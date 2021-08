Obok realme narzo 30 5G obojętnie nie powinny przechodzić osoby, które szukają przystępnego cenowo smartfona z obsługą 5G. Tym bardziej, że dodatkowo dysponuje on kilkoma innymi atutami.

realme rośnie w siłę, realme narzo 30 5G dodatkowo w tym pomoże

Przedstawialiśmy ostatnio najnowsze dane opublikowane przez firmę analityczną Canalys, wedle których realme jest już trzecim dostawcą smartfonów w Polsce. Dla młodej marki (szczególnie jeśli chodzi o nasz rynek, na którym pojawiła się w kwietniu zeszłego roku) to duży sukces, ale jej apetyty wcale nie zostały zaspokojone. Ofensywa trwa, czego najnowszym przykładem jest realme narzo 30 5G debiutujący właśnie w sprzedaży w sieci RTV EURO AGD.

Zainteresowani powinni przygotować się na wydatek wynoszący 899 złotych, ale w przypadku szybkiego podjęcia decyzji można liczyć na rabat w wysokości 100 złotych. Jak na ten pułap cenowy i to, iż mowa o premierze urządzenia w Polsce, jest to naprawdę nie byle jaka oferta.

Właśnie wprowadzamy model realme narzo 30 5G do naszej sprzedaży. Przez pierwsze dni będzie w wyjątkowej promocji, choć także cena regularna za parametry, które on oferuje jest bardzo atrakcyjna. - Paweł Piechniczek, Zastępca Kierownika Działu i Menedżer Produktu TELE w RTV EURO AGD

Najtańszy smartfon z 5G

Trudno nie zauważyć, że mówimy tutaj o propozycji dla osób, które zastanawiają się, jaki smartfon z 5G kupić i jednocześnie dysponują ograniczonym budżetem. Fakt, iż smartfon może pochwalić się obsługą nowej technologii przy tak niskiej cenie może jednak budzić obawy co do reszty specyfikacji. Bliższe spojrzenie na realme narzo 30 5G pokazuje, że w tym przypadku są to obawy nie na miejscu.

Mówimy o smartfonie, który może stanowić naprawdę łakomy kąsek dla użytkowników, którzy wydając niewiele chcą łączyć korzystanie z multimediów i gier z najszybszą transmisją danych w sieci 5G (na jednej lub dwóch kartach SIM), a jednocześnie oczekują atrakcyjnego designu i baterii, która nie odstaje od reszty podzespołów.

Dla miłośników filmów i multimediów, korzystających z platform streamingowych kluczowa będzie zainstalowana w narzo 30 5G technologia Widevine 11. To dzięki niej streaming wideo z tych serwisów można oglądać w jakości HD i z ogromną prędkością właściwą dla sieci 5G. - Paweł Piechniczek, Zastępca Kierownika Działu i Menedżer Produktu TELE w RTV EURO AGD

Obraz ostry jak brzytwa. realme narzo 30 5G to także coś dla graczy

Telefony gamingowe kojarzą się z modelami najdroższymi. Oczywiście, z reguły to właśnie one oferują najwyższą wydajność i najwięcej funkcji dodatkowych, ale często w pełni komfortowo można pograć również na tanim sprzęcie. realme narzo 30 5G poradzi sobie z niejedną grą przygotowaną pod system Google Android.

Producent pokusił się tutaj o solidny procesor MediaTek Dimensity 700 5G wykonany w 7nm procesie technologicznym oraz 4 GB pamięci RAM, którą dzięki technologii realme DRE można rozszerzyć o dodatkowe 3GB (poprzez przekształcenie ROM w RAM). To jednak nie wszystko, ponieważ jednocześnie zastosował 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i z podwyższoną częstotliwości odświeżania 90 Hz (odświeża się 1,5 raza częściej niż tradycyjny 60 Hz). Ta ostatnia jest szczególnie istotna zwłaszcza dla graczy, ponieważ gwarantuje płynny obraz nawet w przypadku dynamicznych scen.

Solidna bateria i dużo, dużo więcej

Co jeszcze jest mile widziane w smartfonie? Nie ulega wątpliwości, że dobra bateria. I w tym kontekście realme narzo 30 5G również można pochwalić, bo pojemność 5000 mAh jest naprawdę zadowalająca. Producent deklaruje, że użytkownicy będą mogli liczyć tu na nawet 2 dni pracy. A gdy energii zabraknie z pomocą pośpieszy szybka ładowarka 18 W.

Mając z tyłu głowy cenę realme narzo 30 5G, pozytywnie wypada odnieść się również do 128 GB pamięci wewnętrznej. Tym bardziej, że można dodatkowo rozbudować je o kartę microSD i to nawet w przypadku gdy trzeba będzie korzystać z dwóch kart SIM - są trzy niezależne sloty. Znalazł się tu również moduł NFC, a więc smartfonem da się płacić zbliżeniowo w sklepie, z czego akurat na naszym rynku bardzo chętnie korzystamy.

Nie będzie też problemów ze słuchaniem muzyki, da się tu wygodnie i szybko sparować słuchawki bezprzewodowe, ewentualnie skorzystać ze standardowej łączności poprzez wbudowane gniazdo jack 3,5 mm. Sympatykom mobilnej fotografii oddawany jest natomiast aparat 48 Mpix z trybem nocnym.

Design? Co najmniej niebanalny

realme narzo 30 5G wychodzi przy tym naprzeciw sztampowym schematom w kwestii stylistyki smartfonów. Od razu wpada w oko dzięki dwukolorowym pasom światła, które sprawiają, że wyróżnia się efektownym stylem. Producent twierdzi, iż inspirował się wyścigami samochodowymi i chyba wyszło mu to całkiem nieźle.

Przy bliższym poznaniu da się zauważyć dodatkowo, że obudowa jest smukła, mierzy tylko 8,5 mm grubości. Cała konstrukcja waży przy tym 185 gramów, przez co w ogólnym rozrachunku można liczyć na komfortowe użytkowanie smartfona.

Jak podoba Wam się realme narzo 30 5G?

Tekst powstał we współpracy z RTV EURO AGD