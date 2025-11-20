Oto 5 najciekawszych urządzeń mobilnych do upolowania w ofercie Plusa na Black Weeks

Black Friday już za rogiem, więc jak pewnie wszyscy zdążyli zauważyć, promocji na sprzęt najróżniejszy znaleźć można wiele. Co z okazji tego święta promocji przygotował Plus? Sprawdziłem i przygotowałem listę 5 doskonałych urządzeń mobilnych w świetnych cenach.

Zacznijmy po bożemu, o co chodzi z Black Friday, Black Weeks i Black Month? Zjawisko zmasowanych listopadowych promocji wywodzi się z USA i jest tradycyjnie uważane za nieoficjalny początek sezonu zakupów świątecznych. Dziś jest to globalne wydarzenie, które ma na celu maksymalizację obrotów w handlu detalicznym i e-commerce – z perspektywy firm, a z perspektywy klientów jest to po prostu szansa na upolowanie produktów w – momentami – szokująco atrakcyjnych cenach.

Skoro wiemy, czym są “czarnopiątkowe” promocje, to czas sprawdzić, co na tę okazję można upolować na plus.pl. Tu dodam, że promocji u rodzimego operatora jest mnóstwo, ja jednak skupiłem się na kilku produktach – rozpoznawalnych, popularnych i broniących się jakością na wielu płaszczyznach. W poniższym zestawieniu pierwsze skrzypce zagrają średniopółkowe smartfony, modele w Polsce bardzo popularne i bardzo cenione, ale nie zabrakło tu też innych mobilnych gadżetów.

Listę otworzy sprzedażowy hit – Samsung Galaxy S25 FE. Dalej podrzucę kilka słów o Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, czyli przedstawicielu superpopularnej serii oraz o realme GT7 5G, smartfonie o zabójczo przyjemnej relacji ceny do jakości. Pojawi się też jeden z najlepszych smartwatchy na rynku Huawei Watch 5 Elite 42mm LTE, a całość zamkniemy tabletem Huawei MatePad Pro 12.2 Pro 2025 w pełnym zestawie z klawiaturą, rysikiem i myszką. Miałem przyjemność testować niegdyś tablety z tej serii, a z modelu 11.5, dość już leciwego, do dziś korzystam prywatnie, dlatego autorytarnie uznaję to urządzenie za wisienkę na torcie całego zestawienia.

Dlaczego warto skorzystać z promocji na Black Week w Plusie?

Zanim przejdziemy do konkretnych urządzeń i polecajek, kilka słów o zaletach korzystania z promocji Black Weeks na plus.pl. W mojej ocenie tłumaczyć tego nie trzeba, bo z promocji warto korzystać i kropka, ale skoro takie okazje pojawiają się raz w roku, to dajmy im trochę przestrzeni.

Bezsprzecznie główną zaletą promocji Black Weeks na plus.pl są superatrakcyjne ceny poszczególnych urządzeń. Ot, choćby Samsung Galaxy S25 FE jest tańszy o 300 zł i kosztuje 3149 zł. Na start płacimy 299 zł, a później, przez 36 miesięcy, 144,16 zł – za abonament i telefon. Co ważne, urządzenia objęte promocją można kupić też bez abonamentu i to nawet w ratach 0 proc.

Zestawiając ze sobą atrakcyjne ceny i równie przyjemne sposoby finansowania zakupu (abonament czy raty 0 proc. bez abonamentu) oraz fakt, że promocje Black Weeks to doskonała okazja do zapolowania np. na świąteczne prezenty, zdecydowanie warto z nich skorzystać. Kto myśli do przodu, nie musi później gonić do upadłego za prezentami, by wyrobić się przed świętami.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE to kolejny przedstawiciel popularnej serii tego cenionego producenta. Czy ten model dorówna legendzie, czyli Samsungowi Galaxy S20 FE? Tego nie wiem. Wiem jednak, że ten smartfon ma “papiery” na bycie poważnym graczem na średniej półce. Mamy tu piękny ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala, 8 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci na dane. Urządzenie napędza autorski procesor Exynos 2400, który w średniej półce cenowej jest poważnym graczem.

