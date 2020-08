Oppo A72 to smartfon za około 1000 zł, który wyróżnia się przede wszystkim stylistyką. Przy bliższym poznaniu zdradza kilka mocnych stron, ale nie jest przy tym wolny od wad. Poznajcie je wszystkie.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,2/5 Plusy - aktualne oprogramowanie ze sporą ilością przydatnych funkcji; - dość długi czas pracy na baterii; - dual SIM + miejsce dla karty pamięci microSD; - łączność zbliżeniowa NFC; - dobre głośniki stereo; - wyjście słuchawkowe 3,5 mm; - akceptowalna wydajność...; Minusy - ... chociaż w tej cenie można znaleźć wydajniejszych konkurentów; - kiepski aparat szerokokątny; - czuć, że obudowę wykonano z tańszych materiałów; - obudowa jest bardzo podatna na zbieranie zabrudzeń; Komparator

Oppo A72 recenzja

Od pewnego czasu Oppo mocno interesuje się rynkiem europejskim. Systematycznie zwiększa swoją popularność, co jest pokłosiem oferowania naprawdę sporej liczby smartfonów w niemal każdym przedziale cenowym. Jedną z niedawnych nowości (premiera w Polsce odbyła się na przełomie kwietnia i maja), która trafiła również do naszego kraju, jest Oppo A72.

Zadebiutował w cenie 1199 złotych, dość szybko staniał o okrągłą stówkę i bez wątpienia plasuje się na bardzo lubianej przez wielu półce cenowej. Czy warto go kupić? Odpowiedź poznacie w recenzji, w której możecie przyjrzeć się największym zaletom, ale też i niedociągnięciom tej propozycji.

Obudowa bez wątpienia się wyróżnia

Jeśli producent obrał sobie za cel sprawienie, iż Oppo A72 będzie przykuwał wzrok to udało mu się go zrealizować. Zwłaszcza gdy mówimy o wersji kolorystycznej Aurora Purple, niekiedy określanej też mianem filetowej. W praktyce to gradient, obudowa przechodzi ze srebrnej przez zieloną aż po fioletową. I dotyczy to nie tylko tylnego panelu, ale też bocznych ramek.

W końcowym rozrachunku obok Oppo A72 trudno przejść obojętnie. Czy może się podobać? To już zależy, co kto lubi. Ocena atrakcyjności tego typu rozwiązań jest sprawą mocno indywidualną. Trzeba być przy tym przygotowanym, że obudowa Oppo A72 jest niezwykle łakoma na odciski palców, a z racji stosunkowo niskiej ceny producent nie zastosował materiałów premium.

Postawił na połyskujące tworzywo sztuczne, z którego wykonał zarówno tył, jak i boki. Ekran pokryty został szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Dodatkowo w zestawie znajduje się też przezroczyste etui, a korzystanie z niego ma kilka korzyści - zwiększa odporność, niweluje wystający aparat fotograficzny oraz sprawia, że całość lepiej leży w dłoni (sam smartfon ma dość „ostre” krawędzie).

Niektórzy przyszli właściciele być może będą potrzebowali chwili na przyzwyczajenie się do umiejscowienia fizycznych przycisków.

Klawisz zasilania znajduje się na prawym boku (zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych dlatego jest dość szeroki), ale już przyciski do regulacji głośności ulokowano na lewym boku. Nad nimi znajduje się szuflada na karty SIM oraz kartę pamięci.

Dość dobry ekran i jeszcze lepsze głośniki

Oppo A72 jest przy tym dużym smartfonem. Cechuje się wymiarami 162 x 75.5 x 8.9 mm i 6.5-calowym ekranem o proporcjach 20:9. To panel IPS LCD o częstotliwości odświeżania 60 Hz, co w tym przedziale cenowym nie stanowi zaskoczenia. Podobnie jak fakt, że producent zdecydował się na rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400 pikseli).

Jakość prezentowanego obrazu jest dobra, trudno mieć zastrzeżenia co do szczegółowości i raczej też co do jasności maksymalnej (około 490 cd/m2), która pozwala na korzystanie ze smartfona także w słońcu. Nie zaszkodziłoby jednak, gdyby była jeszcze nieco wyższa. Oczywiście trzeba brać poprawkę na pewne ograniczenia w kwestiach np. kontrastu czy głębi czerni w porównaniu do technologii AMOLED, których nie da się przeskoczyć.

