się nim, tylko nakręcasz ekstremalne komentarze. Jeśli chcesz wywołać kontrowersje, to rób tak dalej, ale jeśli kupiłeś iPhone’a, bo po prostu chcesz go używać, to po co się nim chwalić?

Czy warto kupić iPhone? Moim zdaniem jeśli Cię na niego stać i nie musisz brać kredytu by go kupić, to tak. Są to bardzo dobre telefony, które spisują się świetnie na co dzień. Mają dobre aparaty, można nimi płacić zbliżeniowo w Polsce przez Apple Pay (tak jak zwykłą kartą), mają ładne, wodoszczelne obudowy, dobre wyświetlacze (OLED z HDR Dolby Vision we wszystkich iPhonach 14), bardzo wydajne procesory, łącznosć 5G (również we wszystkich iPhonach 14) i działają bardzo szybko oraz płynnie.

System iOS jest dobrze zoptymalizowany i łatwy w obsłudze, a Apple oferuje relatywnie długie wsparcie dla najnowszych aktualizacji. Nie mamy tyle swobody w kwestii konfiguracji, co w Androidzie, a o wymianie „custom ROM’ów” możemy zapomnieć. Jednak nawet większość użytkowników Androida nie zmienia systemu w swoim telefonie, więc nie dla każdego będzie to wielka wada.

Oto ranking TOP 5 najlepszych iPhonów na rynku. Różnią się ceną, wielkością i możliwościami, ale każdy z nich ma najnowszy system iOS 16 i dostanie kilka kolejnych, dużych aktualizacji.

Polecane iPhone

iPhone SE 2020 - najtańszy nowy iPhone Ocena benchmark.pl









4,9/5 Są takie osoby, które szukają nowego iPhone do 2000 zł. O dziwo można taki kupić! W dodatku działa on szybko i pod wieloma względami jest nowoczesny, ale ma też jedną wadę. Chodzi oczywiście o iPhone SE 2020. Jest bardzo mały, lekki i wydajny oraz ma wodoszczelną obudowę IP67. Co ważne oferuje też bezprzewodowe ładowanie baterii, łączność NFC do płatności w sklepach za pomocą Apple Pay (bez podawania PINu - wystarczy odcisk palca), a także dobre aparaty. To telefon bardzo komfortowy w obsłudze. Ma też najnowszy system iOS 16 oraz dostanie kilka kolejnych dużych aktualizacji - o to nie trzeba się martwić. Wadą, którą trzeba brać pod uwagę jest mała bateria. W rękach wielu osób telefon będzie działał 1 dzień, choć można wycisnąć z niego nawet 2 dni, przy lekkim używaniu. To tani iPhone pozwalający rozpocząć przygodę z rozbudowanym i spójnym ekosystemem Apple. Ten telefon będzie doskonale współpracował z MacBookami, iPadami, smartwatchami Apple Watch, przystawkami do telewizora Apple TV oraz wieloma usługami tego producenta. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13, iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 148 g

iPhone 14 Pro - najlepszy nowy iPhone w 2022 roku Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dla tiktokerów, instagramerów i innych “erów” to absolutnie obowiązkowy zakup. Jednak dla większości z nas iPhone 14 Pro jest po prostu za drogi i niekoniecznie potrzebny. Niewiele osób na niego stać, ale nawet część tych, którzy mogą sobie pozwolić na zakup, zastanawia się czy warto. Jeśli nie musisz pokazywać wszystkim dookoła, że masz najnowszego i najlepszego iPhone, to niewiele stracisz kupując starszego iPhone 13 Pro, a możesz zaoszczędzić sporo kasy. Jeśli jednak koniecznie chcesz mieć najnowszego iPhone Pro i nie musisz brać na niego kredytu, to pewnie - kup! Pomijając kwestię ceny trzeba przyznać, że jest to po prostu bardzo dobry telefon. Jeden z najlepszych na rynku w 2022 roku. Wciąż ma wycięcie w wyświetlaczu, ale Apple zrobiło z tego dużą zaletę, w postaci powiększającego się bąbelka o nazwie Dynamic Island. Pomysłowe i przydatne wykorzystanie brzydkiego elementu. Brawo! Nowy iPhone 14 Pro ma też wyświetlacz zawsze włączony (AOD), aparat główny o wyższej rozdzielczości 48 Mpx, najlepszy mobilny procesor na rynku Apple A16 i odrobinkę większy akumulator. Zmiany są, ale czy imponujące? Sami oceńcie. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 16

