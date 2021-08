Jak cicho i efektywnie schłodzić procesor? Świetnym pomysłem jest chłodzenie AiO - ranking obejmuje najlepsze propozycje z różnych segmentów cenowych.

Procesor to jeden z tych elementów komputera, który generuje najwięcej ciepła i w związku z tym wymaga odpowiedniego chłodzenia. Co prawda większość modeli jest sprzedawana razem z referencyjnym coolerem (tzw. BOX), ale zwykle oferuje on tylko podstawową wydajność – odpowiednią do pracy przy standardowych ustawieniach, gdzie zwykle i tak musimy się liczyć z wyraźnie słyszalnym hałasem.

Jeżeli zależy wam na lepszej wydajności i/lub kulturze pracy (bo np. macie w planach podkręcenie procesora), warto zastanowić się nad wymianą chłodzenia na lepszy model – dobrym pomysłem będzie powietrzny cooler CPU lub nawet chłodzenie wodne procesora. Ostatnio sporą popularnością cieszą się chłodzenia wodne typu AiO (All in One), więc przygotowaliśmy ranking chłodzeń wodnych.

Chłodzenie wodne AiO – dlaczego warto je wybrać?

Chłodzenie wodne typu AiO to uboższa wersja składanych (customowych) zestawów LC. Sposób działania w zasadzie jest taki sam – ciepło z procesora jest odprowadzane przez blok wodny do chłodziwa, które następnie jest przepompowywane wężykami do radiatora i schładzane. Ciecz pracuje w obiegu zamkniętym, więc później z powrotem trafia do bloku wodnego, a cała operacja się powtarza.

Chłodzenie wodne CPU na ogół zapewnia lepszą efektywność względem powietrznych coolerów CPU, dzięki czemu sprawdzi się z gorętszymi i/lub podkręconymi procesorami. Różnica jest taka, że w zestawie AiO wszystkie elementy są połączone w całość, więc nie trzeba się trudzić ze składaniem elementów (i przy okazji ryzykować rozszczelnienia układu i uszkodzenia podzespołów). Minusy? Zestaw AiO mimo wszystko zapewnia słabsze osiągi względem customowego LC i nie można go rozbudować (np. jeżeli ktoś ma w planach całe chłodzenie wodne PC).

Jakie chlodzenie wodne typu AiO? Jakie jest najlepsze chłodzenie AiO? Przygotowaliśmy ranking chłodzeń AiO z różnych segmentów cenowych – nasz ranking chłodzenia wodnego CPU obejmuje zarówno ekonomiczne modele dla niedrogich komputerów, jak i wypasione konstrukcje do budowy topowych konfiguracji z podkręconymi procesorami.

Ranking chłodzenia wodnego:

SilentiumPC Navis RGB 240 - tanie chłodzenie AiO z podświetleniem RGB Ocena benchmark.pl









4,5/5 SilentiumPC Navis RGB 240 to jedno z najtańszych chłodzeń wodnych, które można polecić entuzjastom – zestaw został wyceniony na trochę ponad 300 złotych (wersja z podświetleniem ARGB LED jest droższa) i sprawdzi się z procesorami ze średniej półki (np. AMD Ryzen 5/7 lub Intel Core i5/i7). Producent zastosował masywny, miedziany blok wodny oraz aluminiową chłodnicę z dwoma wentylatorami Stella HP RGB 120. Uwagę zwraca podświetlany blok wodny i wentylatory, więc zestaw przy okazji pozwoli upiększyć wnętrze komputera (efektami świetlnymi można sterować za pomocą kontrolera lub z poziomu płyty głównej). Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, FM2

Maksymalna prędkość obrotowa 2300 obr./min

Rodzaj łożyska Hydraulic

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM b.d.

Maksymalny przepływ powietrza m3/h b.d.

Maksymalna głośność b.d. dB

Arctic Liquid Freezer II 240 - dobre chłodzenie wodne AiO Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejnej propozycji chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Arctic Liquid Freezer II 240 przez wielu jest uznawany za najbardziej opłacalne AiO – może nie jest najpiękniejsze, ale za to zapewnia bardzo dobrą wydajność, cechuje się świetną kulturą pracy, a do tego zostało atrakcyjnie wycenione (jego koszt to około 370 złotych, a dokładając kilkadziesiąt złotych znajdziemy też wersje z podświetleniem RGB/A-RGB LED). Na uwagę zasługuje specjalna blokopompka z wentylatorkiem, który wspomaga chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej. Warto jednak pamiętać, że konstrukcja wykorzystuje grubszą chłodnicę niż większość zestawów AiO. Liquid Freezer II 240 sprawdzi się z procesorami ze średniej półki. Najważniejsze cechy: Zastosowanie LGA 1156, LGA 1155, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066

