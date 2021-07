Inteligentny monitoring to świetna sprawa – przez miesiąc podglądałem na ekranie smartfona co dzieje się na działce, 70 km od mojego domu, czując wreszcie, że mam tam pełną kontrolę. A to wszystko dzięki obrotowym kamerom Orllo zdolnym ostrzegać, wykrywać ruch i śledzić intruzów.

Żyjemy w dziwnych czasach. Niby zewsząd otacza nas technologia, korzystamy z komórek, smartfonów, smartwatchy i całej masy niezwykłych urządzeń, a nierzadko nie potrafimy wspomóc się nią by uchronić się przed przykrymi incydentami. Rozzuchwaleni złodzieje kradną nam więc samochody metodą na „walizkę”, gdy smacznie śpimy, włamywacze polują na okazję, a wścibscy sąsiedzi zaglądają nam na posesję, gdy tylko zauważą, że nie ma nas w domu. Wszak nigdy nie wiadomo czy ktoś nas nie obserwuje.

Szczególnie trudno jest teraz budować się bądź remontować dom. I nie chodzi tu tylko o rosnące z dnia na dzień ceny materiałów budowalnych czy ewentualną dostępność fachowców. Mamy wówczas tyle na głowie, że dosłownie można osiwieć. Martwimy się budżetem, postępem prac i zgromadzonym na placu budowy dobytkiem. Sam tego doświadczyłem, gdy po zakupie działki, kawał drogi od Poznania, postanowiłem zrobić remont dachu znajdującego się tam domu i stajni.

Raz, że nie przebywam tam na co dzień co jeszcze bardziej komplikowało sprawę. A dwa, że wcześniej nasłuchałem się rozmaitych historii od rodziny i znajomych o ludziach, którzy potracili wszystko, całe wyposażenie niemal ukończonego domu, w ciągu tylko jednej nocy. Nie chciałem codziennie drżeć ze strachu martwiąc się o dom i pozostawione te materiały budowalne. Potrzebowałem czegoś co zapewniłoby mi bezpieczeństwo nie tylko pozwalając obserwować to co dzieje się w okolicy gospodarstwa, ale też działałoby odstraszająco. Potrzebowałem inteligentnego monitoringu.

Priorytet - bezpieczeństwo

Nie powiem, trochę się go naszukałem, bo i systemów monitoringu jest na rynku całe mrowie. Na moje szczęście akurat tak się zdarzyło, że do naszej redakcji przyszły trzy, zewnętrzne, bezprzewodowe kamery Orllo, do testów, – Goodcam Z7, Goodcam Z9 i Goodcam Z10. Oczywiście zgłosiłem się na ochotnika, po czym od razu popędziłem na działkę, by je zamontować. Na miejscu wszystko zajęło mi nieco ponad godzinę, i to z ukryciem kabli w opcjonalnych puszkach, instalacją darmowej aplikacji Eye4 na smartfonie oraz podpięciem do niej wszystkich kamer.

Warto w tym miejscu dodać, że ten ostatni proces jest niezwykle prosty dając nam kilka możliwości do wyboru. Do połączenia tychże kamer ze smartfonem wystarczy bowiem albo zeskanowanie znajdującego się na nich kodu QR (metoda sugerowana) albo szybkie dodanie przez WiFi. Co ciekawe jednak jest tu też opcja wykorzystująca do tego dźwięk emitowany z kamery, a nawet możliwość standardowego połączenia kablowego (co może lekko dziwić zważywszy na fakt, iż mamy tu do czynienia z kamerami bezprzewodowymi - zawsze to jednak pewna alternatywa, za pozostawienie której warto pochwalić producenta).

Z konfiguracją poszczególnych kamer i spięciem ich w jeden system inteligentnego monitoringu też uwinąłem się szybko. Aplikacja pozwoliła mi nazwać poszczególne kamery, ustawić dla nich opcje obrazu i dźwięku oraz, co najważniejsze, określić rodzaj wyzwalanych alarmów (wykrywanie ruchu bądź wykrywanie ludzi), czułość wykrywania oraz ewentualne dodatkowe efekty pokroju zapalającego się światła, migających niebiesko-czerwonych diod czy komunikatu głosowego, które będą towarzyszyć wzbudzanym alarmom.

Przy okazji zdefiniowałem też niestandardową strefę monitorowania, tak aby przy bardziej wietrznej pogodzie kamera, w domyślnym położeniu, nie wykrywała mi ruchu liści rosnących nieopodal drzew (na początek ustawiłem wykrywanie ruchu, by nic mi nie umknęło). Włączyłem również śledzenie i kadrowanie ludzi, które wedle opisów w samej aplikacji miały zaznaczać mi podglądzie wykryte osoby oraz aktywować automatyczne podążanie za nimi. Jakby nie patrzeć wszystkie trzy testowane modele to kamery obrotowe.