Nie sposób nie zauważyć, iż w lewym górnym narożniku znalazło się wcięcie na aparat selfie. Nie poprawia to estetyki, jest jednak obecnie standardem na rynku. Tego samego nie można powiedzieć o głośnikach stereo, które w niższym segmencie cenowym należą do rzadkości, a Oppo A72 je posiada (jeden na dolnej krawędzi, drugi nad wyświetlaczem). Grają donośnie (maksymalnie około 86 dB) i czysto, do pełni szczęścia brakuje mocniej zaakcentowanych basów. Miłośnicy słuchawek nie muszą ograniczać się do bezprzewodowych Bluetooth, smartfon dysponuje bowiem złączem jack 3,5mm. Producent zdecydował się nawet dorzucić przewodowe słuchawki do zestawu, kształtem nawiązują do Apple AirPods, aczkolwiek technicznie do bardzo podstawowy model.

Przeciętna wydajność i rozbudowane oprogramowanie

CPU: Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm)

GPU: Adreno 610

RAM: 4 GB

Pamięć masowa: 128 GB UFS 2.1

OS: Android 10 z ColorOS 7.1

Oppo A72 został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1. Na papierze jest to zestaw, któremu bliżej do smartfonów do 1000 zł niż do smartfonów do 1500 zł i zastanawiając się nad atrakcyjnością Oppo A72 względem konkurentów wypada to zaakcentować.

W praktyce działa całkiem dobrze i płynnie realizuje większość zadań. Większość, bo z pewnością nie można określać go mianem gamingowego telefonu. Wspomniany procesor z układem graficznym Adreno 610 nie zalicza się do demonów wydajności i najbardziej wymagające gry w najlepszym wypadku działają tu na najniższych ustawieniach, ale nie daje to przyjemności z zabawy. Jeśli ktoś korzysta ze smartfona głównie do komunikowania się, portali społecznościowych czy przeglądania internetu to Oppo A72 w zupełności wystarcza, chociaż uruchamianie się aplikacji nie jest błyskawiczne.

2.5 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 32 kl/s SunSpider JavaScript 745 ms GFXBench Manhattan 17 JetStream 49 3DMark (Sling Shot) 1727 AnTuTu 8 183528 5.9 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2200 MHz Pamięć RAM 4096 MB Przekątna ekranu 6,5 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2400 px Waga 192 g 6.8 Bateria Bateria - internet 995 min. Bateria - filmy 1267 min. 6.9 Ocena subiektywna Jakość filmów 4,3 Jakość zdjęć 4,3 Jakość wykonania 4,5

Na oddzielne słowo zasługuje oprogramowanie. Android 10 został tu wzbogacony o nakładkę ColorOS 7.1, która mocno go modyfikuje. Zmienia nieco warstwę wizualną, a przede wszystkim przynosi naprawdę sporo dodatkowych aplikacji i funkcji. Jak zawsze w takich przypadkach część elementów może się podobać, część dla niektórych będzie zbędnym balastem.

Przydatne funkcje oferowane przez Oppo A72:

Dodatkowe ustawienia ekranu, w tym Tryb ciemny, Ochrona oczu, Temperatura kolorów

Oppo Share - szybkie udostępnianie plików pomiędzy telefonami Oppo, Realme, Xiaomi i Vivo

Screen Recording

Inteligenty pasek boczny

Klonowanie aplikacji

Podzielony ekran

Tryb koncentracji

Gesty i ruchy, w tym gesty na wyłączonym ekranie, np. dwukrotne stuknięcie w celu wybudzenia czy narysowanie literki O by uruchomić aparat

Odblokowywanie odciskiem palca lub twarzą

Bez zarzutu wypada zaplecze komunikacyjne. Smartfon może pochwalić się obsługą łączności zbliżeniowej NFC. Poza tym dysponuje modułami Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, wszystkie działają prawidłowo.

Zaleta to podwójny slot na karty SIM (w standardzie nano). Tym bardziej, że jest on niezależny, nawet przy korzystaniu z dwóch kart SIM można też dorzucić kartę pamięci microSD. Nie ma obsługi 5G, ale w tej cenie niemal nikt jeszcze tego nie oczekuje.

Bateria mocną stroną Oppo A72

Czas pracy: typowo 1,5 dnia, maksymalnie 2 dni

SOT: 8-9 godzin

Pojemność akumulatora: 5000 mAh

Ładowarka w zestawie: 18 W

Łatwa wymiana baterii: nie

Bezprzewodowe ładowanie: nie

Na swojej stronie internetowej producent podaje, że bateria zastosowana w Oppo A72 „gwarantuje całodzienne użytkowanie, nawet przy dużej intensywności pracy”. Z tego typu sloganami bywa różnie, ale akurat w tym przypadku jest w pełni prawdziwy. Bateria jest jednym z największych atutów tego smartfona.

Przy bardzo intensywnym użytkowaniu faktycznie wystarcza na jeden cały dzień. Z reguły, w cyklu mieszanym, można jednak liczyć na nieco więcej. Podczas testów Oppo A72 wymagał ładowania mniej więcej co 1,5 dnia, osiągając przy tym solidny SOT (czas włączonego ekranu) na poziomie około 8 godzin, a maksymalnie dochodzący do 10 godzin.

