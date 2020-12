Plextor M8VG Plus 1 TB

Testujemy dysk Plextor M8V Plus, a więc ulepszoną wersję modelu M8V. Czy rzeczywiście jest to propozycja godna uwagi?

Plusy - stosunkowo dobra wydajność przy operacjach sekwencyjnych,; - stosunkowo dobra wydajność w testach rzeczywistych,; - nie spowalnia po mocnym zapełnieniu. Minusy - słaba wydajność przy operacjach losowych,; - tylko 3 lata gwarancji,; - niski współczynnik TBW,; - mało atrakcyjna cena na tle modeli pod M.2 PCIe.

Plextor to jeden z czołowych graczy na rynku dysków SSD, więc pilnie śledzimy jego premiery. Ostatnio producent zdecydował się odświeżyć ekonomiczne modele M8V i wydał ulepszone konstrukcje z dopiskiem Plus (M8V Plus) - teoretycznie powinniśmy otrzymać ekonomiczne dyski do modernizacji starszych konfiguracji lub tani sposób na rozbudowę pamięci masowej komputera. No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce?

Porównanie dysków Plextor M8VG i M8VG Plus

Nośniki M8V Plus występują w dwóch wersjach – dla starszych komputerów i laptopów przewidziano tradycyjne dyski 2,5 cala (M8VC Plus), natomiast w nowszych konstrukcjach można zastosować modele M.2 SATA (M8VG Plus).

Model Plextor M8VC Plextor M8VG Plextor M8VC Plus Plextor M8VG Plus Pojemność » 128 GB

» 256 GB

» 512 GB » 128 GB

» 256 GB

» 512 GB » 128 GB

» 256 GB

» 512 GB

» 1 TB » 128 GB

» 256 GB

» 512 GB

» 1 TB Typ / interfejs 2,5 cala / SATA 6 Gb/s M.2 / SATA 6 Gb/s 2,5 cala / SATA 6 Gb/s M.2 / SATA 6 Gb/s Kontroler Silicon Motion SM2258

(4-kanałowy) Silicon Motion SM2258

(4-kanałowy) Silicon Motion SM2258

(4-kanałowy) Silicon Motion SM2258

(4-kanałowy) Kości pamięci Toshiba 3D TLC NAND

(64-warstwowe) Toshiba 3D TLC NAND

(64-warstwowe) Kioxia 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Kioxia 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Transfery

(odczyt/zapis) » 128 GB: 560/400 MB/s

» 256 GB: 560/510 MB/s

» 512 GB: 560/520 MB/s » 128 GB: 560/400 MB/s

» 256 GB: 560/510 MB/s

» 512 GB: 560/520 MB/s » 128 GB: 560/420 MB/s

» 256 GB: 560/510 MB/s

» 512 GB: 560/520 MB/s

» 1 TB: 560/520 MB/s » 128 GB: 560/420 MB/s

» 256 GB: 560/510 MB/s

» 512 GB: 560/520 MB/s

» 1 TB: 560/520 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 128 GB: 60 000/70 000 IOPS

» 256 GB: 81 000/80 000 IOPS

» 512 GB: 82 000/81 000 OPS » 128 GB: 60 000/70 000 IOPS

» 256 GB: 81 000/80 000 IOPS

» 512 GB: 82 000/81 000 OPS » 128 GB: 65 000/64 000 IOPS

» 256 GB: 85 000/84 000 IOPS

» 512 GB: 85 000/84 000 IOPS

» 1 TB: 90 000/88 000 IOPS » 128 GB: 65 000/64 000 IOPS

» 256 GB: 85 000/84 000 IOPS

» 512 GB: 85 000/84 000 IOPS

» 1 TB: 90 000/88 000 IOPS Gwarancja (TBW) 3 lata

» 128 GB: 70 TB

» 256 GB: 140 TB

» 512 GB: 280 TB 3 lata

» 128 GB: 70 TB

» 256 GB: 140 TB

» 512 GB: 280 TB 3 lata

» 128 GB: 70 TB

» 256 GB: 140 TB

» 512 GB: 280 TB

» 1 TB: 560 TB 3 lata

» 128 GB: 70 TB

» 256 GB: 140 TB

» 512 GB: 280 TB

» 1 TB: 560 TB Cena » 128 GB: 90 zł

» 256 GB: 130 zł

» 512 GB: 260 zł » 128 GB: 90 zł

» 256 GB: 130 zł

» 512 GB: 260 zł » 128 GB: 100 zł

» 256 GB: 150 zł

» 512 GB: 270 zł

» 1 TB: 600 zł » 128 GB: 100 zł

» 256 GB: 150 zł

» 512 GB: 270 zł

» 1 TB: 600 zł

W serii M8V Plus zastosowano nowsze kości pamięci, które przełożyły się na nieco lepsze osiągi, a przy tym pozwoliły opracować pojemniejsze konstrukcje (1 TB). Sugerowane ceny są wyższe niż w przypadku starszej serii, ale dostaliśmy informację od polskiego oddziału producenta, że dyski mają pojawić się na sklepowych półkach już w niższych stawkach.

