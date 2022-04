Jaki prezent na Komunię kupić, by sprawić radość dziecku i mieć poczucie, że dobrze wydało się pieniądze? O jakich gadżetach marzą dziewczynki, a o jakich chłopcy? Na jaki wydatek trzeba się przygotować? Najwyższy czas, by odpowiedzieć na te pytania.

Najlepsze prezenty na Komunię 2022

Jaki jest najlepszy prezent na Komunię 2022? Oczywiście ile osób, tyle odpowiedzi. Nie ma jednego doskonałego pomysłu, ale dla każdego coś się znajdzie. Jeśli zastanawiasz się, co się kupuje na Komunię w dzisiejszych czasach i ile trzeba na taki prezent wydać pieniędzy, to jesteś we właściwym miejscu. Sprawdź nasze propozycje z różnych kategorii i różnych półek cenowych – kierowane zarówno do dziewczynek, jak i chłopców.

Jedna uwaga na początek: oczywiście to nie prezenty są w Komunii najważniejsze, ale warto przecież sprawić przyjemność dzieciom w dniu tak ważnej uroczystości.

Za ile prezent na Komunię 2022?

Zaraz przejdziemy do produktów, ale zacznijmy od odpowiedzi na to pytanie: ile trzeba wydać na prezent z okazji I Komunii? Oczywiście wydać należy tyle, ile się może i – przede wszystkim – ile się chce.

Można jednak przyjąć, że dla dzieci i chrześniaków optymalny będzie prezent w granicach 500 – 1500 złotych, a dla chłopców i dziewczynek z dalszej rodziny w zupełności wystarczy taki za kilkadziesiąt złotych. Może do 250 zł, jeśli chcesz i możesz sobie na to pozwolić.

Przejdźmy jednak wreszcie do konkretów. Wiele pomysłów na pierwszokomunijne prezenty możesz znaleźć w naszych rankingach, zestawieniach i poradnikach zakupowych. Poniżej przedstawiamy ich krótki przegląd…

Jaka hulajnoga elektryczna na Komunię?

Hulajnoga elektryczna jest aktualnie jednym z największych komunijnych hitów. Taki pojazd świetnie sprawdza się podczas dojazdów do i ze szkoły, ale też po zajęciach – w celach czysto rekreacyjnych. Czyni to z niego idealny pomysł na prezent. Kierowane do dzieci modele spokojnie można kupić już za kilkaset złotych, a te szczególnie warte uwagi modele znajdziesz w naszym kompletnym rankingu.



Razor Power Core e90 to przykład świetnej hulajnogi dla ośmiolatka.

Jaka opaska fitness na Komunię?

Opaska to niepozorny gadżet, który jednak znajduje się wysoko na liście gadżetów, o których marzą dzieci. To taka namiastka smartwatcha, ale zdecydowanie lżejsza i subtelniejsza, przez co dobrze komponuje się z dziecięcym nadgarstkiem. Równocześnie może pełnić funkcję motywującą do ruchu, a dzieciom dziś na pewno taka motywacja się przyda. Po odpowiedź na pytanie, jaką opaskę wybrać, odsyłamy do zestawienia.

Najlepszy smartwatch na Komunię?

Kiedyś na Komunię dawało się zegarek, a dziś… to powraca. Z tą różnicą, że pożądane przez dzieci są nie klasyczne czasomierze, lecz smartwatche. Taki gadżet również wskazuje aktualną godzinę, ale oprócz tego pełni wiele innych funkcji. Ma stoper, ma kalendarz, ma prognozę pogody… Ma również tryby treningowe do monitorowania aktywności. Może też umożliwić dziecku pozostawanie w stałym kontakcie z opiekunami.

Jaki smartwatch do 500 zł na Komunię?

Najlepsze smartwatche to drogie urządzenia, ale prawda jest taka, że dziecięcym potrzebom sprostają zdecydowanie tańsze gadżety. Zerknij do naszego rankingu, aby poznać najbardziej opłacalne zegarki do 100, 200 czy 500 złotych. Nawet tak niedrogie modele mogą zaoferować wysoką wydajność, szeroką funkcjonalność, długi czas działania i wytrzymałość na wysokim poziomie.



Amazfit Neo - ten smartwatch nie kosztuje nawet 100 zlotych.

Jaki smartwatch dla dziewczynki na Komunię?

Większość smartwatchów na rynku reprezentuje gatunek „unisex”, ale są też modele kierowane konkretnie do przedstawicielek płci pięknej. Także tych najmłodszych. Jeśli więc szukasz prezentu na I Komunię dla dziewczynki, to dobrym ruchem z twojej strony może być zerknięcie do naszego rankingu damskich smartwatchów. Znajdziesz tam kilka propozycji, wśród których powinno ci się udać znaleźć coś w sam raz.

Jaki czytnik e-booków na Komunię?

