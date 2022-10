Philips 2000i AC2729 oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2 w 1. Jest cichy, sterowany telefonem i bardzo skuteczny. Jego filtr NanoProtect HEPA zatrzymuje drobinki nawet 100 razy mniejsze od zwykłych filtrów HEPA. Idealny oczyszczacz dla alergików i ludzi dbających o zdrowie.

Świetnie oczyszcza i nawilża powietrze. Philips AC2729 z serii 2000i

Jeśli gęsty, zimowy smog to nie jest Twój klimat, albo chcesz się pozbyć alergenów latem, jednocześnie dbając o odpowiednią wilgotność w domu, to oczyszczacz powietrza Philips z serii 2000i, a dokładniej model AC2729 jest tym, którym warto się zainteresować.

Zobacz co ten sprzęt potrafi w mojej wideorecenzji poniżej. Zapraszam!

We wnętrzu oczyszczacza powietrza Philips mieści się kilka dużych filtrów, które wystarczają na dłuższy czas i mają większą wydajność w oczyszczaniu powietrza. Filtr NanoProtect HEPA usuwa cząsteczki nawet 100 razy mniejsze od standardowych filtrów HEPA. Wyłapuje 99,97% cząsteczek o wielkości około 3 nanometrów, co w praktyce oznacza, że ma fenomenalną skuteczność w filtrowaniu smogu PM2,5, czyli tego najbardziej niebezpiecznego. We wnętrzu znajduje się również duży wentylator, który może obracać się wolniej, dzięki czemu jest cichy, a jednocześnie skuteczny.

Warto zaznaczyć, że główny filtr NanoProtect HEPA należy wymieniać zaledwie raz na dwa lata, a filtr węglowy oraz nawilżający raz na rok. Cena to około 90 do 180 zł, w zależności od filtru, więc realne koszty w skali roku czy dwóch lat nie są duże. Dodatkowo, Philips ma całoroczną promocję, gdzie po rejestracji oczyszczacza można kupić drugi dowolny filtr tylko za 1 zł, co jeszcze bardziej obniża koszty eksploatacji.

Philips AC2729 może też nawilżać powietrze, ale zaletą jest to, że nie generuje mgiełki wodnej. Meble i inne powierzchnie wokół urządzenia nie będą mokre, ani nie będą miały białych osadów mineralnych. Cząsteczki wody są ekstremalnie drobne i natychmiast mieszają się z powietrzem. Są tak małe, że nawet bakterie się do nich nie przyklejają i nie rozprzestrzeniają po pomieszczeniu.

Oczyszczaczem można sterować zarówno zdalnie za pomocą telefonu, jak i ręcznie przy użyciu przycisków na obudowie. Obsługa jest bardzo łatwa. Więcej informacji o poszczególnych funkcjach znajdziesz w naszej wideorecenzji.

Philips AC2729 seria 2000i - ocena

bardzo cicha praca,

wysoka skuteczność filtrowania smogu, alergenów, pyłków, bakterii i kurzu,

automatyczne nawilżanie powietrza do ustalonego poziomu,

tryb jednoczesnego oczyszczania i nawilżania powietrza,

zdalne sterowanie za pomocą telefonu lub przy użyciu przycisków na obudowie,

czytelny wyświetlacz prezentujący poziom pyłu lub wilgotność i inne dane,

niewielkie zużycie energii,

niewysokie koszty wymiany filtrów,

łatwa obsługa,

dobra jakość wykonania.