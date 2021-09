Motus Scooty 10 Lite wyróżnia się lekkością, 10-calowymi kołami i atrakcyjnym wyglądem. Scooty 10 2021 jest szybsza i ma lepszą baterię, a Motus Pro 8.5 Lite ma lepsze zawieszenie, znakomite oświetlenie i jest najzwrotniejsza. Test, recenzja i porównanie hulajnóg elektrycznych.

Motus Scooty 10 2021 czy Scooty 10 Lite, a może PRO 8.5 Lite? Porównanie na filmie

Ostatnio miałem przyjemność testować pięć hulajnóg elektrycznych Motus. Dwa modele Pro10 Sport, czyli prawdziwe demony szybkości, imponujące pod względem mocy, szybkości i przyspieszenia. Pozostałe trzy to trochę spokojniejsze modele miejskie, które wbrew pozorom mocno różnią się między sobą. Są wśród nich modele szybsze i o większym zasięgu, albo zwrotniejsze, lżejsze i z lepszym zawieszeniem. Zobacz nasz film z porównaniem hulajnóg Scooty 10 Lite, Motus Scooty 10 2021 i PRO 8.5 Lite. Sprawdź która jest w sam raz dla Ciebie.

Najtańsza z nich nosi nazwę Motus Scooty 10 Lite. Jest to uniwersalny model miejski, idealny do dojazdów do pracy i rekreacyjnej jazdy w czasie wolnym. Kierownicę można złożyć i zaczepić o błotnik, a waga około 12 kilogramów sprawia, że przenoszenie na krótkie dystanse nie jest kłopotliwe. Ma też 10-calowe koła, które zapewniają dobry komfort na nierównościach i niskich krawężnikach. Może jechać 25 km/h i przejeżdża według deklaracji do 30 km. A jaki zasięg ja osiągnąłem w czasie testu? O tym dowiesz się w powyższym filmie.

Scooty 10 2021 to już hulajnoga szybsza i ze znacznie większym zasięgiem. Może jechać 35 km/h i jest w stanie pokonać do 60 km. Ponownie realny zasięg znajdziesz w naszym filmie. Scooty 10 2021 kosztuje trochę więcej, ale też oferuje odczuwalnie lepsze wrażenia w czasie jazdy. Ma też zaletę w postaci aplikacji na telefon, w której sprawdzimy przebieg, poziom naładowania akumulatora, prędkość, włączymy światła i zmienimy ustawienia. Telefon po umieszczeniu w uchwycie może stać się dużym, dotykowym wyświetlaczem dla tej hulajnogi. Również Scooty 10 2021 jest składany, ma blokowaną kierownicę i 10-calowe koła.

Trzecim modelem w porównaniu jest Motus PRO 8.5 Lite, który ma koła o średnicy 8,5 cala, czyli mniejsze od dwóch poprzednich, jednak rekompensuje to znacznie lepszą amortyzacją. Z przodu jest to pojedyncza sprężyna, ale z tyłu zastosowano dwa amortyzatory, które całkiem dobrze "wybierają" nierówności. Kierownica hulajnogi Motus PRO 8.5 Lite nie tylko jest składana w pionie i blokowana. Jest też składana na szerokość, co ułatwia przewożenie. Ma również regulowaną wysokość, więc wygodną pozycję znajdzie zarówno osoba dorosła, jak i dziecko. Ten model rozpędza się do 35 km/h.

Ceny hulajnóg elektrycznych Motus

Aktualne ceny testowanych hulajnóg elektrycznych znajdziesz poniżej - kliknij linki.