Warto od najmłodszych lat zachęcać dziecko do czytania. Papierowe książki mają swą urok (i jak najbardziej też będą dobrym pomysłem na prezent z okazji I Komunii), lecz prawdziwym magnesem może okazać się elektroniczny gadżet, jakim jest czytnik e-booków. To też sposób, by odciążyć plecy dziecka, które w plecaku będzie mogło nosić jedno lekkie urządzenie zamiast kilku książek.

Jaki smartfon na Komunię?

To dość kontrowersyjna propozycja. Jeśli jednak rodzice nie mają nic przeciwko, to możesz pomyśleć o tym, by obdarować dziecko smartfonem. Może okazać się pomocny podczas nauki, ale przede wszystkim umożliwi utrzymywanie kontaktów ze znajomymi mieszkającymi daleko oraz na błyskawiczne połączenie z rodzicami w przypadku takiej potrzeby. Wybór jest olbrzymi, więc na pewno uda ci się znaleźć coś właściwego.



Solidny smartfon dla dziecka: Ulefone Armor X7 Pro.

Jaki smartfon do 1000 zł na Komunię?

1000 złotych to budżet, który pozwala rozejrzeć się za naprawdę dobrym smartfonem dla dziecka. Wystarczająco wytrzymałym, dość wydajnym, wyposażonym w niezły wyświetlacz i długo działającym między jednym ładowaniem a drugim. Zestawienie i porównanie najlepszych modeli w tej kategorii cenowej znajdziesz w naszym rankingu telefonów do tysiaka.

Jaki smartfon do 1500 zł na Komunię?

Za 1500 złotych możesz kupić smartfona, który pozwoli dziecku rozwijać jedną z wielu pasji. Na tej półce cenowej znajdują się na przykład modele wyposażone w bardzo dobre aparaty, a fotografia jest jednym z bardziej rozwijających zainteresowań. Może warto pójść w tym właśnie kierunku…?

Jaki smartfon gamingowy na Komunię?

A jeśli dziecko lubi grać, to dobrym wyborem dla niego może być smartfon gamingowy. Pod tym określeniem kryje się urządzenie wyposażone w podzespoły zapewniające komfortową rozgrywkę. Innymi słowy: urządzenie wydajne, ergonomiczne i z dobrym ekranem. W naszym rankingu znajdziesz modele już od niespełna 1000 złotych.

Najlepszy tablet na Komunię?

Nieco mniej kontrowersyjną propozycją jest tablet, który może pełnić rolę pierwszego przenośnego komputera dla dziecka. Dotykowy ekran zapewnia intuicyjną obsługę, a mobilna konstrukcja – możliwość korzystania z urządzenia nie tylko przy biurku, ale też na przykład na kanapie. Wybór odpowiedniego modelu nie należy do najłatwiejszych, ale wierzymy, że nasz ranking okaże się pomocny.



Xiaomi Pad 5 to jeden z najbardziej opłacalnych tabletów na rynku.

Jaki tablet do 1000 zł na Komunię?

Gdy twój budżet wynosi 1000 złotych, to zerknij do naszego zestawienia, w którym prezentujemy najlepsze modele z tej właśnie półki cenowej. Od razu powiedzmy sobie, że tysiak to wystarczająco duża kwota, by kupić tablet, który będzie działał płynnie i bezproblemowo, a do tego będzie cechował się odpowiednio dużą wytrzymałością.

Jaka drukarka na Komunię?

Jeśli wychodzisz z założenia, że prezent na I Komunię powinien być przede wszystkim praktyczny, to dobrym pomysłem może okazać się drukarka. Wprawdzie trudno będzie zrobić takim urządzeniem wrażenie na dziecku, ale jeśli tylko tego brakuje mu na stanowisku komputerowym, to… w sumie dlaczego nie? Po najlepsze modele odsyłamy do naszego rankingu.

Jaki monitor na Komunię?

Podobną kategorię reprezentuje monitor. To praktyczny sprzęt, który na pewno się przyda, ale niekoniecznie zrobi na dziecku większe wrażenie. Niemniej jednak dobry monitor nie jest zły, a tak się składa, że mamy co najmniej kilka propozycji, kwalifikujących się do określenia „dobry”. Wszystkie je znajdziesz w naszym (niedawno aktualizowanym) rankingu.

Jaki telewizor na Komunię?

Chcesz wyposażyć dziecięcy pokój w telewizor? Pierwsza Komunia może być ku temu dobrą okazją. Na rynku dostępnych jest wiele godnych uwagi modeli za mniej niż 2000 złotych. Dominują urządzenia o przekątnych 43 cale, co wydaje się też całkiem dobrym rozmiarem dla dziecka. W razie czego polecamy też coś mniejszego… i większego.

Jakie głośniki na Komunię?

Pozostajemy w podobnym temacie, ale z wideo przerzucamy się na audio. Głośniki do komputera to kolejna z naszych propozycji na prezent z okazji I Komunii. To jeden z podstawowych elementów zestawu komputerowego, o którym jednak nieraz się zapomina. Być może właśnie nadarzyła się dobra okazja, by to naprawić. Sprawdź, jakie głośniki warto dziś kupić.

