Obecnie praktycznie każdy producent sprzętu ma jakąś swoją aplikację, z której często trzeba korzystać, aby sprzęt dobrze działał. OMEN jednak postanowiło wyjść mocno przed szereg ze swoim OMEN Gaming Hub i pokazać, że taka aplikacja to może być coś znacznie więcej!

Od naszej recenzji laptopa OMEN 15 mija właśnie okrągły rok. Sprzęt ten jednak praktycznie w ogóle się nie zestarzał, a wręcz my dojrzeliśmy do tego, aby docenić to, co pierwotnie umknęło naszej uwadze. Mowa tu o fenomenalnej aplikacji OMEN Gaming Hub, która jest obecna na każdym komputerze z logo OMEN, ale można ją także zainstalować na dowolnym PC/laptopie, a nawet tablecie lub telefonie!

Jednakże, aby nie ograniczać się do naszego, dziennikarskiego spojrzenia, postanowiliśmy zapytać o zdanie zaprzyjaźnionego z nami twórcę treści. I to nie byle jakiego, bo znanego z polskiej sceny gry Fortnite, oraz również z kanału Komputronik Gaming, Jakuba „Smarte” Woźniaka! Na kilkanaście dni został mu użyczony nasz redakcyjny laptop i w tym czasie mógł się dokładnie zapoznać z OMEN Gaming Hub, po czym spotkaliśmy się, aby porozmawiać właśnie o jego odczuciach.

Wywiad ze Smarte w temacie OMEN Gaming Hub

Co tak naprawdę potrafi OMEN Gaming Hub?

W zasadzie najważniejsze jego funkcje zostały dosyć dobrze opisane na filmie, ale chętnie poświęcimy im jeszcze nieco czasu tutaj. Zacznijmy od tego, że jest to aplikacja, która jest preinstalowana na wszystkich laptopach i PC OMEN. Jeżeli takiego sprzętu (od OMEN) nie posiadacie, to nadal nie wszystko stracone – można bowiem aplikację pobrać również na zwykłego PC lub laptopa, choć wtedy nie wszystkie funkcje będą dostępne. A co wchodzi w pełen skład owych funkcji? Otóż lista jest całkiem długa:

Niskopoziomowa obsługa sprzętu (tylko urządzenia OMEN)

Zacznijmy od tego, co raczej oczywiste – sterować możemy wydajnością i chłodzeniem naszego sprzętu. Robi się to bardzo łatwo i przyjemnie, a do tego zawsze możemy podejrzeć status urządzenia, gdzie jak na dłoni mamy podane wszystko to, czego normalnie trzeba by poszukiwać np. w menadżerze zadań Windows, a i tak nie zawsze wszystko się tam znajdzie.



Wystarczy jedno spojrzenie i już widzimy, co w danej chwili najbardziej jest obciążone.

Zakładka „Kontrola Wydajności” pozwala szybko wybrać profil zarządzania energią oraz priorytety w działaniu chłodzenia – to również nieco więcej kontroli, niż daje nam większość konkurencyjnych producentów sprzętu. Tu dla ułatwienia również mamy podane temperatury podzespołów.



Sprzęt oczywiście nie pozwoli się uszkodzić i nawet jeśli wymusimy wolną pracę wentylatorów, to te mogą sie rozpędzić, jeżeli zrobi się zdecydowanie za ciepło.

Z kolei zakładka „Przełączanie karty graficznej” zdradza pewien sprzętowy sekret naszego laptopa – otóż ma on wbudowany sprzętowy przełącznik typu MUX, za sprawą którego możemy wybrać, czy sygnał z dedykowanej karty graficznej ma być kierowany prosto na matrycę laptopa, czy też ma przechodzić przez zintegrowany układ Intel HD Graphic, co pozwoli wyłączać kartę, gdy ta nie jest potrzebna, dla oszczędzenia energii. W większości laptopów takiego wyboru nie ma i aktywny jest tryb hybrydowy, z którym wiąże się utrata około 5-10% wydajności w grach. Wybierając sprzęt OMEN gwarantujemy sobie możliwość wyboru.