A, bo byłbym zapomniał, a to dość istotne – Orllo Goodcam Z9 i Orllo Goodcam Z10, czyli dwie zewnętrzne kamery IP zamontowałem tak aby mieć stały nadzór nad tym co dzieje się z tyłu domu oraz od strony ulicy. Trzecią kamerę – Orllo Goodcam Z7, z racji, iż nie potrzebuje ona do działania sieci WiFi, bo do komunikacji wykorzystuje kartę GSM 4G/LTE, umieściłem po drugiej stronie działki, na odleglejszym krańcu stajni, gdzie nie miałem już zasięgu do mojej sieci bezprzewodowej. I jakie są moje wrażenia po kilku tygodniach użytkowania takiego monitoringu? Powiem tak – po zakończonych testach postanowiłem kupić te kamery. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Kamera prawdę Ci powie

Każda z testowanych przeze mnie kamer mogła pochwalić się naprawdę niezłymi parametrami. Orllo Goodcam Z7 i Z9 potrafią rejestrować obraz w rozdzielczości 2304x1296p, a Z10 nawet w 2560x1440p.Kamery te oferują również dwukierunkową komunikację i powiadomienia alarmowe Push na telefon oraz email. Nic nie robi jednak takiego wrażenia jak zastosowana tutaj inteligentna analiza obrazu (AI IVS).

Dzięki niej czułem, że faktycznie mam pełną kontrolę nad tym co dzieje się na działce. Widziałem na ekranie smartfona, kiedy przyjeżdżała i wyjeżdżała ekipa remontowa bądź pojawiali się niezapowiedziani goście. Zdarzyło mi się nawet przyuważyć osoby, które z różnych powodów podchodziły zbyt blisko płotu. Wówczas przydawała się obrotowa głowica (o zakresie ruchu 355 stopni w poziomie) i automatyczne śledzenie z kadrowaniem wykrytych ludzi. A warto dodać, że działa to naprawdę dobrze. Kamery potrafią rozpoznać nawet więcej niż jedną osobę jednocześnie zaznaczając je na podglądzie ostrzegawczymi prostokątami. I za każdym razem dostawałem powiadomienie alarmowe na telefon, wraz z krótkim wideo z zarejestrowanego wydarzenia.

Dzięki kamerom wiedziałem, kiedy przyjechał człowiek z kontenerem na odpady i kiedy wiatr otworzył bramę i trzeba było zadziałać, by ją zamknąć. Dostałem sygnał, kiedy bez zapowiedzi na działkę pod wieczór wpadła moja żona z koleżankami i kiedy zjawił się tam transport kolejnych materiałów. Widziałem też przechodzące w nocy przez podwórko dwie sarny i polującego kota.

Imponujący 18-krotny zoom optyczny Orllo Goodcam Z10 przydał mi się, gdy chciałem sprawdzić co zrobi i gdzie skręci nieco zbyt ciekawski przechodzień. Dzięki zaś Orllo Goodcam Z9 (i jej 5-krotnemu zoomowi optycznemu) mogłem poobserwować dość napastliwego jerzyka, który postanowił uwić sobie gniazdo we wgłębieniu muru domu, nieopodal kamery.

Mogłem nawet śledzić na bieżąco postęp prac remontowych na dachu z kamery zamontowanej na stajni. Orllo Goodcam Z7 to zresztą genialny wynalazek, bo sprawdza się wszędzie tam, gdzie o zasięgu WiFi możemy tylko pomarzyć. Może to być plac budowy, ogródek działkowy czy zaszyty w głuszy domek letniskowy. A co najlepsze, korzystanie z podglądu ustawionego na wysoką jakość, przeglądanie zarejestrowanych nagrań i ich pobieranie na telefon nie drenuje tu jakoś specjalnie limitu danych komórkowych. Sprawdziłem i przez te kilka tygodni nie zbliżyłem się nawet do 5Gb zużytych danych.

A skoro już o samych nagraniach mowa każda z kamer posiada możliwość nagrywania w pętli na kartę microSD. Od nas zależy czy będzie to rejestracja ciągła czy też uruchamiana tylko w momencie aktywacji alarmu. Sam osobiście najpierw korzystałem z tej pierwszej opcji, a gdy już nabrałem pewności, że kamerom tym nic nie jest w stanie umknąć przestawiłem się na rejestracje wzbudzaną, dla oszczędzania miejsca na karcie i większej przejrzystości na karcie Wiadomości w aplikacji mobilnej (łatwiej wówczas odszukać interesujące nas nagranie i pobrać je na telefon). Oczywiście jest tu też możliwość skorzystania z opcjonalnej chmury, choć w tym przypadku trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami.





Skanowanie kodu QR otwierającego dostęp do chmury (pierwsze zdjęcie) oraz przeglądanie na linii czasu zapisanych w chmurze wydarzeń (zdjęcie drugie)

Najważniejsze jest jednak poczucie bezpieczeństwa jakie ten inteligentny monitoring potrafi nam zapewnić. Gdy osoby postronne, przechodnie czy wścibscy sąsiedzi zauważają, że któraś z kamer za nimi podąża, że zapala się na niej lampka ostrzegawcza bądź włącza się migający na niebiesko-czerwono stroboskop, a potem jeszcze słyszą płynący z wbudowanego w kamerę głośnika komunikat ostrzegawczy o naruszeniu strefy (a mogą być i inne – od muzyki po własne nagrania głosowe) – co tu dużo pisać, coś takiego działa odstraszająco.





Kamera Orllo Goodcam Z10 i 11-krotny zoom optyczny

Orllo na straży świętego spokoju

W tym miejscu standardowo zadawałbym pytanie czy warto kupić te kamery, ale skoro już wiecie, że sam zdecydowałem się na ich zakup nie ma to za bardzo sensu. Dość powiedzieć, że inteligentny monitoring w ich wykonaniu miło mnie zaskoczył oferując więcej niż oczekiwałem. Chciałem tylko mieć możliwość podglądu na to co dzieje się na działce w trakcie remontu domu i stajni, gdy dzieli mnie od niej 70 km, a otrzymałem niemal autonomiczne rozwiązanie stróżujące, dzięki któremu śpię spokojniej nie obawiając się już przykrych niespodzianek. Wiem też, że pewnie w przyszłości rozbuduje ten system tak aby objąć monitoringiem wszystkie budynki gospodarstwa. Bo najważniejsze zawsze jest bezpieczeństwo, a świadomość tego co dzieje się wokoło wydatnie w nim pomaga.

Ocena końcowa kamery Orllo Goodcam Z7:

zewnętrzna kamera GSM/4G LTE z obrotową głowicą w zakresie 355 stopni w poziomie i 95 stopni w pionie

można korzystać z niej wszędzie tam, gdzie nie ma zasięgu WiFi

rozdzielczość 3 Mpx (2304x1296p)

wbudowana lampa ostrzegawcza, stroboskop i diody podczerwieni do trybu nocnego rozświetlające otoczenie do 45 metrów od kamery

inteligentna analiza obrazu (AI IVS) pozwalająca na efektywne wykrywanie ludzi, śledzenie ich i kadrowanie

opcja ustawienia ostrzeżeń głosowych

wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające dwustronną komunikację

automatyczne powiadomienia o alarmach

możliwość ręcznego sterowania obrotem kamery, robienia zdjęć i aktywacji nagrywania

prosta w obsłudze, darmowa aplikacja mobilna Eye4 i możliwość podpięcia do niej kilku kamer jednocześnie

bezpłatne aktualizacje i pomoc techniczna



trochę zbyt krótki kabel do zasilacza

brak zoomu optycznego

dodatkowo płatna chmura

Ocena ogólna:

94% 4,7/5

Ocena końcowa kamery Orllo Goodcam Z9:

zewnętrzna kamera IP z obrotową głowicą w zakresie 355 stopni w poziomie i 95 stopni w pionie

rozdzielczość 3 Mpx (2304x1296p)

wbudowana lampa ostrzegawcza, stroboskop i diody podczerwieni do trybu nocnego rozświetlające otoczenie do 45 metrów od kamery

5-krotny zoom optyczny

inteligentna analiza obrazu (AI IVS) pozwalająca na efektywne wykrywanie ludzi, śledzenie ich i kadrowanie

opcja ustawienia ostrzeżeń głosowych

wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające dwustronną komunikację

automatyczne powiadomienia o alarmach

możliwość ręcznego sterowania obrotem kamery, robienia zdjęć i aktywacji nagrywania

prosta w obsłudze, darmowa aplikacja mobilna Eye4 i możliwość podpięcia do niej kilku kamer jednocześnie

bezpłatne aktualizacje i pomoc techniczna



trochę zbyt krótki kabel do zasilacza

dodatkowo płatna chmura

Ocena ogólna:

92% 4,6/5

Ocena końcowa kamery Orllo Goodcam Z10:

zewnętrzna kamera IP z obrotową głowicą w zakresie 355 stopni w poziomie i 95 stopni w pionie

rozdzielczość 4 Mpx (2560x1440p)

wbudowane diody podczerwieni do trybu nocnego rozświetlające otoczenie do 45 metrów od kamery

aż 18-krotny zoom optyczny

inteligentna analiza obrazu (AI IVS) pozwalająca na efektywne wykrywanie ludzi, śledzenie ich i kadrowanie

opcja ustawienia ostrzeżeń głosowych

wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające dwustronną komunikację

automatyczne powiadomienia o alarmach

możliwość ręcznego sterowania obrotem kamery, robienia zdjęć i aktywacji nagrywania

prosta w obsłudze, darmowa aplikacja mobilna Eye4 i możliwość podpięcia do niej kilku kamer jednocześnie

bezpłatne aktualizacje i pomoc techniczna



trochę zbyt krótki kabel do zasilacza

dodatkowo płatna chmura

brak dodatkowej lampy ostrzegawczej

Ocena ogólna:

92% 4,6/5