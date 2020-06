Szukasz najlepszej klawiatury dla graczy? Jesteśmy przekonani, że znajdziesz ją w tym zestawieniu. Polecamy w nim najbardziej opłacalne, pozytywnie się wyróżniające i niezawodne klawiatury gamingowe z różnych półek cenowych – od niespełna 100 do prawie 1000 złotych.

Klawiatury gamingowe są różne – dla każdego gracza coś się znajdzie

Klawiatury dla graczy to bardzo szeroka kategoria urządzeń. Producenci starają się jak mogą, by odpowiedzieć na różne potrzeby i preferencje, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Dokładnie widać to w naszym zestawieniu, w którym znalazła się tania klawiatura gamingowa za kilkadziesiąt złotych, ale też kilka modeli, których zakup wiąże się z wydatkiem kilku stówek.

Są w naszym rankingu urządzenia przewodowe i bezprzewodowe, wysoko- i niskoprofilowe, z blokiem numerycznym lub bez oraz wykorzystujące różne technologie. Większość z nich to uwielbiane przez graczy klawiatury mechaniczne, ale znajdziesz tu też modele membranowe i hybrydowe. Zresztą – oto ich lista…

Najlepsza klawiatura gamingowa? Ranking przedstawia się następująco:

Co cechuje najlepsze klawiatury dla graczy?

Jednak choć każdy z tych modeli ma swoją charakterystykę, są cechy wspólne, które muszą zostać spełnione, aby dana propozycja mogła być określona jako dobra klawiatura do grania. Takie urządzenie musi mieć solidną konstrukcję, dzięki której nie odmówi posłuszeństwa podczas intensywnej rozgrywki, krótki czas reakcji czy też ergonomiczny układ klawiszy.

Podświetlenie pozwala z powodzeniem bawić się po zmroku, możliwość programowania klawiszy i rejestrowania makr umożliwia dostosowywanie urządzenia do swoich potrzeb, a klawiatura z podkładką pod nadgarstki sprawi, że bawić będzie się można bez końca. Te elementy nie są konieczne, ale lepiej, gdy są, niż gdy ich nie ma.

Czas przyjrzeć im się z bliska. Oto najlepsze klawiatury gamingowe do kupienia w 2020 roku

Przejdźmy wreszcie do rzeczy. Oto nasz ranking klawiatur gamingowych. Przejrzyj go uważnie, a na pewno znajdziesz coś dla siebie, niezależnie od tego, czy twoim marzeniem jest konkretna klawiatura do LOLa, uniwersalne urządzenie, które równie dobrze sprawdzi się na co dzień, czy też twoim priorytetem jest coś zupełnie innego.

Genesis Rhod 420 – najlepsza klawiatura gamingowa do 100 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Konkretne klawiatury gamingowe to nie są tanie rzeczy, ale to wcale nie znaczy, że nie da się kupić dobrego sprzętu za stówkę. Chcąc przeznaczyć właśnie tyle, najlepiej dziś zrobisz, stawiając na Genesis Rhod 420. Pomimo niskiej ceny, możesz liczyć na sześciostrefowe podświetlenie RGB, anti-ghosting i solidną aluminiową ramę. Nawet rozgrywka z gatunku tych intensywniejszych nie zrobi na tym sprzęcie większego wrażenia, a i przypadkowe zachlapanie nie zakończy jego żywota. Nie masz, rzecz jasna, co liczyć na podpórkę pod nadgarstki czy dodatkowe klawisze makr, ale miał być godny polecenia model podstawowy, to jest właśnie coś takiego. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, membranowa
Typ klawiszy/przełączników membranowe
Profil klawiszy średni
Wymiary klawiatury 469 x 170 x 37 mm
Interfejs USB 2.0

