Co powiecie na wideorejestrator z dwiema kamerami – na przód i tył, kamerą cofania, modułem GPS, aktywnym trybem parkingowym i olbrzymim, bo aż 11-calowym wyświetlaczem? A to jeszcze nie wszystko co Orllo LX-60 Dual GPS ma do zaoferowania.

Test Orllo LX-60 Dual GPS – świetny wideorejestrator za rozsądne pieniądze

Chyba nie trzeba już nikogo przekonywać jak przydatny potrafi być wideorejestrator samochodowy. Wszyscy przecież wiemy, że z kulturą polskich kierowców bywa różnie. Szeryfowie, drogowi piraci czy choćby przekonane o swoich ponadprzeciętnych umiejętnościach osoby, które czując się w jakiś sposób urażone dążą do konfrontacji – tego ci u nas dostatek. W przypadku ewentualnej konfrontacji bądź znalezienia się w centrum nieprzyjemnego zdarzenia dobrze mieć niepodważalny argument w ręku w postaci nagrania całego zdarzenia.

Pamiętacie inteligentny monitoring firmy Orllo Electronics? No to w ofercie tego producenta zagościł niedawno nowy produkt – wideorejestrator samochodowy Orllo LX-60 Dual GPS. Co w nim takiego nadzwyczajnego? Tego dowiecie się z naszego filmu. Zapraszamy do oglądania.

Orllo LX-60 Dual GPS – elektroniczne lusterko z podwójnym wideorejestratorem

Tylna, wodoszczelna kamera i aż 11-calowy, dotykowy wyświetlacz czynią z Orllo LX-60 Dual GPS wprost doskonałe lusterko wsteczne. Kąt widzenia 130 stopni, przy większych samochodach, zapewnia znacznie lepszy ogląd sytuacji tego co dzieje się za pojazdem.

Mamy tu też oczywiście funkcję kamery cofania, z możliwością regulacji linii pomocniczych, ułatwiających ocenę odległości. Mamy też moduł GPS pozwalający na dokładny zapis trasy i czujnik wstrząsowy gwarantujący, że nagranie z każdym potencjalnie niebezpiecznym zdarzeniem nie zostanie nadpisane. Jest nawet tryb parkingowy, do ochrony samochodu w czasie postoju (wymaga dodatkowego adaptera stałego zasilania).

Tak duży wyświetlacz pozwala też w każdej chwili przełączać się na widok z obu kamer – przedniej i tylnej, a także ręcznie zabezpieczać trwające właśnie nagranie. Wszystko szybko i intuicyjnie. Jakość rejestrowanego obrazu jest przy tym dobra, zarówno w dzień jak i w nocy. Więcej informacji o wideorejestratorze Orllo LX-60 Dual GPS znajdziesz na filmie.

Za pomoc w montażu wideorejestratora dziękujemy firmie Auto Stajnia w Poznaniu