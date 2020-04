Dobry plecak na laptop gamingowy przydaje się w mieście i podczas podróży. Solidny, pojemny i wygodny, pomieści wszystko co potrzeba. W tej recenzji prezentujemy dwa dobre plecaki gamingowe OMEN Transceptor Backpack 15 i HP Pavilion Tech Backpack w dobrych cenach.

Dobre plecaki do laptopa gamingowego

Codzienne dojazdy, spotkania, praca, szkoła, siłownia, czyli po prostu aktywny tryb życia. Jeśli zawsze lubisz mieć przy sobie laptop do gier i najpotrzebniejsze rzeczy, to z całą pewnością przyda Ci się dobry plecak. W tej wideorecenzji prezentujemy dwa świetne i dobrze wycenione plecaki gamingowe.

OMEN Transceptor Backpack 15

Pierwszym z nich jest OMEN Transceptor Backpack 15”. Wygląda świetnie, a przy tym jest bardzo funkcjonalny, wodoszczelny i solidny. To plecak na którym możesz polegać zarówno w mieście, jak i w dalszej podróży. Jest to plecak uniwersalny, którego ważną zaletą jest możliwość wygodnego założenia na wysuwany uchwyt od walizki podróżnej, dzięki specjalnej prowadnicy umieszczonej z tyłu. OMEN Transceptor Backpack może więc pełnić funkcję bagażu podręcznego.

Z wyglądu cechuje go nowoczesny minimalizm, ale pod względem funkcjonalności oferuje wszystko czego potrzeba na co dzień. Na jednym z boków ma dużą, zapinaną kieszeń, w której bez trudu zmieścimy laptop z wyświetlaczem 15,6 cala, nawet jeśli jest to gamingowa maszyna, z których słynie marka OMEN.

Są też zapinane kieszenie z przodu i u góry oraz mnóstwo różnej wielkości kieszeni w środku. Główna komora plecaka otwiera się bardzo szeroko, więc pakowanie i rozpakowywanie jest łatwe i bezproblemowe. Ergonomiczne wnętrze umożliwia szybką organizację sprzętu, w tym zasilacza, myszki i przewodów. Zastosowano również otwór przez który przeciągnąć można kabel od słuchawek. Warto podkreślić to, że OMEN Transceptor Backpack ma też kieszeń z zabezpieczeniem przeciw RFID, w której możemy przechowywać portfel i karty, bez ryzyka kradzieży metodą zbliżeniową. To bardzo przydatna zaleta, szczególnie podczas miejskich dojazdów.

Plecak jest wodoodporny, więc nie musimy martwić się o elektronikę. Materiał i zamki poradzą sobie z deszczem i wytrzymają długie lata eksploatacji. Plecak ma wysoką odporność na typowe przetarcia i solidny uchwyt do podnoszenia.

Na koniec słowo na temat wygody. Plecak OMEN Transceptor 15” dobrze rozkłada nacisk na ramiona, dzięki szerokim, miękkim i regulowanym naramiennikom. Ma też pas piersiowy, który zapewnia stabilność i pewne trzymanie, nawet podczas biegu. Transceptor jest też dobrze wyprofilowany na plecach - nic nie uwiera nawet po dłuższym czasie noszenia.

HP Pavilion Tech Backpack

Z kolei jeśli szukacie bardziej kolorowego plecaka, wciąż imponującego komfortem, funkcjonalnością i jakością, to zwróćcie uwagę na HP Pavilion Tech Backpack. Ma duży, solidny uchwyt umieszczony z przodu, dzięki któremu możemy przenosić plecak w poziomie, tak jak na przykład torbę sportową.

Tech Backpack jest odporny na deszcz, a materiał z którego go wykonano cechuje się dużą wytrzymałością na przetarcia i rozciąganie. Ma głęboką kieszeń z przodu, w której zmieści się nie tylko smartfon, ale nawet zasilacz do laptopa. Są też duże kieszenie boczne na kable, akcesoria, albo napoje. Dodano tutaj otwór na słuchawki lub przewody zasilające z powerbanka. Wszystko zapinane jest na wysokiej jakości zamki, z wygodnymi uchwytami.

Plecak spisuje się świetnie, obojętnie czy jest pełny, czy niemal pusty. Zawdzięcza to nie tylko wytrzymałej konstrukcji, ale też odpowiedniej regulacji za pomocą pasów umieszczonych na obu bokach. W części górnej znajdziemy szeroką kieszeń na inne gadżety lub dobry telefon. Ponadto całą górę można odpiąć oddzielnie i uzyskać szybki dostęp do laptopa lub innej zawartości umieszczonej w głównej komorze plecaka. Jest to funkcja bardzo przydatna na przykład podczas kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Wystarczy kilka sekund, by odsłonić zawartość plecaka.

Na tym jednak wciąż nie koniec. Jeśli sytuacja tego wymaga, to możemy rozpiąć cały tył. Są tutaj dwa, niezależne miejsca dla laptopów 15,6 cala. Jedno z nich jest zabezpieczone taśmą z rzepem, by komputer nie wypadł podczas otwierania plecaka. Na zewnątrz plecak jest niebieski, ale wnętrze ma atrakcyjny, kontrastujący kolor pomarańczowy. HP Pavilion Tech Backpack to plecak zapewniający dobrą wygodę zarówno w czasie krótkich dojazdów w mieście, jak i dłuższych podróży. Może pełnić rolę bagażu podręcznego. Ma pas piersiowy dający pewność, że plecak nie będzie zsuwał się z ramion podczas biegu.

Użytkownik ma też dostęp do kieszeni anty-RFID, czyli zabezpieczonej przed kradzieżą zbliżeniową. Idealnej do przechowywania portfela.

Podsumowując...

OMEN Transceptor Backpack oraz HP Pavilion Tech Backpack to bardzo wygodne i dobrze wykonane plecaki do laptopa, idealne do codziennego poruszania się po mieście oraz przydatne w podróży. Mają wiele użytecznych kieszeni, miejsce zabezpieczone przed kradzieżą zbliżeniową oraz sporo przestrzeni dla laptopa, wraz z akcesoriami. To solidne plecaki godne polecenia.

