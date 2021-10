W hulajnodze elektrycznej Neoline T26 najbardziej spodobała mi się pomysłowa, ergonomiczna konstrukcja. Pojazd ma w większości ukryte przewody, zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przekłada się to również na minimalistyczny, ale elegancki wygląd. To bardzo dobra hulajnoga miejska.

Neoline T26 ma 8 dużych zalet - zobacz film

To atrakcyjnie wyglądająca, dobrze wykonana i bardzo pomysłowo zaprojektowana hulajnoga elektryczna, która daje dużo frajdy już od samego rozpakowania. Producent postarał się, aby montaż był ograniczony do minimum, dlatego zamiast biegać ze śrubokrętem możemy szybciej zacząć to co najprzyjemniejsze, czyli jazdę.

Hulajnoga ma niemal całkowicie ukryte przewody. Przy tylnym kole z obu stron zastosowano prowadnice, które chronią okablowanie, dzięki czemu ryzyko ich uszkodzenia jest mniejsze niż w innych pojazdach tego typu. Ten sam zabieg zastosowano na kierownicy. Ukryte przewody zdecydowanie poprawiają wygląd hulajnogi i nie ulegną przetarciu lub przecięciu w czasie transportu. Neoline T26 wyposażono w 10,5-calowe, pompowane, bezdętkowe opony. Dzięki nim hulajnoga zapewnia dobry komfort na ulicach miasta i bez problemu pokonuje niskie krawężniki. Przyczynia się do tego również wysoki prześwit.

Ile kilometrów hulajnoga przejedzie na baterii? Jak szybko może jechać? Jakie są wrażenia z jazdy? Zobacz naszą recenzję na filmie i sprawdź czy warto ją kupić.

Pojazd wyposażony jest w regulowany, mocny reflektor przedni, czerwone światło tylne z funkcją migania podczas hamowania, a także odblaski po bokach. Ma też skuteczny hamulec bębnowy + rekuperację energii. Przyspieszanie i hamowanie jest płynne i bezpieczne. Na górze kolumny kierownicy umieszczono czytelny wyświetlacz na którym sprawdzimy: prędkość, poziom naładowania akumulatora, przebieg aktualny i całkowity, tryb jazdy oraz oświetlenie.

Kierownica jest składana i zaczepiana o tylny błotnik. Dzięki temu hulajnogę Neoline T26 możemy przenosić na krótkie dystanse. Nie ma z tym problemu, bo waży ona niecałe 14 kilogramów.

Kup Neoline T26

Aktualną cenę hulajnogi elektrycznej Neoline T26 znajdziesz w poniższych sklepach.