Wbrew temu, co może się wydawać, to właśnie relacje sportowe są jednymi z najbardziej wymagających treści, jakie mogą wyświetlać nasze telewizory. Warto rozważyć bezkompromisowe rozwiązanie, jakim jest telewizor LG OLED – oto dlaczego.

OLED nowym obliczem TV do sportu?

O telewizorach polecanych do oglądania sportu pisaliśmy prawie trzy lata temu i artykuł ten zdecydowanie będzie wymagał odświeżenia. Jednak już dziś chcemy przedstawić Wam jedną z opcji, możliwe, że obecnie najlepszą pod względem jakości. Z tekstem warto się zapoznać, nawet jeżeli obecnie nie szukacie nowego telewizora. Dlaczego? Po lekturze może się okazać, że wnioski płynące z tekstu skłonią Was do szybkiej zmiany zdania w tym temacie.

Cechy dobrego TV do sportu – OLED ma je wszystkie!

Zacznijmy może od zastanowienia się, co powinno charakteryzować dobry telewizor do oglądania wydarzeń sportowych? Część tych cech może być oczywista, ale niektóre (co jest zasługą firmy LG) dopiero od niedawna można przypisać panelom OLED.

Szybka matryca to podstawa – OLED od LG mają już 120 Hz

Szybkie panele w TV nie są niczym szczególnie nowym - obecnie te składające się z organicznych samoświecących pikseli mogą się pochwalić odświeżaniem 120 Hz przy rozdzielczości 4K – a to właśnie takiego połączenie trzeba szukać, jeżeli zależy Wam na wyraźnym obrazie.

Upłynniacze obrazu – konieczne, aby sygnał 60 FPS dopasować do 120 Hz

Sama rozdzielczość oraz odświeżanie na nic się jednak zdadzą, jeżeli Wasz TV nie będzie w stanie odpowiednio przetworzyć otrzymanego sygnału. Tutaj do gry wchodzą zaawansowane upłynniacze, dzięki którym faktycznie obraz w ruchu będzie zawsze wyraźny i przejścia pomiędzy kolejnymi klatkami obrazu będą znacznie płynniejsze. Dodatkowo, aby zredukować efekt smużenia, telewizory LG OLED wygaszają podświetlenie każdego z pikseli pomiędzy tymi klatkami, dzięki czemu obraz jest dużo bardziej dynamiczny.

Szybki procesor obrazu – te obliczenia nie wykonają się same!

Gdy mówimy o rozdzielczości 4K i 120 kl./s, to zdecydowanie nie można bagatelizować obciążenia, jakie generuje - w celu upłynnienia oraz inteligentnej poprawy jakości obrazu - przetwarzanie takiej ilości danych. Do tych oraz wielu innych zadań LG stworzyło najlepsze rozwiązanie w swojej klasie. Mowa o procesorach α9 i α7 Gen4 AI, które dodatkowo zapewniają skalowanie obrazu do rozdzielczości 4K oraz wsparcie dla systemu Dolby Vision IQ.

Wrażenia jak ze stadionu – duże telewizory LG OLED są w zasięgu!

Za najlepsze odczucia z oglądania transmisji sportowych odpowiada również rozmiar naszego odbiornika. Należy zauważyć, że w segmencie dużych ekranów na przestrzeni ostatnich lat sporo się zmieniło. Przykład? Telewizory LG OLED z serii B1 i C1 w rozmiarze 65” dostępne są w bardzo (jak na tę klasę sprzętu) rozsądnych cenach. Dla prawdziwych fanów sportu pozostaje jeszcze wariant ekstremalny – 77-calowe LG OLED z serii C1, G1 oraz Z1.

Wspólne oglądanie najlepiej sprawdzi się na OLED – czyli o kątach widzenia

Jedną z podstawowych wad telewizorów wyposażonych np. w panel LCD VA są wąskie kąty widzenia. Oznacza to, że jeżeli patrzymy na ekran z boku, wyświetlone materiały tracą swoje parametry. Z kolei w przypadku matryc OLED nie doświadczymy takiego efektu, dlatego że posiadają szerokie kąty widzenia. Efekt? Obraz praktycznie z każdego miejsca wygląda idealnie. A wiadomo, że mecze najlepiej ogląda się w większym gronie! Nie musicie się wiec martwić, że znajomi nie będą siedzieć na wprost telewizora.

Sport to zdrowie, a oglądanie sportu też powinno takie być!

To jedna z najczęściej pomijanych kwestii przy wyborze TV, a jednocześnie jedna z najbardziej znaczących – ochrona naszego wzroku. Jeżeli planujecie sporo czasu spędzić przed telewizorem (i to już niezależnie od oglądanych treści), to należy mieć na uwadze redukcję niebieskiego światła – pod tym względem panele LG OLED dominują na rynku. Emisja poniżej 29% niebieskiego światła to prawie dwa razy mniej, niż są w stanie zaoferować najlepsze modele LCD. Oznacza to, że wybór OLED od LG to inwestycja w zdrowy wzrok - Twój i Twojej rodziny.

LG OLED to TV, który pamięta za Ciebie!

Ostatnia rzecz, jaką warto poruszyć, to kwestia wygody – ale nie mamy tu na myśli sterowania samym telewizorem (choć tutaj również LG wyprzedza konkurencję). Mowa o tak prostej funkcji, jaką jest alarm sportowy (Sport Alert) – po odpowiedniej konfiguracji już nie zdarzy Wam się przegapić meczu ulubionej drużyny, bo telewizor odpowiednio wcześniej nam o nim przypomni.

Wygląd też ma znaczenie, a OLED od LG z całą pewnością prezentuje się świetnie

Jeżeli wszystko powyższe Was nie przekonało, to co powiecie na wymianę starego pudła na piękną bezramkową konstrukcję? W przypadku modelu z serii G1 można go dyskretnie zawiesić na ścianie niczym obraz. Kwestie związane z designem doceniono także na rozdaniu nagród Red Dot 2020 - telewizor LG OLED 65GX za wyjątkowe wzornictwo zdobył nagrodę Best of the best!

A co ze sportem wirtualnym? Zgadliście – telewizor LG OLED też jest odpowiedzią!

Granie na konsoli (telewizory LG OLED są rekomendowane do Xbox Series X) wymaga od telewizora obecności określonych parametrów matrycy oraz funkcji. Jak mieliśmy okazję już Wam zaprezentować na filmie poświęconym 5 najważniejszych cechom TV dla gracza, telewizory LG OLED są wręcz stworzone do gamingu.

Sam producent zdecydowanie zdaje sobie z tego sprawę i obecnie można nawet nabyć telewizor LG OLED TV w promocji z najnowszą konsolą Xbox Series X! Stąd warto może nieco przyspieszyć plany wymiany telewizora, aby na taką promocję się załapać :)

Podsumowując: o tym, że TV OLED są najlepszym wyborem do filmów, raczej nikogo przekonywać nie musimy, ale warto też zauważyć, że sprawdzą się równie wyśmienicie do oglądania transmisji sportowych.