Szkoła i studia zbliżają się wielkimi krokami. W plecaku uczniów i studentów nie może zabraknąć zeszytów, podręczników i laptopa – to oczywiste. Warto jednak zadbać o ułatwienie sobie codziennych dojazdów na zajęcia. Jak to zrobić? To proste – kupić hulajnogę elektryczną.

Wrzesień nadchodzi wielkimi krokami. Dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oznacza to, że każdego poranka trzeba będzie zerwać się z łóżka i zdążyć na lekcje. Studenci mogą nacieszyć się wolnością nieco dłużej, bo na swoje zajęcia wrócą dopiero w październiku.

W obu przypadkach jest już najwyższa pora, aby zacząć planować powrót do codziennych obowiązków. Oznacza to oczywiście, że młodzież zacznie szturmować sklepy w poszukiwaniu nowych zeszytów, podręczników. Niektórzy zaczną też zastanawiać się, o której godzinie będą musieli się obudzić, żeby zdążyć na zajęcia z samego rana i jak dużo czasu stracą w trakcie spaceru lub podróży zatłoczoną komunikacją miejską.

Oszczędzisz z nią czas i wygodnie dotrzesz do szkoły lub na uczelnię

Ale przecież istnieją sposoby, aby zaoszczędzić ten stracony czas – i to w wyjątkowo wygodnej formie. Mowa o hulajnogach elektrycznych, których na rynku pojawia się coraz więcej. Nic w tym dziwnego – wszak "hulajka" to doskonałe narzędzie, którego użytkowanie niesie ze sobą szereg korzyści.

Żeby nie być gołosłownym: wybierając hulajnogę elektryczną przede wszystkim oszczędzasz czas w drodze na zajęcia lub lekcje w szkole. Nie musisz stać w korkach, jeśli poruszasz się komunikacją miejską. Na dobre możesz też zapomnieć o przepychaniu się w tramwaju w godzinach szczytu. Wsiadasz na hulajnogę i jedziesz – wygodnie, przyjemnie i proekologicznie, bo przecież nie generujesz spalin.

Szybki powrót do domu w przerwie pomiędzy zajęciami? A może spotkanie ze znajomymi po zajęciach lub trening na świeżym powietrzu po lekcjach? Z "hulajką" nie istnieją żadne ograniczenia, które wymagałyby od ciebie specjalnego planowania dnia. Wystarczy wziąć pod rękę łatwą w transporcie hulajnogę i ruszyć, gdzie tylko chcesz – nawet jeśli będzie to miejsce na drugim końcu miasta. Zasięg najlepszych modeli na pewno na to pozwoli. Co również ważne – podróżując hulajnogą, odpoczywasz na świeżym powietrzu. Teraz wyobraź sobie, jak wątpliwą przyjemnością jest podróż w zatłoczonym autobusie w lecie i porównaj to z przejażdżką na wygodnej – a do tego bezpiecznej – hulajnodze.

Motus Scooty 10 Lite Gen5

Norbert Garbarek Zalety hulajnóg elektrycznych jako środka lokomocji? O zaletach korzystania z hulajnóg elektrycznych jako idealnego środka lokomocji do szkoły wspomina pani Sandra, specjalistka ds. obsługi sprzedaży w sklepie 7WAY: "Mamy coraz więcej klientów, którzy chcą kupić hulajnogę dla swojego dziecka. Szukają taniego i szybkiego sposobu na przemieszczanie się po mieście, dzięki któremu sami, jako rodzice, zaoszczędzają czas na wożeniu dzieci, a przy okazji skorzysta na tym portfel".

Jaką hulajnogę do szkoły lub na studia wybrać?

Jeśli jesteś uczniem i chcesz wygodniej podróżować do i z szkoły, masz do wyboru naprawdę wiele modeli. Warto jednak zwrócić uwagę na propozycje firmy Motus. Pierwsza z nich, Motus Scooty 10 Lite Gen5, to doskonały wybór dla osób, które chcą możliwie lekką "hulajkę". Ten sprzęt waży tylko 12,5 kg, można go łatwo złożyć (ma składaną konstrukcję i 10-calowe koła), a do tego mocny silnik 700 W pozwoli na wygodne przemieszczanie się w każdych warunkach – nawet pod górkę. Co również istotne – ten model jest wyposażony w kierunkowskazy, a do tego jest doskonale oświetlony licznymi odblaskami.

Nieco większym, choć nadal kompaktowym modelem jest Motus Scooty 10 Gen5, czyli sprzęt o wadze 17,8 kg, również 10-calowych kołach i silniku osiągającym moc na poziomie 700 W. W tym modelu docenisz przede wszystkim fenomenalny zasięg sięgający 65 km, szeroki, bo mierzący 17 cm deck (podest na stopy), czytelny wyświetlacz oraz – jak w poprzedniku – kierunkowskazy z zestawem odblasków.

Najlepsze hulajnogi dla studentów. Zapewnią jazdę bez zmartwień, że nie zdążysz na zajęcia

Norbert Garbarek Hulanogi dla studentów? Studentom polecamy bardziej zaawansowane modele. Wśród społeczności akademickiej widać coraz bardziej rosnącą popularność na ten środek transportu. Pani Jolanta, specjalistka ds. obsługi zamówień ze sklepu 7WAY, przyznaje: „Od kilku lat widać wyraźną tendencję, że moda na hulajnogi przybrała na sile. Nie tylko w segmencie lekkich modeli, lecz również tych nieco cięższych. W naszym sklepie kupuje coraz więcej studentów, którzy chcą przemieszczać się po mieście tanio i bez korków. Hulajnoga elektryczna jest dla nich najlepszą alternatywą”.

