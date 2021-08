Można już decydować się na zamówienie Motorola Edge 20 lub Motorola Edge 20 Pro. Obydwa smartfony oferują sporo, a podejmując decyzję właśnie teraz dodatkowo będziesz mógł cieszyć się małym, ale praktycznym prezentem.

Motorola edge 20 i Motorola edge 20 Pro w RTV EURO AGD ze słuchawkami w zestawie

W większości statystyk dotyczących popularności poszczególnych producentów smartfonów w Polsce widzimy, iż mimo naporu kilku nowych graczy dobrą 5. lokatę utrzymuje Motorola. W ostatnim czasie zaczęła oferować nie tylko modele z niższej czy z pogranicza niższej i średniej półki, ale też propozycje dla bardziej wymagających. Mowa chociażby o Motorola moto G100 oraz nowej rodzinie Motorola edge, w składzie której znajdują się Motorola edge 20 i Motorola edge 20 Pro.

Obydwa smartfony debiutują na naszym rynku. Możecie znaleźć je w sklepie RTV EURO AGD, który rozpoczął przedsprzedaż. Potrwa do 1 września do godziny 23:59. Tak dokładne określenie czasu jest w tym przypadku istotne z uwagi na ofertę specjalną. W ramach przedsprzedaży zamawiający otrzymują bowiem prezent w postaci słuchawek bezprzewodowych Motorola Vervebuds 800 True Wireless.

Rynkowa wartość słuchawek Motorola Vervebuds 800 True Wireless oscyluje w granicach 399 złotych, jest to zatem dodatek, którym trudno gardzić. Poza tym jest też praktyczny, producent zadbał o certyfikat IPX4, kompatybilność z Asystentem Google, Amazon Alexa i Siri oraz adaptery douszne w rozmiarach S, M i L. Oczywiście w zestawie znajduje się etui ładujące. Oferta przedsprzedażowa obowiązuje w sklepie internetowym RTV EURO AGD oraz w sklepach stacjonarnych tej sieci.

Nowe smartfony Motoroli to naprawdę mocne produkty, które można śmiało zaliczyć do klasy premium. Mają nie tylko świetne parametry, ale też nowoczesne wzornictwo - Paweł Piechniczek, Zastępca Kierownika Działu i Menedżer Produktu TELE w RTV EURO AGD.

Motorola edge 20, czyli jeden z najsmuklejszych smartfonów 5G na rynku

Motorola edge 20 może przyciągać wzrok z kilku powodów. Producent pokusił się o niebanalne wersje kolorystyczne, dość agresywnie wyglądający moduł głównego aparatu, a jednocześnie również o obudowę cechującą się niewielką grubością. Nie powinno się jednak utożsamiać tego ze słabą specyfikacją, bo wnętrze tego smartfona też może się podobać. Motorola edge 20 ma do zaoferowania zdecydowanie więcej niż tylko akcentowaną dość mocno obsługę sieci 5G.

Przede wszystkim można oczekiwać tutaj czystego systemu Android 11, dobrze zoptymalizowanego i pozbawionego dodatkowej nakładki, które niekiedy posiadają wiele zbędnych elementów i aplikacji. Procesor Qualcomm Snapdragon 778G współpracujący z 8 GB pamięci RAM pozwala tu na naprawdę wiele, to zestaw jak na tę półkę cenową w pełni zadowalający.

Motorola edge 20 to dobry smartfon do codziennego użytku, do komunikacji, korzystania z Internetu, portali społecznościowych, a także do oglądania filmów czy grania. Wszystkie te czynności, zwłaszcza ostatnie z wymienionych, uprzyjemni dobry wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Mało? W takim razie wspomnijmy jeszcze, że na aparat główny składają się obiektywy główny o rozdzielczości 108 Mpix, szerokokątny 16 Mpix z wbudowaną funkcją Macro Vision i teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu oraz 3-krotnym zoomem optycznym, a aparat przedni 32 Mpix powinien zadowolić nawet wybrednych sympatyków selfie. Do listy zalet tego modelu można dopisać również baterię o pojemności 4000 mAh, dzięki której smartfon wytrzyma cały dzień nawet bardzo intensywnego użytkowania. Dodatkowo, technologia TurboPower 30 W umożliwi szybkie ładowanie i zapewni energię na kolejne 8 godzin działania już po 10 minutach pod ładowarką.

Jego nowoczesny kształt oraz opływowa obudowa, mająca niespełna 7 mm grubości zachwyci miłośników dobrego designu. Smartfon sprawdzi się także doskonale dla osób, które uwielbiają wysokiej jakości zdjęcia - Paweł Piechniczek, Zastępca Kierownika Działu i Menedżer Produktu TELE w RTV EURO AGD.

Motorola edge 20 Pro dla bardziej wymagających

Motorola edge 20 Pro przynosi to samo oprogramowanie i identyczny wyświetlacz, którego najważniejsze cechy zostały już omówione. Do podobieństw można dopisać jeszcze aparat selfie 32 Mpix, reszta głównych elementów specyfikacji wygląda już jednak inaczej. I jak się zapewne domyślacie, zgodnie z nazewnictwem obydwu modelu robi ona tutaj większe wrażenie. Motorola edge 20 Pro to smartfon z wyższego segmentu dedykowany wymagającym użytkownikom.

Widać to między innymi po podzespołach odpowiedzialnych za wydajność. Motorola edge 20 Pro została wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 870, a więc jeden z najlepszych mobilnych układów, a także aż 12 GB pamięci RAM i 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Takie połączenie pozwoli na realizację wszystkich zadań, jakie można stawiać przed współczesnymi smartfonami, nawet na pracę w trybie PC dzięki platformie Ready For.

Na nieco więcej mogą liczyć tutaj również sympatycy fotografii. Motorola edge 20 Pro ma aparat z obiektywem głównym o rozdzielczości 108 Mpix, ale też obiektywem szerokokątnym 16 Mpix z funkcją Macro Vision i teleobiektywem z optyczną stabilizacją obrazu oraz 5-krotnym zoomem optycznym. To właśnie ten ostatni jest lepszy niż w wyżej omówionym modelu.

Taki zestaw to możliwość wykonywania nie tylko szczegółowych, ale też różnorodnych zdjęć, od potraw i dzieł sztuki poprzez przyrodę aż po większe grupy ludzi. Nie zabrakło przy tym takich dodatkowych opcji takich jak Night Vision, trybu Profesjonalnego z funkcją długiej ekspozycji oraz możliwości zapisu zdjęć w formacie RAW. Wreszcie przewidziano też rejestrowanie filmów w 8K (przy 24 kl./s) oraz 4K UHD (przy 60/30 kl./s).

Wzorowo prezentuje się zaplecze komunikacyjne, podobnie jak w przypadku Motorola edge 20 można liczyć na Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC, obsługę 5G i dual SIM. Lepiej wypada za to bateria, bo cechuje się większą pojemnością 5000 mAh, a też wspiera szybkie ładowanie 30W.

Który z nowych smartfonów z rodziny Motorola edge 20 podoba Wam się bardziej?

Tekst powstał we współpracy z RTV EURO AGD