Taki przełącznik stosuje też część innych producentów, choć zwykle w droższych wariantach, a dostęp do jego ustawień oferują zwykle tylko przez BIOS laptopa – w OMEN 15 jest to znacznie wygodniej rozwiązane.

Wzmacniacz sieci – czyli jak uniknąć lagów (tylko urządzenia OMEN)

Ta funkcja to prawdziwy „game changer”, jak to zgrabnie ujął Smarte. Pozwala nam nie tylko priorytetyzować pakiety związane z grą, ale również całkowicie przesunąć ruch sieciowy niezwiązany z graniem na łączność Wi-Fi, podczas gdy gry będą miały do dyspozycji połączenie przewodowe.



To również łatwy sposób, aby wyłapać, jaka aplikacja obciąża nam Internet, mimo iż nie powinna.

Automatyczne podkręcanie i undervolting (tylko urządzenia OMEN)

Na pewno nieraz zastanawialiście się, „czy laptopa można podkręcać”? Otóż zwykle klasyczne podnoszenie taktowania nie ma tu dużo sensu, gdyż i tak bazowa wydajność jest limitowana przez temperatury i pobór energii. Co zatem trzeba zrobić? Obniżyć pobór energii, co obniży temperatury i procesor będzie mógł automatycznie wyżej boostować :) Laptopy OMEN w przeciwieństwie do znacznej większości konkurencji pozwalają na taki zabieg, a co więcej - same go wykonują! Nie trzeba się na niczym znać – klikamy przycisk i cieszymy się wyższą wydajnością. Oczywiście to, ile „ugramy”, zależy od konkretnej sztuki laptopa.



Napięcie można też regulować manualnie, choć automat całkiem precyzyjnie określa najniższą stabilną wartość.

W przypadku komputerów stacjonarnych OMEN, jako że te aż tak nie ograniczają temperatury i zasilania, do dyspozycji mamy w miejscu undervoltingu narzędzie to automatycznego podkręcania podzespołów. Tu również jedno kliknięcie potrafi dodać kilka procent do wyników testów wydajności!

Kontrola RGB (tylko urządzenia i akcesoria OMEN)

Naturalnie w tak wszechstronnej aplikacji nie mogło zabraknąć panelu do sterowania oświetleniem. OMEN Gaming Hub wykrywa wszystkie urządzenia, których podświetleniem można sterować (w tym również pamięci RAM w przypadku PC) i pozwala łatwo przełączać się pomiędzy predefiniowanymi profilami oraz kolorami.



Ilość dostępnych stref i funkcji zależy od modelu laptopa/PC.

Jeżeli taka podstawowa konfiguracja nas nie zaspokaja, to można jeszcze odpalić bezpośrednio z OMEN Gaming Hub aplikację OMEN Light Studio, w ktorej na wirtualnym stole projektowym ukażą się wszystkie nasze urządzenia z podświetleniem RGB, co ułatwi ich synchronizację podczas tworzenia zupełnie indywidualnego schematu działania diod.



Dużą zaletą tej aplikacji jest bardzo małe zapotrzebowanie na zasoby komputera – czego nie można powiedzieć o wszystkich tego typu aplikacjach…

Rozgrywka zdalna (dowolne urządzenie)

Ten moduł to jeden z najciekawszych naszym zdaniem aspektów całego OMEN Gaming Hub – pozwala on wybrać jeden z komputerów, na których zainstalujemy aplikację i zalogujemy się swoim profilem, jako serwer do grania zdalnego. Od tego czasu inne urządzenia, i mamy tu na myśli tak laptopy, jak i telefony czy tablety, mogą się łączyć z tym PC zdalnie. Innymi słowy, jeżeli mamy odpowiednio mocne łącze z Internetem, to możemy naszego gamingowego PC używać przez telefon z podpiętym padem, nawet gdy jesteśmy na wakacjach u dziadków na wsi ;)



Nostalgicznie wygląda starsze logo OMEN w aplikacji :)

Jakość połączenia przy dobrych warunkach (np. domowa sieć Wi-Fi – bo przecież latem przyjemniej pograć na tarasie, a komu by się chciało całego PC wyciągać) sprawia, że jakość obrazu jest bardzo bliska oryginału, a opóźnienia w sterowaniu są pomijalne. Co ciekawe, można w ten sposób sterować ogólnie naszym PC, więc nie ograniczamy się tu do samego grania.