Motus Scooty 10 Gen5

Jeśli powyższe modele są dla ciebie za małe lub masz doświadczenie z hulajnogami i wiesz już dokładnie, jakie masz wymagania, warto zainteresować się hulajnogą Ruptor R1 z silnikiem o mocy 800 W i baterią 20 Ah 48 V pozwalającą pokonać jednorazowo 80 km. To nieco bardziej rozbudowany model od poprzednich, co widać przede wszystkim w jego ogólnym wzornictwie. Nie brakuje tutaj silnego oświetlenia, podwójnej amortyzacji i regulowanej wysokości kierownicy. Koła w modelu Ruptor R1 są standardowe, mierzą 10 cali.

W podobnym stylu, aczkolwiek dla bardziej wymagających, można rozważać zupełnie nową "hulajkę" Motus PRO10 Urban, która dysponuje wahaczowym zawieszeniem determinującym jej crossoverowy charakter. Ten model ma szereg miejskich funkcji (w tym m.in. hamulce tarczowe), a przy tym zachowuje sportowy i stylowy design.

Producent zadbał w tej nowości o minimalistyczne wzornictwo dużego wyświetlacza, obecność wskaźnika ładowania, kierunkowskazy dla zwiększenia bezpieczeństwa, ale też moc silnika sięgającą 800 W. Nie można też zapomnieć o wygodnych, odpornych na nierówności 10-calowych kołach. Tę propozycję z pewnością docenią studenci, którzy wiedzą, że będą często korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje hulajnoga elektryczna.

Studenci oczekujący wygody i chcący ominąć uciążliwości, z którymi na co dzień każdy spotyka się podczas podróżowania po mieście samochodem lub komunikacją miejską, powinni też przyjrzeć się Motus PRO10 2022. To kolejny sprzęt o standardowych, 10-calowych kołach i wystarczającym dla większości codziennych wyzwań silniku 810 W. Dla bezpiecznego hamowania producent umieścił tutaj hamulce tarczowe oraz podwójną amortyzację. Nie brakuje też regulowanej wysokości kierownicy, aby precyzyjnie ustawić ją tak, by podróżować w wyprostowanej pozycji – bez zginania kręgosłupa. Duży zasięg tego modelu gwarantuje pojemna bateria 18 Ah 48 V.

W miejskiej dżungli, którą na co dzień muszą pokonywać studenci, aby dotrzeć na zajęcia lub wybrać się na spotkanie ze znajomymi, sprawdzi się też Dualtron Togo. Na tej hulajnodze możesz pokonać nawet 65 km bez dodatkowego doładowywania baterii (o pojemności 15 Ah, 60 V). Co jednak istotne – producent deklaruje, że silnik Togo ma moc szczytową na poziomie ok. 1800 W. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że z pewnością odczujesz jej przyspieszenie. Ponadto ten sprzęt można połączyć ze specjalną aplikacją, z której odbywa się wszelkie sterowanie "hulajką".

Motus PRO10 Ultra

Hulajnoga dla bardziej wymagających

Hulajnogi elektryczne nie muszą służyć tylko do tego, aby zawieźć cię na zajęcia na studia, a potem bezpiecznie odwieźć do domu. To również sprzęt, z którym można wybrać się w miejsca, aby nieco bardziej "poszaleć", ale też wyrazić siebie – wszak wzornictwa niektórych modeli nie można określić innym słowem niż "fenomenalne".

Norbert Garbarek Hulajnoga dla wymagających? Pan Michał, koordynator sprzedaży w sklepie 7WAY, zauważa: „Wśród naszych klientów jest coraz więcej młodych ludzi, w tym także studentów, którzy chętnie przesiadają się na bardziej zaawansowane i oryginalne pod względem wyglądu modele. Korzystanie z takich hulajnóg to dla nich nie tylko pewność, że szybko dojadą na uczelnię, lecz również okazja do zamanifestowania swojego stylu”.

Unikalny design posiada właśnie Motus PRO10 Sport Daytona. Nazwa nie jest tutaj bez znaczenia, bowiem ta hulajnoga nawiązuje do wyścigów NASCAR. Co więcej, konstrukcja modelu PRO10 Sport Daytona jest wykonana z kutego aluminium, zaś moc szczytowa silnika sięga 2x1300 W. To prawdziwy "potwór", który nie zostaje w tyle nawet, jeśli chodzi o zasięg. Ten wynosi aż 65 km. Co więcej – tę hulajnogę można szybko i wygodnie zablokować, używając do tego NFC. Za wygodę podczas przejażdżki odpowiada z kolei szeroki podest oraz 10-calowe koła.

Jeśli moc poprzedniego modelu dla wymagających nadal nie wywołuje u ciebie zaskoczenia i na myśl o codziennych przejażdżkach tym niesamowicie wyglądającym sprzętem na twojej twarzy nie pojawia się uśmiech, to z pewnością poczujesz to, kiedy zobaczysz "hulajkę" Dualtron Spider II. Wystarczy kilka słów, aby ją opisać. I spokojnie, tutaj na pewno nie ma błędów: moc nominalna tej hulajnogi sięga 2x 1100 W. Nadal za mało? Jeśli hydrauliczne hamulce i wyścigowy tempomat też nie robią na tobie wrażenia, to na pewno zrobi zasięg do 100 km (bateria o pojemności 30 Ah 60 V).

To doskonały sprzęt dla najbardziej wymagających studentów, którzy chcą i lubią się wyróżniać. Z tym modelem trudno przemknąć przez miasto niezauważonym. Nie trzeba oczywiście dodawać, że Spider II nada się nie tylko do miasta, ale też na nieco bardziej wymagające tereny.

Powyższe modele są dostępne w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.