Telefon wspiera oczywiście łączność 5G, obsługuje standard eSIM i ma na pokładzie garść rozwiązań AI, ot choćby przydatnych podczas edycji zdjęć czy filmów, co sprawia, że to telefon genialnie odnajdujący się w roli narzędzia dla wszelkiej maści twórców pionowego wideo na platformy społecznościowe. Jak przystało na produkt firmy Samsung, Galaxy S25 FE jest fotograficznie dojrzałą konstrukcją, która potrafi robić zdjęcia niemal jak flagowiec. Mamy tu w końcu, obok głównego oczka aparatu, również moduł ultraszerokokątny i teleobiektyw z 3-krotnym optycznym zoomem.

Co ważne, producent obiecuje aż 7 lat aktualizacji zabezpieczeń i 7 aktualizacji systemu operacyjnego, więc o długowieczność tego smartfona można być spokojnym.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G to nowy “flagowiec” z popularnej serii Redmi Note, który konsekwentnie redefiniuje pojęcie "średniej półki", oferując technologie zwykle zarezerwowane dla droższych urządzeń. Ten smartfon został stworzony dla użytkowników, którzy oczekują bezkompromisowej wydajności, ultraszybkiego ładowania i zaawansowanych możliwości fotograficznych – a wszystko to w dobrej cenie. Mamy tu piękny panel AMOLED o przekątnej 6.67 cala i rozdzielczości 2712 na 1220 pikseli, o odświeżaniu 120 Hz i próbkowaniu dotyku na poziomie 2560 Hz, wydajnego i energooszczędnego Snapdragona 7s Gen 3 i 12 GB pamięci RAM. Do tego obsługa najnowszych standardów komunikacyjnych, jak eSIM i Bluetooth 5.4.

Fotograficznie w parze z głównym aparatem o matrycy 1/1,4 cala i przysłonie f/1.65 Xiaomi dodało aparat ultraszerokokątny oraz makro. Na pokładzie znalazło się tu również AI, które pomaga w codziennym użytkowaniu smartfona, a podczas robienia zdjęć potrafi interpolować rozdzielczość fotografii aż do 200 megapikseli. Sztuczna inteligencja w tym smartfonie potrafi tłumaczyć rozmowy, tworzyć podsumowania czytanych tekstów czy automatycznie generować napisy.

realme GT7 5G

Kolejny smartfon na liście to realme GT7 5G, czyli topowy model tego producenta, który trafi najpewniej do wszystkich poszukujących dużego urządzenia, idealnego do mobilnego grania. Dlaczego? Mamy tu ekran o przekątnej aż 6,78 cala i rozdzielczości 2780 na 1264 pikseli, a za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 9400e wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Telefon wyróżnia się pewnymi niespotykanymi rozwiązaniami, jak choćby grafenową obudową i komorą parową, które wydatnie poprawiają chłodzenie urządzenia, pozwalając mu na osiąganie topowej wydajności bez ograniczeń. Na plus zaliczyć trzeba też szybkie ładowanie 120W, pozwalające na naładowanie urządzenia do pełna w 40 minut, i bardzo pojemną baterię – aż 7000 mAh.

Do tego eSIM, Bluetooth 6.0 i pełne wsparcie sztucznej inteligencji, tak podczas robienia zdjęć i filmowania, jak i codziennego użytkowania smartfona. AI pozwala w tym urządzeniu na edycję zdjęć, chroni baterię i optymalizuje ładowanie, potrafi zaplanować dzień i przypominać o spotkaniach, a nawet podpowiada, jak poprawić skuteczność podczas grania w mobilne tytuły bez zbędnego stresu. Dodajmy jeszcze, że główny aparat to 50-megapikselowa matryca z optyczną stabilizacją obrazu, co sprawia, że realme GT7 5G nie ma kompleksów w porównaniu do innych, fotograficznie dojrzałych urządzeń.

Huawei Watch 5 Elite 42mm LTE

Huawei Watch 5 Elite 42mm LTE to przede wszystkim przepiękny smartwatch, który rewelacyjnie sprawdza się przy stroju wizytowym, a i na siłowni czy bieżni nie odstaje od sportowej konkurencji z gumowymi paskami zamiast bransolety. Tu nie ma mowy o żadnych kompromisach. To smartwatch mający wszystko, od topowych algorytmów analizujących efektywność treningową po łączność LTE. Urządzenie wyposażono w piękny ekran LTPO 2.0 AMOLED o przekątnej 1,5 lub 1,38 cala (w zależności od rozmiaru koperty 46 lub 42 mm). Jasność tych paneli to aż 3000 nitów, co robi kolosalne wrażenie.