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2556x1179 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 206 g

iPhone 13 - optymalny iPhone dla każdego Ocena benchmark.pl









4,9/5 Poprzedni iPhone 13 to jeden z najlepszych telefonów na rynku i nadal najbardziej optymalny iPhone dla większości osób. Jeśli już go masz, to moim zdaniem nie warto przesiadać się na iPhone 14. Trzynastka to po prostu bardzo opłacalna propozycja. Ma o wiele lepszy czas pracy na baterii, w porównaniu do iPhone 12. Zawdzięcza to nie tylko większemu akumulatorowi, ale też mniejszemu zużyciu energii przez procesor. Robi też lepsze zdjęcia, bo jego główny aparat z tyłu ma większy sensor, lepszą stabilizację i jaśniejszy obiektyw niż w iPhone 12 i w zasadzie taki sam jak w nowszym iPhone 14. Ponadto wyposażony jest w bardzo dobry wyświetlacz OLED, z mniejszym notchem niż u poprzednika. Obudowa jest wodoszczelna (IP68), system iOS 16 nowoczesny i bardzo dobrze zoptymalizowany, a całość działa bardzo szybko. Zobacz naszą recenzję na benchmark.pl, w której pokazujemy oryginalne zdjęcia z aparatu. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 173 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

iPhone 13 mini - najlepszy mały iPhone Ocena benchmark.pl









4,6/5 W 2022 roku nie pojawił się iPhone 14 mini, dlatego osoby chcąc kupić coś małego, ale szybkiego, bardzo wydajnego i robiącego świetne zdjęcia, to wciąż warto kupić iPhone 13 mini. To najlepszy mały iPhone. Ma cienkie ramki i wyświetlacz OLED 5,4 cala, więc bardzo łatwo można go obsługiwać jedną ręką. Waży zaledwie 141 gramów, czyli nawet mniej od małego iPhone SE 2020, ale wciąż ma pełną wodoszczelność IP68 (nawet do sześciu metrów pod wodą). Ma równie dobry aparat, jak podstawowy iPhone 13, nagrywa takie same filmy, ma bezprzewodowe ładowanie baterii, z obsługą magnetycznych ładowarek MagSafe i wspiera akcesoria UWB, takie jak AirTag. Kosztuje mniej od iPhone 13, a działa równie szybko i ma niemal identyczną funkcjonalność. iPhone 13 mini to najlepszy smartfon dla osób lubiących wygodną obsługę jednym kciukiem. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 140 g

iPhone 14 Pro Max - iPhone z dobrą baterią i dużym wyświetlaczem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Max to w zasadzie taki powiększony iPhone 14 Pro. Znacznie powiększone wymiary obudowy oznaczają większy wyświetlacz (6,7 cala, zamiast 6,1), a także większy akumulator (4323 mAh, zamiast 3200). Innymi słowy Max to iPhone z najlepszą baterią i największym ekranem. Idealny dla osób, które spędzają wiele godzin codziennie, na oglądaniu filmów, korzystaniu z mediów społecznościowych oraz graniu na telefonie. Oprócz tego ma wszystkie zalety iPhone 14 Pro, czyli Dynamic Island, nowy aparat, wyświetlacz zawsze włączony (AOD), najlepszy procesor mobilny Apple A16 oraz najnowszą łączność bezprzewodową, w tym UWB, płatności zbliżeniowe przez Apple Pay i wysyłanie awaryjnych wiadomości ratunkowych przez satelitę. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 16

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2796x1290 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 240 g

Najlepszy iPhone

W 2022 roku najlepszy jest iPhone 14 Pro. Kompaktowy, wygodny, bardzo szybki, wydajny i nowoczesny oraz z ulepszonym aparatem. Wygląda świetnie, jest bardzo dobrze wykonany i znacznie lżejszy oraz mniejszy od modelu Max.

Pytanie tylko czy chcesz dopłacać, czy może jednak wystarczy Ci iPhone 13 Pro, a nawet podstawowy iPhone 13? One też są bardzo dobre i - co ważne - wyraźnie tańsze.

