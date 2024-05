Dlaczego warto pomyśleć o kopii zapasowej cennych danych? Jak wykonać to w prosty, szybki, a nawet darmowy sposób? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami programów do backupu danych.

Choć nasze dane (na przykład zdjęcia) coraz częściej przechowujemy w chmurze lub internetowych serwisach, na dyskach komputerów również jest ich zwykle sporo. Nierzadko są to bardzo istotne informacje - rodzinne pamiątki, dane dostępowe, czy ważne dokumenty. Z tego względu warto zadbać o bezpieczeństwo danych trzymanych na dysku komputera. Dziś przedstawimy propozycje pięciu programów do backupu danych. Pozwolą na automatyczne tworzenie i zachowywanie kopii zapasowych. A więc - jaki program do backupu danych wybrać? Sprawdzamy zarówno te płatne, jak i darmowe wersje najlepszego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych na komputerze.

Najlepszy program do backupu danych:

Co to jest kopia zapasowa? Dlaczego warto zrobić backup danych?

Przechowywanie naszych danych w jednym miejscu niesie za sobą pewne ryzyko. Jeśli utracimy ważne dla nas treści (zwykle zdjęcia, dokumenty, inne cenne pliki), nie będzie już możliwości ich odtworzenia. Z tego względu warto pomyśleć o utworzeniu backupu danych. Backup, czyli kopia zapasowa, jest najlepszym zabezpieczeniem na wypadek uszkodzenia komputera (lub samego dysku), przypadkowego skasowania danych, a czasem działania złośliwego oprogramowania.

Do utworzenia kopii zapasowej możemy użyć narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym - na przykład Windows 11. Czasem jednak nieco lepszą funkcjonalność dają zewnętrzne programy. Aplikacje do backupu danych na komputerze mogą być darmowe, wtedy najczęściej możemy jednak liczyć tylko na podstawową funkcjonalność. Okazuje się jednak, że dla wielu użytkowników jest ona w zupełności wystarczająca.

Możliwe jest utworzenie kopii zapasowej jednego pliku, całego folderu lub wielu danych jednocześnie. Zakres zwykle możemy ustawić samemu, co nie powinno być zadaniem trudnym. Po utworzeniu backupu danych najczęściej możemy przechowywać pliki w chmurze, choć możliwe jest też użycie zewnętrznego nośnika (np. dysku SSD na USB lub pendrive’a). Każda z opcji ma szereg zalet i pewne wady.

Dlaczego warto tworzyć backup danych? W razie problemów z dostępem do danych na “oryginalnym” źródle (np. na dysku komputera, czy w smartfonie) możemy odtworzyć je. Służy do tego właśnie kopia zapasowa.

Najlepsze programy do kopii zapasowych (program do backupu danych)

W dzisiejszym poradniku postaramy się podpowiedzieć, jaki program do backupu danych warto wybrać. Kryteria przy wyborze są dość proste. Mowa o aplikacjach do kopii zapasowych, które:

zapewniają bezpieczeństwo naszych danych (są przechowywane w dobrze chronionym miejscu lub na naszym nośniku)

są proste i intuicyjne w obsłudze

nie są drogie lub są zupełnie darmowe (przynajmniej w podstawowej wersji)

mają wszystkie najważniejsze funkcje, np. automatyczne tworzenie kopii zapasowych zgodnie z harmonogramem

Polecany program do backupu danych z komputera - Ashampoo Backup Pro

Najnowsza wersja to Ashampuu Backup Pro 25. To jeden z najlepszych, dostępnych na Windows 10/11 programów do tworzenia kopii zapasowych. Backup pomoże w przypadku działania złośliwego oprogramowania, uszkodzenia dysku twardego, czy po przypadkowym usunięciu plików z pamięci komputera. Kopie zapasowe są przy tym tworzone w czasie rzeczywistym i trafiają do wybranej przez nas chmury (np. OneDrive, Dropbox, OwnCloud, czy Google Drive). Aplikacja do backupu Ashampoo Backup Pro jest bogato wyposażona, a przy tym świetnie zaprojektowana. Pozwala to na prostą obsługę dzięki systemowi przejrzystych ikon. Aplikacja jest płatna: 18$ rocznie (na 3 urządzenia, z aktualizacjami) lub 55# przy jednorazowej płatności (wersja na 1 urządzenie).

Pobierz Ashampoo Backup Pro 25

Darmowy program do kopii zapasowych - AOMEI Backupper

Mimo, że to darmowa aplikacja do backupu danych, AOMEI Backupper jest bardzo wygodny. Wystarczy raz ustawić, jak ma działać program (np. zaznaczyć foldery, których backup wykona) i możemy o nim zapomnieć. Darmowa jest wersja standardowa.która ma już ponad 60 milionów użytkowników, co powinno być dla nas najlepszą rekomendacją. Za niecałe 40$ możemy też wybrać wersję AOMEI Backupper Professional. Wtedy automatycznie wykonamy też backupy poczty Outlook, a backupy zapiszemy w chmurze (darmowa wersja pozwala nagrać je np. na płycie CD/DVD lub na pendrive).

Dodatkową zaletą jest możliwość skopiowania na inny komputer nie tylko danych, ale też ustawień systemu operacyjnego. Znacznie ułatwi nam to życie, gdy zmieniamy sprzęt lub chcemy “sklonować” swój komputer.