Estetyka idzie tu w parze z prawdziwym multitaskingiem, gdyż ten smartwatch, który podczas pracy niezawodnie wpasuje się w zestaw koszula + marynarka + krawat, po pracy może z użytkownikiem zanurkować na głębokość nawet 40 metrów. Znajdziemy tu sensor EKG, który – wpasowany w czujnik X-TAP – pozwala w ciągu 3 sekund zmierzyć aż 9 kluczowych wskaźników zdrowotnych: tętno, EKG, HRV, poziom stresu, sztywność tętnic, kontrolę układu oddechowego, saturację, temperaturę ciała i jakość oddychania podczas snu. Huawei Watch 5 Elite 42mm LTE to smartwatch absolutnie topowy.

Huawei MatePad Pro 12.2 Pro 2025 + KB + Pen + Mouse

Nazywanie Huawei MatePada Pro 12.2 Pro 2025 tabletem byłoby sporym niedopowiedzeniem. To istna definicja wielozadaniowego sprzętu do kreatywnej pracy – zdalnej, stacjonarnej, jak kto woli. Formalnie jest to, rzecz jasna, tablet, i to potężny. Zbudowany w oparciu o 12,2-calowy OLED-owy panel z autorską powłoką PaperMatte, która niweluje odbicia na tafli ekranu i upodabnia go nieco do wyświetlaczy wykonanych w technologii E Ink. Nieco, gdyż ekran zachowuje wszystkie cechy OLED-a, czyli piękne kolory, kontrast i absolutną czerń, a mniej męczy oczy podczas pracy i można na nim wygodnie rysować czy pisać z wykorzystaniem rysika M-Pencil 3. generacji.

Za wydajność urządzenia odpowiada autorski, 8-rdzeniowy procesor Kirin T92A wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Wydajność wydajnością, ale w przypadku Huawei MatePad Pro 12.2 Pro 2025 liczą się świetnie przemyślane rozwiązania. Mowa tu o dołączanej klawiaturze, na której praca jest czystą przyjemnością – literalnie piszę się na niej jak na porządnej laptopowej klawiaturze – oraz myszce, którą też znajdziemy w promocyjnym, “czarnopiątkowym” zestawie w Plusie. W pakiecie znajduje się też piórko – rysik M-Pencil, który zmienia Huawei MatePad Pro 12.2 Pro 2025 w urządzenie wybitnie dobrze sprawdzające się przy retuszu materiałów foto-wideo, ale i mogące z powodzeniem służyć do projektowania czy artystycznego rysowania. Znam tatuażystów, którzy korzystają z tych tabletów w swojej codziennej pracy. Wszystkim kreatywnym potencjalnym użytkownikom polecam poczytać sobie o możliwościach aplikacji GoPaint, która na tym urządzeniu, po odpaleniu rysika, daje mnóstwo radości.

Tablet Huawei jest supermobilny, bardzo łatwy do przenoszenia, lekki i rewelacyjnie wykonany. Bardzo długo pracuje na jednym ładowaniu, potrafiąc odtwarzać materiały wideo do 14 godzin. Dodajmy, że urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Harmony OS 4.3 – dojrzałej wersji oprogramowania Huawei, doskonale dopracowanej właśnie pod kątem produktywności, z szeregiem rozwiązań uprzyjemniających pracę.

Co poleciłbym od siebie?

Co z tej listy wybrałbym dla siebie? Cóż, to pytanie, na które odpowiedź jest bardzo kontekstowa, gdyż gdybym akurat potrzebował smartfona, to pewnie zerknąłbym w stronę Samsunga Galaxy S25 FE… Niemniej, jako że telefon mam, a jestem wielkim fanem urządzeń umożliwiających kreatywną pracę zdalną, mój głos idzie na Huawei MatePad Pro 12.2 Pro 2025. To świetny tablet, na którym genialnie się pracuje, wykorzystując go jako laptopa – bardzo przyjemnie czyta książki i komiksy, a nawet rysuje i edytuje materiały foto-wideo. Ot, kompletny sprzęt, istna definicja urządzenia do kreatywnej pracy i rozrywki.