Jakie słuchawki nauszne na Komunię?

Jeszcze lepszą opcją mogą okazać się słuchawki. Wybór jest bardzo duży: mamy modele douszne i nauszne, bezprzewodowe i przewodowe, sportowe i gamingowe… a wciąż nie dotarliśmy do konkretnych modeli. Każda grupa ma swoje atuty (i wady), ale w każdej też da się znaleźć coś godnego uwagi. Na dobry początek sprawdź nasz ranking słuchawek nausznych.

Jakie słuchawki douszne na Komunię?

Słuchawki douszne zajmują zdecydowanie mniej miejsca, dzięki czemu (nieużywane) można je trzymać w kieszeni. W żaden sposób nie obciążają też głowy i kręgosłupa, a do tego eliminuje ryzyko zapocenia uszu. Dla aktywnych dzieciaków takie słuchawki mogą być lepszym wyborem, a na pytanie o to, jaki model warto kupić, odpowiedź znajdziesz w naszym zestawieniu słuchawek dousznych.

Jakie słuchawki bezprzewodowe na Komunię?

Kolejną kategorię stanowią nauszne słuchawki bezprzewodowe. Brak kabelka może i powoduje konieczność ładowania urządzenia, ale z drugiej strony daje pełną swobodę użytkowania. Nic nie ogranicza ruchów dziecka, znacznie mniejsze jest też ryzyko uszkodzenia sprzętu. Można na przykład słuchać muzyki z komputera, wygodnie leżąc na kanapie czy bawiąc się w pokoju. Sprawdź najlepsze modele: od 300 do 1500 złotych.

Jakie słuchawki gamingowe na Komunię?

Jeszcze jedna propozycja dla najmłodszych miłośników elektronicznej rozrywki: gamingowe słuchawki. Są one zoptymalizowane tak, by zapewnić możliwie dobre brzmienie podczas grania. W naszym rankingu polecamy kilka modeli – ich ceny rozpoczynają się od kilkudziesięciu, a kończą na 500 złotych. Znajdzie się coś dla każdego.



HyperX Cloud Alpha to dobre i niedrogie słuchawki gamingowe.

Jaki laptop do 2000 zł na Komunię?

Jeśli możesz i chcesz wydać nieco więcej pieniędzy, to idealnym prezentem na I Komunię będzie laptop. Już za około 2000 złotych możesz kupić przenośny komputer, który dobrze sprawdzi się i podczas nauki, i po lekcjach. Będzie to wprawdzie model klasy podstawowej, ale chłopcu czy dziewczynce w zupełności powinno to wystarczyć.

Jaki laptop do 3000 zł na Komunię?

Dokładając jeszcze tysiaka możesz już zacząć rozglądać się za sprzętem wyższej klasy: wyposażone w lepsze procesory, większą ilość pamięci RAM i mające już system operacyjny na pokładzie (nie wymagają więc jego zakupu osobno). Taki komputer za 3000 złotych spokojnie będzie służyć dziecku przez wiele lat, towarzysząc mu podczas odrabiania zadań domowych, nauki, rozmów ze znajomymi czy zabawy.

Jaki laptop do 4000 zł na Komunię?

Jeszcze większy budżet – 4000 złotych – wystarczy naturalnie na zakup jeszcze lepszego laptopa. Komputer w tej cenie poradzi sobie już z nieco bardziej wymagającym oprogramowaniem, dzięki czemu sprosta też potrzebom nieco starszych dzieci (rodzeństwa albo samego obdarowanego, gdy nieco podrośnie). Na tej półce wybór jest już naprawdę duży, a w naszym zestawieniu znajdziesz pięć modeli, które szczególnie polecamy.

Jaki lekki laptop na Komunię?

Wprawdzie jako tako nie stanowią osobnej kategorii, ale mamy też specjalny ranking lekkich laptopów. Zajrzyj do niego, jeśli priorytetem ma być mobilność. Polecamy w nim laptopy, cechujące się smukłymi konstrukcjami i niską wagą, a równocześnie wysoką wydajnością i długim czasem działania.



Acer Chromebook 314 - lekki laptop w rozsądnej cenie.

Jaki laptop z dużym ekranem na Komunię?

Coraz większą popularność zyskują również laptopy z dużymi wyświetlaczami. Może i są nieco mniej mobilne, ale za to zapewniają bardziej ergonomiczne warunki do nauki i zabawy. Sprawdź nasz ranking, by przekonać się, jaki laptop z ekranem 17,3 cala warto dziś kupić.

Wiesz już, co kupić na Komunię?

I jak? Udało ci się znaleźć ten idealny prezent? A może masz jakiś inny pomysł? W takim razie zachęcamy do podzielenia się nim w sekcji komentarzy.