Zastosowano tu kilka funkcji związanych z optymalizacją baterii. Jeśli chodzi natomiast o ładowanie jest ono możliwe z maksymalną mocą 18 W. W tym przedziale cenowym nie jest to czymś niezwykłym, ale też nie można mówić o rozczarowaniu.

Aparat nie porywa. Jest ilość, brakuje nieco jakości

Zastosowany w Oppo A72 aparat fotograficzny dobrze oddaje to, jak często wygląda praca w grupie. Chociaż znajdujemy tu aż cztery obiektywy, tak naprawdę przydatne są tylko dwa - główny 48 Mpix f/1.7 oraz szerokokątny 8 Mpix f/2.2 o polu widzenia 119˚. Dwa dodatkowe obiektywy portretowe po 2 Mpix to jedynie statyści.

Co z jakością zdjęć? W dobrym świetle główny obiektyw wypada poprawnie, zdjęcia nadadzą się do ozdobienia portali społecznościowych. Można wykonywać je w trybie automatycznym lub 64 Mpix, niestety największą różniącą okazuje się jedynie ich rozmiar (4000x3000 pikseli vs 8000x6000 pikseli). Dodatkowo producent pokusił się o cyfrowy zoom x2 oraz x5, z których ten pierwszy nadaje się do użytku, ten drugi zapewnia już bardzo kiepskie efekty. To samo trzeba niestety powiedzieć o obiektywie szerokokątnym. Jakość zdjęć jest zdecydowanie gorsza niż w przypadku głównego oczka. W każdym aspekcie, ale przede wszystkim szczegółowości i kolorów.



Zdjęcie z obiektywu głównego - automatyczne, 64 Mpix oraz z obiektywu szerokokątnego



Zdjęcie z obiektywu głównego - automatyczne, 64 Mpix i z trybem nocnym



Zdjęcie z obiektywu głównego - automatyczne, zoom x2 i zoom x5



Zdjęcie z obiektywu głównego - automatyczne

W pierwszej chwili zaskakiwać może obecność trybu nocnego, w tej cenie nie jest to norma. Niestety nie daje on spektakularnych rezultatów, niekiedy wydaje się wręcz całkowicie zbędny.

Aparat selfie 16 Mpix z przysłoną f/2.0 wystarczy osobom, które sporadycznie wykonują tego typu zdjęcia. Z tą uwagą, że dotyczy to standardowego trybu. Dostępy tu tryb portretowy nie radzi sobie z odcinaniem tła (przede wszystkim na włosach).

Co z filmikami? Oppo A72 pozwala rejestrować materiały wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K, przy 30 klatkach na sekundę. Szczegółowość wypada dobrze, niestety dokuczliwy jest brak jakiejkolwiek stabilizacji obrazu. W przypadku zejścia do rozdzielczości 1080p pojawia się EIS, niestety kosztem zauważalnie gorszej szczegółowości.

Czy warto kupić Oppo A72?

Kupując smartfona za około 1000 złotych musimy iść na kompromisy i nie inaczej jest w tym przypadku. Dysponując takim budżetem trzeba liczyć się nie tylko z plusami, ale też i pewnymi mankamentami. Najważniejsze, aby pierwsze przeważały nad drugimi.

I w przypadku Oppo A72 tak właśnie jest. Mamy tutaj akceptowalnej jakości wyświetlacz, bardzo dobrą baterię, szerokie zaplecze komunikacyjne łącznie z modułem NFC, a także będące niespodzianką w tej półce cenowej głośniki stereo.

Komu Oppo A72 może się nie spodobać? Pomijając już ocenę stylistyki, bo to rzecz gustu, przede wszystkim osobom wykorzystującym smartfon do grania. Można bowiem znaleźć w tej cenie modele dysponujące lepszymi procesorami, niekiedy większą ilością pamięci RAM lub też z systemem, który nie posiada tak rozbudowanej nakładki (np. modele Motorola). Wprawdzie z wieloma praktycznymi elementami, ale też będącej dodatkowym obciążeniem.

Oppo A72 ocena

aktualne oprogramowanie ze sporą ilością przydatnych funkcji

dość długi czas pracy na baterii

dual SIM + miejsce dla karty pamięci microSD

łączność zbliżeniowa NFC

dobre głośniki stereo

wyjście słuchawkowe 3,5 mm

akceptowalna wydajność...



... chociaż w tej cenie można znaleźć wydajniejszych konkurentów

kiepski aparat szerokokątny

czuć, że obudowę wykonano z tańszych materiałów

obudowa jest bardzo podatna na zbieranie zabrudzeń

84% 4,2/5