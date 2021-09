Nowy rok szkolny, to i nowe… głośniki? Czemu nie! Najważniejsze, to by wybrać dobry sprzęt. Dobry, czyli taki, który nieźle brzmi, a przy okazji jest uniwersalny.

Soundbar Creative Stage – namiastka kina domowego w dziecięcym pokoju

Podczas zdalnych zajęć, oglądania materiałów edukacyjnych czy grania w gry edukacyjne, …no i w inne gry, oglądania seriali na Netflix czy gadaniu ze znajomymi przez Internet – głośniki przydają się uczniom na wiele różnych sposobów. Jeśli rozglądasz się właśnie za jakimiś kolumienkami, to wiesz pewnie, że dostępnych opcji jest co najmniej kilka. Ale zanim przejdziemy do nich, to chcielibyśmy Cię zainteresować czymś innym – zyskującym popularność rozwiązaniem, jakim jest soundbar.

Prosty w montażu i równie intuicyjny w obsłudze soundbar Creative Stage może pochwalić się naprawę niezłym brzmieniem – szczególnie, że jak na soundbar, to jest dość malutki. Co więcej, to niezłe brzmienie oferuje niezależnie od tego, czy oglądamy film, słuchamy koncertu, gramy w coś czy też po prostu patrzymy na TV. Kompaktowe gabaryty sprawiają przy okazji, że równie dobrze ta grajbelka sprawdza się pod telewizorem, jak i na biurku.

Masz tu też wszystkie złącza, jakich potrzebujesz, by podłączyć peceta i inne swoje urządzenia – jest nawet port USB, do którego możesz na przykład podpiąć pendrive’a i słuchać muzyki z pominięciem kompa. Piosenki z telefonu odtworzysz jeszcze prościej – wykorzystując Bluetootha. W zestawie znajdziesz także pilot, który pozwoli Ci szybko i wygodnie dostosować ustawienia, by Stage grał dokładnie tak jak lubisz.

Głośniki Creative T60 – klasyka gatunku w nowoczesnym wydaniu

Taki soundbar to świetna rzecz, ale rozumiemy, jeśli wolisz postawić na bardziej klasyczne rozwiązanie, czyli komputerowe głośniki stereo. Zestaw Creative T60 to o tyle dobry wybór, że jest wyposażony w technologię Clear Dialog odpowiedzialną za zwiększanie słyszalności ludzkiego głosu. Jeżeli przyjdzie nam wrócić do nauki zdalnej, to jeszcze ważniejszą rolę odegra pod tym względem funkcja NoiseClean, redukująca niechciane dźwięki w obie strony. Dzięki temu działające w tle urządzenia czy wywołane w ten lub inny sposób szumy są niesłyszalne – ani dla Ciebie, ani dla Twoich współrozmówców.

Jednak czystość komunikacji jest tylko jednym z wielu atutów tych głośników. Dwa pełnozakresowe przetworniki w formacie 2,75 cala w połączeniu z aktywnym wzmacniaczem cyfrowym i technologiami Sound Blaster zapewniają bogate brzmienie. Z kolei rozwiązanie kryjące się pod nazwą BasXPort skutecznie podbija niskie tony, dzięki czemu „T-sześćdziesiątki” poważnie dudnią, wtedy kiedy powinny. Ba, możesz nawet liczyć na wirtualne efekty przestrzenne, a wbudowany equalizer pozwala Ci dostroić dźwięk pod swoje preferencje.

Dzięki swojej nowoczesnej stylistyce głośniki Creative T60 dobrze prezentują się na biurku. Pokrętło i przyciski na jednej z kolumn zwiększają w dodatku komfort obsługi. Nie bez znaczenia są również szerokie opcje łączności: od USB-C, przez mini jacka, aż po bezprzewodowe połączenie w technologii Bluetooth 5.0. Dzięki temu możesz podłączyć właściwie dowolny sprzęt i cieszyć się bardzo dobrym brzmieniem.

Creative SBS E2900 – głośniki i odtwarzacz w jednym

Zestaw T60 oferuje moc na poziomie 30 watów. Jeśli rozglądasz się za czymś potężniejszym, to koniecznie zerknij na Creative SBS E2900. To zestaw 2.1-kanałowy z subwooferem pełniącym równocześnie funkcję odtwarzacza multimedialnego.

Dobrze czytasz – to nie tylko głośniki, bo producent dorzucił do środka radio FM i odtwarzacz empetrójek z kart pamięci SD i nośników USB. Oczywiście stanowi to tylko dodatek do wejścia AUX oraz modułu Bluetooth 5.0, które pozwalają na podłączenie komputera, telewizora czy też któregoś z urządzeń mobilnych.

Oprócz 30-watowego subwoofera (który jest efektownie podświetlany za pomocą diod LED) na zestaw składają się jeszcze dwa głośniki satelitarne. Każdy z nich ma 3-calowy przetwornik i cechuje się mocą 15 W. Efektem jest pełne i czyste brzmienie, a ustawienia dźwięku można dostosować, korzystając z korektora EQ. Za sprawą nowoczesnego wyglądu Creative SBS E2900 powinien się doskonale i bez trudu wkomponować w wystrój młodzieżowego pokoju.

Artykuł powstał we współpracy z Creative.