Pobierz AOMEI Backupper

Program do backupu danych macOS - CloudBacko (Go, Pro, Lite, darmowa wersja Home)

Programy pozwalające na wykonanie kopii zapasowych są dostępne na różne platformy. Użytkownicy komputerów Apple mogą skorzystać z prostego w użyciu narzędzia, jakim jest CloudBacko Pro. Program do kopii zapasowych pozwala archiwizować pojedyncze pliki lub całe foldery, a nawet utworzyć kopię recovery systemu. Możemy liczyć na bezpieczne przechowywanie naszych cennych danych w chmurze. Najnowsza wersja (CloudBacko v5.7.2 może archiwizować również między innymi dokumenty z pakietu biurowego Microsoft 365, a nawet wiadomości e-mail.

Jest kilka wersji tego programu do backupu danych z macOS. Możemy wybrać nieco okrojoną wersję bezpłatną lub pełną wersję, która jest płatna. Można ją kupić jednorazowo lub zdecydować się na miesięczny abonament. Możliwości najlepiej wyposażonej wersji możemy sprawdzić podczas darmowego okresu trial. Aplikacja dostępna jest też m.in. na platformy Windows i Linux.

Pobierz CloudBacko

Kopia zapasowa ustawień komputera - CloneApp

To narzędzie jest wyjątkowo proste w użyciu, a przy tym darmowe. Pozwala na wykonanie kopii ustawień naszego komputera. Przydaje się, gdy zmieniamy komputer lub instalujemy system Windows od nowa. Po włączeniu “świeżego” komputera wystarczy tylko skorzystać ponownie z aplikacji, aby zaoszczędzić sporo czasu. CloneApp rozpoznaje ponad 250 aplikacji na Windowsa, których konfigurację również zapisze. To choćby tak popularne programy, jak 7-Zip, Adobe Photoshop, Dropbox, Evernote, Chrome, iTunes, Firefox, czy wiele wersji programów z pakietu biurowego Microsoftu.

Prosty i darmowy program do sieciowych kopii zapasowych Windows, Linux, macOS - Ferro Backup System

To kolejne intuicyjne w obsłudze i proste narzędzie. Ferro Backup System nie wymaga płatności, jednak może wyświetlać reklamy i sugerować instalację innego oprogramowania (także płatnego). Nie musimy się na to oczywiście zgadzać. Sieciowe kopie zapasowe komputerów PC i laptopów (systemy Windows, macOS, Linux) są zapisywane na serwerze. Kopie zapasowe są natomiast wykonywane automatycznie, co jest wygodne i nie wymaga pamiętania o tym. Wymagania sprzętowe są niewielkie.

Jedyny “problem” to konieczność posiadania własnego serwera plików. Możemy w tym celu wykorzystać własny komputer, podłączony do Internetu. Po konfiguracji narzędzia opcję wykonywania backupu z innych komputerów uzyskujemy już bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.

Pobierz Ferro Backup System

Backup danych bez dodatkowych narzędzi też jest możliwy

Wspomniane programy to przykładowy programów do wykonywania kopii zapasowych. Wykonują backup w sposób kompleksowy, często zautomatyzowany. Są też jednak sposoby na zabezpieczenie swoich danych bez pobierania oprogramowania, czy płacenia za nie.

Pierwsza opcja jest chyba najprostsza - chodzi po prostu o zapisanie cennych danych na płycie CD/DVD, pendrive lub dysku zewnętrznym. Za taki dysk może też posłużyć nasz smartfon. Jest w końcu mała szansa, że jednocześnie uszkodzeniu (lub np. zaatakowaniu przez wirusa) ulegnie i nasz komputer, i telefon komórkowy. To rozwiązanie jest świetne w szczególności w przypadku pojedynczych plików i folderów, a także przy jednorazowym archiwizowaniu danych (np. zdjęć z wakacji).

Kolejna opcja nie wymaga nawet wykorzystania dodatkowej pamięci lub nośnika. Możemy ważne dla nas pliki wysłać… na własnego maila. Taki załącznik oczywiście nie może być zbyt duży. Ograniczeniem jest też maksymalna pojemność skrzynki. Zwykle wynosi od kilkuset MB do kilkunastu GB z możliwością wykupienia dodatkowego miejsca. Nieco wygodniejszym rozwiązaniem może być natomiast skorzystanie z miejsca w chmurze. Pamiętajmy jednak, że powyższe rozwiązania sprawdzają się jednak raczej w przypadku chęci jednorazowego zapisania cennych danych. Możliwości programów do kopii zapasowych danych są o wiele bardziej rozbudowane, a zaletą jest automatyzacja tworzenia backupów danych, a nawet synchronizacja w czasie rzeczywistym.

Backup danych przechowywanych na telefonie (Android, iOS i inne)

Dziś mamy wiele możliwości wykonywania kopii zapasowych, również na telefonie. W tym przypadku odpowiednich aplikacji warto szukać w zależności od posiadanego systemu operacyjnego. Nierzadko najlepszym rozwiązaniem jest natomiast przenoszenie cennych danych (np. zdjęć) na dysk w chmurze (choćby Dysk Google). Wtedy możemy je odczytać również z poziomu komputera, czy innego smartfona.