Plextor M8VG Plus 1 TB

W nasze ręce trafił model M8VG Plus pojemności 1 TB (PX-1TM8VG+), który sprawdzi się w nowszych komputerach i laptopach z gniazdkiem M.2 SATA.

Nośnik bazuje na 4-kanałowym kontrolerze Silicon Motion SM2258 i korzysta z 96-warstwowych kości pamięci Kioxia 3D TLC NAND. Zapis wspomaga 1 GB pamięci podręcznej DDR3 DRAM oraz autorska technologia PlexNitro (to dodatkowy, dynamicznie przydzielany bufor symulujący szybką pamięć MLC NAND).

Według specyfikacji, nośnik oferuje transfery sekwencyjne sięgające 560 MB/s przy odczycie i 520 MB/s przy zapisie, natomiast liczba operacji sięga 90 000 IOPS przy odczycie i 88 000 IOPS przy zapisie.



W opcjach PlexTurbo można ustawić maksymalny rozmiar i czas do zwolnienia pamięci podręcznej



Plextor M8V Plus 1 TB - osiągi standardowe (po lewej) i po włączeniu funkcji PlexTurbo (po prawej)

Ciekawostką jest technologia PlexTurbo, która tworzy dodatkową pamięć podręczną w obszarze pamięci RAM. Funkcja teoretycznie ma przyspieszyć działanie dysku, ale jej działanie jest widoczne właściwie tylko w testach syntetycznych (programy odczytują transfery RAMdysku).

Jak dysk wypada w praktyce? Sprawdzimy to podczas testów.

Plextor M8VG Plus 1 TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie AMD X570, która która pozwala wykorzystać potencjał nośników SATA i M.2.

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz, a ponadto dysponuje kontrolerem magistrali PCI-Express 4.0.

ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI) to jedna z topowych płyt głównych AMD X570. Konstrukcja została wyposażona w dwa sloty M.2 PCIe 4.0 x4 pod superszybkie dyski SSD (obydwa z radiatorem, ale na potrzeby testu zostały one zdemontowane).

Dwukanałowy zestaw pamięci ADATA XPG Spectrix o pojemności 16 GB (2x 8 GB). Moduły pracowały z nominalnym taktowaniem kontrolera pamięci (tj. 3200 MHz).

Za dysk systemowy posłużył nam nośnik AMD Radeon R7 o pojemności 240 GB. To starszy model z kośćmi MLC NAND, który korzysta z interfejsu SATA 6 Gb/s.

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 2.10.13.408.

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 564 Plextor M8V Plus 1 TB 561 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 560 Plextor M7V 512 GB 560 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 557

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 400 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 371 Plextor M7V 512 GB 367 ADATA Ultimate SU900 512 GB 333 Plextor M8V Plus 1 TB 300

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Plextor M7V 512 GB 374 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 329 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 324 Plextor M8V Plus 1 TB 300 ADATA Ultimate SU900 512 GB 257

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 45 Plextor M7V 512 GB 42 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 41 Plextor M8V Plus 1 TB 32 ADATA Ultimate SU900 512 GB 31

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 539 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 525 ADATA Ultimate SU900 512 GB 520 Plextor M8V Plus 1 TB 519 Plextor M7V 512 GB 494

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 340 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 329 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 323 Plextor M7V 512 GB 304 Plextor M8V Plus 1 TB 292

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Plextor M7V 512 GB 341 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 310 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 307 Plextor M8V Plus 1 TB 281 ADATA Ultimate SU900 512 GB 239

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 122 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 113 Plextor M7V 512 GB 103 ADATA Ultimate SU900 512 GB 102 Plextor M8V Plus 1 TB 56

Dysk rzeczywiście osiąga transfery sekwencyjne podawane przez producenta, ale przy operacjach losowych nie wypada zbyt dobrze na tle innych modeli pod SATA.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 528 Plextor M8V Plus 1 TB 528 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 523 Plextor M7V 512 GB 523 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 518

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 53 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 39 Plextor M7V 512 GB 36 Plextor M8V Plus 1 TB 30 ADATA Ultimate SU900 512 GB 29

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Plextor M7V 512 GB 338 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 338 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 334 ADATA Ultimate SU900 512 GB 313 Plextor M8V Plus 1 TB 284

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 870 QVO 2 TB 0,037 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 0,039 ADATA Ultimate SU900 512 GB 0,044 Plextor M7V 512 GB 0,044 Plextor M8V Plus 1 TB 0,077

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 491 Plextor M8V Plus 1 TB 488 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 480 Plextor M7V 512 GB 468 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 464

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 114 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 106 ADATA Ultimate SU900 512 GB 83 Plextor M7V 512 GB 82 Plextor M8V Plus 1 TB 50

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Ultimate SU900 512 GB 323 GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 289 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 283 Plextor M8V Plus 1 TB 277 Plextor M7V 512 GB 274

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 0,029 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 0,031 ADATA Ultimate SU900 512 GB 0,042 Plextor M7V 512 GB 0,043 Plextor M8V Plus 1 TB 0,072

AS SSD Benchmark potwierdza nasze wcześniejsze spostrzeżenia - nowy dysk Plextora bardzo dobrze wypada przy operacjach sekwencyjnych (jak na nośnik pod SATA), ale w testach losowych, zwłaszcza przy większej głębokości kolejki, często ustępuje innym modelom.