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy średni

Wymiary klawiatury 469 x 170 x 37 mm

Interfejs USB 2.0 Pokaż produkt

Logitech G213 Prodigy – dobra klawiatura gamingowa do 200 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Reprezentująca minimalnie wyższą półkę cenową klawiatura gamingowa Logitech G213 Prodigy to zaawansowana klawiatura membranowa, która szybko reaguje na polecenia gracza i zapewnia wysoki komfort zabawy. Dzięki podpórce pod nadgarstki i regulowanej wysokości pozwala zagwarantować sobie ergonomiczne warunki, a jej trwała konstrukcja jest w dodatku odporna na zachlapania. Do poszczególnych klawiszy można przypisywać funkcje, a do sterowania multimediami służą oddzielne przyciski. Jakby tego było mało, mamy tu jeszcze podświetlenie RGB, czyli nic innego jak możliwość pokolorowania urządzenia, korzystając z gamy 16,8 mln kolorów. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa
Typ klawiszy/przełączników membranowe
Profil klawiszy wysoki
Wymiary klawiatury 452 x 218 x 33 mm
Interfejs USB 2.0
Klawisze programowalne tak
Klawisze multimedialne tak

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy wysoki

Wymiary klawiatury 452 x 218 x 33 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję Pokaż produkt

Corsair K57 RGB Wireless – bezprzewodowa klawiatura do gier









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jaka klawiatura do gier będzie dla ciebie najlepsza, jeżeli wyznajesz zasadę, że przewody są tylko po to, by przeszkadzać? Szczególnie może cię zainteresować Corsair K57 RGB Wireless. Tak jak sugeruje to ostatnie słowo w jej nazwie, jest to bezprzewodowa klawiatura gamingowa. Taki sprzęt kojarzy się ze sporymi opóźnieniami i krótkim czasem działania. Nie tym razem – technologia Slipstream zapewnia raportowanie z częstotliwością 1000 Hz (a więc zupełnie jak przy połączeniu za pomocą „kabelka"), a wbudowany akumulator gwarantuje do 175 godzin grania (no chyba że włączysz podświetlenie – wtedy maksimum to 35 godzin). Co poza tym? Podpórka pod nadgarstki, 6 klawiszy makr z lewej strony i komplet przycisków multimedialnych z prawej – wszystko, by było ci wygodnie. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, multimedialna, membranowa
Typ klawiszy/przełączników membranowe
Profil klawiszy średni
Wymiary klawiatury 480 x 166 x 35,5 mm
Interfejs USB 2.0, WiFi, Bluetooth

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy średni

Wymiary klawiatury 480 x 166 x 35,5 mm

Interfejs USB 2.0, WiFi, Bluetooth Pokaż produkt

Razer Ornata Chroma – membranowo-mechaniczna klawiatura dla gracza









4,7/5 Ocena benchmark.pl Kolejna propozycja to Razer Ornata Chroma – klawiatura hybrydowa, a więc taka, która (nie tylko według działu marketingu) łączy w sobie najlepsze cechy „membranówki" i „mechanika". Krótko mówiąc: jest zarazem w pełni wygodna i niezwykle precyzyjna, co udało nam się potwierdzić podczas testów. Dołóżmy do tego optymalną wysokość klawiszy, wytrzymałą konstrukcję zapewniającą wygodę podczas zabawy, podpórkę pod nadgarstki i stonowany wygląd urozmaicony podświetleniem RGB, a stanie się jasne, dlaczego postanowiliśmy umieścić ten model w naszym zestawieniu. Po prostu nie mogło go tu zabraknąć. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, membranowa
Typ klawiszy/przełączników membranowe
Profil klawiszy średni
Interfejs USB 2.0
Klawisze multimedialne tak

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy średni

Interfejs USB 2.0

Klawisze multimedialne tak Pokaż produkt

Sharkoon Skiller Mech SGK3 – niedroga klawiatura mechaniczna









4,6/5 Ocena benchmark.pl I nadszedł w naszym rankingu czas na pierwszego „mechanika" z prawdziwego zdarzenia. Sharkoon Skiller Mech SGK3 to ciekawa propozycja dla oszczędnych. To klawiatura gamingowa do 300 zł, będąca jedną z najlepszych w swojej klasie, a pod pewnymi względami nawet mogąca powalczyć z modelami reprezentującymi wyższą półkę. Ergonomia, jakość wykonania i nienaganne parametry to jej cechy charakterystyczne. Urządzenie wykorzystuje przełączniki Kailh o wysokiej precyzji i żywotności na poziomie 50 mln kliknięć. To sprawia, że jest to sprzęt na lata i przez lata zapewnia komfortowe warunki do grania, dzięki takim rozwiązaniom jak n-key rollover, anti-ghosting, obsługa makr czy regulowane podświetlenie RGB. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana
Typ klawiszy/przełączników Kailh
Profil klawiszy średni
Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć
Wymiary klawiatury 446 x 170 x 45 mm
Interfejs USB 2.0