Tak prezentuje się gra Horizon Zero Dawn odpalona przez OMEN Gaming Hub na laptopie bez dyskretnej karty graficznej – ultra detale i 60 FPS, jakie oferuje transmisja z laptopa OMEN 15 :)

Moduł instruktażu (tylko urządzenia OMEN)

Nie do końca wiemy, dlaczego ten moduł nie jest dostępny dla każdego sprzętu, bo nie jest ze sprzętem powiązany. Niemniej, jeśli posiadacie laptopa albo PC OMEN, to można cieszyć się obecnością modułu instruktażu - po zalogowaniu do portali Mobalytics pozwala on analizować nasz styl gry w obsługiwanych grach sieciowych. Na tej podstawie wskazuje nam, jakie aspekty naszej gry wypadają słabo i nad czym musimy popracować. Analogicznie wskaże nam nasze mocne strony, w których śmiało możemy się bardziej wychylać podczas zmagań w grze.



Zdjęcie zapożyczone, gdyż redaktor wstydził się ukazać swoje konto ;)

Galeria (każde urządzenie)

To całkiem ciekawa funkcjonalność, która analizuje, w jakie gry gramy oraz które ogólnie są popularne i oferuje nam, całkiem za darmo, dostęp do szerokiej gamy tapet związanych z tymi grami – niby mały detal, a potrafi ucieszyć oko :)



Tapet przygotowanych przez OMEN jest bardzo wiele i każdy znajdzie coś dla siebie.

Biblioteka gier (każde urządzenie)

Na koniec funkcja, która przyda się każdemu – agregator wszystkich launcherów gier na naszym PC. OMEN Gaming Hub dokładnie wie, jakie gry mamy zainstalowane na wszystkich popularnych platformach, zatem nie musimy się zastanawiać, gdzie coś instalowaliśmy – otwieramy bibliotekę OMEN i wszystkie nasze gry są przed nami :) Gdy klikniemy w taką grę, OMEN Gaming Hub uruchomi dany launcher, a następnie samą grę.



Warto zauważyć, że OMEN nawet oznacza, z jakiej platformy dana gra będzie odpalana – pod zdjęciem widać symbol.

Czy OMEN Gaming Hub powinien zagościć na Twoim PC?

Jeżeli wszystko powyższe nie przekonało Was, że warto dać OMEN Gaming Hub szansę, to może zrobi to informacja o regularnych akcjach promocyjnych oraz kodach rabatowych na zakupy w popularnych grach (jak obecnie w World of Warships). Posiadanie tej aplikacji na pewno nie szkodzi, a często może być pomocne, więc całkiem serio polecamy spróbować:

Sami nieco ubolewamy, że kilka ciekawych funkcji jest zarezerwowanych tylko dla laptopów i PC OMEN, ale to pewnie ma dodatkowo zachęcić do wybrania właśnie tego sprzętu podczas zakupów. Choć biorąc pod uwagę, że sprzęty OMEN i bez tego całkiem mocno kuszą jakością wykonania, designem oraz wydajnością, to obecność tak funkcjonalnego narzędzia jak OMEN Gaming Hub może faktycznie przechylić szalę na ich korzyść u niezdecydowanych jeszcze klientów.

Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie o takiej aplikacji – czy zgadzacie się z opinią naszą oraz Smartego? A może sami już używacie od dawna tej aplikacji – jeżeli tak, to też podzielcie się wrażeniami!

Artykuł powstał we współpracy z firmą OMEN.