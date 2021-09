Moduły GOODRAM IRDM X wyróżniają się efektywną stylistyką, więc na pewno wpadką w oko graczom i entuzjastom (w sprzedaży występują różne wersje kolorystyczne). Co ważne, pamięci są dostępne w bardzo dobrej cenie – dwukanałowy zestaw o pojemności 16 GB i taktowaniu 3200 MHz (CL16) kosztuje około 330 złotych. Kostki polskiego producenta polecamy do budowy tańszych komputerów do grania. Większa pojemność pamięci przełoży się na lepszy komfort pracy, a przy tym jest bardziej przyszłościowym rozwiązaniem.

Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR4

Pojemność 16 GB

Częstotliwość pamięci 3200 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa