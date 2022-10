Philips z serii 800 to dobry i niedrogi oczyszczacz powietrza. Działa cicho i ma bardzo wysokiej klasy filtr NanoProtect HEPA, dzięki któremu bardzo skutecznie usuwa pyłki, smog PM2,5 i kurz, a do tego ma warstwę węglową usuwającą nieprzyjemne zapachy. Recenzja Philips AC0830.

Czysty dom, zdrowe płuca. Recenzja oczyszczacza Philips AC0830

Jest niewielki, cichy i jednocześnie bardzo wydajny. Szybko i skutecznie poprawia jakość powietrza w domu, usuwając pyłki, alergeny, kurz, smog, a nawet bakterie i wirusy. Nie tylko poprawia samopoczucie alergików, ale przyda się właściwie każdemu, szczególnie zimą, gdy jakość powietrza jest bardzo słaba. Zobacz wideo z testem oczyszczacza powietrza Philips z serii 800.

Oczyszczacz powietrza Philips ma 3 tryby pracy: automatyczny, turbo i nocny. Standardowo włącza się w pierwszym z nich, na bieżąco analizuje jakość powietrza i w razie potrzeby zwiększa obroty. Gdy pył i kurz zostaną usunięte, to zmniejsza je, aby oszczędzać energię i zmniejszyć szum. O głośność nie trzeba się jednak martwić. Jeśli powietrze nie jest silnie zanieczyszczone, to w trybie automatycznym szum jest tak cichy, że nie byłem w stanie go zmierzyć. Odgłosy samochodów za zamkniętym oknem były bardziej słyszalne. Słowem: jest dobrze.

Jednak najważniejszą rzeczą w oczyszczaczu powietrza Philips z serii 800 jest w trójwarstwowy filtr. Warstwa wstępna wyłapuje największy kurz i sierść. Za nią jest filtr NanoProtect HEPA, który skutecznie wyłapuje pyłki roślin, alergeny roztoczy, zarodniki pleśni i grzybów, bakterie, a nawet wirusy i inne mikroskopijne cząsteczki, w tym pył PM2,5 (czyli 2,5 mikrometra). Natomiast trzecia warstwa to filtr węglowy, który redukuje nieprzyjemne zapachy, a częściowo nawet szkodliwe gazy.

Zobacz moją wideorecenzję i przekonaj się, czy oczyszczacz powietrza Philips z serii 800 jest odpowiedni do Twojego domu.

Philips AC0830 - ocena

cicha praca,

dobrze działający tryb automatyczny,

szybkie filtrowanie smogu, alergenów i innych zanieczyszczeń,

niewielkie wymiary,

dobra jakość wykonania,

niewygórowana cena,

drugi filtr w promocji za złotówkę,





Philips AC0830 - ocena końcowa 90% 4.5/5

Artykuł powstał we współpracy z Philips, który podesłał sprzęt do testu.