Oto ranking najlepszych tabletów Apple, z Androidem oraz z Windows. Modele te wyróżniają się wydajnością, funkcjonalnością, jakością wykonania lub unikalnymi rozwiązaniami. Są to godne polecenia tablety do filmów, gier i pracy czy nauki.

Najlepsze tablety to bardzo praktyczne urządzenia

Dlaczego w ogóle kupować tablet? Przede wszystkim dlatego, że dobry tablet może w wielu przypadkach uzupełnić, a nawet zastąpić lekkiego laptopa. Chociaż przez dłuższy czas mówiło się, iż tablety powoli przechodzą w zapomnienie, pandemia pokazała nam, że mogą być bardzo przydatne. Nieprzypadkowo sprzedaż tego typu urządzeń podskoczyła po raz pierwszy od bardzo dawna właśnie w ostatnim okresie.

Idealnym przykładem bardzo funkcjonalnego modelu jest iPad Pro z opcjonalną, podświetlaną klawiaturą Magic Keyboard. Jasne, że za taki duet zapłacimy wiele, ale to propozycja dla firm lub zamożniejszych użytkowników domowych, którzy oczekują najlepszego działania i najwyższego komfortu pisania. Na szczęście dobre tablety z klawiaturą poza Apple oferuje m. in. Samsung i Huawei oraz oczywiście Microsoft w swoich modelach z systemem Windows.

Osobom kreatywnym mogą przydać się tablety z rysikami, piórka uzupełniane przez odpowiednie oprogramowanie zapewniają wiele dodatkowych możliwości. Do tego można też dodać zaawansowane funkcje rozszerzonej rzeczywistości (AR). Szybkie szkice, projekty, notatki, a nawet modele 3D lub projektowanie wnętrz - wszystko to może ułatwić tablet z najwyższej półki.

Nie samą pracą człowiek żyje. Duży tablet jest dobry do oglądania filmów, a wiele osób lubi też grać na tego typu urządzeniu, a nawet czytać e-booki. W przypadku chęci konsumpcji multimediów dobrze jest sprawdzić, czy urządzenie posiada też głośniki stereo.

Wiele osób kupuje też tablet dla dziecka. Zwyczajnie po to, żeby zająć je filmami i grami w samochodzie, pociągu, samolocie lub w domu. Obecnie tablet może być pomocy również w przypadku e-lekcji i nauce w domu. Dziecku nie będzie potrzebny iPad Pro lub Surface Pro, tu sprawdzi się tańszy tablet. Jaki konkretnie? Przygotowaliśmy tablet ranking, czyli zestawienie, w którym uwzględniliśmy najlepsze polecane tablety. Oczywiście dominują tu droższe konstrukcje, a staraliśmy się wybrać również coś dla mających nieco mniej zasobne portfele.

Dobry tablet z Androidem, Windows czy iPad?

Dobry tablet z Windowsem po podłączeniu klawiatury działa tak jak zwykły laptop. Można na nim korzystać z tych samych aplikacji i sterowników, co na komputerze. Zazwyczaj można też liczyć na długoterminowe wsparcie pod względem aktualizacji. To duże zalety dla firm i nie tylko.

Jeśli chcesz, by obsługa dotykowa Twojego tabletu była bardzo wygodna, intuicyjna i niesłychanie szybka, a przy okazji oczekujesz, że będzie on dostawał wszystkie nowe aktualizacje przez kilka lat, to kup iPada. Komfort obsługi stoi tutaj na najwyższym poziomie, a wybór dobrych aplikacji i akcesoriów jest duży. Cena wcale nie musi być bardzo wysoka, bo podstawowa wersja iPada kosztuje około 1600 zł, a na przykład do nauki i Internetu, a nawet grania będzie on absolutnie wystarczający.

Jeśli używasz telefonu z Androidem i chcesz zachować znany oraz lubiany ekosystem Google, to kupno tabletu z Androidem będzie dobrym pomysłem. Liczyć możesz często na niższe ceny, a do tego bogaty wybór programów. Obsługa za pomocą gestów wieloma palcami nie jest tak dobra jak w iPadzie, płynność działania też może być gorsza, bo optymalizacja w otwartym Androidzie nie jest tak idealna jak w zamkniętym systemie Apple iPadOS.

Apple iPad Pro 12,9 cala (4. generacji) - najlepszy tablet 2021









4,8/5 Ocena benchmark.pl Jeśli jesteś osobą kreatywną, projektujesz, rysujesz, chcesz wygodnie tworzyć szkice, notatki, pracujesz mobilnie, a przy okazji oczekujesz najlepszej szybkości i wydajności, to kup najnowszego iPada Pro z wyświetlaczem 12,9 cala i piórkiem Apple Pencil (2. generacji). Ten duży, jasny, bardzo szczegółowy ekran wraz z opcjonalną klawiaturą Magic Keyboard pozwala bardzo wygodnie pracować, niemal jak na MacBooku. Jasne, że to wciąż mobilny system iPadOS, który jest mniej funkcjonalny od Windowsa 10, ale pod względem szybkości działania i przede wszystkim komfortu obsługi dotykowej jest nawet lepszy. Apple iPad Pro 12,9 cala (4. generacji) ma bezpieczne odblokowywanie za pomocą twarzy - Face ID i bardzo dobre aparaty z nagrywaniem 4K oraz maksymalnie 1 TB na dane. Jest też skaner LiDAR do precyzyjniejszego mapowania przestrzeni w 3D i nakładania efektów rzeczywistości rozszerzonej AR. To bardzo wydajny, nowoczesny i szybki tablet, który zasługuje na tytuł najlepszego tabletu na rynku. Najważniejsze cechy: Waga 641 g

