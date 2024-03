Monitoring bez kabli zarezerwowany był dotąd dla rozwiązań akumulatorowych. Panel fotowoltaiczny Orllo SM6030 Pro zmienia zasady gry pozwalając nam skorzystać z dowolnych, 12V kamer do monitoringu. I to aż dwóch naraz. A możliwości tego rozwiązania na tym wcale się nie kończą.

Płatna współpraca z firmą Orllo

Inteligentny monitoring domu czy posesji nie jest już w zasadzie niczym nadzwyczajnym. Rozwiązania te spowszedniały, bo nie jest to już ekstrawagancja wymagająca sięgania głęboko do portfela. Łatwiejszy stał się montaż kamer. Doszło wsparcie sztucznej inteligencji, która pomaga w identyfikacji zagrożeń. Zmieniło się też nasze nastawienie - chcemy czuć się bezpiecznie, chronić swoją prywatność i stan posiadania. Trudno się więc dziwić, że coraz chętniej sięgamy po inteligentny monitoring.

Niestety, wciąż ma on pewne ograniczenia, które powodują, że czasem wcale nie tak łatwo znaleźć rozwiązanie do ochrony miejsc pozbawionych dostępu do WiFi czy zasilania z sieci. Niby w takich wypadkach możemy skorzystać z rozwiązań akumulatorowych, działających w oparciu o sieć 4G/LTE, ale z racji niewielkich, wykorzystywanych tam baterii urządzenia te dysponują raczej dość skromnymi możliwościami. A przynajmniej w porównaniu do tych nieco bardziej zaawansowanych kamer 12V, które nierzadko mają też dodatkowe lampy doświetlające, alarmy czy obrotowe głowice z kadrowaniem obiektów i podążaniem za ruchem.

A gdyby jednak pojawiła się możliwość skorzystania z tego typu kamer w miejscach zupełnie pozbawionych dostępu do sieci energetycznej? Właśnie na to pozwala panel fotowoltaiczny Orllo SM6030 Pro, którego uchwyt skrywa własny magazyn prądu. Innymi słowy oto odnawialne źródło energii (OZE), które sprawdzi się wszędzie tam, gdzie normalny monitoring były utrudniony – od pastwiska, poprzez prywatny dostęp do plaży, aż po plac budowy. Mało tego, jest to rozwiązanie na tyle uniwersalne, że możemy podpiąć do niego nie tylko kamerę do monitoringu, ale także z halogen na czujnik ruchu.

Monitoring na każdą okazję

Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy robiłem testy kamer Orllo i w moje ręce trafił model Orllo Z7 działające w oparciu o kartę GSM 4G/LTE, byłem podekscytowany. Wydawało mi się, że znalazłem idealne rozwiązanie do zabezpieczenia tych miejsc gospodarstwa, w których niestety nie mam już zasięgu WiFi. Jak ważne to było z punktu widzenia zwiększenia poziomu ochrony przekonałem się niebawem, gdy najpierw jedna z kamer nagrała człowieka, który zagląda mi w okna, a później druga uchwyciła moment jak cała grupa ludzi próbowała zrobić sobie piknik na tarasie. Niestety do dziś nie wiem ani którędy ci panowie weszli mi na działkę ani tym bardziej czy nie skorzystali ze sposobności by zorganizować sobie imprezę nieco dalej na posesji.

Problemem nie do przeskoczenia okazał się niestety brak możliwości doprowadzenia zasilania do tejże kamery, więc mój plan spalił na panewce. I choć kilka miejsc zabezpieczyłem w inny sposób do dziś żałuje, że nie udało mi się wykorzystać tej kamery. Dlaczego? Bo jej obrotowa głowica pozwoliłaby mi na objęcie zasięgiem monitoringu dużo większego obszaru. Pewnie dlatego pomysł na duży panel fotowoltaiczny, który byłby w stanie dostarczyć tego typu kamerom potrzebnego im prądu, przywitałem ze sporym entuzjazmem. I nie zawiodłem się - Orllo SM6030 Pro to naprawdę niesamowicie praktyczne rozwiązanie.

Zacznijmy może od tego jak duży jest to sprzęt. W zestawie otrzymujemy zatem nie jeden, a dwa, osobne solary o wymiarach 40 x 38 cm (wys. x szer.) każdy. Po połączeniu daje nam to zatem całkiem sporą powierzchnię. Co więcej, każdy z paneli dysponuje tu mocą szczytową na poziomie 30 Watów i każdy posiada własny przewód zasilający baterię, na wypadek, gdyby jeden, na skutek większego zaciemnienia, pracował mniej efektywnie od drugiego.

Do tego w skład zestawu Orllo SM6030 Pro wchodzi jeszcze sporej wielkości metalowy uchwyt (45 cm długości), w którym ukryto wspomnianą już wcześniej dużą baterię litowo-jonową o pojemności 30 Ah. Jest to więc całkiem spory i dość ciężki kawałek sprzętu. Oferuje też jednak całkiem konkretny udźwig sięgający nawet 4 kilogramów, a to już otwiera przed ewentualnym użytkownikiem nowe, dużo większe możliwości instalacyjne. Szczególnie, że Orllo SM6030 Pro posiada nie jeden, a aż dwa 12V kable zasilające.

Możemy zatem podłączyć do panelu dwie dowolne kamery wymagające normalnego zasilania albo też zamiast tego zdać się na przykład na zestaw kamera i halogen z czujnikiem ruchu. Możliwości jest naprawdę sporo. Co więcej, w uchwycie Orllo SM6030 Pro znalazło się także gniazdo USB 5V, które możemy wykorzystać czy to do podpięcia bezprzewodowego routera GSM na USB czy na przykład podładowania smartfonu, jeśli akurat zamontowaliśmy taki monitoring na samym środku pola czy pastwiska.

