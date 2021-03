Obecnie wielu producentów posiada w swojej ofercie sprzęt dedykowany graczom, jednak na ich tle zdecydowanie wyróżnia się marka OMEN, oferująca pełen asortyment sprzętu gamingowego – oto jej historia, starsza od znacznej większości potencjalnych klientów.

Na początku było Voodoo PC

Początków marki znanej dziś jako OMEN należy doszukiwać się w roku 1991, kiedy to funkcjonować zaczęła firma Voodoo Computers Inc., zwana później po prostu Voodoo PC. Jej specjalizacją od zawsze były komputery kierowane do graczy oraz entuzjastów maksymalnej wydajności. Oczywiście w tamtych czasach nawet tak ambitna firma nie porywałaby się na tworzenie laptopa dla graczy, więc początkowo znani byli głównie z produkcji ekskluzywnych PC.



To prawdopodobnie pierwszy w historii PC „gotowiec” z oknem z boku obudowy – i to w roku 2001!

Firma z czasem doczekała się uznania oraz licznych nagród za wydajność oraz design, co skupiło na niej spojrzenia potentatów branży, w tym w szczególności Hewlett Packard. Na nawiązanie współpracy nie trzeba było długo czekać i już w 2006 roku HP zakupiło na wyłączność całą firmę Voodoo PC. Jednakże początkowo pozostawiono logo Voodoo PC, które towarzyszyło gamingowym produktom HP i później OMEN aż do roku 2020.



Dwie dekady temu nieco inaczej wyglądały komputery dla graczy :)

Wykupienie Voodoo PC przez HP

Pierwszy wspólnie wyprodukowany komputer okazał się być prawdziwym hitem, który doczekał się kilkunastu nagród – mowa o modelu HP Blackbird 002, który powstał w oparciu o najbardziej przełomowe podzespoły w historii PC, jak legendarna karta graficzna NVIDIA GeForce 8800 Ultra. Komputer był chłodzony cieczą oraz odznaczał się ponadczasowym wyglądem, o czym możecie przekonać się poniżej.



Cena ponad 20 000 zł nawet na dzisiejsze czasy jest niemała, a te 15 lat temu naprawdę szokowała!

Kolejne komputery HP sygnowane logo Voodoo PC regularnie trafiały na rynek i praktycznie zawsze były to udane modele. Przełomowym dla marki OMEN był z pewnością pierwszy HP Omen 15 zaprezentowany w 2014 roku – laptop dedykowany graczom potrzebującym mobilności.



Na dzisiejsze standardy to nic nadzwyczajnego, ale w porównaniu do typowych modeli z tamtego okresu z pewnością wyróżniał się wyglądem.

Narodziny marki OMEN

Wtedy pewnie nikt się nie spodziewał, że z tego modelu wyrośnie całkiem nowa marka sprzętu dla graczy, a tak właśnie się stało. Laptop okazał się prawdziwym hitem sprzedażowym, co HP wykorzystało i niecałe dwa lata po premierze pierwszego HP Omen zaprezentowano nadejście nowej marki OMEN wraz z całą gamą akcesoriów dla graczy. Brandem tym objęto również rynek PC, gdzie trafiły nazwane tak klasyczne komputery (oczywiście też dedykowane graczom).

O tym jak bardzo dla graczy kierowane były (i nadal są) sprzęty OMEN, może świadczyć natychmiastowa reakcja na popularyzację rynku wirtualnej rzeczywistości w tamtym okresie, poprzez wypuszczenie kompaktowego PC ze specjalną obejmą na plecy. Taki zestaw wyprzedzał swoją epokę, uwalniając VR od kabli :)



Zanim udoskonalono urządzenia takie, jak Oculus Quest, to było to jedyne takie rozwiązanie bezprzewodowego VR.

Do dnia dzisiejszego doczekaliśmy się już kilku modeli OMEN, w tym tak innowacyjnych jak OMEN X 2S (który oferował 2 ekrany), ale również bardziej tradycyjnych laptopów dla graczy jak pierwsze OMEN 15 i to w kilku wcieleniach, w tym niedawno testowanego OMEN 15 z nazwą kodową Starmade.



Tak prezentował się cały zestaw dla gracza w oparciu o produkty OMEN.

Marka nie poprzestała jednak na komputerach i akcesoriach. Można zakupić również fotel okraszony charakterystycznym logo OMEN, przedstawiającym plemienną maskę, nawiązującą do marki Voodoo PC. Choć z tym logo to nie taka prosta sprawa…

Nieco sensacji wywołała zmiana logo, która miała miejsce niespełna rok temu. Faktycznie dla nowych nabywców pewnie niewiele ono już znaczyło, a wręcz mogło uchodzić za damski wzór w oczach najmłodszych klientów. Powiew świeżości z pewnością marce nie zaszkodził.



W taki oto sposób zmieniono logo serii Omen w ubiegłym roku.

OMEN dziś

Obecnie OMEN jest jedną z wiodących marek produkujących sprzęt dla graczy. Na kwiecień tego roku zapowiedziano premierę odświeżonego modelu OMEN 15, z najnowszą generacją procesorów AMD Ryzen 5000 oraz kartami Nvidia RTX 3000, które mamy nadzieję dla Was również przetestować.



Nadchodząca generacja laptopów wizualnie znacząco nie odbiega od tych z 2020 roku.

Natomiast już teraz, komputery „desktop” od OMEN mogą okazać się jedną z bardzo niewielu opcji na granie na nowoczesnym sprzęcie. OMEN 30L bez problemu znajdziecie dostępne na półkach w sklepach (również online) w konfiguracjach z kartami od GTX 1660 Super aż po RTX 3070.



Jest w czym wybierać :)

Ale co najważniejsze, zestawy te nie są aż tak obciążone „podatkiem od dostępności”, jak obecnie ma to miejsce w przypadku zakupu samej karty. Realnie może się okazać, że taki komputer OMEN 30L zakupicie taniej, niż można obecnie kupić samą kartę o podobnej wydajności…