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 5012 ADATA Ultimate SU900 512 GB 4956 Plextor M7V 512 GB 4939 Plextor M8V Plus 1 TB 4932 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 4923

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 322 ADATA Ultimate SU900 512 GB 256 Plextor M8V Plus 1 TB 231 Plextor M7V 512 GB 221 Samsung SSD 870 QVO 2 TB 200

PCMark 8 symuluje realne użytkowanie komputera w mniej wymagających zastosowaniach. Wszystkie nośniki oferują bardzo dobre osiągi, ale nowy model Plextora nieznacznie traci względem innych modeli (słabszy od niego okazuje się Samsung 870 QVO).

Wydajność dysku Plextor M8VG Plus 1 TB w realnym użytkowaniu

Jak dysk wypada podczas realnego użytkowania? Sprawdziliśmy to w kilku prostych testach.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 77 Plextor M8V Plus 1 TB 84 Plextor M7V 512 GB 151

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 82 Plextor M8V Plus 1 TB 96 Plextor M7V 512 GB 96

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 24 Plextor M8V Plus 1 TB 25 Plextor M7V 512 GB 29

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 8 Plextor M8V Plus 1 TB 10 Plextor M7V 512 GB 10

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

GOODRAM IRDM PRO Gen2 512 GB 70 Plextor M8V Plus 1 TB 74 Plextor M7V 512 GB 76

W realnym użytkowaniu jest... średnio - wyniki są lepsze od modelu M7V, ale też nieco gorsze od konkurencyjnego modelu GOODRAM IRDM PRO Gen2.

Plextor M8VG Plus 1 TB - test bufora

Model Plextor M8V Plus bazuje na kościach Kioxia 3D TLC NAND, a zapis jest dodatkowo wspomagany buforem pMLC i DRAM. Jak to wpływa na proces kopiowania większej porcji danych (100 GB)?

Dysk oferuje wysokie osiągi tylko na początku kopiowania, ale po 3-4 GB transfer spada do około 190 MB/s. Nie jest to rewelacyjny wynik, ale nie jest też tragicznie.

Plextor M8VG Plus 1 TB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy jak na wydajność nośnika wpłynie zapełnienie komórek pamięci do 80%.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Plextor M8V Plus 1 TB 84 Plextor M8V Plus 1 TB (80%) 84

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Plextor M8V Plus 1 TB 96 Plextor M8V Plus 1 TB (80%) 97

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Plextor M8V Plus 1 TB 25 Plextor M8V Plus 1 TB (80%) 25

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Plextor M8V Plus 1 TB 10 Plextor M8V Plus 1 TB (80%) 10

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Plextor M8V Plus 1 TB 74 Plextor M8V Plus 1 TB (80%) 75

Tutaj spore zaskoczenie - nośnik nie wykazuje spadku wydajności po mocnym zapełnieniu komórek pamięci. Widać więc, że producent postarał się o lepsze jakościowo kości TLC NAND.

Czy warto teraz kupić dysk M.2 SATA? To zależy...

M8V Plus to ciekawy model, który miał przynieść powiew świeżości na rynku dysków SSD. Problem jednak w tym, że ceny szybkich modeli M.2 NVMe ostatnio poszły mocno w dół i paradoksalnie to one są największym zagrożeniem dla dysków pod SATA.

Testowany model bazuje na usprawnionej konstrukcji z lepszymi kośćmi Kioxi – może nie oferuje ona rewelacyjnych osiągów, ale jak na model pod SATA jest całkiem nieźle. Możemy liczyć na dobrą wydajność przy operacjach sekwencyjnych i całkiem przyzwoite wyniki w realnym użytkowaniu. Co ważne, nośnik nie spowalnia po mocnym zapełnieniu komórek.

Nowy Plextor występuje w tradycyjnej, 2,5-calowej wersji oraz jako nośnik typu M.2 - teoretycznie sprawdzi się on przy modernizacji starszych komputerów i laptopów z dyskiem talerzowym, gdzie nie ma miejsca na szybki dysk M.2 NVMe. Może on służyć też jako dodatkowy nośnik obok szybkiej „m-dwójki” (szczególnie, że teraz występuje on także w wersji o pojemności 1 TB).

Na ten moment cena dysku w polskiej dystrybucji nie jest znana. Żeby propozycja Plextora była w jakikolwiek sposób godna uwagi, cena musiałaby wynosić poniżej 500 zł.

Ocena końcowa - Plextor M8VG Plus 1 TB

stosunkowo dobra wydajność przy operacjach sekwencyjnych

stosunkowo dobra wydajność w testach rzeczywistych

nie spowalnia po mocnym zapełnieniu

słaba wydajność przy operacjach losowych

tylko 3 lata gwarancji

niski współczynnik TBW

