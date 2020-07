OMEN by HP Citadel to fotel, który potrafi mile zaskoczyć. Niby dobrze znana konstrukcja, z klasycznymi podłokietnikami i zagłówkiem, a siedzi się w niej niemal jak król. Grube, wypełnione pianką siedzisko i oparcie z absolutnie fantastyczną poduszką lędźwiową robią swoje.

Niegdyś fotele dla graczy, o agresywnych kształtach i krzykliwych kolorach, były tak rzadkim widokiem, że z miejsca wywoływały ekscytację niejednego pasjonata elektronicznej rozrywki. Dziś jest ich dosłownie zatrzęsienie, a każdy kto stoi przed decyzją jaki fotel gamingowy kupić ma nie lada orzech do zgryzienia.

Recenzja fotela OMEN by HP Citadel

Markę OMEN by HP zna już chyba każdy miłośnik komputerowego grania. W tej serii dostępne są bowiem i gamingowe laptopy, i komputery, i monitory, myszki czy klawiatury. A w zeszłym roku doszedł jeszcze fotel gamingowy. I to nie byle jaki, bo OMEN by HP Citadel to nadspodziewanie dobry kawałek sprzętu, który idealnie sprawdzi się podczas długich godzin grania w gry.

Specyfikacja techniczna:

Typ: fotel gamingowy

Materiał obicia: skóra ekologiczna

Materiał wypełnienia: Pianka

Regulowana wysokość siedziska: 450-550 mm

Szerokość siedziska: 580 mm

Głębokość siedziska: 530 mm

Maksymalny kąt odchylenia oparcia: 135 stopni

Podłokietniki: regulowane (do przodu/do tyłu, do środka/na zewnętrz, w prawo/w lewo/w górę/na dół)

Dodatki: poduszka zagłówkowa i poduszka ledźwiowa

Wymiary: 143 x 62 x 59 cm (wysokość/szerokość/długość)

Waga fotela: 25,5 kg

Już na pierwszy rzut oka widać, że Citadel to bardzo solidna konstrukcja. Fotel jest duży i masywny. Obity ekologiczną skórą stalowy szkielet skrywa jednak taką ilość pianki wypełniającej, że pod względem komfortu OMEN by HP Citadel to ścisła czołówka foteli gamingowych.

Nie bez znaczenia są tu też w pełni regulowane podłokietniki i dołączona do zestawu poduszka lędźwiowa. Ta ostatnia zasługuje zresztą na szczególne uznanie, bo jej wyprofilowany kształt i dużo większa niż w innych fotelach gamingowych powierzchnia faktycznie daje odpocząć plecom nawet podczas kilku godzin intensywnej rozgrywki.

Jeśli więc ktoś z Was cały czas szuka dla siebie odpowiedniego fotela warto zainteresować się OMEN by HP Citadel. To prawdziwy długodystansowiec, który dodatkowo świetnie prezentuje się obok niemal każdego komputera.

Ocena końcowa OMEN by HP Citadel

bardzo wygodne siedzisko i oparcie

świetna poduszka lędźwiowa

doskonałe wykonanie

w pełni regulowane podłokietniki 4D

solidna, mocna konstrukcja oparta na stalowym szkielecie

maksymalne obciążenie do 136 kg



obicie ze skóry ekologicznej nie każdemu może przypaść do gustu

maksymalny kąt rozłożenia oparcia to jedynie 135 stopni

dość wysoka cena

Ocena ogólna:

88% 4,4/5