Maksymalna prędkość obrotowa 1800 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM 56.3

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 95.65

Maksymalna głośność 0,3 sona dB

NZXT Kraken X63 - wydajne chłodzenie wodne 280 mm Ocena benchmark.pl









4,3/5 Najnowsza wersja popularnego Krakena wyróżnia się ciekawym designem, dobrą wydajnością i szeroką kompatybilnością – chłodzenie obsługuje wszystkie najnowsze podstawki pod procesory Intel i AMD. Zestaw wykorzystuje podświetlany blok wodny i dużą chłodnicę z dwoma wentylatorami Aer P140. Konstrukcja cechuje się bardzo dobrą efektywnością, a bardziej zaawansowani użytkownicy mogą samodzielnie dostroić ustawienia obrotów/pompki w autorskiej aplikacji NZXT CAM. Za wyborem zestawu przemawia też długa, 6-letnia gwarancja producenta. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, TR4, FM2, sTRX4

Maksymalna prędkość obrotowa 1800 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM 98.17

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 166.79

Maksymalna głośność 38 dB Zobacz recenzję

Corsair iCUE H150i RGB Pro XT - wydajny zestaw AiO z podświetleniem RGB Ocena benchmark.pl









4,5/5 Corsair iCUE H150i RGB Pro XT zainteresuje entuzjastów, którzy szukają cichego, wydajnego i ładnego AiO. Producent zastosował podświetlaną blokopompkę oraz dużą chłodnicę z trzema wentylatorami – mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrymi wentylatorami Corsair ML120 PWM, które cechują wysokim przepływem powietrza i dobrą kulturą pracy. Co więcej, mogą one pracować w trybie pasywnym (Zero RPM), dzięki czemu zestaw przy małym obciążeniu procesora będzie praktycznie niesłyszalny. Do sterowania można wykorzystać autorską aplikację Corsair iCUE. Zestaw Corsair iCUE H150i RGB Pro XT polecamy do budowy wydajniejszych PC-tów. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, TR4, sTRX4, LGA 1200, AM3

Maksymalna prędkość obrotowa 2400 obr./min

Rodzaj łożyska Magnetic Levitation

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM 75

Maksymalna głośność 37 dB

Fractal Design Celsius+ S36 Prisma - ciche chłodzenie wodne z podświetlanymi wentylatorami Ocena benchmark.pl









4,5/5 Celsius+ S36 Prisma to najlepsze chłodzenia wodne z oferty Fractal Design – co prawda zestaw nie należy do najtańszych (jego koszt to już prawie 800 złotych), ale za to oferuje bardzo dobrą wydajność i rewelacyjną kulturę pracy. Wariant z chłodnicą 360 mm (3x 120 mm) poradzi sobie z topowymi, podkręconymi procesorami Intel Core i9/AMD Ryzen 9. Co więcej, chłodzenie wyróżnia pięknym podświetleniem LED, więc powinno przypaść do gustu użytkownikom zwracającym uwagę na wygląd komputera (w sprzedaży jest dostępna też tańsza wersja Celsius+ S36 Dynamic bez podświetlenia). Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, TR4, FM2, sTRX4, LGA 1200, AM3

Maksymalna prędkość obrotowa 2000 obr./min

Rodzaj łożyska HBS (Hydrauliczne)

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM 85.71

Maksymalna głośność 32.7 dB

Które chłodzenie wodne AiO wybrać?

Wszystko zależy od Waszych oczekiwań i kwoty, jaką chcecie przeznaczyć na chłodzenie CPU. Według nas najlepsze chłodzenie wodne AiO to Arctic Liquid Freezer II 240 – zestaw zapewnia bardzo dobre parametry, a przy tym został atrakcyjnie wyceniony. To zdecydowanie jedna z najbardziej opłacalnych propozycji dostępnych na rynku. Jeżeli oczekujecie lepszych osiągów, warto zastanowić się nad większymi modelami Liquid Freezer II 280, 360 lub 420 (zestawy Liquid Freezer II są też dostępne w wersjach z podświetleniem RGB/A-RGB LED).

Jaki model warto jeszcze wziąć pod uwagę? Bardzo ciekawą propozycją jest EK Water Blocks EK-AIO 360 D-RGB - konstrukcja wykorzystuje bardzo dobrą pompkę, dużą chłodnicę (z możliwością uzupełnienia chłodziwa) oraz trzy wentylatory EK Vardar S. W praktyce możemy liczyć na rewelacyjną wydajność i dobrą kulturę pracy. Chłodzenie zainteresuje użytkowników, którzy nie uznają kompromisów i są w stanie poświęcić więcej pieniędzy na chłodzenie procesora, ale nie jest ono zbyt dobrze dostępne w polskich sklepach.