Typ klawiszy/przełączników Kailh

Profil klawiszy średni

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 446 x 170 x 45 mm

Interfejs USB 2.0 Pokaż produkt

HyperX Alloy Elite RGB – najlepsza klawiatura gamingowa do 500 zł









4,7/5 Ocena benchmark.pl Żeby sprawić sobie klawiaturę HyperX Alloy Elite RGB, trzeba już nieco głębiej sięgnąć do kieszeni. Ale jeśli granie to twoja pasja, to nie będziesz żałować tej decyzji. Gamingowy oddział Kingstona po prostu udowodnił tym modelem, że wie, jak to się robi. Przełączniki Cherry MX to klasa sama w sobie, 100-procentowy anti-ghosting i n-key rollover zapewniają pełną kontrolę, a miękka podpórka pod nadgarstki sprawia, że można grać bez końca. Ale jeśli mielibyśmy wymienić wszystkie atuty tego sprzętu, to nie bylibyśmy jeszcze nawet w połowie, bo na listę musielibyśmy jeszcze wpisać choćby dodatkowe przyciski do obsługi multimediów, dodatkowe nakładki na klawisze WSAD czy też efektowne podświetlenie RGB z charakterystycznym paskiem świetlnym. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana
Typ klawiszy/przełączników mechaniczne Cherry MX
Profil klawiszy wysoki
Wymiary klawiatury 444 x 226,8 x 37,4 mm
Interfejs USB 2.0
Klawisze multimedialne tak

Typ klawiszy/przełączników mechaniczne Cherry MX

Profil klawiszy wysoki

Wymiary klawiatury 444 x 226,8 x 37,4 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze multimedialne tak Pokaż produkt

Logitech G513 – solidny i ergonomiczny „mechanik” dla graczy









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jest ergonomiczna i solidna – Logitech G513 to jedna z najlepszych klawiatur, jakie możesz obecnie dostać w sklepach. Producent z Lozanny wyposażył ją w swoje autorskie przełączniki mechaniczne, do których działania nie można mieć żadnych zastrzeżeń, a które są w stanie wytrzymać nawet 70 milionów kliknięć. Być może sporym atutem będzie też dla ciebie stonowana stylistyka tego modelu – nie ma tu żadnych udziwnień, zbędnych przycisków czy innych elementów, które nie byłyby absolutnie konieczne – projektanci postawili na minimalizm i ten minimalizm zdecydowanie może się podobać. Nie brakuje podświetlenia, a dodatkowymi plusami są: przelotowy port USB 2.0 i podpórka pod nadgarstki wypełniona pianką zapamiętującą kształt. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana
Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne
Profil klawiszy średni
Trwałość klawiszy 70 mln kliknięć
Wymiary klawiatury 445 x 132 x 35,5 mm
Interfejs USB 2.0

Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne

Profil klawiszy średni

Trwałość klawiszy 70 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 445 x 132 x 35,5 mm

Interfejs USB 2.0 Pokaż produkt

SteelSeries Apex 7 TKL – mała klawiatura gamingowa do e-sportu









4,6/5 Ocena benchmark.pl E-sportowcy jeżdżący na turnieje potrzebują bardziej mobilnego sprzętu i klawiatura gamingowa SteelSeries Apex 7 TKL stanowi na to odpowiedź. To lekka klawiatura, która w dodatku zajmuje niewiele miejsca – jej obudowa jest tak minimalistyczna, jak to tylko możliwe, a dopełnieniem całości jest brak sekcji numerycznej. Równocześnie urządzenie ma solidną konstrukcję wykonaną z aluminium lotniczego i porządne, ultraszybkie przełączniki mechaniczne QX2. Nie zabrakło też podświetlenia RGB, przelotowego portu USB i odłączanej podpórki pod nadgarstki. Najciekawszym elementem tej klawiatury jest jednak malutki wyświetlacz OLED, ułatwiający szybką zmianę ustawień i uzyskiwanie najważniejszych informacji. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, multimedialna
Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne
Profil klawiszy średni
Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć
Wymiary klawiatury 355,4 x 139,3 x 40,4 mm
Interfejs USB 2.0

Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne

Profil klawiszy średni

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 355,4 x 139,3 x 40,4 mm

Interfejs USB 2.0 Pokaż produkt

Cooler Master SK650 – niskoprofilowa klawiatura gamingowa









4/5 Ocena benchmark.pl Grasz, a równocześnie wolisz płaskie klawisze? Cooler Master SK650 jest czymś dla ciebie. To urządzenie reprezentujące niezbyt liczny gatunek – niskoprofilowa klawiatura gamingowa. Co ciekawe, wykorzystuje przełączniki mechaniczne (konkretnie: niskoprofilowe switche z rodziny Cherry MX), których cechami charakterystycznymi są: wysoka precyzja, długa żywotność i cicha praca. Jak przekonaliśmy się podczas testu – pod względem głośności jest niemal nie do odróżnienia od „membranówki", co może być dużym plusem, szczególnie gdy dzieli się pokój z kimś jeszcze. Podświetlenie RGB i wygodne makra to kolejne atuty na liście. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana
Typ klawiszy/przełączników mechaniczne Cherry MX
Profil klawiszy niski
Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć
Wymiary klawiatury 430 x 125 x 25 mm
Interfejs USB 2.0
Klawisze programowalne tak
Klawisze multimedialne tak

Typ klawiszy/przełączników mechaniczne Cherry MX

Profil klawiszy niski

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 430 x 125 x 25 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję Pokaż produkt

Razer Huntsman Elite – po prostu najlepsza klawiatura dla graczy









4,5/5 Ocena benchmark.pl W myśl zasady, że najważniejsze jest to, jak się kończy, zestawienie zamyka Razer Huntsman Elite. To gamingowa klawiatura, na której potrzeby amerykański producent stworzył zupełnie nowego rodzaju przełączniki opto-mechaniczne. Ich konstrukcja jest zbliżona do standardowych mechanicznych switchów, ale we wnętrzu mają optyczny sensor, dzięki któremu kliknięcia są raportowane z „prędkością światła". To oznacza szybszą reakcję i wyższy poziom precyzji, ale też niezawodności, bo żywotność szacowana jest w tym przypadku na 100 milionów wciśnięć. Ale nie myśl, że na tym kończą się jej atuty. Te możemy wyliczać jeszcze długo, wspominając na przykład o szalenie wygodnej podpórce pod nadgarstki, podświetleniu Chroma (nie tylko pod klawiszami, ale też pod całym urządzeniem), anti-ghostingu, aluminiowej konstrukcji, przewodzie w oplocie, w pełni programowalnych klawiszach, ustawieniach zapisywanych w urządzeniu i w chmurze czy wreszcie dodatkowych przyciskach do kontroli multimediów. Jedyne, co może odstraszać, to cena. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana
Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne
Profil klawiszy wysoki
Wymiary klawiatury 448 x 36 x 234 mm
Interfejs USB 2.0
Klawisze programowalne tak
Klawisze multimedialne tak

Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne

Profil klawiszy wysoki

Wymiary klawiatury 448 x 36 x 234 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Pokaż produkt

Polecane klawiatury na ławce rezerwowych. Te świetne modele nie zmieściły się w rankingu TOP 10:

(Membranowa) Tracer Gaming Mecano , (hybrydowa) Genesis Thor 200 RGB i (mechaniczna) A4Tech Bloody B930 RGB to tanie klawiatury gamingowe, w których można wypatrywać alternatyw dla dwóch pierwszych modeli z naszego rankingu. Za nieduże pieniądze otrzymasz naprawdę niezłe urządzenia, które może niczym nie zachwycają, ale też nie dają powodów, by ich nie lubić.