System operacyjny iPadOS

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2732x2048 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 12,9 cale/cali Pokaż specyfikację

Apple iPad Air (4. generacji) Wi-Fi - najlepszt tablet do 3000 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Tablet iPad Air (4. generacji) to najbardziej optymalna propozycja dla większości osób, które potrzebują wydajnego i uniwersalnego tabletu do pracy, filmów, gier, muzyki, przeglądania Internetu i okazjonalnie również czytania książek czy magazynów. Nie jest tak duży i zaawansowany jak iPad Pro, bo nie ma np. odblokowywania Face ID (zamiast niego oferuje Touch ID), skaneru LiDAR czy czterech głośników, a jednocześnie posiada gorszy aparat. Z uwagi na procesor A14 Bionic działa jednak bardzo szybko, a jego obsługa dotykowa za pomocą gestów jest niesłychanie wygodna (na poziomie przekraczającym w zasadzie każdy tablet z Androidem). I tu można liczyć na wsparcie Apple Pencil (2. generacji). Na uwagę zasługuje też design, który w tej generacji uległ znacznej zmianie. Ogółem to najlepszy tablet do 3000 zł. Alternatywnie można sięgnąć po nieco droższy wariant, który poza Wi-Fi obsługuje również LTE. Najważniejsze cechy: Waga 458 g

System operacyjny iPadOS

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1640x2360 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 6 rdzeni

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,9 cale/cali Pokaż specyfikację

Microsoft Surface Pro 7 12,3 - dobry tablet zamiast laptopa









4,5/5 Ocena benchmark.pl Surface to również ceniona marka, chociaż zupełnie inny ekosystem. Można wręcz powiedzieć, że jest to legenda wśród biznesowych tabletów. Proponowany tu model wydaje się optymalnym pod kątem relacji cena - możliwości, ma kilka ogromnych zalet, które mogą mu dać przewagę nad konkurencją. Przede wszystkim pełnoprawny system Windows 10, na którym można pracować tak, jak na zwykłym laptopie lub komputerze stacjonarnym (uruchamiać dokładnie te same programy). Po drugie ma procesor Intel Core i5-1035G4 i do tego do 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD. Po trzecie ma standardowe porty USB typu A i C, do których można podłączyć choćby dysk USB lub smartfon. Wyróżnia się też wbudowaną podstawką, solidną baterią, szybkim Wi-Fi ax i dobrą jakością wykonania. Można do niego dokupić przydatną klawiaturę Surface Type Cover i piórko Surface. Jeśli potrzebujesz tabletu, który w praktyce jest jak laptop, to Surface Pro 7 jest wart zakupu. Najważniejsze cechy: Waga 775 g

System operacyjny Windows 10

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2736x1824 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 4 rdzenie

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 12,3 cale/cali Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G - najlepszy tablet z Androidem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Najbardziej zaawansowany tablet w ofercie tego producenta i zarazem najlepszy na rynku wśród modeli z Androidem. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G świetnie nadaje się i do multimediów i do pracy, a także na tablet do gier. Ma wydajny procesor gwarantujący idealne działanie nawet najnowszych gier i zaawansowanych aplikacji przygotowanych dla tego systemu. Został też wyposażony w bardzo duży 12,4-calowy i jasny wyświetlacz Super AMOLED, na którym pięknie prezentują się filmy i zdjęcia, a dodatkowym atutem jest odświeżanie aż 120 Hz. Docenić wypada też cztery głośniki dostrojone przez AKG oraz obsługę sieci 5G (dostępny jest też tańszy wariant bez 5G). Ponadto już w standardzie wyposażony jest w piórko S Pen do szkicowania, robienia notatek odręcznych czy edycji grafiki. Opcjonalnie można, a nawet warto dokupić etui Book Cover z klawiaturą i touchpadem. Dzięki niemu do pewnego stopnia tablet zastąpi lekkiego laptopa w podróży. Najważniejsze cechy: Waga 575 g

System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2800x1752 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 12,4 cale/cali Pokaż specyfikację

Lenovo Tab P11 11 cali + klawiatura - dobry tablet do 1500 zł









4,4/5 Ocena benchmark.pl Najlepsze tablety to nie tylko te najdroższe. W okolicach 1500 złotych oferowany jest Lenovo Tab P11 11 cali, który dla wielu użytkowników powinien okazać się w pełni wystarczający. Sprawdzi się podczas przeglądania Internetu, sprawdzania poczty e-mail, lekcji online czy oglądania filmów. Ma duży wyświetlacz o rozdzielczości 1200x2000 pikseli i głośniki stereo. Pracuje pod kontrolą systemu Android 10, został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Producent zadbał też o baterię 7500 mAh i naprawdę dobrą jakość wykonania. Obudowa tego tabletu jest metalowa i odporna na zachlapania zgodnie z normą IP52. Dobry dobry tablet do tzw. rodzinnych zastosowań. Polecamy wariant z klawiaturą w zestawie, która znacząco poprawia komfort pracy np. przy edycji dokumentów, ale wypada dodać, że nieco taniej można kupić tablet bez tego gadżetu. Najważniejsze cechy: Waga 490 g

System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1200x2000 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB Pokaż specyfikację

Najlepszy tablet naszym zdaniem

Najlepszy pod względem szybkości działania, optymalizacji systemu i przyjemności obsługi gestami jest Apple iPad Air (4. generacji). To tablet idealny zarówno do Internetu, filmów, gier, jak i do nauki czy pracy. W tym ostatnim przypadku szczególnie w połączeniu z klawiaturą Magic Keyboard i Apple Pencil.

Zobacz również: