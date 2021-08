Jaki komputer do nauki wybrać? Gotowy zestaw czy może lepiej złożyć własnego peceta z wybranych podzespołów? A może mimo wszystko najlepszą opcją jest laptop?

Jak już pewnie wiesz, niedawno wystartowała nasza strefa SchoolBoom 2021 – to nasz sposób, by pomóc Ci bez najmniejszych problemów powrócić do nauki po wakacjach. Możesz tam zajrzeć, by poznać polecane przez naszych ekspertów produkty, ale też by dowiedzieć się, na co zwracać uwagę przy wyborze tego lub innego sprzętu. Przykładowo poradnik, który właśnie czytasz, pomoże Ci podjąć właściwą decyzję o zakupie komputera dla ucznia podstawówki lub liceum, a także studenta. No właśnie – lepiej wybrać gotowy zestaw czy może jednak złożyć swój własny? A może jednak optymalnym wyborem będzie laptop?

Komputer do nauki – dlaczego lepiej złożyć własny zestaw?

Nasi testerzy i eksperci widzieli w swoim życiu setki, jeśli nie tysiące komputerów. Dlatego wiedzą, co i jak w tym temacie. Jeśli spodziewasz się, że z góry odradzą Ci kupowanie „gotowców”, to… nie masz racji. Takie przygotowane z góry zestawy to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają wiedzy technologicznej, a chcą mieć pewność, że komputer będzie działał jak należy od razu po rozpakowaniu pudełka. Musisz jednak mieć świadomość, że wybierając taką opcję, najpewniej przepłacisz.

Złożenie własnego komputera tymczasem nie należy do szczególnie trudnych zadań, a jeśli mimo to nie chcesz się na to pisać, to nie brakuje sklepów, oferujących usługę montażu. Istotne jest to, by wybrać właściwe podzespoły: takie, które nie będą się wzajemnie ograniczać i zapewnią wydajność, jakiej potrzeba. Przy ograniczonym budżecie najlepiej będzie postawić na solidne i niezawodne komponenty z sektora uniwersalnego. Jeśli zaś dysponujesz większymi pieniędzmi, to rozejrzyj się za częściami gamingowymi, które zagwarantują płynne działanie – wbrew nazwie nie tylko w grach.

Sprawdź poradniki i zestawienia przygotowane przez ekspertów benchmark.pl:

A może lepiej wybrać laptop do nauki?

O ile w podstawówce komputer stacjonarny może się sprawdzić bez zarzutu, to już w liceum czy na studiach znacznie lepiej mieć laptopa. Można go zabrać ze sobą na zajęcia, uczyć się w autobusie, a także wykorzystać podczas weekendowego czy wakacyjnego wyjazdu. Laptop najczęściej będzie kosztować trochę więcej niż „blaszak”, ale ze względu na tę mobilność, warto trochę dopłacić. Wybór jest tak duży, że w każdym budżecie da się znaleźć coś ciekawego i nasi eksperci cały czas trzymają ręce na pulsie, aby polecać Ci szczególnie godne uwagi modele.

Sprawdź rankingi przygotowane przez naszych ekspertów:

Więcej polecanych modeli i praktycznych porad znajdziesz też w naszej strefie: jaki laptop?

Do komputera potrzeba też peryferiów

Niezależnie od tego, czy wybierzesz komputer stacjonarny czy laptop, będziesz też potrzebować kilku urządzeń peryferyjnych. To przede wszystkim myszka, ale też router (aby zapewnić sobie szybkie i stabilne połączenie z Internetem), słuchawki (które przydadzą się i podczas nauki, i po szkole) oraz drukarka albo urządzenie wielofunkcyjne (do drukowania, skanowania i kopiowania – na przykład notatek). Zobacz, jakie urządzenia są aktualnie polecane przez ekspertów benchmark.pl.

Sprawdź zestawienia akcesoriów polecanych przez ekspertów benchmark.pl:

Już wkrótce na łamach benchmark.pl znajdziesz kolejne poradniki i zestawienia. Z nami przygotujesz się jak należy na powrót do szkoły.

Źródło: informacja własna