, (hybrydowa) i (mechaniczna) to tanie klawiatury gamingowe, w których można wypatrywać alternatyw dla dwóch pierwszych modeli z naszego rankingu. Za nieduże pieniądze otrzymasz naprawdę niezłe urządzenia, które może niczym nie zachwycają, ale też nie dają powodów, by ich nie lubić. Warto też wspomnieć o SPC Gear GK450 i GK550 – to stosunkowo niedrogie klawiatury polskiego producenta, które również niczym szczególnym się nie wyróżniają, ale jeśli ich stylistyka przypadnie ci do gustu, to możesz pomyśleć o tym, by dać im szansę. Są całkiem solidne i cechują się atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości.

– to stosunkowo niedrogie klawiatury polskiego producenta, które również niczym szczególnym się nie wyróżniają, ale jeśli ich stylistyka przypadnie ci do gustu, to możesz pomyśleć o tym, by dać im szansę. Są całkiem solidne i cechują się atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. W naszym rankingu znalazły się dwa modele Razera, ale ten ma w swojej ofercie znacznie więcej ciekawych konstrukcji: od (nieco uboższego, ale wyposażonego w te same opto-mechaniczne przełączniki) podstawowego modelu Razer Huntsman , przez jedną z najlepszych „membranówek” na rynku, jaką jest Razer Cynosa Chroma , po nieśmiertelnego klasyka – Razer BlackWidow Elite .

, przez jedną z najlepszych „membranówek” na rynku, jaką jest , po nieśmiertelnego klasyka – . Także Szwajcarzy mają coś jeszcze do zaoferowania. Z czystym sumieniem możemy polecić tych trzech „mechaników”: Logitech G413 (w niezłej cenie), Logitech G815 (o niskim profilu) i Logitech G915 Lightspeed . Ta ostatnia ci się spodoba, jeśli celem twoich poszukiwań jest bezprzewodowa klawiatura mechaniczna.

(w niezłej cenie), (o niskim profilu) i . Ta ostatnia ci się spodoba, jeśli celem twoich poszukiwań jest bezprzewodowa klawiatura mechaniczna. Więcej porządnych klawiatur mają w swoim portfolio również „Korsarze”. Corsair K55 to przewodowa wersja K57 z rankingu, Corsair K68 to wyjątkowo wytrzymały „mechanik”, Corsair K70 MK.2 cechuje się niskim profilem i wysokim poziomem ergonomii, a Corsair K95 Platinum z superszybkimi przełącznikami Cherry MX Speed to poważna konkurentka dla „elitarnego” Huntsmana.

to przewodowa wersja K57 z rankingu, Corsair K68 to wyjątkowo wytrzymały „mechanik”, cechuje się niskim profilem i wysokim poziomem ergonomii, a z superszybkimi przełącznikami Cherry MX Speed to poważna konkurentka dla „elitarnego” Huntsmana. Niczego konkretnego nie możemy też zarzucić tym klawiaturom ze stajni Kingstona: HyperX Alloy Core RGB przypadnie ci do gustu, jeśli szukasz uniwersalnego sprzętu na co dzień i do grania, HyperX Alloy FPS Pro – jak sama nazwa wskazuje – jest ciekawą propozycja dla miłośników strzelanek, a HyperX Alloy Origins to solidny „mechanik” o wyjątkowo zwartej konstrukcji.

przypadnie ci do gustu, jeśli szukasz uniwersalnego sprzętu na co dzień i do grania, – jak sama nazwa wskazuje – jest ciekawą propozycja dla miłośników strzelanek, a to solidny „mechanik” o wyjątkowo zwartej konstrukcji. Wspomnijmy jeszcze o tej „szczytowej” rodzince: klawiatury SteelSeries Apex 3, Apex 5 i Apex 7 mają prawo się podobać, a do ich precyzji, funkcjonalności czy jakości wykonania nie można mieć zarzutów. Na osobną rekomendację zasługuje SteelSeries Apex Pro z niezwykle czułymi (ale też możliwymi do dostosowania) przełącznikami OmniPoint.