Warto dodać, że uchwyt Orllo SM6030 Pro posiada też dobrze zabezpieczony przed wilgocią włącznik oraz wskaźnik stanu naładowania baterii z migoczącą na czerwono obwódką, która informuje nas o zasilaniu urządzenia zewnętrznego. To ostatnie jest na tyle dobrze widoczne od dołu, że z odczytaniem aktualnego statusu baterii nie miałem kłopotów nawet, gdy cała instalacja wisiała na wysokości 4.5 metra.

Dobre miejsce = perpetuum mobile. No prawie

Choć panel Orllo SM6030 Pro pozwala nam na dużo większą swobodę instalacji, trzeba pamiętać o zapewnieniu mu dobrej ekspozycji na słońce. Właściwie ustawione solary, skierowane na południe, przy kącie nachylenia względem słońca wynoszącym między 30, a 40 stopni, potrafią tu naładować baterię w około 10 godzin. To zaś wystarczy nawet i na 150 godzin pracy jednej obrotowej kamery, i to przy założeniu, że panele, z jakichś względów, nie będą w tym czasie zasilać akumulatora.

Oczywiście, jak powszechnie wiadomo efektywność paneli fotowoltaicznych spada w okresie jesienno-zimowym, a i wiosną bywa z tym problem. O dziwo jednak, w czasie moich grubo ponad tygodniowych testów ani razu nie zdarzyło mi się, by kamera w którymś momencie wyłączyła się z powodu braku zasilania. A musicie wiedzieć, że montując monitoring na ścianie poziom naładowania baterii nie przekraczał u mnie połowy.

Warto jednak wiedzieć, że producent przewidział tu nawet sytuacje, gdyby jednak panele nie były w stanie na bieżąco doładowywać akumulatora. Stąd w uchwycie znalazło się również gniazdo DC służące w miarę potrzeby do szybkiego naładowania baterii z zewnętrznego źródła. Niezbędna jest tu jednak dedykowana ładowarka, którą należy dokupić osobno.

Wybranie dobrego miejsca do montażu panelu Orllo SM6030 Pro jest ważne jeszcze z innego powodu. Całość waży na tyle dużo, że próby „powieszenia” paneli na dużym drzewie czy drewnianej belce np. u tarasu może skończyć się niepowodzeniem. Wiem, bo sam testowałem różne miejscówki i dopiero skorzystanie z dołączonych do zestawu sporej wielkości bolców mocujących zapewniło mi satysfakcjonujący i, co najważniejsze, bezpieczny efekt końcowy. To rozwiązanie jest też dużo łatwiejsze w montażu, bo po prostu przykręcamy uchwyt do ściany.

Orllo SM6030 Pro – panel, który potrafi zrobić dużą różnicę

Chyba niemal każdy zetknął się już w życiu z sytuacją, która totalnie zburzyła jego poczucie bezpieczeństwa. A to nagle dowiadujemy się o próbie włamania do sąsiadów, a to znowu policja informuje nas o rozboju, który dokonał się dosłownie 30 metrów od naszego domu, szukając ewentualnych zapisów z prywatnego monitoringu. Bywa też i tak, że ktoś pod samym domem „stuknął” nam auto i odjechał.

W takich momentach zdajemy sobie sprawę, że monitoring to naprawdę dobra inwestycja. Panel fotowoltaiczny Orllo SM6030 Pro dodatkowo wszystko upraszcza.

Dlaczego? Bo nie trzeba myśleć o przewodach do zasilania kamery, a w przypadku wybrania rozwiązania takiego jak Orllo Z7 nawet o dostępie do WiFi. Po prostu wybieramy dobrze nasłonecznione miejsce, montujemy zestaw, instalujemy apkę do monitoringu na telefonie i w zasadzie możemy o tym sprzęcie zapomnieć. Przynajmniej do czasu, gdy kamera wyśle nam powiadomienie o dostrzeżonych potencjalnych zagrożeniach. Bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, czyż nie?

Opinia o panelu fotowoltaicznym Orllo SM6030 Pro

Plusy:

odnawialne źródło energii (OZE) z wbudowanym akumulatorem 30 Ah

dwia niezależnie działające panele o mocy szczytowej 30W każdy, zasilające baterię nawet wówczas, gdy jeden z nich jest zaciemniony

bardzo duża swoboda instalacji w przypadku połączenia z kamerą GSM 4G/LTE

niemal nieograniczony czas pracy

możliwość podłączenia dwóch kamer do monitoringu jednocześnie bądź też kamery i innego urządzenia 12V

dobrze zabezpieczona bateria i kable połączeniowe

kompatybilny z różnymi kamerami 12V

prostota montażu i brak konieczności jakiejkolwiek wstępnej konfiguracji

wbudowane gniazdo USB 5V/2A, które może zasilić dowolne urządzenie – od routera, po halogen

możliwość podładowania akumulatora z sieci (wymagany adapter)

Minusy:

z uwagi na spory ciężar całej konstrukcji trzeba dobrze przemyśleć miejsce instalacji

przed montażem może zajść konieczność podładowania wbudowanej baterii

w miesiącach jesienno-zimowych konieczne może okazać się lekkie ograniczenie monitoringu (tryb czuwania zamiast nagrywania ciągłego)

Ocena końcowa 90% 4.5/5

